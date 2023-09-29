Эволюция платформ отечественных самоходных ПТРК



Боевая машина 2П26 из комплекса 2К15 "Шмель", состоявшая на вооружении ННА ГДР. Фото Wikimedia Commons

Первые опыты



Машины 2П32 комплекса 2К8 "Фаланга" на параде. Фото Wikimedia Commons

Новая платформа



Музейная машина 9П110 комплекса "Малютка-М". Фото Vitalykuzmin.net



Боевая машина 9П148 с ракетами "Конкурс". Фото Vitalykuzmin.net

Тяжелая платформа

Облегченный вариант



Танк ИТ-1 в парке "Патриот". Фото Vitalykuzmin.net



Комплекс 9К114 "Штурм" на шасси МТ-ЛБ. Фото Минобороны РФ

Современный броневик



Комплекс "Хризантема". Фото КБМ

Пути развития



Самоходные ПТРК "Корнет-Д" на базе "Тигра" на Красной площади. Фото АП РФ

В начале шестидесятых годов на вооружение советской армии поступили первые отечественные противотанковые ракетные комплексы. С целью повышения их боевых качеств практически сразу прорабатывался вопрос их размещения на самоходных платформах. В дальнейшем это направление получило большое развитие, и самоходные ПТРК стали одной из важнейших составляющих парка бронетехники. При этом эволюция платформ для ПТРК и изменение требований к ним представляют большой интерес.Первым ПТРК советской армии стало изделие «Шмель», принятое на вооружение в августе 1960 г. Уже на стадии разработки было решено разместить этот комплекс на самоходном шасси. Сначала в этом качестве использовали один из доступных автомобилей, а потом создали защищенный вариант боевой машины на другой платформе.Первый вариант «Шмеля», комплекс 2К15, использовал боевую машину типа 2П26. Она строилась на шасси ГАЗ-69 и отличалась достаточно высокой проходимостью на местности. В кузове автомобиля разместили четыре направляющих для запуска ракет; место для дополнительного боекомплекта отсутствовало. В походном положении балки с ракетами размещались вертикально и закрывались тентом. Перед применением вооружения их опускали на небольшой угол. В кабине помещалась аппаратура управления ракетой.В начале шестидесятых в армии появился новый комплекс 2К16 «Шмель» с улучшенной боевой машиной 2П27. Это изделие построили на базе бронемашины БРДМ-1, благодаря чему экипаж и ракеты получили защиту от пуль и осколков. Машина получила выдвижную пусковую установку с тремя направляющими. В походном положении она находилась внутри кормового отсека корпуса. Перед стрельбой крыша отсека раскрывалась, и установка выдвигалась наружу. Предусматривалась возможность горизонтальной наводки. Управление осуществлялось с места оператора в кабине.Аналогичным образом была построена боевая машина 2П32 для самоходной версии комплекса 2К8 «Фаланга». От 2П27 она отличалась только конструкцией отдельных устройств и другой аппаратурой управления. Так же на базе БРДМ-1 построили машину 9П110 комплекса 9К14 «Малютка». Ее выдвижная пусковая установка несла шесть ракет; еще восемь находились внутри корпуса. Броневая крыша боевого отделения размещалась прямо на пусковой установке и поднималась вместе с нею.В 1962 г. на вооружение поступила новая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, которую тоже рассматривали в качестве потенциального носителя различных вооружений и систем. Противотанковые ракеты не стали исключением, и к концу десятилетия в армии появились самоходные ПТРК на новой базе.Первой появилась боевая машина 9П122 с комплексом «Малютка-М». С точки зрения состава вооружения и его размещения, она не отличалась от предыдущей 9П110. На этот раз пусковую установку с шестью направляющими и верхней броневой крышкой поместили в центральном отсеке корпуса. Внутри также имелись крепления для 8 дополнительных ракет. Аппаратура управления соответствовала новому проекту «Малютка-М».БРДМ-2 посчитали удачной платформой для ПТРК, и на рубеже шестидесятых-семидесятых появилось несколько новых самоходных комплексов с общими компоновочными и техническими решениями. Так, боевая машина 9П133 несла комплекс «Малютка-П», а на 9П137 разместили изделие 9К8П «Флейта» (модернизированная «Фаланга») с боекомплектом из 8 ракет.В середине семидесятых на вооружение поступила машина 9П148 комплекса 9К111-1 «Конкурс». В отличие от предшественников, ее пусковая установка размещалась на крыше корпуса и не могла убираться внутрь. Установка имела механизмы для наведения в двух плоскостях, а на качающейся части крепились пять транспортно-пусковых контейнеров с ракетами 9М113. Общий боекомплект включал до 15 ракет, в зависимости от их модели.С конца пятидесятых в нашей стране разрабатывался «ракетный танк» ИТ-1 с противотанковым комплексом 2К4 «Дракон». В отличие от других самоходных ПТРК, ИТ-1 не представлял собой простое объединение готовых элементов. Значительную часть такого комплекса, включая ракету и сопутствующую аппаратуру, разработали с нуля.Основой для ИТ-1 послужил средний танк Т-62. У него взяли корпус, силовую установку, ходовую часть и колпак башни. Боевое отделение почти полностью отдали под механизмы комплекса «Дракон». На крыше башни помещалась пусковая установка с возможностью наводки в двух плоскостях. На установке одновременно находилась только одна ракета 3М7. Боекомплект – 12 ракет.В ходе испытаний и эксплуатации в войсках танк ИТ-1 и его вооружение хорошо показали себя и подтвердили расчетные характеристики. В то же время, машина имела ряд недостатков в виде неоправданно большой массы, устаревшей элементной базы и т.д.В середине семидесятых началась разработка самоходной версии ПТРК 9К114 «Штурм». Эту боевую машину создавали с учетом опыта проектирования и эксплуатации всех предыдущих самоходных комплексов на разных платформах, вплоть до «Дракона». Разработчики «Штурма» приняли во внимание все положительные отзывы и рекламации, в результате чего смогли найти оптимальную концепцию – которая используется по сей день.Боевую машину 9П149 для 9К114 выполнили на базе многоцелевого тягача МТ-ЛБ. Гусеничная платформа этого типа имела высокую проходимость во всех условиях, а также достаточную грузоподъемность и вместимость. При этом противопульное и противоосколочное бронирование полностью соответствовало предполагаемым тактикам применения и угрозам.Агрегаты ракетного комплекса размещены в кормовом отсеке шасси. Машина получила подъемную пусковую установку с приводами наведения и креплениями для ТПК с ракетой. Внутри корпуса помещена механизированная укладка на 12 ракет 9М114. Подготовка к пуску осуществляется автоматически, по команде оператора. Радиотехнические и электронные компоненты ПТРК, используемые для управления, находятся в передней части корпуса, рядом с местом оператора.Следующий отечественный самоходный ПТРК 9К123 «Хризантема» выполнили на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Как и предыдущие образцы, этот комплекс получил подъемную пусковую установку и внутреннюю укладку с ТПК, а также набор различных радиоэлектронных средств. При этом «Хризантема» отличается пусковой установкой на две ракеты и несет 15 ТПК. Возможно использование ракет разных модификаций с выбором перед подготовкой к пуску.Та же БМП-3 использовалась при создании сразу двух версий самоходного комплекса 9К135 «Корнет». Боевые машины 9П161 и 9П162 оснащены сразу двумя пусковыми установками, каждая из которой применяет по одной ракете. Также имеются средства управления, автоматика заряжания и т.д. Кроме того, предлагалась установка такого боевого модуля на иные платформы, такие как БТР-80.В ходе развития ПТРК «Корнет» российская промышленность несколько лет назад вернулась к идеям, использовавшимся несколько десятилетий назад – но реализовала их на новой базе и с использованием современных наработок. Так, за счет создания новых пусковых установок вновь появилась возможность установить ракеты на существующие бронеавтомобили.Для ПТРК «Корнет» разработано несколько пусковых установок-боевых модулей, таких как 9П163-2 «Квартет», 9П163-2 «Квартет-М» или 9П163-3. Каждый из них несет четыре ракеты и имеет оптико-электронную систему. Кроме того, конструкция позволяет убирать модуль внутрь корпуса машины-носителя.Демонстрировались и предлагались разные варианты применения модулей серии 9П163, но наибольшую известность получил комплекс «Корнет-Д» в виде бронеавтомобиля «Тигр» с двумя пусковыми установками 9П163-3. Такая машина имеет готовый к применению боекомплект из восьми ракет; еще столько же находится внутри корпуса и может быть установлено при перезарядке. Два модуля способны одновременно атаковать разные цели.Установка ПТРК на тот или иной носитель дает очевидные преимущества. Поэтому с самого начала в отечественных проектах противотанковых комплексов прорабатывалась возможность создания самоходной модификации. Более того, некоторые из них изначально создавались в таком виде, и носимая модификация не предусматривалась. В дальнейшем направление самоходных ПТРК получило большое развитие.Нетрудно заметить, как заказчик и исполнители проектов выбирали платформы для размещения ПТРК. В каждом проекте такого рода использовался современный и доступный серийный образец техники, имеющий достаточные характеристики. При этом в большинстве случаев старались обойтись без радикальной перестройки исходной конструкции. Единственным серьезным исключением стал «ракетный танк» ИТ-1. Однако в этом случае речь идет о принципиально уникальном образце, отличающемся от всех прочих отечественных и иностранных разработок.Самый первый отечественный самоходный ПТРК был выполнен на базе армейского автомобиля. Получилась боевая машина с приемлемым уровнем огневой мощи, но практически без защиты. По опыту ее эксплуатации, в дальнейшем комплексы строились только на защищенных шасси. При этом в течение долгого времени в целом ряде проектов использовали компактную и легкую технику – БРДМ двух моделей. Сейчас эту идею вновь используют в проекте «Корнет-Д».Однако наилучшими наземными платформами для противотанковых ракет могут считаться МТ-ЛБ и БМП-3. Благодаря относительно большим размерам и грузоподъемности они способны нести ракеты разных габаритов и массы, включая наиболее крупные и тяжелые образцы, такие как 9М114 или 9М123 из состава «Штурма» и «Хризантемы». Соответственно, такой самоходный комплекс показывает наиболее высокие характеристики.В последние годы отечественная промышленность представила несколько новых вариантов современных самоходных комплексов, выполненных на актуальных платформах и с применением ракет последних моделей. Очевидно, что процесс разработки такой техники продолжится и далее. Какими будут перспективные ПТРК отдаленного будущего, неясно, но можно предполагать, что при их создании будет использован опыт сегодняшних проектов и их наилучшие идеи.