Эволюция платформ отечественных самоходных ПТРК

Боевая машина 2П26 из комплекса 2К15 "Шмель", состоявшая на вооружении ННА ГДР. Фото Wikimedia Commons
В начале шестидесятых годов на вооружение советской армии поступили первые отечественные противотанковые ракетные комплексы. С целью повышения их боевых качеств практически сразу прорабатывался вопрос их размещения на самоходных платформах. В дальнейшем это направление получило большое развитие, и самоходные ПТРК стали одной из важнейших составляющих парка бронетехники. При этом эволюция платформ для ПТРК и изменение требований к ним представляют большой интерес.
Первые опыты
Первым ПТРК советской армии стало изделие «Шмель», принятое на вооружение в августе 1960 г. Уже на стадии разработки было решено разместить этот комплекс на самоходном шасси. Сначала в этом качестве использовали один из доступных автомобилей, а потом создали защищенный вариант боевой машины на другой платформе.
Первый вариант «Шмеля», комплекс 2К15, использовал боевую машину типа 2П26. Она строилась на шасси ГАЗ-69 и отличалась достаточно высокой проходимостью на местности. В кузове автомобиля разместили четыре направляющих для запуска ракет; место для дополнительного боекомплекта отсутствовало. В походном положении балки с ракетами размещались вертикально и закрывались тентом. Перед применением вооружения их опускали на небольшой угол. В кабине помещалась аппаратура управления ракетой.
Машины 2П32 комплекса 2К8 "Фаланга" на параде. Фото Wikimedia Commons
В начале шестидесятых в армии появился новый комплекс 2К16 «Шмель» с улучшенной боевой машиной 2П27. Это изделие построили на базе бронемашины БРДМ-1, благодаря чему экипаж и ракеты получили защиту от пуль и осколков. Машина получила выдвижную пусковую установку с тремя направляющими. В походном положении она находилась внутри кормового отсека корпуса. Перед стрельбой крыша отсека раскрывалась, и установка выдвигалась наружу. Предусматривалась возможность горизонтальной наводки. Управление осуществлялось с места оператора в кабине.
Аналогичным образом была построена боевая машина 2П32 для самоходной версии комплекса 2К8 «Фаланга». От 2П27 она отличалась только конструкцией отдельных устройств и другой аппаратурой управления. Так же на базе БРДМ-1 построили машину 9П110 комплекса 9К14 «Малютка». Ее выдвижная пусковая установка несла шесть ракет; еще восемь находились внутри корпуса. Броневая крыша боевого отделения размещалась прямо на пусковой установке и поднималась вместе с нею.
Новая платформа
В 1962 г. на вооружение поступила новая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, которую тоже рассматривали в качестве потенциального носителя различных вооружений и систем. Противотанковые ракеты не стали исключением, и к концу десятилетия в армии появились самоходные ПТРК на новой базе.
Музейная машина 9П110 комплекса "Малютка-М". Фото Vitalykuzmin.net
Первой появилась боевая машина 9П122 с комплексом «Малютка-М». С точки зрения состава вооружения и его размещения, она не отличалась от предыдущей 9П110. На этот раз пусковую установку с шестью направляющими и верхней броневой крышкой поместили в центральном отсеке корпуса. Внутри также имелись крепления для 8 дополнительных ракет. Аппаратура управления соответствовала новому проекту «Малютка-М».
БРДМ-2 посчитали удачной платформой для ПТРК, и на рубеже шестидесятых-семидесятых появилось несколько новых самоходных комплексов с общими компоновочными и техническими решениями. Так, боевая машина 9П133 несла комплекс «Малютка-П», а на 9П137 разместили изделие 9К8П «Флейта» (модернизированная «Фаланга») с боекомплектом из 8 ракет.
В середине семидесятых на вооружение поступила машина 9П148 комплекса 9К111-1 «Конкурс». В отличие от предшественников, ее пусковая установка размещалась на крыше корпуса и не могла убираться внутрь. Установка имела механизмы для наведения в двух плоскостях, а на качающейся части крепились пять транспортно-пусковых контейнеров с ракетами 9М113. Общий боекомплект включал до 15 ракет, в зависимости от их модели.
Боевая машина 9П148 с ракетами "Конкурс". Фото Vitalykuzmin.net
Тяжелая платформа
С конца пятидесятых в нашей стране разрабатывался «ракетный танк» ИТ-1 с противотанковым комплексом 2К4 «Дракон». В отличие от других самоходных ПТРК, ИТ-1 не представлял собой простое объединение готовых элементов. Значительную часть такого комплекса, включая ракету и сопутствующую аппаратуру, разработали с нуля.
Основой для ИТ-1 послужил средний танк Т-62. У него взяли корпус, силовую установку, ходовую часть и колпак башни. Боевое отделение почти полностью отдали под механизмы комплекса «Дракон». На крыше башни помещалась пусковая установка с возможностью наводки в двух плоскостях. На установке одновременно находилась только одна ракета 3М7. Боекомплект – 12 ракет.
В ходе испытаний и эксплуатации в войсках танк ИТ-1 и его вооружение хорошо показали себя и подтвердили расчетные характеристики. В то же время, машина имела ряд недостатков в виде неоправданно большой массы, устаревшей элементной базы и т.д.
Облегченный вариант
В середине семидесятых началась разработка самоходной версии ПТРК 9К114 «Штурм». Эту боевую машину создавали с учетом опыта проектирования и эксплуатации всех предыдущих самоходных комплексов на разных платформах, вплоть до «Дракона». Разработчики «Штурма» приняли во внимание все положительные отзывы и рекламации, в результате чего смогли найти оптимальную концепцию – которая используется по сей день.
Танк ИТ-1 в парке "Патриот". Фото Vitalykuzmin.net
Боевую машину 9П149 для 9К114 выполнили на базе многоцелевого тягача МТ-ЛБ. Гусеничная платформа этого типа имела высокую проходимость во всех условиях, а также достаточную грузоподъемность и вместимость. При этом противопульное и противоосколочное бронирование полностью соответствовало предполагаемым тактикам применения и угрозам.
Агрегаты ракетного комплекса размещены в кормовом отсеке шасси. Машина получила подъемную пусковую установку с приводами наведения и креплениями для ТПК с ракетой. Внутри корпуса помещена механизированная укладка на 12 ракет 9М114. Подготовка к пуску осуществляется автоматически, по команде оператора. Радиотехнические и электронные компоненты ПТРК, используемые для управления, находятся в передней части корпуса, рядом с местом оператора.
Следующий отечественный самоходный ПТРК 9К123 «Хризантема» выполнили на шасси боевой машины пехоты БМП-3. Как и предыдущие образцы, этот комплекс получил подъемную пусковую установку и внутреннюю укладку с ТПК, а также набор различных радиоэлектронных средств. При этом «Хризантема» отличается пусковой установкой на две ракеты и несет 15 ТПК. Возможно использование ракет разных модификаций с выбором перед подготовкой к пуску.
Комплекс 9К114 "Штурм" на шасси МТ-ЛБ. Фото Минобороны РФ
Та же БМП-3 использовалась при создании сразу двух версий самоходного комплекса 9К135 «Корнет». Боевые машины 9П161 и 9П162 оснащены сразу двумя пусковыми установками, каждая из которой применяет по одной ракете. Также имеются средства управления, автоматика заряжания и т.д. Кроме того, предлагалась установка такого боевого модуля на иные платформы, такие как БТР-80.
Современный броневик
В ходе развития ПТРК «Корнет» российская промышленность несколько лет назад вернулась к идеям, использовавшимся несколько десятилетий назад – но реализовала их на новой базе и с использованием современных наработок. Так, за счет создания новых пусковых установок вновь появилась возможность установить ракеты на существующие бронеавтомобили.
Для ПТРК «Корнет» разработано несколько пусковых установок-боевых модулей, таких как 9П163-2 «Квартет», 9П163-2 «Квартет-М» или 9П163-3. Каждый из них несет четыре ракеты и имеет оптико-электронную систему. Кроме того, конструкция позволяет убирать модуль внутрь корпуса машины-носителя.
Комплекс "Хризантема". Фото КБМ
Демонстрировались и предлагались разные варианты применения модулей серии 9П163, но наибольшую известность получил комплекс «Корнет-Д» в виде бронеавтомобиля «Тигр» с двумя пусковыми установками 9П163-3. Такая машина имеет готовый к применению боекомплект из восьми ракет; еще столько же находится внутри корпуса и может быть установлено при перезарядке. Два модуля способны одновременно атаковать разные цели.
Пути развития
Установка ПТРК на тот или иной носитель дает очевидные преимущества. Поэтому с самого начала в отечественных проектах противотанковых комплексов прорабатывалась возможность создания самоходной модификации. Более того, некоторые из них изначально создавались в таком виде, и носимая модификация не предусматривалась. В дальнейшем направление самоходных ПТРК получило большое развитие.
Нетрудно заметить, как заказчик и исполнители проектов выбирали платформы для размещения ПТРК. В каждом проекте такого рода использовался современный и доступный серийный образец техники, имеющий достаточные характеристики. При этом в большинстве случаев старались обойтись без радикальной перестройки исходной конструкции. Единственным серьезным исключением стал «ракетный танк» ИТ-1. Однако в этом случае речь идет о принципиально уникальном образце, отличающемся от всех прочих отечественных и иностранных разработок.
Самоходные ПТРК "Корнет-Д" на базе "Тигра" на Красной площади. Фото АП РФ
Самый первый отечественный самоходный ПТРК был выполнен на базе армейского автомобиля. Получилась боевая машина с приемлемым уровнем огневой мощи, но практически без защиты. По опыту ее эксплуатации, в дальнейшем комплексы строились только на защищенных шасси. При этом в течение долгого времени в целом ряде проектов использовали компактную и легкую технику – БРДМ двух моделей. Сейчас эту идею вновь используют в проекте «Корнет-Д».
Однако наилучшими наземными платформами для противотанковых ракет могут считаться МТ-ЛБ и БМП-3. Благодаря относительно большим размерам и грузоподъемности они способны нести ракеты разных габаритов и массы, включая наиболее крупные и тяжелые образцы, такие как 9М114 или 9М123 из состава «Штурма» и «Хризантемы». Соответственно, такой самоходный комплекс показывает наиболее высокие характеристики.
В последние годы отечественная промышленность представила несколько новых вариантов современных самоходных комплексов, выполненных на актуальных платформах и с применением ракет последних моделей. Очевидно, что процесс разработки такой техники продолжится и далее. Какими будут перспективные ПТРК отдаленного будущего, неясно, но можно предполагать, что при их создании будет использован опыт сегодняшних проектов и их наилучшие идеи.