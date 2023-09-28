Версии о причинах сегодняшнего визита чиновников и военачальников стран НАТО в Киев

Украинские чиновники неохотно делятся в сети информацией об основной цели визита представительной делегации военачальников стран НАТО в Киеве. Визит состоялся сегодня, анонсирован не был.
Как уже сообщало «Военное обозрение», в состав натовской делегации вошли генсек НАТО Йенс Столтенберг, начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню, министр обороны Британии Грант Шаппс.
Эксперты высказывают предположения относительно того, для какой именно цели все эти лица прибыли сегодня в Киев. Если руководствоваться достаточно сухой сводкой от Залужного, то цель была – «выслушать сообщения о ходе контрнаступления». Также Залужный написал, что в беседе с Тони Радакином «затронул вопрос важности противовоздушной обороны Украины».
Вряд ли натовских чиновников и военных интересовал доклад главкома ВСУ о ходе контрнаступления, так как в странах НАТО прекрасно знают о результатах и без Залужного.
Одна из версий состоит в том, что Украину могут подталкивать к ведению длительной войны с некоторыми перерывами. Перерыв под номером один ожидается уже со второй половины октября. Косвенно об этом говорят и заявления американского генерала Марка Милли, который в первой декаде сентября говорил, что украинский «контрнаступ» продлится ещё 4-6 недель. Как минимум половина этого времени истекла.
Запад может попытаться обозначить варианты дальнейшей военной поддержки Украины, а пока будет добиваться чего-то похожего на временное перемирие с заявлениями в прессе о «корейском варианте» и о том, что «Украина уже победила, так как отстояла независимость». Если перемирие действительно начнётся, то вновь активизируются военные поставки на Украину и спираль конфронтации снова начнёт закручиваться за ширмой «мира».
Есть и другая версия. Состоит эта версия в том, что киевский режим в конечном итоге вполне официально разместит на контролируемой территории натовский военный контингент. Для начала – расчёты систем ПВО, поставки которых (систем) на Украину планируют активизировать. Затем – и ударные вооружённые формирования. В этом случае цель двойная: проверить Россию на очередную «красную линию» и одновременно окончательно взять под контроль все процессы, происходящие на всё ещё подконтрольных Киеву территориях.
Версия третья: украинской стороне сообщили те самые данные, которые сегодня через СМИ как бы слила британская разведка. Состоят эти данные в том, что при дальнейшем вялотекущем наступлении ВСУ инициативу может перехватить российская армия и взять под свой контроль территории ещё 5-ти областей. В связи с этим Залужному и Зеленскому могли рекомендовать в срочном порядке перейти к оборонительному варианту ведения боевых действий с новой активизацией мобилизационных процедур.
В любом их этих случаев Украине будут обещать принятие в НАТО, а фактически легитимизировать вхождение НАТО (как минимум подразделений отдельных стран альянса) на Украину под видом «спасителей от России».
*Материал ВО выходит в разделе Новости по техническим причинам.