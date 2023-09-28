Военное обозрение
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Версии о причинах сегодняшнего визита чиновников и военачальников стран НАТО в Киев

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Версии о причинах сегодняшнего визита чиновников и военачальников стран НАТО в Киев

Украинские чиновники неохотно делятся в сети информацией об основной цели визита представительной делегации военачальников стран НАТО в Киеве. Визит состоялся сегодня, анонсирован не был.


Как уже сообщало «Военное обозрение», в состав натовской делегации вошли генсек НАТО Йенс Столтенберг, начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню, министр обороны Британии Грант Шаппс.

Эксперты высказывают предположения относительно того, для какой именно цели все эти лица прибыли сегодня в Киев. Если руководствоваться достаточно сухой сводкой от Залужного, то цель была – «выслушать сообщения о ходе контрнаступления». Также Залужный написал, что в беседе с Тони Радакином «затронул вопрос важности противовоздушной обороны Украины».

Вряд ли натовских чиновников и военных интересовал доклад главкома ВСУ о ходе контрнаступления, так как в странах НАТО прекрасно знают о результатах и без Залужного.

Одна из версий состоит в том, что Украину могут подталкивать к ведению длительной войны с некоторыми перерывами. Перерыв под номером один ожидается уже со второй половины октября. Косвенно об этом говорят и заявления американского генерала Марка Милли, который в первой декаде сентября говорил, что украинский «контрнаступ» продлится ещё 4-6 недель. Как минимум половина этого времени истекла.

Запад может попытаться обозначить варианты дальнейшей военной поддержки Украины, а пока будет добиваться чего-то похожего на временное перемирие с заявлениями в прессе о «корейском варианте» и о том, что «Украина уже победила, так как отстояла независимость». Если перемирие действительно начнётся, то вновь активизируются военные поставки на Украину и спираль конфронтации снова начнёт закручиваться за ширмой «мира».

Есть и другая версия. Состоит эта версия в том, что киевский режим в конечном итоге вполне официально разместит на контролируемой территории натовский военный контингент. Для начала – расчёты систем ПВО, поставки которых (систем) на Украину планируют активизировать. Затем – и ударные вооружённые формирования. В этом случае цель двойная: проверить Россию на очередную «красную линию» и одновременно окончательно взять под контроль все процессы, происходящие на всё ещё подконтрольных Киеву территориях.

Версия третья: украинской стороне сообщили те самые данные, которые сегодня через СМИ как бы слила британская разведка. Состоят эти данные в том, что при дальнейшем вялотекущем наступлении ВСУ инициативу может перехватить российская армия и взять под свой контроль территории ещё 5-ти областей. В связи с этим Залужному и Зеленскому могли рекомендовать в срочном порядке перейти к оборонительному варианту ведения боевых действий с новой активизацией мобилизационных процедур.

В любом их этих случаев Украине будут обещать принятие в НАТО, а фактически легитимизировать вхождение НАТО (как минимум подразделений отдельных стран альянса) на Украину под видом «спасителей от России».

*Материал ВО выходит в разделе Новости по техническим причинам.
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13 комментариев
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:09
    +2
    Приехали успокаивать, что они не сливают Зелю, а всего лишь на его место указали. Война-то не из-за Украины, а потому шоу продолжается
  2. Roust
    Roust Сегодня, 21:14
    +3
    Жаль, не бомбанули мы по злачным местам их встречи..
  3. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 21:18
    +3
    Зачем останавливаться и удивляться, зачем они туда приехали и о чем договорились. Конечно, ничего хорошего из этой встречи для Российской Федерации не выйдет. Интересно, сколько западные компании пытаются «впихнуть» на Украину, невзирая на огромную угрозу. По телевизору услышал грустное отражение, но, к сожалению, правдивое - "нас перестали бояться". И надо признать, что наши власти многое делают для того, чтобы заверить Запад в том, что бояться нечего. Как-нибудь переждем кризис и наконец-то поладим.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:45
      0
      Нас перестали бояться, ещё когда алкаш в Конгрессе: "Боже храни Америку" произносил.
      А вот после Грузии в 2008 удивились, в 2014 уже стали возмущаться, сейчас - активно противодействуют и внимательно оценивают, уже как вторую после Китая угрозу определили.

      И вот ещё немного и снова начнут бояться, если мы не дрогнем.

      Всё вспоминаю письмо американской девочки к Андропову, она там спрашивала, мол: "зачем вы собираетесь нас уничтожить?" Вот это был страх, среди всех жителей Запада. Они не сомневались, что мы, дай только возможность, сотрем их к едрене фене с матушки Земли.
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:24
    +1
    Если руководствоваться достаточно сухой сводкой от Залужного, то цель была – «выслушать сообщения о ходе контрнаступления».

    Выслушать можно и по закрытой линии видеосвязи.
    Сходняк нужен лишь в случае подписания чего-либо.
    Интересно, что такое подписали.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 21:52
      +1
      Личный сходняк нужен и для того, чтобы оренами-медалями друг друга обвешать! Ну и банкет! fellow
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:28
    +1
    Да фиолетово о чём они гутарили.Неожиданно : Маршал Хафтар встречался с Шойгу и Путиным.Евкуров похоже как дипломат хорошо поработал в Африке.Ждём сюрпрайз!И в Москву прибыл глава Внешнеэкономических дел КНДР.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 21:43
      +1
      Какой? Ливийские войска поедут на Украину? Аааа.. Северокорейский спецназ будет брать Киев?
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 21:49
    +1
    Уже понятно что Украина для России похерена. 30 млн людей никуда не исчезнут , с лица земли народ стереть невозможно , никакой поддержки от туда не будет . В итоге СВО , превратившееся в позиционную войну , не дало никаких результатов для РФ. Абсолютно никаких , по факту ситуация стала толко трагичней и кровавей. И история из защиты жителей донбасса превратилась вдруг в священную войну для России за выживание в этом мире. Теперь разводят руками , не зная что делать дальше
    1. qqqq
      qqqq Сегодня, 22:01
      0
      Цитата: Всем_Добра
      Уже понятно что Украина для России похерена

      Да ладно ,история показывает, что украинцы примкнут к сильнейшему и всё равно сколько там этот сильнейший утилизировал. Как пример любовь к Польше. Почувствуют халяву и сразу вспомнят, что они русские.
    2. Обычный
      Обычный Сегодня, 22:01
      0
      По факту вам в школу надо. "Оттуда" пишется только так. Что делать так, знают в России. Шумер.
  7. Обычный
    Обычный Сегодня, 21:58
    0


    Ну давайте, шумеры, где ваши победы?
  8. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 22:03
    0
    If they came, did the RU top brass know they were coming,
    if so, they should have eliminated them and all others hanging around

    thee,s people were in my mind up to very nefarious things, and those things were[ ARE ] going to happen to the RU troops /civilians,and infrastructures. you can be certain of this, they have previous convictions for it.