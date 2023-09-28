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Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ разрешило концерну Rheinmetall создать совместное предприятие на Украине

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Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ разрешило концерну Rheinmetall создать совместное предприятие на Украине

Немецкому концерну Rheinmetall разрешили действовать на территории Украины, Федеральное антимонопольное ведомство Германии не нашло причин для отказа. Теперь концерн может создавать совместные предприятия и открывать производство. Об этом сообщает немецкая пресса.


Немецкое антимонопольное ведомство установило, что деятельность Rheinmetall на территории Украины никак не нарушает законодательство Германии и не приведет к каким-либо нарушениям в области конкуренции. Соответственно, немецкий концерн получил разрешение на создание совместного предприятия с украинским концерном. Rheinmetall и Укроборонпром создают сервисные центры по обслуживанию немецкой военной техники.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии сегодня одобрило создание совместного предприятия Rheinmetall Landsysteme GmbH и Украинской оборонной промышленности на Украине

- говорится в пресс-релизе, выпущенном концерном.

В первое время совместное предприятие будет действовать только на территории Украины, штаб-квартира будет находиться в Киеве. На первом этапе предприятие будет заниматься только техобслуживанием и ремонтом немецкой техники, стоящей на вооружении ВСУ. Далее в планах совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall на производственных мощностях Украины. В перспективе стороны намерены совместно разрабатывать, производить и поставлять на экспорт военную продукцию.

Ранее Rheinmetall обещал открыть на Украине завод по производству бронетехники, но пока дальше разговоров дело не пошло.
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3 комментария
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  1. alexoff
    alexoff Сегодня, 21:28
    +1
    Раз все так официально, то наверно и физический адрес будет официально озвучен?
  2. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 21:36
    0
    Хорошо бы Rheinmetall cовместно с Уkраиной создали крупный завод по производству губозакаточных машин. Ибо в Европе такого завода нет, а губозакаточные машины будут весьма там вскоре востребованы. . . hi
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:36
    +1
    И что это предприятие не станет законной целью для наших ракет?