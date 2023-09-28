Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ разрешило концерну Rheinmetall создать совместное предприятие на Украине

Федеральное антимонопольное ведомство Германии сегодня одобрило создание совместного предприятия Rheinmetall Landsysteme GmbH и Украинской оборонной промышленности на Украине

Немецкому концерну Rheinmetall разрешили действовать на территории Украины, Федеральное антимонопольное ведомство Германии не нашло причин для отказа. Теперь концерн может создавать совместные предприятия и открывать производство. Об этом сообщает немецкая пресса.Немецкое антимонопольное ведомство установило, что деятельность Rheinmetall на территории Украины никак не нарушает законодательство Германии и не приведет к каким-либо нарушениям в области конкуренции. Соответственно, немецкий концерн получил разрешение на создание совместного предприятия с украинским концерном. Rheinmetall и Укроборонпром создают сервисные центры по обслуживанию немецкой военной техники.- говорится в пресс-релизе, выпущенном концерном.В первое время совместное предприятие будет действовать только на территории Украины, штаб-квартира будет находиться в Киеве. На первом этапе предприятие будет заниматься только техобслуживанием и ремонтом немецкой техники, стоящей на вооружении ВСУ. Далее в планах совместное производство отдельных видов продукции Rheinmetall на производственных мощностях Украины. В перспективе стороны намерены совместно разрабатывать, производить и поставлять на экспорт военную продукцию.Ранее Rheinmetall обещал открыть на Украине завод по производству бронетехники, но пока дальше разговоров дело не пошло.