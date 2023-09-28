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На вооружении артиллерийских подразделений ВСУ замечены советские 130-мм пушки М-46 образца 1953 года

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На вооружении артиллерийских подразделений ВСУ замечены советские 130-мм пушки М-46 образца 1953 года

Украинская армия продолжает испытывать нехватку артиллерии, западные поставки современных гаубиц не перекрывают нужды ВСУ. Поэтому Киев не отказывается и от уже снятых с вооружения орудий, особенно если они советского производства. Например, Финляндия поставила Украине 130-мм полевые орудия М-46.


Советские 130-мм орудия, разработанные в начале 50-х годов прошлого века, были замечены на одном из направлений у линии боевого соприкосновения. Как оказалось, поставку орудий М-46 образца 1953 года организовала Финляндия. Для ВСУ это орудие не ново, в августе прошлого года Хорватия уже передавала Киеву пятнадцать снятых с консервации аналогичных пушек. Так что никаких проблем с их эксплуатацией у ВСУ нет. По снарядам данных нет, но раз эксплуатируют, значит какое-то количество имеется.

Сколько орудий передала Финляндия не известно, официального сообщения о поставке данных орудий не было. Финны вообще секретят все свои поставки на Украину. Известно, что в 1965-66 годах Финляндия закупила 144 орудия М-46 у Советского Союза, а в 1993 году еще 166 орудий у Германии из наличия бывшей армии ГДР. К 2016 году у финнов на вооружении числилось 36 орудий, которые были списаны в 2019 году.

Пушка М-46 была создана для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов А-19 и предназначалась для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, разрушения оборонительных сооружений и т.д. Опытный образец изготовили в 1950 году, тогда же прошли основные испытания орудия. Принята на вооружение в 1953 году. Выпуск мелкими сериями был начат в 1951 году и продолжался примерно до 1971 года. За это время было выпущено несколько тысяч М-46. Пушка также стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В настоящее время все еще стоит на вооружении ряда стран в Азии, Ближнем Востоке и Африке.

Пушка способна производить до шести выстрелов в минуту на дальность 27,5 км. Расчет - 8 человек.

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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:09
    -1
    А где взять снаряды для такого оригинального калибра?
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 22:20
      +2
      А если 120-122-125мм обмазать поясками специальными(или отделяющимся типа поддона)?
      Эдак хоть бриташий хешь, хоть натовские, хоть наши можно туда.
      1. Eugen 62
        Eugen 62 Сегодня, 23:18
        0
        хоть натовские, хоть наши можно туда.

        И таблицы стрельбы есть на все эти снаряды?
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 22:20
      +1
      Финляндия наверно все свои запасы отдала.
    3. Escariot
      Escariot Сегодня, 22:21
      0
      Цитата: tralflot1832
      А где взять снаряды для такого оригинального калибра?

      С запасников. Сейчас их скорее всего не производят, но вот на складах они имеются. Сам по себе калибр сейчас бесперспективный, так что совершенно не жалко.
    4. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 22:22
      +1
      "я конечно не специалист..." (как в том анекдоте), но это же какая-то Экзотика дикая!?
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 22:33
        +1
        Цитата: DIM(a)
        "я конечно не специалист..." (как в том анекдоте), но это же какая-то Экзотика дикая!?

        Конечно М-46 устаревшее орудие, однако оно хотя бы по назначению применяется. Да и само орудие до сих пор на вооружении десятка стран и ещё у пары дюжин в запасах.
    5. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 23:31
      +1
      Калибр совсем не оригинальный. Флот получил орудия такого калибра ещё до революции.
    6. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 23:49
      0
      Цитата: tralflot1832
      А где взять снаряды для такого оригинального калибра

      Индия, Ирак, Китай производит до сих пор для своих Тип 59/Тип 59-1 , в России очень большой запас
      БР-482Б и ОФ-482М изготвитель з.№172 ( Пермь)
      Но волноваться и подозревать на стоит…бОльший боезапас был для Б-13, а флот (в основном вооружкнефй ими) был в Черном море. Запасы там создавшись, там и остались
      Была сильная страна, звалась СССР, прошло 32 года (треть века/ 2поколения), а неразумные «наследники» воюют друг с другом оружием той страны, которую они продали, разорили и охаяли

      Это как Европа: до сих пор использует римский мощеные дороги и виадуки,ну и остальное.
  2. Комментарий был удален.
  3. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 22:19
    +4
    Пушка для своего времени замечательная (долгое время по дальности её превосходила только американская 175-мм гораздо большей массы) и даже по нынешним временам имеет неплохую дальность. Странно, что мы их до сих пор не расчехлили. Или все снаряды утилизовать успели?
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 22:29
    +2
    Крутая вещь. Интересно, а наши при Горбатом наверное всё порезали в угоду амерам?
  5. УВБ
    УВБ Сегодня, 22:52
    +2
    Цитата: tralflot1832
    А где взять снаряды для такого оригинального калибра?

    Цитата: tralflot1832
    А где взять снаряды для такого оригинального калибра?

    Не такой уж и оригинальный калибр. Главный калибр всех советских эсминцев и на ракетных крейсерах, Орланах и Атлантах.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 22:58
      +1
      Цитата: УВБ
      Главный калибр всех советских эсминцев и на ракетных крейсерах, Орланах и Атлантах
      Верно, но вот подходят ли снаряды морских орудий к этим орудиям? Одинаковый калибр еще не означает совместимости.
    2. hiller
      hiller Сегодня, 23:08
      +2
      На Итурупе стоял дивизион таких орудий, подчинённый Командующему ТОФ. Очень достойно работали и орудия, и расчёты моряков-артиллеристов.