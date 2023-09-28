На вооружении артиллерийских подразделений ВСУ замечены советские 130-мм пушки М-46 образца 1953 года

Украинская армия продолжает испытывать нехватку артиллерии, западные поставки современных гаубиц не перекрывают нужды ВСУ. Поэтому Киев не отказывается и от уже снятых с вооружения орудий, особенно если они советского производства. Например, Финляндия поставила Украине 130-мм полевые орудия М-46.
Советские 130-мм орудия, разработанные в начале 50-х годов прошлого века, были замечены на одном из направлений у линии боевого соприкосновения. Как оказалось, поставку орудий М-46 образца 1953 года организовала Финляндия. Для ВСУ это орудие не ново, в августе прошлого года Хорватия уже передавала Киеву пятнадцать снятых с консервации аналогичных пушек. Так что никаких проблем с их эксплуатацией у ВСУ нет. По снарядам данных нет, но раз эксплуатируют, значит какое-то количество имеется.
Сколько орудий передала Финляндия не известно, официального сообщения о поставке данных орудий не было. Финны вообще секретят все свои поставки на Украину. Известно, что в 1965-66 годах Финляндия закупила 144 орудия М-46 у Советского Союза, а в 1993 году еще 166 орудий у Германии из наличия бывшей армии ГДР. К 2016 году у финнов на вооружении числилось 36 орудий, которые были списаны в 2019 году.
Пушка М-46 была создана для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов А-19 и предназначалась для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, разрушения оборонительных сооружений и т.д. Опытный образец изготовили в 1950 году, тогда же прошли основные испытания орудия. Принята на вооружение в 1953 году. Выпуск мелкими сериями был начат в 1951 году и продолжался примерно до 1971 года. За это время было выпущено несколько тысяч М-46. Пушка также стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В настоящее время все еще стоит на вооружении ряда стран в Азии, Ближнем Востоке и Африке.
Пушка способна производить до шести выстрелов в минуту на дальность 27,5 км. Расчет - 8 человек.