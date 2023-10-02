ATACMS: большая проблема для России или нет?

Мы уже не раз говорили о том, насколько подарки от НАТО могут стать серьезными (или нет) проблемами для нас. Да, для всех нас, или по крайней мере, подавляющего большинства, потому что помимо того, что у многих в СВО родные, близкие и знакомые, так еще в европейскую часть прилетают эти подарки систематически и регулярно.
В ходе этих дискуссий говорили о том, что баллистические ракеты армейской тактической ракетной системы (ATACMS) могут все-таки достаться Украине. И вот это свершилось, однако надо заметить, что основное внимание уделялось вариантам этого оружия, оснащенным унитарными (одиночными фугасными) боеголовками. А на днях стало известно, что на Украину попадут версии с кассетными боеприпасами, Которые, по мнению многих экспертов, могут создать целый ряд серьезных осложнений для российских войск.
ATACMS, американская баллистическая ракета малой дальности, не представляет собой инновационное оружие. Ракета не нова, разработка началась в 1992 году, а на вооружение ее приняли в 1991-м. Ракета выпускается в двух основных вариантах, с осколочно-фугасной БЧ и кассетной.
Первые два варианта MGM-140A ATACMS Block 1 и Block 1А представляли собой кассетные боеприпасы, снаряженные 950 и 275-300 суббоеприпасами с максимальной дальностью 165 километров и 300 километров соответственно. Эти две ракеты известны как MGM-140A и B, Block I и IA, а также M39 и M39A1.
Составное изображение ATACMS, выбрасывающий груз боевых элементов из кассет
Более поздние версии ATACMS, поступившие на вооружение, оснащаются унитарными боеголовками. Эти ракеты обозначаются как MGM-140E и MGM-168As, Block IVA, и M48s и M57, в зависимости от различий во взрывателях и других внутренних компонентах. Однако все они имеют одну и ту же 227-кг осколочно-фугасную боевую часть, ту же самую, что используется в противокорабельной ракете «Гарпун».
Однако есть одно большое отличие. Оно заключается в том, что «Гарпун» врезается в цель на дозвуковых скоростях, а ATACMS делает то же самое на скоростях, приближающихся к гиперзвуковым, что преобразует массивную кинетическую энергию ракеты и передает ее на цель что позволяет ей успешно уничтожать укрепленные цели. Все эти ATACMS имеют максимальную дальность действия 300 километров.
Все типы ракет ATACMS могут запускаться с пусковых установок реактивной системы залпового огня (MLRS) M270 на гусеничном шасси и колесных пусковых установок M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Оба шасси уже состоят на вооружении украинской армии.
Полтора года назад, когда началась СВО, отправка Украине кассетных боеприпасов казалась маловероятной возможностью, но прецедент уже был создан поставкой многих тысяч снарядов кассетной артиллерии из запасов резерва США. Первый из этих боеприпасов прибыл в июле после длительного периода внутренних дебатов в администрации Байдена. Снаряды рассматривались как способ резко расширить доступ Украины к 155-мм артиллерийским боеприпасам любого рода, чтобы поддержать ее контрнаступление и привнести новые эффекты на поле боя в попытке прорвать укрепленные линии России. Так что дебаты о передаче Украине кассетных боеприпасов закончены в ее пользу.
Некоторые из имеющихся в США вариантов кассетных боеприпасов M39/A1 ATACMS были переоборудованы в версии с ОФ-боеголовками. Изменения в возможностях высокоточного оружия, споры по поводу кассетных боеприпасов, наряду с изменениями в общевойсковой тактике, подстегнули внимание к моделям унитарных боеголовок. Для Украины возможность наносить удары по площадям на расстояние почти 300 километров и делать это с помощью очень трудной для защиты системы доставки (гиперзвуковая скорость на конечном отрезке) представляет собой серьезные проблемы, которые украинская сторона может причинить России.
Для Украины, которая в течение многих месяцев интенсивно вымаливала ATACMS, способность доставлять 227-кг боеголовку на большие расстояния означала бы большие проблемы для критически важных логистических узлов России и связанной с ними инфраструктуры, такой как мосты, а также укрепленные центры командования и управления, находящиеся далеко за линией фронта. Тем не менее, кассетный вариант ставит под большую угрозу автопарки, склады боеприпасов и особенно системы противовоздушной обороны и самолеты на аэродромах.
Один M39A1 ATACMS, оснащенный GPS и инерциальной навигацией, несет около 300 суббоеприпасов M74. Ракета выполняет вращение для стабилизации полета во время своей конечной атаки, при этом крышки отсека полезной нагрузки сбрасываются, а центробежная сила заставляет бомбы лететь по закругленной траектории. Размер области эффектов от применения ATACMS и плотность рассеивания бомб могут быть изменены путем установки различной высоты выброса.
Похожий на бейсбольный мяч M74 - мерзкое оружие. Он оснащен осколочно-фугасным зарядом внутри этой неправильной сферы. Асимметричный дизайн придает вращение боевому элементу во время сброса. Как только скорость вращения достигает 2 400 оборотов в минуту, его взрыватель приводится в действие. Сотни M74, падающих почти одновременно, создают облако осколков, которое покрывает землю. Оружие считается высокоэффективным против личного состава и легкобронированных целей.
Схема, показывающая компоненты M39 ATACMS, включая суббоеприпасы M74 внутри.
Пример суббоеприпаса М74
Американцы справедливо подмечают, что в принципе, парой ATACMS можно было решить много проблем, например, выпустить их по российской авиабазе в Крыму и уничтожить все самолеты, на стоянках. Ни один из самолетов не находился на стоянке в укрепленных ангарах или вообще под каким-либо прикрытием, потому потери могли бы быть весьма ощутимыми. Все, что является взрывоопасным или легковоспламеняющимся, взорвется, создавая серьезные вторичные эффекты.
Конечно, такая тактика была бы не менее эффективна, чем применение беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия или дистанционно управляемых дронов-камикадзе для нанесения ударов по отдельным самолетам, не говоря уже о диверсионных командах, которые должны физически размещать взрывчатку на своих целях. Да и потери в своей авиации от заградительного огня могут быть беспрецедентными.
«Противовоздушная оборона, особенно российские С-300 и С-400 большой дальности, которые являются ограниченным ресурсом как по времени перезарядки, так и по стоимости боеприпаса, но пользуются большим заслуженным спросом, подвергнутся невероятному риску быть полностью уничтоженными ATACMS с кассетными боеприпасами. Вместо того, чтобы атаковать радар или командную машину ракетой или беспилотником, оснащенным унитарной боеголовкой, один ATACMS покроет зону размещения ЗРК своими кассетными боеприпасами»(Т. Роговей, thedrive.com).
Неприятная ситуация. Огромное количество осколков засыпали бы позицию ЗРК. И хотя эти зенитно-ракетные комплексы обладают некоторыми возможностями противоракетной обороны, ATACMS является трудной целью для оперативного уничтожения. Если бы ракеты комплекса использовались как часть эшелонированной атаки, это было бы еще сложнее даже для таких совершенных ракет, как С-400.
Это особенно актуально для текущих украинских операций против Крыма, в которых Киев сосредотачивается на том, чтобы пробить «дыры» в зонтике противовоздушной обороны России над полуостровом, чтобы облегчить атаки крылатыми ракетами и беспилотниками по другим целям. И, как мы видим, именно эшелонированное применение воздушных и морских беспилотников вкупе с крылатыми ракетами позволяет добиваться определенных успехов.
Лагеря войск и склады боеприпасов также будут подвергаться крайнему риску ударов ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами. Даже сам Черноморский флот может сильно пострадать от рук ATACMS, оснащенного кассетными боеприпасами. Да, основные системы кораблей вряд ли пострадают, но осколки – страшный враг антеннам связи, радаров и модулей РЭБ.
Учитывая, что у нас что на аэродромах, что в портах как-то даже через полгода не принято рассредоточивать корабли и самолеты, используя «средиземноморский» стиль швартовки, то потопить ракета, конечно же, ничего не потопит. Но ущерб нанесет весьма значительный. То же самое и для аэродрома действительно.
Генерал Кирилл Буданов рассказал The War Zone, насколько важным может быть ATACMS именно по этим причинам, будучи в Вашингтоне и дав там интервью, заявил:
«Русские просто размещают командные пункты и другие вещи за пределами досягаемости наших вооружений, чтобы у нас там не было ничего, что могло бы до них добраться. Такая же ситуация и с российской авиацией на аэродромах. Борьба с российской авиацией с использованием средств ПВО очень затратна и малоэффективна. Авиация должна уничтожаться на авиабазах».
При всем при этом остаются серьезные вопросы о том, когда Украина может получить какие-либо ATACMS и какие варианты она может получить.
На самом базовом уровне президент США Джо Байден и его администрация, похоже, неуклонно раскачиваются с идеей передачи некоторого количества ATACMS украинским вооруженным силам. Это произошло после нескольких месяцев противодействия, когда официальные лица США регулярно ссылались на относительно ограниченное количество этого стратегически важного оружия в американских запасах, а также опасения по поводу провоцирования нового уровня эскалации со стороны российского правительства.
На прошлой неделе Дуглас Буш, помощник министра армии по закупкам, логистике и технологиям, заявил, что проблема с запасами должна быть значительно облегчена за счет приобретения новых высокоточных ударных ракет (PrSM), которые должны заменить ATACMS. Производитель PrSM, «Lockheed Martin», сообщил порталу «The War Zone», что рассчитывает начать поставки серийных образцов до конца этого года. Если это у «Локхида» получится, будет неприятно.
Испытание высокоточной ракеты PrSM. Министерство обороны США
Выступая 19 сентября на круглом столе для СМИ, Буш также воспользовался возможностью, чтобы опровергнуть предыдущие сообщения о том, что американские военные каким-то образом недооценили свои запасы ATACMS. «Конечно, мы точно знаем, сколько их у нас и где они находятся».
Буквально на днях заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению Уильям Лаплант заявил, что поставки PrSM начались.
Но остается вопрос количества и качества. То есть, сколько и какие варианты ATACMS могут быть доступны для передачи, а также как быстро это может произойти. ATACMS все еще находится в производстве, но американские военные прекратили покупать новые образцы несколько лет назад. Сегодня то, что производится, идет на пополнение запасов странам, купившим ATACMS ранее. А их все-таки больше десятка…
Компания «Lockheed Martin», которая производит ракеты и пусковые установки, произвела около 4 000 ATACMS всех модификаций за последние два десятилетия. Это включает в себя около 600 экземпляров, которые американские войска расстреляли в боях во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке, а также другие, которые были проданы зарубежным странам, согласно предыдущим сообщениям.
Ракета M39 или M39A1 ATACMS в процессе переделки
Сколько M39/A1 с кассетными боеприпасами может остаться на вооружении США в настоящее время, неизвестно, как неизвестно, сколько таких боеприпасов осталось в странах, купивших ATACMS. Кассетные боеприпасы ATACMS экспортировались в прошлом в Бахрейн, Грецию, Южную Корею и Турцию.
На прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что текущие дискуссии об отправке ATACMS на Украину были сосредоточены на возможности отправки ракет, снаряженных кассетными боеприпасами.
Тут стоит вспомнить, что ранее несколько членов Конгресса от Республиканской партии написали открытое письмо администрации Байдена, умоляя ее одобрить отправку артиллерийских снарядов с кассетными боеприпасами на Украину, и прямо отметили, что это может помочь «разблокировать несколько новых систем, которые имеют вариант кассетных боеприпасов, в том числе... АТАCMS». Байден в конечном итоге все-таки решил разрешить передачу Украине 155-мм артиллерийских снарядов, начиненных суббоеприпасами, как уже упоминалось и в итоге дело дошло и до ракет.
Все это указывает на то, что на Украину попадет озвученный минимум в три десятка ракет M39/A1 ATACMS, и, скорее всего, будут еще поставки по мере того, как американские арсеналы сделают новые. Но даже если будет поставлен минимум, он все равно сможет оказать определенное влияние на ход событий. Даже в кассетном варианте, а не в унитарном.
Да, о такой цели, как Крымский мост, придется забыть, но можно нанести урон, оперируя и по другим целям, где кассетные боеприпасы будут не менее, а более эффективны.
Вопрос – как применять.
Недавно секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что «ВСУ не будут применять ракеты ATACMS для ударов по территории России». Вопрос в том, что на Украине считают территорией России. Есть мнения, что на момент 1991 года, соответственно, Луганская, Донецкая области, Крым и территории Херсонской и Запорожской областей – можно применять легко и непринужденно.
Ну или мы сможем в очередной раз убедиться в том, что Киев в очередной раз нарушит данные им обещания и отправит ракеты в то же Белгород.
Учитывая американскую практику, говорить о поставках, когда оружие уже на Украине – можно сделать вывод о том, что те самые 30 штук ATACMS уже на складах где-то на западе Украины.
Вообще ракеты с дальностью полета от 140 до 220 км, а на большие расстояния первые выпуски ATACMS не летали, не так уж и страшны. Точнее, они будут весьма опасны, но, во-первых, отодвинуть инфраструктуру, по которой можно нанести ATACMS большой урон, как, например, склады, можно. Да, это ухудшит логистику снабжения передовой, но в конце концов, лучше склад далеко, но целый, чем сгоревший неподалеку. А во-вторых – у нас есть что противопоставить ATACMS.
Все-таки в распоряжении российской армии есть достаточно комплексов, способных поражать такие цели, как тактическая ракета. Это комплексы «Бук-М2», «Бук-М3», С-300ВМ, С-300ПМ2 и С-400. Эффективно себя проявить может и «Панцирь», потому что ракеты ATACMS первых выпусков – это все-таки ближе к «Точке У», нежели к «Искандеру» по своим ТТХ.
Но тем не менее, определенная угроза есть. И в плане количества, потому что если было сказано слово о 30 ракетах, то дело может не ограничиться и сотней. Хотя, как сказал все тот же Буданов – даже 100 ракет – это ни о чем. Они не смогут решить ситуацию на фронте.
Так что, конечно, ATACMS – это проблема для России в некотором смысле. Но не глобальная, у нас столько проблем и поувесистее, так что 30 ракет – это, как говорится, не самая страшная из проблем.