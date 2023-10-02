ATACMS: большая проблема для России или нет?



Составное изображение ATACMS, выбрасывающий груз боевых элементов из кассет



Схема, показывающая компоненты M39 ATACMS, включая суббоеприпасы M74 внутри.



Пример суббоеприпаса М74

«Противовоздушная оборона, особенно российские С-300 и С-400 большой дальности, которые являются ограниченным ресурсом как по времени перезарядки, так и по стоимости боеприпаса, но пользуются большим заслуженным спросом, подвергнутся невероятному риску быть полностью уничтоженными ATACMS с кассетными боеприпасами. Вместо того, чтобы атаковать радар или командную машину ракетой или беспилотником , оснащенным унитарной боеголовкой, один ATACMS покроет зону размещения ЗРК своими кассетными боеприпасами»

«Русские просто размещают командные пункты и другие вещи за пределами досягаемости наших вооружений, чтобы у нас там не было ничего, что могло бы до них добраться. Такая же ситуация и с российской авиацией на аэродромах. Борьба с российской авиацией с использованием средств ПВО очень затратна и малоэффективна. Авиация должна уничтожаться на авиабазах».





Испытание высокоточной ракеты PrSM. Министерство обороны США



Ракета M39 или M39A1 ATACMS в процессе переделки