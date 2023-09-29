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Губернатор Курской области: украинский дрон сбросил две гранаты, вызвав возгорание на электроподстанции

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Губернатор Курской области: украинский дрон сбросил две гранаты, вызвав возгорание на электроподстанции

Курская область в очередной раз подверглась беспилотной атаке со стороны киевского режима. На этот раз дроны противник направил на объект электроснабжения в Беловском районе. Информацию подтверждает губернатор Курской области.


По словам Романа Старовойта, ранним утром 29 сентября, сработала ПВО в Курском районе. Через некоторое время украинский дрон сбросил две гранаты на подстанцию в слободе Белая, в результате чего один из трансформаторов загорелся.

Роман Старовойт сообщил, что обесточены пять населённых пунктов Беловского района, без электроснабжения осталась местная больница.

Губернатор приграничного региона:

К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.

Эта ремарка может говорить о том, что украинские атаки на Курскую область к настоящему моменту (6 утра мск) могут быть не завершены.

Беловский район находится в южной части Курской области и граничит с Сумской областью, контролируемой киевским режимом. Ранее посёлки Беловского района неоднократно подвергались как атакам с применением дронов, так и обстрелам.
Использованы фотографии:
ТГ/Старовойт
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:14
    +1
    Ну так предупреждали с той стороны что будут бить по энергетике, вот и бьют, а сколько там без света осталось и какие объекты это Киев не интересует.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 06:27
      +3
      Ну так предупреждали с той стороны что будут бить по энергетике
      Кроме этого Буданов похвастался, что у ГУР есть возможность запускать дроны с российской территории. Наверное уже пора начинать выносить украинскую энергетику перед зимним периодом.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 06:55
        0
        rotmistr60 hi, главное чтоб не так как в прошлом сезоне.
  2. Voronezh
    Voronezh Сегодня, 06:23
    0
    Почему укропы могут вокруг подстанций сети натягивать а у нас нет? Или кроме как на самолёты старых покрышек накидать мозг не работает? Или опять миллиард требуется чтобы столбы вкопать и сети натянуть?
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:49
    0
    ПВО сработало, поэтому дрон сбросил две гранаты?
    Или ПВО сработало, поэтому только две гранаты были сброшены?

    Беловский район находится в южной части Курской области и граничит с Сумской областью, контролируемой киевским режимом.
    Мы разве Сумскую область присоединяли? Или про Львовскую область теперь правильно писать "контролируемую киевским режимом"?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 06:59
      0
      Мы разве Сумскую область присоединяли? Или про Львовскую область теперь правильно писать "контролируемую киевским режимом"?

      Автор всю оставшуюся Украину похоже считает как "пока контролируемой киевским режимом", что в этом плохого, оптимист. hi