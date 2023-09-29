Губернатор Курской области: украинский дрон сбросил две гранаты, вызвав возгорание на электроподстанции

Курская область в очередной раз подверглась беспилотной атаке со стороны киевского режима. На этот раз дроны противник направил на объект электроснабжения в Беловском районе. Информацию подтверждает губернатор Курской области.
По словам Романа Старовойта, ранним утром 29 сентября, сработала ПВО в Курском районе. Через некоторое время украинский дрон сбросил две гранаты на подстанцию в слободе Белая, в результате чего один из трансформаторов загорелся.
Роман Старовойт сообщил, что обесточены пять населённых пунктов Беловского района, без электроснабжения осталась местная больница.
Губернатор приграничного региона:
К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.
Эта ремарка может говорить о том, что украинские атаки на Курскую область к настоящему моменту (6 утра мск) могут быть не завершены.
Беловский район находится в южной части Курской области и граничит с Сумской областью, контролируемой киевским режимом. Ранее посёлки Беловского района неоднократно подвергались как атакам с применением дронов, так и обстрелам.