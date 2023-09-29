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В Пентагоне сообщили о начале языковой подготовки прибывших в Техас украинских лётчиков и техников

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В Пентагоне сообщили о начале языковой подготовки прибывших в Техас украинских лётчиков и техников

ВВС США запустили специальную языковую программу для украинских лётчиков и технического персонала, в рамках которой им предстоит выучить английский язык в достаточной для обучения мере. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.


Группа украинских пилотов и техников прибыла в США на авиабазу в Техасе, где пройдет обучение английскому языку. Сколько это займет времени пока не ясно, но непосредственная подготовка к эксплуатации истребителей F-16 стартует только после того, как все прибывшие в США в достаточной мере освоят язык. Об этом представительница Пентагона сообщила на очередном брифинге, посвященном, в том числе, обучению пилотов Воздушных сил ВСУ.

Украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали учить английский на авиабазе в Техасе. (...) после прохождения курсов начнется само обучение на F-16

- заявила Сингх.

Уточняется, что как только украинцы одолеют языковую программу, их переместят из Техаса в Аризону, где на авиабазе "Моррис" начнется непосредственное обучение на истребителях F-16. В Пентагоне планируют как можно быстрее пройти курсы английского языка, но в ситуацию может вмешаться шатдаун. Если американские военные заявили, что будут самоотверженно продолжать нести службу даже без зарплаты в течение этих дней, то гражданский персонал будут отправлен в вынужденный отпуск. А это означает перерыв в обучении.

То есть гражданский персонал, привлеченный к обучению украинских летчиков - сейчас подразумевается обучение английскому. В этом смысле влияние вполне возможно

- добавила Сингх.
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12 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:33
    +3
    непосредственная подготовка к эксплуатации истребителей F-16 стартует только после того, как все прибывшие в США в достаточной мере освоят язык
    Если это действительно так, то ни о каких 6 месяцах для освоения пилотирования F-16 не может даже идти речи. Кроме этого необходимо научить не только взлетать и садиться, но и использовать оружейную платформу самолета. Но за это словесной завесой со стороны Сша нельзя исключать, что уже идет подготовка пилотов давно и по полной программе.
    1. svarog77
      svarog77 Сегодня, 07:03
      0
      Ранее говорили, что только языковые курсы займут 4 месяца...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:42
    0
    Цитата: rotmistr60
    Но за это словесной завесой со стороны Сша нельзя исключать, что уже идет подготовка пилотов давно и по полной программе

    Точно также подумал...теперь вопрос надо ставить так... Когда эти пилоты начнут бомбить позиции наших войск на Ф-16?
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 06:43
    +2
    Всукровцы же не 60-летние туда отправились на обучение.
    Скорее им по 25-35 лет. А значит хотя б азы инглиша знают.
    Терминология во многих областях и знаний и техники англоязычна.
    За 6 месяцев говорить, как техасец или сторож Арлингтонского кладбища не научатся. Но освоить эксплуатацию техники смогут. Какие из всукровцев будут лётчики - не знаю.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 06:50
    +1
    Цитата: rotmistr60
    непосредственная подготовка к эксплуатации истребителей F-16 стартует только после того, как все прибывшие в США в достаточной мере освоят язык
    Если это действительно так, то ни о каких 6 месяцах для освоения пилотирования F-16 не может даже идти речи. Кроме этого необходимо научить не только взлетать и садиться, но и использовать оружейную платформу самолета. Но за это словесной завесой со стороны Сша нельзя исключать, что уже идет подготовка пилотов давно и по полной программе.

    Скорее всего первые группы начали готовить как только "анонсировали" , что дадут F-16 ... просто подготовка и техников и пилотов и планов по размещению ... занимает гигантское время
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:58
      0
      Цитата: Sith
      просто подготовка и техников и пилотов и планов по размещению ... занимает гигантское время

      Узнать бы куда будут перебазировать эту технику с обслуживающим персоналом и оборудованием. what
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:24
        0
        Узнать бы куда будут перебазировать эту технику с обслуживающим персоналом и оборудованием.

        ... и отланцетить-отфабить их всех вместе с этой техникой.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    +1
    Во первых у американцев должна быть "практика " с переучивания русского на технический английский.С такой проблемой я столкнулся перед олимпиадой.Переводчица ,золото - прелесть из Якутии,но она знает в совершенстве литературный английский.Вариант : К этому баллону подходит труба с краном который открывается от прибора, который установлен ( не знаю как по русски)Мозг у меня кипел от её перевода.Спасало ,что все имели огромный опыт эксплуатации холод установок.Мне полегче- скажем так,у меня в заведовании просто" холодильник" максимум около ста технических терминов - а тут самолёт,терминов на порядки больше.И тут не прокатит русский народный,его уже американцы не знают.
  6. Наган
    Наган Сегодня, 07:05
    0
    А еще им совершенно необходимо выучить весь спектр гендеров и соответствующих им местоимений. И конечно же Критическую Расовую Теорию (Critical Race Theory = CRT). И пока зачеты по этим предметам не сдадут, к полетам не допускать, даже на симуляторах.
  7. Landwarrior
    Landwarrior Сегодня, 07:13
    0
    На самом деле задача прибывших- научить пилотов-"добровольцев" из США ругаться матом, чтобы они могли прикинуться юкрейнскими пилотами wassat
  8. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:19
    0
    На трансгендера похож...
    Голос пентагона.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:27
    0
    Обучение чубатых на НАТОвские самолёты, похоже на принятие Украины в ЕС.