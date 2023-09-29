В Пентагоне сообщили о начале языковой подготовки прибывших в Техас украинских лётчиков и техников

Украинские пилоты и технический персонал по обслуживанию истребителей начали учить английский на авиабазе в Техасе. (...) после прохождения курсов начнется само обучение на F-16

То есть гражданский персонал, привлеченный к обучению украинских летчиков - сейчас подразумевается обучение английскому. В этом смысле влияние вполне возможно

ВВС США запустили специальную языковую программу для украинских лётчиков и технического персонала, в рамках которой им предстоит выучить английский язык в достаточной для обучения мере. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.Группа украинских пилотов и техников прибыла в США на авиабазу в Техасе, где пройдет обучение английскому языку. Сколько это займет времени пока не ясно, но непосредственная подготовка к эксплуатации истребителей F-16 стартует только после того, как все прибывшие в США в достаточной мере освоят язык. Об этом представительница Пентагона сообщила на очередном брифинге, посвященном, в том числе, обучению пилотов Воздушных сил ВСУ.- заявила Сингх.Уточняется, что как только украинцы одолеют языковую программу, их переместят из Техаса в Аризону, где на авиабазе "Моррис" начнется непосредственное обучение на истребителях F-16. В Пентагоне планируют как можно быстрее пройти курсы английского языка, но в ситуацию может вмешаться шатдаун. Если американские военные заявили, что будут самоотверженно продолжать нести службу даже без зарплаты в течение этих дней, то гражданский персонал будут отправлен в вынужденный отпуск. А это означает перерыв в обучении.- добавила Сингх.