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ВКС РФ изолируют фронт на Купянском направлении, ракетами Х-38 поражая мосты через реку Оскол

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ВКС РФ изолируют фронт на Купянском направлении, ракетами Х-38 поражая мосты через реку Оскол

Российская бомбардировочная авиация за последние несколько суток нанесла как минимум три удара по мостам через реку Оскол в Харьковской области. Поражены автомобильные мосты, которые активно использовались вооружёнными силами Украины для переброски личного состава и техники на Купянское направление, а также далее – ближе к линии Сватово-Кременная. От этой линии ВСУ были отодвинуты, однако попытки контратак украинские войска не прекращали предпринимать в течение нескольких месяцев. И возможно это было в том числе по той причине, что фронт не был изолирован – подвоз техники, оружия, боеприпасов и живой силы продолжал осуществляться на левый берег Оскола через Купянск.


Лучше поздно, чем никогда – и российская боевая авиация получила приказ на уничтожение мостов через реку. Для нанесения поражения использованы высокоточные авиационные ракеты Х-38 класса «воздух-поверхность». Такие ракеты способны поражать цель с незначительным отклонением с высот до 12,5 км. В открытых источниках сообщается, что расстояние до цели может составлять до 40 (по другим данным до 50) километров.

Так, прямым попаданием обрушен пролёт моста через правый рукав реки Оскол, что на улице Сватовская (бывшая Дзержинского).


В результате этого удара противник потерял возможность для оперативного снабжения своей группировке в левобережной части Купянска (в так называемом Заосколье).



Также поражён автомобильный мост в районе станции Купянск-Узловой, что южнее центральной части Купянска. И в этом случае точно отработали российские лётчики на Су-34, использовав ракету Х-38.





Ещё один мост ВКС РФ обрушили точным попаданием на участке автодороги Р-79 Сеньково-Загрызовка. Мост соединял два берега северной части Оскольского водохранилища.



Его эксплуатация длительное время обеспечивала потребности ВСУ на левом берегу этого водохранилища - в районе Боровой и населённого пункта Пески-Радьковские.

ВКС РФ, изолируя фронт, создают все условия для разгрома группировки ВСУ на левом берегу Оскола.
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23 комментария
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 06:34
    -5
    Ураа! Второй год СВО подходит к концу!
    1. BecmepH
      BecmepH Сегодня, 06:48
      +1
      Цитата: Умник
      Ураа! Второй год СВО подходит к концу!

      Глупая шутка((
      1. Mihaylo Tishayshiy
        Mihaylo Tishayshiy Сегодня, 06:57
        -2
        Чем же она глупа? Всё это надо было делать в марте 2022-го. Или я чего-то высокого не понимаю?
        1. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 07:19
          0
          мозгов у тебя нет!!!!!!!!!!!! поэтому не понимаешь
        2. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 07:28
          0
          Поражены автомобильные мосты, которые активно использовались вооружёнными силами Украины для переброски личного состава и техники на Купянское направление,

          В том районе еще два ж/д моста есть, по которым тоже нужно бахнуть, чтоб уж наверняка заблокировать. yes
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:36
    +5
    Сегодня ночью были прилёты- Дружковка,Славянск и опять Константиновка .Надеюсь это жу- жу не спроста.Что прилетело пока неизвестно,но пожары есть.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:28
      0
      ВКС РФ наращивают число и дальность ударов авиабомбами с УМПК, атакуя планирующими боеприпасами с безопасного расстояния места дислокации, пункты управления и склады ВСУ в тылу украинских войск. Об этом пишут СМИ Турции, ссылающиеся на разведсообщество страны.

      Согласно данным, дальность действия авиабомб с УМПК раньше составляла 40-80 км. Теперь у некоторых боеприпасов она возросла до 120-150 км. При этом РФ в перспективе собирается увеличить дальнобойность до 200 и даже 250 км.Россияне осуществляют сброс барражирующих боеприпасов ФАБ-250/500/1000/1500 за 20-30 км от ЛБС, чтобы избежать захода в зону действия украинской системы ПВО возле линии фронта. При этом выявлена интересная деталь – множество ударов ВКС РФ сопровождаются видеофиксацией со стороны российских БПЛА-разведчиков, которые безнаказанно перемещаются в глубоком тылу ВСУ.

      https://topcor.ru/39736-tureckie-smi-rossijane-jeffektivno-naraschivajut-primenenie-aviabomb-s-umpk.html

      В последнее время участились случаи применения авиабомб с УМПК ФАБ-1500 М54, их калибр наилучшим образом подходит для разрушения прочных сооружений советской постройки. За сутки могут использовать 200-300 таких боеприпасов массой в 1500 кг. Причем украинская ПВО не в состоянии сбивать их.
  3. Попандос
    Попандос Сегодня, 06:38
    +4
    прямым попаданием обрушен пролёт моста через правый рукав реки Оскол

    Так, всё таки они падают!?
    А нам то говорили, что это невозможно.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 06:45
      +1
      Было бы возможно - уже разбомбили бы. Раз не разбомбили, значит, возможности нет.
      Возможность бывает не только техническая, но и экономическая, военная, которые в данной ситуации тоже важны. Может быть, средства, способные уничтожать мосты есть, но промышленность не осиляет их выпуск? Если это так, то логично держать запасы таких мощных средств поражения на случай более срочного применения, потому как одноразовая акция ударов по мостам ничего не даст, как не дала в итоге одноразовая акция ударов по электростанциям.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 07:10
        +1
        Тарелка по электростанциям еще не били. Били по подстанциям, а это несколько другое. Если ударить по генераторному залу ЭС, последствия будут куда серьезней, чем от разрушения трансформаторов.
  4. Edward
    Edward Сегодня, 06:42
    +1
    Давно уже пора и мосты через Днепр уничтожать.
  5. Krilion
    Krilion Сегодня, 06:44
    -4
    прошло полтора года войны.. но все равно ума не хватает разрушить мосты через Днепр.. хотя бы в киеве.. о том чтобы уничтожить энергоподстанции уже никто и не заикается.. как же.. украинским гражданам, которые в результате могут оказаться без электричества. воды, канализации, тепла и без связи, будет некомфортно продолжать войну с Россией.. пусть лучше русские воины кровью на фронте умываются.. просто диву даешься то ли от тупоголовости, то ли от продажности российского военно-политического руководства... твари..
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 06:49
      +1
      Для этого нужны ракеты, бомбы, средства доставки, связи, навигации, прорыва ПВО. Неуничтожение стратегических целей показывает, что с этим авиакомплексом у наших войск проблемы. И над их устранением придётся долго работать, в том числе министерству промышленности, министерству науки и высшего образования, а не только министерству обороны. Увы, комплексная работа в нашем государстве происходит не очень часто.
      1. Andy_nsk
        Andy_nsk Сегодня, 07:24
        0
        И над их устранением придётся долго работать, в том числе министерству промышленности, министерству науки и высшего образования, а не только министерству обороны.

        Всё таки инициатором данной работы должно быть МО, именно они формируют гос.заказ и программу закупок. Промышленность работает на полную, многие переведены на 12-часовой рабочий день. Многосменную работу мало где удается организовать из-за отсутствия рабочих и специалистов.
        Насчёт министерства науки и высшего образования ничего не могу сказать, наше предприятие старается не связываться ни с Минобром, и с АН.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:57
      -2
      Вот смотрите,мы ставим на "мотолыги"всякую дичь из 50-х годов прошлого века,задействуем танки того же периода.Это о чем то говорит?Это наш уровень.Потерь техники,возможности производства и восстановления.А мы пытаемся понять,почему мосты...Не можем,вот и причина
    3. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 07:28
      0
      Да хотя бы один киевский мост повредить (а лучше один оставить) -- уже нарушение логистики, причем без гуманитарной катастрофы.
      Создается впечатление, что военно-политическому руководству некритично, сколько людей погибнет на передовой. По крайней мере до тех пор, пока не начнут гибнуть их родственники. Т.е. это как бы не тупоголовость и не продажность, а преступное бездействие. То же относится и к затягиванию перевода экономики на военные рельсы.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:45
    0
    нанесла как минимум три удара по мостам через реку Оскол в Харьковской области. Поражены автомобильные мосты, которые активно использовались вооружёнными силами
    Очевидно ситуация наконец заставила делать то, что по каким-то не совсем понятным причинам раньше не делалось. Практика нарабатывается поэтому будем ждать ударов по мостам через которые происходят поставки западных вооружений.
  7. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 06:52
    +2
    Изолировать Лимано-Купянский плацдарм и начать тренировать на нем армию в проведении наступательных операций.
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 07:31
      0
      Наверное, это задача на зимнюю "предвыборную" наступательную кампанию. Похоже, об освобождении Харькова, Донбасса или Херсона пока и речи нет.
  8. A2AD
    A2AD Сегодня, 07:02
    -4
    Для нанесения поражения использованы высокоточные авиационные ракеты Х-38 класса «воздух-поверхность».
    Вот какой смысл долбить сверхвуковыми ракетами с ГСН по мостам? У нас что, других более подходящих для этого целей нет совсем? Мосты можно засыпать гораздо более дешевыми и более мощными упабами, а то и вовсе УМПКашками. Опять дегенераты из МО, выдают какую то дичь как достижение. Типо пипл и так схавает.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 07:23
      0
      еще один диванный стратег вылез...............
  9. Ринат_Лутфуллин
    Ринат_Лутфуллин Сегодня, 07:23
    +1
    Мосты разрушили. Теперь внимательно следить за рем. бригадами.
  10. Комментарий был удален.
  11. VicVic
    VicVic Сегодня, 07:29
    0
    Видимо у многих подобных видео с ВО один и тот же "музыкальный редактор". Такую бодренькую весёленькую музычку ещё можно было бы накладывать на кадры о короткой победоноснрй войне. Лично моё мнение, что наложение вообще какой-либо мызыки на такие видео, это неуместно, особенно на тематическом сайте, тем более такую музыку, будто это лёгкая прогулка по чужой войне. В конце-концов, это же не развлекательный видеоклип ...