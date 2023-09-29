ВКС РФ изолируют фронт на Купянском направлении, ракетами Х-38 поражая мосты через реку Оскол

Российская бомбардировочная авиация за последние несколько суток нанесла как минимум три удара по мостам через реку Оскол в Харьковской области. Поражены автомобильные мосты, которые активно использовались вооружёнными силами Украины для переброски личного состава и техники на Купянское направление, а также далее – ближе к линии Сватово-Кременная. От этой линии ВСУ были отодвинуты, однако попытки контратак украинские войска не прекращали предпринимать в течение нескольких месяцев. И возможно это было в том числе по той причине, что фронт не был изолирован – подвоз техники, оружия, боеприпасов и живой силы продолжал осуществляться на левый берег Оскола через Купянск.
Лучше поздно, чем никогда – и российская боевая авиация получила приказ на уничтожение мостов через реку. Для нанесения поражения использованы высокоточные авиационные ракеты Х-38 класса «воздух-поверхность». Такие ракеты способны поражать цель с незначительным отклонением с высот до 12,5 км. В открытых источниках сообщается, что расстояние до цели может составлять до 40 (по другим данным до 50) километров.
Так, прямым попаданием обрушен пролёт моста через правый рукав реки Оскол, что на улице Сватовская (бывшая Дзержинского).
В результате этого удара противник потерял возможность для оперативного снабжения своей группировке в левобережной части Купянска (в так называемом Заосколье).
Также поражён автомобильный мост в районе станции Купянск-Узловой, что южнее центральной части Купянска. И в этом случае точно отработали российские лётчики на Су-34, использовав ракету Х-38.
Ещё один мост ВКС РФ обрушили точным попаданием на участке автодороги Р-79 Сеньково-Загрызовка. Мост соединял два берега северной части Оскольского водохранилища.
Его эксплуатация длительное время обеспечивала потребности ВСУ на левом берегу этого водохранилища - в районе Боровой и населённого пункта Пески-Радьковские.
ВКС РФ, изолируя фронт, создают все условия для разгрома группировки ВСУ на левом берегу Оскола.