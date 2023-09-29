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Новейший антиснайперский комплекс «Сосна-Н» прошёл успешные испытания в зоне спецоперации

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Новейший антиснайперский комплекс «Сосна-Н» прошёл успешные испытания в зоне спецоперации

Новейший антиснайперский комплекс "Сосна-Н" прошел успешную проверку в боевых условиях, партия приборов была специально закуплена для подразделений спецназначения. Об этом сообщил источник в российском ОПК.


Подразделения спецназа, действующие в зоне СВО, получили на вооружение новый антиснайперский комплекс "Сосна-Н", который в автоматическом режиме обнаруживает и нейтрализует любую выявленную оптику путем ее засвечивания. Партию комплексов специально закупили для проверки в боевых условиях. Подробности источник не приводит, но прибор получил высокие оценки.

Партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО

- приводит ТАСС слова источника.


Автоматизированный антиснайперский комплекс "Сосна-Н" впервые был представлен на международном форуме "Армия-2021". Представляет собой дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, которая в автоматическом режиме может выявлять любые оптические устройства, ведущие наблюдение или прицеливание. Эффективно действует на дистанции до 2,5 км, полностью засвечивая оптику встречным излучением. При этом сам комплекс весит всего 4,6 кг и специальный планшет еще 1,1 кг. Работа комплекса не зависит от времени суток.

Некоторые характеристики "Сосны-Н": скорость сканирования - до 18 градусов в секунду, МГП (мгновенное поле зрения) - 5х7 градусов, диапазон углов для автоматического сканирования - 180 градусов, рабочие температуры - от минус 25 до плюс 45. Способен работать в полностью автоматическом режиме при использовании программного обеспечения в режиме 24/7. Электропитание - 12 В.
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9 комментариев
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  1. Mihaylo Tishayshiy
    Mihaylo Tishayshiy Сегодня, 07:04
    +1
    Однако! Я - конечно замшелый пень. И понять не могу - как этот электронный "глаз" засечёт простую оптику? Может кто просветит?
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 07:21
      0
      И понять не могу - как этот электронный "глаз" засечёт простую оптику? Может кто просветит?

      Попробую. В моё время была некая приблуда:
      Маленькая тренога, внизу вертикально расположена лазерная указка, а наверху качающееся зеркальце (как у стоматологов). Заводилась ключом (как старые часы), завода хватало на сутки (батарейка для указки тоже менялась раз в сутки). Как это работало. Зеркальце вертелось, посылая луч, в заданном секторе, с шагом в 2 см., т.е. он шарил по опушке, опускаясь с каждым проходом на 2 см. ниже.
      Любой человек, наблюдающий в оптику, ловил сей луч ("усиленный" собственной оптикой) на свой глаз. С телеметрикой это не проходит, - просто засветка матрицы и белый экран.
      Всё остальное, - от Лукавого. (и для ценообразования)
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:06
    0
    Всё что помогает эффективно уничтожать бандерложье племя нам во благо, надо побыстрее вооружить этими комплексами наши подразделения.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:08
    -1
    Прикольная штука как она работает не знаю,знаю только результат в мирное время ,бледный вид и растроенное сердце и потеря всей оптики путём конфискации. wassat
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    0
    "Сосна-Н", который в автоматическом режиме обнаруживает и нейтрализует любую выявленную оптику путем ее засвечивания.
    Все, что эффективно действует против врага и минимизирует наши потери конечно только приветствуется.
  5. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:16
    0
    А почему сосна? Ну прицел танковый тоже сосна. Ну назвали бы берёза или осина. Или боярышник (бояра)...
    Или сидр...
  6. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:17
    0
    А почему сосна? Ну прицел танковый тоже сосна. Ну назвали бы берёза или осина. Или боярышник ...
    Или сидр...
  7. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 07:18
    0
    рабочие температуры - от минус 25 до плюс 45.

    В Сибири и на Северах никто воевать не собирается. Слава Богу!
    Вообще всегда для военщины давали диапазон от минус 55, может оно и разумно - не переусложнять работу ВПК.
  8. sub307
    sub307 Сегодня, 07:23
    0
    Цитата: Mihaylo Tishayshiy
    Однако! Я - конечно замшелый пень. И понять не могу - как этот электронный "глаз" засечёт простую оптику? Может кто просветит?

    Не расстраивайтесь...,Вы здесь не один "пень замшелый! recourse Ничего страшного...,как говориться "гугле" нам в помощь. winked
  9. Комментарий был удален.