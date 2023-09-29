И Трюдо, и Зеленский должны покинуть свои посты, если они имеют хоть каплю уважения к жертвам нацизма.

Скандал с чествованием нацистского преступника Ярослава Гунько (Гунька) продолжает набирать обороты. Канадские репортёры накануне дозвонились до ветерана дивизии СС «Галичина» (*экстремистское формирование, запрещённое в России), и тот заявил, что «ему помешали спокойно прожить остаток жизни» и теперь он, видите ли, готовится покинуть Канаду и «перебраться к своим друзьям в Южную Америку».Интерпретация интересная: то есть, нациста не беспокоит сам факт того, что он лишал жизней других, будучи эсэсовцем, зато его беспокоит, что ему не дают «спокойно дожить».В связи с этим французский политик Флориан Филиппо заявил, что вообще интересно, как эсэсовцы избежали суда и десятилетиями живут в разных странах мира, имея руки по локоть в крови невинных жертв.По словам Филиппо, если в Канаде служба протокола парламента изначально заявляла, что «не знала, что Гунько состоял в рядах дивизии СС», то Зеленский, чествовавший нациста, по определению не мог не знать, за кого и против кого этот Гунько воевал.Филиппо:В польском правительстве заявили, что «чествование нацистского преступника, служившего в дивизии, отметившейся уничтожением тысяч поляков и евреев, не может оставаться незамеченным».Сам факт того, что этнический еврей Зеленский аплодировал ветерану дивизии СС, вызывает оторопь у любого адекватного человека.Возможно, Зеленский и рад бы подать в отставку и отправиться на спокойную жизнь в ту же Канаду, но разве это позволят ему сделать его западные кураторы. Конечно, нет. Его настоятельно призывают провести выборы в 2024 году и принять в них участие, чтобы и впоследствии через Зеленского продвигать свои интересы по культивированию анти-России.