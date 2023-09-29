Военное обозрение
Войти Регистрация

Политики во Франции и Польше считают, что Зеленский не мог не знать, что чествует ветерана дивизии СС в парламенте Канады

7
Политики во Франции и Польше считают, что Зеленский не мог не знать, что чествует ветерана дивизии СС в парламенте Канады

Скандал с чествованием нацистского преступника Ярослава Гунько (Гунька) продолжает набирать обороты. Канадские репортёры накануне дозвонились до ветерана дивизии СС «Галичина» (*экстремистское формирование, запрещённое в России), и тот заявил, что «ему помешали спокойно прожить остаток жизни» и теперь он, видите ли, готовится покинуть Канаду и «перебраться к своим друзьям в Южную Америку».


Интерпретация интересная: то есть, нациста не беспокоит сам факт того, что он лишал жизней других, будучи эсэсовцем, зато его беспокоит, что ему не дают «спокойно дожить».

В связи с этим французский политик Флориан Филиппо заявил, что вообще интересно, как эсэсовцы избежали суда и десятилетиями живут в разных странах мира, имея руки по локоть в крови невинных жертв.

По словам Филиппо, если в Канаде служба протокола парламента изначально заявляла, что «не знала, что Гунько состоял в рядах дивизии СС», то Зеленский, чествовавший нациста, по определению не мог не знать, за кого и против кого этот Гунько воевал.

Филиппо:

И Трюдо, и Зеленский должны покинуть свои посты, если они имеют хоть каплю уважения к жертвам нацизма.

В польском правительстве заявили, что «чествование нацистского преступника, служившего в дивизии, отметившейся уничтожением тысяч поляков и евреев, не может оставаться незамеченным».

Сам факт того, что этнический еврей Зеленский аплодировал ветерану дивизии СС, вызывает оторопь у любого адекватного человека.

Возможно, Зеленский и рад бы подать в отставку и отправиться на спокойную жизнь в ту же Канаду, но разве это позволят ему сделать его западные кураторы. Конечно, нет. Его настоятельно призывают провести выборы в 2024 году и принять в них участие, чтобы и впоследствии через Зеленского продвигать свои интересы по культивированию анти-России.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:03
    +3
    Все всё знали , хотели еврейчику Зельцу приятное сделать , а получилось нырнуть в выгребную яму.
    1. Горыныч1976
      Горыныч1976 Сегодня, 07:11
      +1
      ..а вот интересно, чем всё это закончится..??
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 07:24
        +1
        В принципе все уже закончилось, в смысле "крови" больше не будет. Сняли спикера парламента, который приглашал, а остальные сделали вид , что не знали кому аплодируют.
        Трюдо принёс извинения. Канада убежище нациков, поэтому ни чем ему особо не грозит.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 07:22
      0
      он, видите ли, готовится покинуть Канаду и «перебраться...

      ...на свою историческую родину, в Украину
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:08
    +6
    И Трюдо, и Зеленский должны покинуть свои посты, если они имеют хоть каплю уважения к жертвам нацизма.
    Французский политик озвучивая свое требование исходит из того, что оно направлено к людям еще понимающим, что такое мораль, нормы поведения и просто совесть. Но он глубоко ошибается, т.к. у Трюдо с Зеленским нет ничего из перечисленного. Провокация с чествованием эсэсовца была продумана, заранее подготовлена и приурочена именно к приезду Зеленского в Канаду. Просто канадские власти по каким-то своим соображениям посчитали, что это пройдет без международного скандала и отразится только на реакции России, которой в пику и отместку это и делалось. Два уродца-наркомана решили поиздеваться над нашей страной и вдруг сами попали в центр международного скандала. "Не готовь яму другому, сам в нее попадешь" - гласит русская пословица. Обидно, что в итоге все будет спущено на тормозах.
  3. Cypa
    Cypa Сегодня, 07:11
    0
    Премьера Канады Трюдо и Зеленского - в отставку! Они прекрасно все знали о Гунько, фашистском недобитке.
  4. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 07:22
    0
    А сам эсэсовец то знал что он эсэсовец.