Немецкое издание: Германия закупила израильскую систему ПРО Arrow 3 «из-за страха перед Россией»

Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности

Германия закупает израильский противоракетный комплекс Arrow-3 из-за его способности перехватывать ракеты, в том числе и баллистические. Таким образом Берлин намерен защититься от возможной угрозы со стороны России, пишет Focus.Германия отреагировала на обострение конфликта на Украине закупкой израильской системы ПРО Arrow 3, накануне в Берлине состоялось подписание окончательного соглашения по сделке. Подписи под документом поставили министры обороны двух стран Борис Писториус и Йоав Галант. За защиту от "российского нападения" немцы отдадут почти 4 млрд. евро. Решение вооружиться системой ПРО Arrow 3 возникло из-за страха перед Россией, переговоры шли с начала лета этого года, в августе США одобрили поставку комплекса Германии, поскольку он был разработан совместно с американцами.- пишет немецкий журнал.На пресс-конференции глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус завил, что израильский комплекс должен обеспечить Германии защиту от баллистических ракет, имея в виду российские. Это только США могут строить у границ России системы ПРО против "иранских ракет". По словам министра, израильскую систему планируют встроить в систему ПРО НАТО.Поставка комплекса должна пройти в течение двух лет, в Бундесвере надеются поставить ее на боевое дежурство уже в конце 2025 года. Прикрыть комплекс должен будет не только Германию, но и соседние страны.В Израиле комплекс ПРО Arrow 3 позиционируется как самая современная система противоракетной обороны, способная перехватывать вражеские баллистические ракеты на высоте более 100 км.