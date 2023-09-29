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Немецкое издание: Германия закупила израильскую систему ПРО Arrow 3 «из-за страха перед Россией»

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Немецкое издание: Германия закупила израильскую систему ПРО Arrow 3 «из-за страха перед Россией»

Германия закупает израильский противоракетный комплекс Arrow-3 из-за его способности перехватывать ракеты, в том числе и баллистические. Таким образом Берлин намерен защититься от возможной угрозы со стороны России, пишет Focus.


Германия отреагировала на обострение конфликта на Украине закупкой израильской системы ПРО Arrow 3, накануне в Берлине состоялось подписание окончательного соглашения по сделке. Подписи под документом поставили министры обороны двух стран Борис Писториус и Йоав Галант. За защиту от "российского нападения" немцы отдадут почти 4 млрд. евро. Решение вооружиться системой ПРО Arrow 3 возникло из-за страха перед Россией, переговоры шли с начала лета этого года, в августе США одобрили поставку комплекса Германии, поскольку он был разработан совместно с американцами.

Покупка системы противоракетной обороны — ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow-3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности

- пишет немецкий журнал.

На пресс-конференции глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус завил, что израильский комплекс должен обеспечить Германии защиту от баллистических ракет, имея в виду российские. Это только США могут строить у границ России системы ПРО против "иранских ракет". По словам министра, израильскую систему планируют встроить в систему ПРО НАТО.

Поставка комплекса должна пройти в течение двух лет, в Бундесвере надеются поставить ее на боевое дежурство уже в конце 2025 года. Прикрыть комплекс должен будет не только Германию, но и соседние страны.

В Израиле комплекс ПРО Arrow 3 позиционируется как самая современная система противоракетной обороны, способная перехватывать вражеские баллистические ракеты на высоте более 100 км.
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4 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 07:33
    0
    В Израиле комплекс ПРО Arrow 3 позиционируется как самая современная система противоракетной обороны, способная перехватывать вражеские баллистические ракеты на высоте более 100 км.


    По крылатым ракетам ПРО Arrow 3 не работает.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 07:34
    0
    Всё смешалось... Немцы обращаются к евреям для защиты от русских.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:36
      0
      На немцев напали русские?Я что то пропустил?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    0
    Немецкое издание: Германия закупила израильскую систему ПРО Arrow 3 «из-за страха перед Россией»
    Оно понятно, что шелудивая шавка чует на чей кусок она покусилась, но, думать тоже надо, а не изображать из себя обиженку ....