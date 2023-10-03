Гамбургский счёт в Вашингтоне

В текущем году выведены из эксплуатации четыре литоральных корабля – «Литтл Рок», «Милуоки», «Сиу-Сити» и «Детройт». Корабли прослужили меньше десяти лет. У адмиралов есть надежда, что их можно продать кому-нибудь из союзников. Но вопрос пока остается открытым.На следующий год флот хочет списать еще два «литоральника» типа «Индепенденс» − «Джексон» и «Монтгомери», с последующей продажей за рубеж. Однако разрешит ли конгресс, трудно предполагать, поскольку там сидящие руководствуются своей, только им понятной логикой или же отсутствием таковой.Списали пять крейсеров УРО типа «Тикондерога». Адмиралы хотели списать еще и «Виксбург», но конгресс не разрешил, поскольку он недавно прошел дорогостоящий ремонт, около 600 млн долларов. ВМС собираются внести его в список списания 2024 года. Что из этого выйдет − поглядим. В этом списке уже есть четыре «Тики», возможно, найдется место и пятой.В этом году должен быть списан эсминец УРО «Арли Бьерк», но ему продлили срок эксплуатации до следующего года. Еще четыре «Бьерка» должны списываться в 2024 году, но им продлили сроки эксплуатации до 2026 года.Аналогично в этом году должны были списать авианосец «Нимитц», но продлили эксплуатацию до следующего года. Хотя, скорее всего, большую часть этого года он проведет в ремонте. Суммы запланированы не очень большие, около 250 млн долларов, однако на полгода растянуть можно.Второй корабль серии «Дуайт Эйзенхауэр» должен списываться в 2024 году, но ему тоже продлили службу до 2026 года. Объем ремонтных работ на нем будет больше, стоимость около 600 млн долларов, сроки ремонта – соответственно тоже.Не исключено, что им, а возможно, и другим авианосцам продлят сроки службы еще больше, поскольку программа авианосцев типа «Джеральд Форд», очень сильно отстает от запланированных сроков.Кроме того, остается непонятной ситуация с палубной авиагруппой. «Форд», который изначально строился под базирование Ф-35, ушел в море со старыми «хорнетами». «Теодор Рузвельт» во время ремонта прошел переоборудование по Ф-35, получил свою старую авиагруппу с Ф-18. Более того, флот заказал еще одну партию «суперхорнетов».Пентагон никак не комментирует сложившуюся ситуацию. А в целом смещение сроков вступления в строй новых авианосцев тянет за собой проблемы с ремонтом старых, там тоже нарушаются графики, по самым разным причинам.В мае текущего года из ремонта вышел «Джордж Вашингтон». Простоял в ремонте шесть лет, вместо плановых четырех. Его место в доке занял «Джон Стеннис», ориентировочно до мая 2025 года, а там уже «Гарри Трумен» – тоже на два года, если не случится каких-либо катаклизмов.А за ним «Рональд Рейган», чье передовое развертывание в Японии, должно закончиться в 2023. Ему тоже очень понадобится серьезный ремонт, поскольку периодическое техобслуживание в Йокосуке – это не нормальный ремонт. 29 сентября «Рональд Рейган» ушел из Йокосуки. Его выход в море откладывался шесть раз в течение 11 дней по непонятным причинам. Когда придет другой авианосец, который должен сменить «Рейгана», неизвестно. На данный момент в АТР нет ни одного американского авианосца.Флот хотел списать в этом году два УДК типа «Айленд», но, опять-таки, конгресс не разрешил. Поскольку программа УДК «Сан-Антонио» пока подвисла на восьмом корпусе. Денег на строительство в 2024 году не выделено.Программа десантных кораблей типа «Америка» тоже сильно отстает от графика, тем более что по ходу строительства в проект вносятся существенные изменения. Вполне возможно, что изменения в проект будут вносить и в дальнейшем, поскольку в Пентагоне и сами не могут определиться, что они хотят. То ли УДК, то ли легкий авианосец. Как показывает практика, в таких случаях все получается плохо.Официально крестили четвертый корабль в серии – «Фаллуджа», на котором произошли изменения первоначального проекта: от легкого авианосца обратно к УДК. Хотя добавлен третий палубный подъёмник вдобавок к двум бортовым. Вроде бы улучшена работа авиагруппы, но при этом возвратили док-камеру. Тем самым существенно сократились объемы для морпехов и летчиков.Ну и в качестве вишенки на торте: пошли разговоры о том, что последним пяти ПЛАРБ типа «Огайо» будут продлены сроки службы до 2027 года и далее, поскольку программа ПЛАРБ типа «Колумбия» тоже сильно отстает от графика. Что по этому поводу думают американские подводники − неизвестно. Закупка первой лодки профинансирована из бюджета 2021 года. Закупка второй предполагается из бюджета 2024 года. Темпы строительства планировались по одной лодке в год. Но пока понятно то, что в сроки, заданные графиком списания ПЛАРБ типа «Огайо», строительство не укладывается.Насколько сильно отставание, неизвестно. В конгрессе имеются весьма сильные сомнения в том, что первая лодка выйдет на боевое патрулирование в 2031 году, как запланировано.Второе достаточно сильное подозрение, что программа очень существенно подорожает с течением времени. И какое будет принято решение: или сокращать серию, или выделять дополнительное финансирование, трудно сказать, поскольку ситуация с финансами и экономикой в США, мягко говоря, очень сложная. Выделить дополнительное финансирование можно только при условии, что его придется забрать у кого-то другого.Таковы в целом итоги завершающегося года.Надо заметить, что ВМС вообще хотели списать 39 боевых и вспомогательных единиц. Конгресс, который руководствуется только одному ему понятными соображениями, очень сократил список. Однако число списанных кораблей все равно больше, чем вступивших в строй. Гонка морских вооружений с Китаем, как-то не задалась.