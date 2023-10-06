Задолго до «Торнадо»: предки современных РСЗО и их эволюция

Современная реконструкция корейской РСЗО "Хвачха", вид сбоку-сзади. Фото Wikimedia Commons
Облик современной реактивной системы залпового огня сформировался в первой половине XX в., и в дальнейшем подобное оружие получило широкое распространение. Однако концепция такого огневого средства была известна и ранее. Попытки создания РСЗО разного рода предпринимались в течение нескольких веков, и нередко оказывались успешными.
Первые известные
Считается, что первой реактивной системой залпового огня было корейское изделие «Хвачха» («Огненная повозка»). Самые ранние упоминания этого оружия относятся к XVI в. – корейская армия впервые использовала его во время Имдинской войны против Японии. В дальнейшем «Огненные повозки» регулярно появлялись на поле боя и оказывали огневую поддержку пехоте и кавалерии.
«Хвачха» имела достаточно простую конструкцию. Ее строили на деревянном двухколесном лафете, предназначенном для буксировки лошадью. На лафете монтировалась пусковая установка в виде пакета из металлических трубок небольшой длины. В качестве боеприпаса использовалась стрела традиционной конструкции, на головной части которой крепился небольшой пороховой двигатель с фитилем.
Майсурский солдат с ракетой. Графика Thebetterindia.com
Расчет такой установки должен был наводить ее на скопление войск противника и поджигать фитили, одновременно или последовательно. «Хвачха» могла одновременно запустить до нескольких десятков стрел – такая РСЗО фактически заменяла крупное подразделение лучников. При этом реактивный двигатель позволял получить значительный прирост в дальности стрельбы. Поражение живой силы происходило за счет кинетической энергии и острого наконечника стрелы. Также стрела могла нести легкий пороховой заряд или горючий элемент.
«Огненные повозки» использовались в течение нескольких веков и применялись в разных конфликтах. Такое оружие оставалось актуальным ввиду отсутствия серьезного развития средств защиты, других артиллерийских систем и т.д.
Индийский опыт
С конца XIV в. на юге п-ова Индостан существовало княжество Майсур. Его армия имела все необходимое оружие, характерное для того времени. Кроме того, на вооружении состояли ракеты собственной разработки. Майсурские ракеты имели небольшой корпус, наполненный порохом, с длинный шест-стабилизатор. Изначально корпуса делались из картона, но в XVIII в. удалось освоить точное чугунное литье. Металлический корпус улучшил характеристики порохового двигателя и летные данные ракет.
Ракеты У. Конгрива разных типов и вспомогательное оснащение. Графика Wikimedia Commons
Майсурские ракеты являлись вооружением пехоты. Специально обученные стрелки-ракетчики запускали свое оружие без применения специальных средств, буквально вручную. Тем не менее, со временем появились и пусковые установки, в т.ч. обеспечивавшие залповый огонь. РСЗО такого рода представляла собой тележку с желобами-направляющими для ракет в количестве от 5-7 до 10-12 шт. Наведение и зажигание производилось вручную.
Ракеты занимали особое место в армии Майсура. На пике ее развития в подразделениях имелось до 4-5 тыс. ракетчиков, работавших самостоятельно или в составе расчетов. Ракеты применялись во всех конфликтах с участием майсурской армии. Особую известность получили эпизоды их использования против армии Великобритании. Ракетчики наносили серьезный урон наступающим войскам противника, а также поражали крупные стационарные объекты, такие как склады или лагеря.
На чужих идеях
Во время войн с Майсуром британская армия приобрела негативный опыт. Однако его удалось обернуть в свою пользу. В 1805 г. британский генерал Уильям Конгрив, отвечавший за производство пороха для армии, продемонстрировал ракету своей разработки, выполненную на основе майсурского боеприпаса. Он существенно переработал исходную конструкцию и улучшил основные технические и экономические параметры. В дальнейшем развитие ракет продолжил У. Конгрив-младший, и именно ему удалось сделать их полноценным оружием армии.
Ракета У. Хейла на одинарной пусковой установке. Фото Wikimedia Commons
Ракета Конгрива имела корпус из листового железа, заполненный пороховым зарядом. Также в корпусе помещался разрывной или зажигательный заряд. Как и у майсурских ракет, в качестве стабилизатора и для взаимодействия с пусковой установкой использовался деревянный шест, закрепленный на боку корпуса. В дальнейшем его перенесли на продольную ось. Армии предлагалась целая линейка ракет в калибрах от 3 до 32 фунтов (1,4-14,5 кг) с дальностью полета до 2,5-3 км.
К ракетам Конгрива прилагалась простейшая пусковая установка: на станке помещалась трубчатая направляющая, в которую вставлялся шест. Любопытно, что британская армия использовала только установки под одну ракету. При необходимости стрельбы залпом, использовалось несколько таких устройств.
Британские ракеты не остались незамеченными за рубежом, и другие развитые страны попытались скопировать и улучшить это оружие. В частности, Франция в 1830 г. дошла до идеи РСЗО под подобный боеприпас. На вооружение поступила пусковая установка с четырьмя направляющими для ракет Конгрива. Кроме того, был создан первый в мире транспортно-пусковой контейнер для ракет. Это был деревянный ящик на шесть снарядов, которые можно было запускать прямо из него или ставить на обычные пусковые установки.
Советский реактивный миномет БМ-13Н - самая известная РСЗО в истории. Фото Wikimedia Commons
Новое поколение
Характерной особенностью ракет Конгрива, имевшей свои плюсы и минусы, был шест-стабилизатор. В 1844 г. британский изобретатель Уильям Хейл предложил реактивный снаряд без этой детали. Его ракета стабилизировалась за счет вращения вокруг продольной оси. Для этого рядом с соплами находились дефлекторы, отклонявшие пороховые газы. Ракета Хейла была заметно короче боеприпаса системы Конгрива, а также упростилось создание пусковых установок.
Армия Великобритании не заинтересовалась разработкой У. Хейла, тогда как США приобрели лицензию на выпуск таких ракет. По мере продолжения выпуска и эксплуатации, предпринимались попытки самостоятельного улучшения системы. Так, во время Гражданской войны появились буксируемые и переносные установки с четырьмя и более пусковыми трубами для ракет.
Следует отметить, что в ходе Гражданской войны в США ракеты Хейла использовались одновременно со снарядами системы Конгрива. Появилась возможность сравнить два образца разных поколений и сделать необходимые выводы. Это обстоятельство в известной мере определило пути дальнейшего развития ракетного вооружения.
Отложенный прорыв
В течение XIX в. реактивные снаряды разных моделей получили достаточно широкое распространение и поступили на вооружение всех наиболее развитых армий мира. При этом зачастую использовались только одиночные пусковые установки, а залп обеспечивался одновременным применением нескольких таких изделий. Установки с несколькими направляющими и соответствующими боевыми возможностями не пользовались той же популярностью.
РСЗО "Торнадо-С". Фото НПО "Сплав"
Развитие ракетных систем ограничивалось несколькими факторами. Прежде всего, они не получали достаточного внимания из-за бурного развития ствольной артиллерии. Появление нарезных и канозарядных орудий, увеличение калибров и т.д. приводило к постоянному росту боевых характеристик артиллерии. На фоне этого реактивные снаряды выглядели не лучшим образом.
Ситуация начала меняться только в первых десятилетиях XX в. Тогда были созданы новые материалы, технологии и решения, которые позволили создать полноценную РСЗО современного облика. В основу таких систем легли самоходные платформы с достаточными характеристиками, улучшенные составы порохов и взрывчатых веществ, а также технологии изготовления корпусов и пусковых установок, дающие необходимую точность огня.
Первые полноценные РСЗО современного облика появились на поле боя во время Второй мировой войны и быстро показали свой потенциал. В дальнейшем это направление продолжило развиваться и давало новые результаты. Современные РСЗО способны быстро выходить в заданный район, атаковать цели на расстояниях в сотни километров и доставлять к ним тяжелую боевую нагрузку. Идея возрастом в несколько веков наконец-то получила полноценное развитие и дала все желаемые результаты.