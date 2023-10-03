Дайте «Шершни» вместо «Бородавочников»



Китайские истребители и бомбардировщик НОАК

Кадры решат если не все, то многое



A-10 Thunderbolt II ВВС США 355-го крыла на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Дэвис-Монтан

Почему F/A-18E/F Block III имеет смысл?



F/A-18E готовится к миссии над Сирией



Широкоформатный дисплей F/A-18E/F Block III - огромное обновление пользовательского интерфейса по сравнению с многофункциональными дисплеями, которые использовались в предыдущих итерациях самолета.



«Супер Хорнеты» заправляются топливом от KC-130T



F/A-18 производит посадку в полевых условиях с использованием мобильной системы аэрофинишеров на острове Тиниан



"Бородавочник" готовился для других операций, он все-таки менее гибок, чем F/A-18

Летные характеристики

Оружие

Функциональная совместимость



RAAF летает на Super Hornet и Growler в течение многих лет

Ключ к успеху



Производственная линия F-35 компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас

Стоимость за самолет



Первый новый Block III Super Hornet, только что введенный в строй

План отчуждения и перехода: долой старое, даешь новое!



F/A-18 и A-10 во время серии учений на Gowen Field в Бойсе, штат Айдахо

Переходный период



A-10 и F/A-18 выполняют боевой вылет с Гоуэн-Филд

Квалификация пилота



VFA-105 «Gunslingers» F/A-18E вылетает в учебный вылет

Логистика

Путь вперед без «Носорогов»



Шикарное фото: A-10 и его возможные преемники: F-15, F-35 и F-16