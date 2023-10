Дайте «Шершни» вместо «Бородавочников»

Китайские истребители и бомбардировщик НОАК

Кадры решат если не все, то многое



A-10 Thunderbolt II ВВС США 355-го крыла на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Дэвис-Монтан

Почему F/A-18E/F Block III имеет смысл?



F/A-18E готовится к миссии над Сирией



Широкоформатный дисплей F/A-18E/F Block III - огромное обновление пользовательского интерфейса по сравнению с многофункциональными дисплеями, которые использовались в предыдущих итерациях самолета.



«Супер Хорнеты» заправляются топливом от KC-130T



F/A-18 производит посадку в полевых условиях с использованием мобильной системы аэрофинишеров на острове Тиниан



"Бородавочник" готовился для других операций, он все-таки менее гибок, чем F/A-18

Летные характеристики

Оружие

Функциональная совместимость



RAAF летает на Super Hornet и Growler в течение многих лет

Ключ к успеху



Производственная линия F-35 компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте, штат Техас

Стоимость за самолет



Первый новый Block III Super Hornet, только что введенный в строй

План отчуждения и перехода: долой старое, даешь новое!



F/A-18 и A-10 во время серии учений на Gowen Field в Бойсе, штат Айдахо

Переходный период



A-10 и F/A-18 выполняют боевой вылет с Гоуэн-Филд

Квалификация пилота



VFA-105 «Gunslingers» F/A-18E вылетает в учебный вылет

Логистика

Путь вперед без «Носорогов»



Шикарное фото: A-10 и его возможные преемники: F-15, F-35 и F-16

Мнения и личные взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат, пилоту ВВС, налетавшему более 2000 часов на A-10C, участнику боевых действиях в Сирии, Ираке и Афганистане и не отражают взгляды или мнения правительства Соединенных Штатов, Министерства обороны и ВВС США. Зато этот материал прекрасно дает представление о том, что сидит в головах у парней в кабинах боевых самолетов Америки.Экспертный взгляд всегда хорош, но вот беда: 80% экспертов в случае чего не сядут за штурвалы боевых самолетов или танков и не пойдут в бой. А потому подробное мнение человека, который занимается именно такими вещами, наиболее ценно, путь Браун зачастую перебарщивает. Но это его право.Военно-воздушные силы США хотят вывести из эксплуатации A-10 Warthog к концу десятилетия. Хотя многие могут подумать, что все мы в летном сообществе A-10 хотим держаться за нашу любимую птичку всю жизнь, это далеко не так. Чего многие из нас действительно хотят, так это подходящей замены, которой в настоящее время не планируется. Новый самолет. Этот новый самолет должен быть относительно экономичным, а также привнести дополнительные возможности в борьбу, особенно в Тихом океане против Китая. Этот самолет должен быть F/A-18E/F Super Hornet по множеству причин, некоторые из которых могут быть удивительными.Можно сказать, что США исторически не повезло с выбором места своего следующего конфликта. Понятно, что один из способов хеджировать риск — это подготовиться к самому опасному конфликту — против Китая. Это будет высококлассный, ожесточенный и в основном воздушный и морской бой. В отличие от многих вопросов, циркулирующих в Вашингтоне, быстрая модернизация Китая и угроза, которую она представляет для международного порядка, получили признание в качестве ключевого стратегического вызова для США в течение следующего десятилетия и далее.Понятно, что угроза конфликта с равным противником привела к изменению стратегии. Службы, в частности ВВС, решили «купить риск» и снизить финансирование модернизации устаревших самолетов в обмен на обещание будущих передовых возможностей, таких как доминирование в воздухе следующего поколения (NGAD), автономные совместные боевые самолеты (CCA) и объединенное вседоменное командование и управление (JADC2). Но эти возможности, скорее всего, не будут развернуты в массовом порядке до 2030 года. Итак, вопрос в том, что произойдет, если конфликт наступит раньше?В нынешних геополитических условиях принцип «делать больше с меньшими затратами» является потенциально несостоятельным делом для наших военных. Далее следует план по эффективному отказу от A-10C (и, возможно, других типов тактических реактивных самолетов), сохраняя при этом подготовку летного состава и перевооружение ВВС США на F/A-18E/F Super Hornet.Военно-воздушные силы десятилетиями пытались избавиться от А-10. Статья за статьей излагаются аргументы в пользу того, почему высшие руководители ВВС хотят двигаться дальше. В то время как оригинальный A-10A может быть «пережитком холодной войны», сегодняшний A-10C вряд ли является тем же самолетом. Тем не менее, настроения руководства ВВС также не совсем неуместны.Распространенное заблуждение между руководством ВВС США и нами, сообществом A-10C, заключается в том, что мы готовы умереть за то, чтобы сохранить A-10 живым навсегда.В реальности все обстоит как раз наоборот.Что нас больше всего волнует, так это сохранение профессиональных знаний о тактике, методах и процедурах противодействия земле (TTP) независимо от типа самолета. В настоящее время угроза того, что эти знания исчезнут, вполне реальна, учитывая, что A-10C эксплуатируется без какого-либо плана последующих действий на этих самолетах.Как заключила корпорация RAND, «мы рекомендуем развернуть жизнеспособную замену самолету непосредственной поддержки до того, как придется ликвидировать парк A-10, чтобы свести к минимуму риск для наземных сил». В то время как F-35 изначально предназначался для заполнения пустоты, оставленной A-10, и сам по себе является удивительным самолетом, его экипажи не обязаны тренироваться для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, при нынешних темпах производства F-35 не может обеспечить крыльями пилотов сообщества A-10.Кроме того, в ВВС США сообщество A-10C является единственным, которое до сих пор обучается набору навыков, с помощью которого экипажи самолетов оказывают непосредственную воздушную поддержку войск на земле со своих самолетов, координируя удары с других воздушных платформ, иногда в условиях полноценного боя. Это очень сложная миссия, которая может привести к катастрофе, если не будет выполнена грамотно.Это тревожный момент потому, что это сигнализирует о том, что ВВС США готовы позволить этому набору навыков умереть с A-10C.Школа F-16 FAC(A)была закрыта несколько лет назад, и даже военно-морской флот рассматривает возможность отмены миссий поддержки. Интересно, что 16-я оружейная эскадрилья (F-16 Weapons Instructor Course) в Школе вооружений ВВС США по-прежнему берет на себя инициативу обучать два-три FAC(A) в год, потому что они считают это важным.Навыки, приобретенные и отточенные в ходе выполнения набора задач FAC(A), неоценимы в любой сухопутной операции. F-35 мог бы выполнить эту миссию, но они этого не делают, потому что их не готовят к этому. F-16 выполнял эти миссии, но сегодня они этого не делают по тем же причинам. Между всеми другими высококлассными миссиями, в которых они должны поддерживать мастерство, CAS и другие штурмовые операции теперь отнесены к обучению «по мере надобности» для пилотов многоцелевых истребителей ВВС США.Будем ли мы исполнять миссии FAC в Китае? Может быть, и нет, по крайней мере, поначалу. Но можем ли мы позволить себе полностью отказаться от совокупности знаний, накопленных в течение 60 с лишним лет, делая ставку на то, что армия больше никогда не будет сражаться?Это кажется ставкой на проигрыш.В будущем экипажи, имеющие квалификацию FAC(A), станут отличными координаторами Kill Box. Контроль воздушного пространства, устранение конфликтов, интеграция совместных задач и обмен информацией — вот лишь некоторые из навыков, отточенных FAC(A). Использование подготовленных по FAC (A) в качестве координаторов Kill Box, несомненно, создаст более эффективную среду для совместных динамических боевых операций разных видов войск.Мы считаем, что подготовленные кадры нужно не просто сохранить, а использовать с максимальной эффективностью. Независимо от того, говорим ли мы о CAS, FAC(A) или Strike Coordination and Reconnaissance (SCAR), практика ведет к совершенству, и специализация является большой частью огромного процесса боевых действий.Но замена A-10 на F/A-18E/F - это не только сохранение знаний и опыта, но и приобретение самолета, который может привнести абсолютно критически важные возможности в самую насущную боевую доктрину ВВС США.Boeing Super Hornet Block III, также с любовью прозванный «Носорогом», является настоящим многоцелевым двухмоторным тактическим истребителем с расширенным каналом передачи данных, инфракрасным поиском и отслеживанием (IRST), радаром AN/APG-79 с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) и все это в машине с ресурсом в 10 000 летных часов. «Носорог» оснащен прочным шасси для операций на авианосце и системой дозаправки в воздухе. Он может похвастаться 11 узлами подвески вооружения и служит платформой для оружия будущего. Это самолет, выдерживающий ускорения в 7,5g с максимальной скоростью 1,6 Маха и некоторыми элементами с пониженной радиолокационной заметностью.Почему все это имеет значение?С точки зрения поиска замены самолета для A-10C, F/A-18 предлагает набор функций, который может делать многое из того, что делает A-10C, особенно в смысле использования высокоточных боеприпасов. Он предлагает аналогичное время барражирования, способен летать на более медленных скоростях, когда это необходимо, но также может летать намного быстрее, что делает его более подстраиваемым под складывающуюся обстановку. Особенно это необходимо, когда войска находятся в контакте с противником и требуется поддержка с воздуха. Но реальный плюс F/A-18 заключается в том, какие дополнительные возможности он дает по сравнению с А-10С.F/A-18E имеет AN/APG-79 AESA, один из самых эффективных радаров в мире, способный отслеживать и применять оружие за пределами видимости (BVR), создавать карты радара с синтезированной апертурой (SAR) высокого разрешения и обмениваться данными по расширенным каналам передачи данных. В стандартную комплектацию F/A-18 входит не только современный Link 16, но и технология Tactical Targeting Network Technology (TTNT) и Distributed Targeting Processor-Networked (DTP-N), которые повышают пропускную способность данных и обеспечивают дублирование информации в бортовые боевые системы других самолетов крыла, что делает «Носорог» одним из самых способных бойцов в любом бою.Добавление установленного на центральной линии модуля IRST дает F/A-18 возможность пассивного обнаружения на большом расстоянии даже малозаметных воздушных противников. Он также имеет широкие дисплеи в кабине, чтобы максимально использовать всю эту информацию.F/A-18 также применяет LITENING Targeting Pods (Система LITENING – высокочувствительная телевизионная камера, работающая в видимом диапазоне, инфракрасная станция переднего обзора FLIR, с чем пилоты A-10C хорошо знакомы. Наличие возможности просмотра LITENING в цвете на дисплее большой площади было бы огромным плюсом для работы модуля наведения класса «воздух-земля».Кстати, говоря о пилотаже в бою: предел нагрузки 7,5g самолета удобно согласуется с профилем центрифуги, который проходит на тренировках каждый пилот A-10C - ни одному пилоту, переходящему с A-10C на F/A-18E/F, не придется переквалифицироваться на центрифуге, что экономит время и деньги для ВВС США.Прочное шасси и хвостовой крюк, а также возможность дозаправки F/A-18 в воздухе делают его идеально подходящим для передовых операций на любом театре военных действий, но особенно на Тихом океане.В качестве примера рассмотрим F/A-18, базирующиеся в составе боевой поисково-спасательной службы (CSAR) с HC-130 в составе команды Agile Combat Employment (ACE) по островам. «Супер Хорнеты» могли взлетать с уменьшенной топливной нагрузкой, максимизируя производительность на коротких дистанциях, а затем дозаправляться по пути к месту своей работы от тех же HC-130 или других вариантов C-130, оснащенных дозаправкой в воздухе.Для выполнения миссий по нанесению ударов по авиации противника или борьбы с надводными целями, а также для других миссий C-130, оснащенный оборудованием для дозаправки в воздухе, может немедленно заправить «Носорога», загруженного оружием, когда он находится в воздухе, чтобы его небольшая первоначальная заправка не сказалась на боевом радиусе.Затем «Носорог» может сесть на подошедший авианосец после своей миссии с помощью крюка и мобильного аэрофинишера, что делает очень короткие операции не только более достижимыми, но и более безопасными. Это то, чему морские летчики тренируются, используя уникальные способности своих самолетов, которых не хватает самолетам ВВС, которые с авианосцами не дружат, кроме как в чрезвычайных целях. Эти концепции уже находят отклик у пилотов A-10C, поскольку эскадрильи обычно ищут возможности для выполнения посадок на любых пригодных аэродромах (Вообще это делается во время каждого занятия A-10 Weapons School – прим.).Все это позволило бы проводить тактические операции ближе к переднему краю, вызывая серьезные проблемы для расчетов противника и открывая дополнительные возможности в плане живучести экипажей.«Супер Хорнеты» смогут обеспечить более надежную комбинацию оружия противостояния и при этом внести более значимый вклад в бой «воздух-воздух» (A/A) как в наступательной, так и в оборонительной роли, сохраняя при этом живучесть. F/A-18 в перспективе ближайшего времени могут получить более совершенные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые сделают работу более эффективной.F/A-18 соответствовал бы концепции ACE ВВС США лучше, чем любой самолет, который в настоящее время находится на вооружении ВВС. Возможные конфигурации вооружения и прочное шасси с посадочным крюком в сочетании с возможностью дозаправки от различных самолетов-заправщиков (включая другие F/A-18), позволят совершать операции с островов, ранее немыслимые для тактических реактивных самолетов ВВС.Помимо ACE, F/A-18 также может выполнять миссии ПВО типа Defensive Counter Air (DCA), а также борьбу с надводными целями и общую разведку. Все эти роли могут оказаться неоценимыми для защиты даже временного островного форпоста.С точки зрения маневренности A-10C и F/A-18 очень похожи при пилотаже. Двигатели F/A-18 были бы желанным изменением для любого пилота A-10C, позволяя использовать варианты управления мощностью, которые недостижимы с турбовентиляторными двигателями с высокой степенью двухконтурности. В прошлом у Boeing были варианты модификации двигателя и программного обеспечения, чтобы значительно увеличить тягу F/A-18, которые потенциально могут быть включены в покупку ВВС США.Из-за скошенных пилонов F/A-18 подвержен повышенному сопротивлению на высоких скоростях, особенно выше 1 Маха. Для нормальных полетов ниже 1 Маха сопротивление не представляет собой значительной проблемы. Обладая большим крылом и приличным запасом топлива, F/A-18 чувствует себя как дома на различных скоростях и высотах.Военно-морской флот США решил не закупать конформные топливные баки (CFT) для своих F/A-18 Block III Super Hornet из-за проблем безопасности во время операций с авианосца. Однако, основываясь на работе с наземных взлетно-посадочных полос, ВВС США потенциально могут купить CFT и добавить драгоценное топливо (всего 3500 фунтов или 18 000 фунтов) и увеличить дальность полета, не жертвуя ни одной из 11 единиц вооружения на внешней подвеске самолета. До пяти дополнительных танков могут быть добавлены для чрезвычайно длительных миссий или для дозаправок самолетов своей группы. Дополнительный боевой радиус особенно ценен на Тихом океане.Дополнительное оружие класса «воздух-воздух» (A/A), которое F/A-18 привносит в бой, станет большим шагом вперед по сравнению с AIM-9M, которые несет A-10C. AIM-120 и AIM-9X уже полностью интегрированы, и будет интегрирована совместная перспективная тактическая ракета AIM-260 (JATM), а также, возможно, несколько других, находящихся в разработке.Для работы в режиме «воздух-земля» (A/G) F/A-18 может нести практически любое оружие из арсенала США, и то, что следует за этим, не является полным списком:- серия бомб AGM-65 Maverick, MK-82/83/84, включающая в себя Joint Direct Attack Munitions (JDAM) и версии с лазерным наведением, Joint Stand-Off Weapon (JSOW).- противокорабельную ракету Harpoon, Standoff Land Attack Missile-Expanded Response (SLAM-ER). - - высокоскоростную противорадиационную ракету (HARM) и ее последующие варианты, включая усовершенствованную противорадиационную управляемую ракету (AARGM)/AARGM-ER (Extended Range).Хотя F/A-18 не обладает 30-мм GAU-8, которая снискала зловещую славу A-10, он имеет 20-мм пушку M61 Vulcan Gatling с 412 снарядами. Он оптимизирован для использования против самолетов, но может быть использован против наземных целей.Другие противокорабельные и дальнобойные ударные возможности находятся в противокорабельной ракете большой дальности (LRASM), производной от ракеты Joint Air to Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Каждый F/A-18 может нести 4 единицы LRASM, каждое оружие имеет дальность действия около 500 морских миль. Наличие большего количества боеприпасов широкого спектра в зависимости от тактического сценария, никогда не бывает лишним. В то время как некоторые самолеты ВВС США могут нести и применять часть этих боеприпасов, ни один из них не может сделать это на передовых позициях, как это могли бы сделать F/A-18 и А-10С.Самое приятное то, что ВВС США могут использовать все, что ВМС США уже сделали и заплатили с точки зрения интеграции оружия и модернизированных систем! Но, прежде всего, способность многоцелевого F/A-18 действовать с неприспособленных коротких аэродромов — от островов до дорог — и дозаправляться от воздушных танкеров, отвечает одному из самых больших тактических императивов ВВС в настоящее время. На Тихом океане – в особенности.Говоря о Тихоокеанском театре военных действий, F/A-18 принесет огромные преимущества с точки зрения оперативной совместимости с нашими собственными ВМС США и Королевскими военно-воздушными силами Австралии (RAAF). Австралийцы уже много лет эксплуатируют «Супер Хорнеты», выполняя самые разные миссии. Военно-морской флот США имеет сотни F/A-18 на вооружении и не только породил этот тип, но и работал с Boeing рука об руку, чтобы усовершенствовать самолет в течение почти трех десятилетий.Это означает, что пилоты ВВС США, эксплуатирующие «Супер Хорнеты», будут использовать уже имеющийся опыт на Тихоокеанском театре военных действий для базирования, технического обслуживания и общего устранения неполадок, не говоря уже о существующей цепочке поставок, которая может быть использована в чрезвычайных обстоятельствах. Собственная цепочка поставок ВМС и уникальная логистическая распределительная сеть также могут быть использованы, поскольку они будут действовать и в Тихом океане.Ценность этого трудно переоценить, особенно если признать, что пилоты ВВС и ВМФ США и Королевских ВВС регулярно совершают совместные тренировки не только на F/A-18, но и на F-35 в рамках программ обмена офицерами.Учитывая нынешнюю геополитическую обстановку, ВВС США должны обеспечить поддержание массы, достаточной для выполнения своих обязанностей. Командующий боевым командованием ВВС генерал Марк Келли ранее ссылался на проблемы, с которыми он сталкивается, говоря:Далее в той же статье отмечается, что, если эскадрильи А-10 будут либо выведены, либо не смогут внести свой вклад в высококлассную борьбу, ВВС США потребуется «по крайней мере дюжина истребительных эскадрилий», чтобы сократить разрыв. Напрашивается вопрос, что мы можем произвести за год с точки зрения истребителей?Основываясь на бюджетном предложении на 2024 финансовый год, ВВС США планируют вывести из эксплуатации 310 самолетов, 42 из которых A-10C. В предлагаемом бюджете планируется закупить 72 истребителя, в том числе 48 F-35A и 24 F-15EX.Эти 48 F-35A - это как раз те, которые получают ВВС США. Производственная линия также отвечает за предоставление различных моделей нашим союзникам, при этом иностранные заказы занимают все больше места. В качестве аргумента мы предположим, что 48 F-35 и 24 F-15EX - это максимальная производственная мощность этих двух производственных линий для самолетов, которые в конечном итоге находятся на вооружении ВВС США.На данный момент ВВС США планируют купить 104 F-15EX. Это чуть более четырех лет общего объема закупок, начиная с нуля. Два F-15EX уже получены. Общее количество F-35, которое закупят ВВС, в настоящее время неизвестно. Мы знаем, что хотели бы иметь более 1 000, и чем больше, тем лучше, учитывая возможности самолета. Между тем, F/A-18 в настоящее время могут производить не менее 24 самолетов в год. В прошлом Boeing производил до четырех самолетов в месяц. Производство военно-морского флота в настоящее время планируется завершить в 2025 году, если ничего не изменится. Без иностранных заказов это означало бы конец линейки F/A-18E/F.Исходя из последнего бюджета Министерства обороны на 2024 финансовый год, затраты на «полет» для каждого самолета выглядят следующим образом (округлены до ближайшего миллиона):F-35A: ~ 92 миллиона долларовF-15EX: ~ 97 миллионов долларовF/A-18E/F: ~ 75 миллионов долларовЕсли ВВС США закупят 104 F-15EX, стоимость единицы продукции продолжит снижаться, но специфика контракта также неизвестна. Стоимость F-35A не включает в себя вероятные скрытые (и трудно поддающиеся количественной оценке) затраты, связанные с модернизацией Block 4. Учитывая исследования и разработки (НИОКР), которые идут в Block 4, и новое оборудование, которое идет с ним, удельная стоимость может быть значительно выше, чем приведенное выше число. Такие вещи, как внешние контейнеры с аппаратурой целеуказания и наведения и топливные баки, не входят в стоимость приобретения F-35.Предполагая, что ВВС купят F/A-18 Block III Super Hornet в той же конфигурации, которую в настоящее время покупает ВМС США, затраты известны и, вероятно, выиграют от наземных операций. В этом вся прелесть такой зрелой производственной линии и самолета. Даже если ВВС решат купить CFT для F/A-18, удельные затраты все равно, скорее всего, побледнеют по сравнению с двумя другими рассматриваемыми самолетами. Крупный заказ на этом позднем этапе производственного цикла самолета также, вероятно, заметно снизит удельную стоимость.Кроме того, есть стоимость летного часа из исследования, проведенного Счетной палатой правительства. Эти цифры основаны на данных за 2021 финансовый год:F-35A: 41 986 долларов США.F-15EX: Ориентировочная стоимость одного летного часа составляет 29 000 долларов США. F-15E, который является самолетом среднего возраста с менее совершенным планером Eagle и более старыми технологиями, стоит 33 177 долларовF/A-18E/F: 30 404 долларов.A-10C: 22 531 долларов.Само собой разумеется, что «Супер Хорнеты», работающие с наземных баз, имеют более низкие затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, чем те, которые работают с авианосцев.Учитывая приведенные выше цифры затрат, почему мы молча стоим в стороне, когда Boeing объявил, что они, скорее всего, закроют производственную линию в такое критическое время? Программа F/A-18 является одной из самых успешных истребительных программ за последнее время, с запасами США количество произведенных самолетов приблизилось к семи сотням, производственная линия отлажена, затраты являются известной величиной, а самолет вполне отвечает требованиям.Количество американских истребителей сокращается в самое неподходящее время, учитывая рост Китая и широко распространенные прогнозы о том, что Китай может вторгнуться на Тайвань к 2027 году, как раз в то время, когда наши запасы тактических самолетов исчерпываются. Закрытие линии F/A-18 является уязвимостью национальной безопасности, которую мы можем полностью избежать, купив больше самолетов и заменив старые самолеты.F/A-18E Super Hornet из 136 ударной истребительной эскадрильи (VFA) летят в строю во время учений у берегов Калифорнии.Возможный спасательный круг для производственной линии F/A-18 в виде выбора ВМС Индии для своей будущей программы палубных истребителей сейчас выглядит очень маловероятным, но в любом случае Конгресс США должен вмешаться, как они это делали в прошлом, и сохранить эти критически важные производственные мощности открытыми. Американские налогоплательщики поблагодарят нас после того, как мы выиграем следующую войну, несмотря на то что мы переживем самую высокую убыль со времен Второй мировой войны.Давайте не будем заново учить старые уроки.Нам нужно больше эскадрилий. Нам нужно больше бойцов. Нам нужно сохранить подготовленных пилотов А-10 для наземных атак. Производственные линии F-35 и F-15EX, и даже линия F-16, все работают по максимуму или очень близки к этому. Линейка F/A-18E/F таковой не является, и это отличная замена A-10C.Давайте воспользуемся этой возможностью и сделаем правильные вещи для нашей национальной обороны.ВВС США хотят продать еще 42 A-10C в 2024-м финансовом году. Давайте сделаем! Но давайте также сохраним штурмовое сообщество и заменим эти A-10C новыми F/A-18 Block III Super Hornet.Учитывая мощность производственной линии «Носорога», мы могли бы готовить по крайней мере одну эскадрилью в год. С точки зрения затрат, если есть время вкладывать больше денег в закупки, то это актуально сейчас. Командующему воздушным боевым командованием требуется не менее 72 новых истребителей в год, чтобы свести концы с концами. Почему бы не сделать все возможное, учитывая надвигающиеся угрозы национальной безопасности, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время? Кроме того, «Супер Хорнеты» смогут помочь в обороне родины так, как не могут A-10C, что делает их идеальным выбором и для подразделений Национальной гвардии.Беспилотные совместные боевые самолеты и их интеграция с пилотируемыми самолетами, без сомнения, являются огромной частью нашего боевого будущего, но сроки до начального и полного оперативного потенциала сейчас неопределенны. Нам нужно максимально использовать то, что имеется в распоряжении. Но когда эти новшества прибудут, эскадрильи ВВС США на F/A-18 смогут широко использовать CCA (БПЛА – прим.), значительно расширяя возможности, живучесть и гибкость платформы.Поддержание производственной линии F/A-18 в рабочем состоянии также помогло бы в сценарии, когда мы должны пополнять самолеты после войны с почти равным противником или во время продолжительного конфликта.Если бюджетное предложение на 2024 финансовый год будет успешным с точки зрения продажи «лишних» A-10C, в ВВС останется 218 A-10C. Начальник штаба ВВС США недавно заявил, что ВВС США хотят, чтобы все A-10 были сняты с вооружения к 2029 году, если не раньше.Базовый график предполагает вывод из эксплуатации 30-40 A-10C в год до конца десятилетия. Учитывая производственные мощности F/A-18, 30-40 - это большое число. Если мы затем заложим деньги на покупку 24 F/A-18 в год до 2029 года, мы получим ежегодную стоимость закупки в размере 2 миллиардов долларов, в общей сложности 144 F/A-18 к 2029 году. Этого достаточно, чтобы оснастить шесть полных эскадрилий плюс дивизион оперативных испытаний (OT) (при условии, что 21 самолет на эскадрилью и 6 самолетов для OT). Это также оставило бы 12 самолетов для создания первоначального летного учебного подразделения (FTU).Если бы деньги были заложены и выделены в 2024 финансовом году, возможно, первые поставки могли бы начаться к 2026 календарному году. В период с 2026 по 2029 год сообщество A-10C может перейти на F/A-18, как описано ниже.Как только подразделения начнут принимать новые самолеты, пилоты получат начальную квалификацию. Вполне вероятно, что некоторые подразделения будут иметь смешанный состав из A-10C и F/A-18E/F до 2029 года, и это было бы хорошо с тактической точки зрения. Если эти два типа самолетов будут размещены вместе и смогут тренироваться вместе, это создаст взаимовыгодную ситуацию для летчиков обоих самолетов.Исходя из комплектования экипажей в эскадрильях A-10C, имеет смысл, чтобы большинство самолетов были одноместным вариантом модели E. Тем не менее, наличие до 10% двухместных вариантов модели F может дать положительные результаты в определенных наборах миссий, таких как CSAR или FAC (A). Двухместные модели будут управляться двумя пилотами, при этом пилот на заднем сиденье сможет сосредоточиться на нелетных задачах (например, командир спасательной миссии CSAR и т. д.). Морская пехота США переходит на аналогичную модель со своими F/A-18 Hornet.В течение короткого периода времени A-10C выиграют от наличия рядом самолета, который может обеспечить локализованное превосходство в воздухе наличием передового радара и противорадиолокационных боеприпасов для подавления тактических зенитно-ракетных комплексов.F/A-18 выиграет от наличия рядом самолета с массой боевой нагрузки более 7 тонн бомб, ракет, реактивных снарядов и 30-мм пушки-монстра для атаки наземных целей. Кроме того, пара самолетов может работать в командах «охотник/убийца», при этом F/A-18 будет передавать цели A-10C через карту SAR. Это позволило бы A-10C получить доступ к районам, которые они иначе не могли бы получить, и позволило бы более эффективно атаковать противника.В этом условном сценарии ВВС США продали бы 260 A-10C (218 + 42 запрошенных в бюджетном предложении на 2024 финансовый год) и получили бы 144 F/A-18 в течение 6 лет. И здесь будет неприятный момент: этот сценарий все равно привел бы к оттоку пилотов А-10/ F/A-18 в сообщество F-35.А сообщество F-35 сможет более эффективно управлять оттоком пилотов, а не поглощать целое сообщество за очень короткий промежуток времени. Это может сохранить летчиков-истребителей там, где они нам нужны - в кабинах истребителей. Что еще более важно, это сохраняет опыт борьбы с наземными войсками живыми и жизнеспособной платформой истребителя/штурмовика.Не имея возможности плавно перевести всех в другое сообщество, мы неизбежно теряем людей из-за небоевых заданий. Для тех, кто хочет остаться, это обеспечит еще один путь, увеличивая удержание в то время, когда мы не можем позволить себе поддерживать отток обученных пилотов. Решение основной причины этой проблемы, безусловно, выходит за рамки этой статьи.Первоначальные инструкторские кадры будут обучаться в эскадрильях переподготовки флота по модифицированной программе, основанной на летных экипажах ВВС США, действующих с авиабаз, а не с авианосцев. После получения квалификации эти инструкторы будут обучать подразделения, получающие самолеты, пока в конечном итоге не преобразуют пилотов A-10 в F/A-18.По мере того, как прибывало бы все больше самолетов F/A-18 и по мере того, как школа вооружений A-10 приближалась к своим последним месяцам, инструкторы оружейной школы ВВС США также могли начать свой переход на F/A-18, повышая коллективный и личный опыт и возможности интеграции на базе ВВС Неллис. ВВС США также должны рассмотреть вопрос о приеме выпускников TOPGUN, которые увольняются из военно-морского флота, а также бывших офицеров по обмену RAAF.Первой серьезной проблемой, с которой столкнется этот план, является создание новых цепочек поставок для ВВС США. К счастью, в 2003 году ВВС США основали Школу передового технического обслуживания и эксплуатации боеприпасов ВВС США (AMMOS), которая служит эквивалентом технического обслуживания Школы вооружений ВВС США.Специалисты по техническому обслуживанию, окончившие эту школу, могут создавать новые цепочки поставок и логистики по всему миру, в том числе в суровых условиях. Учитывая поставленную задачу, AMMOS будет лидировать на логистическом фронте. Как? AMMOS может поручить нескольким специальным агентствам продумать путь вперед для базирующихся в США и разворачиваемых для операций F/A-18.За последние два года перед АММОС была поставлена задача разобраться в трех ключевых проблемах:- обеспечение истребителей 5-е поколения.- «логистика под обстрелом».- работа в сложных условиях.Все это критически важно на Тихоокеанском театре военных действий, где F/A-18 могут быть использованы для обеспечения боевой мощи.Логистический аргумент также можно было бы усилить, вложив больше средств в F/A-18. Военно-воздушные силы могут иметь возможность отказаться от некоторых блоков F-16, которые являются более старыми и не планируется модернизировать до радара AN/APG-83. Это позволит консолидировать цепочки поставок в долгосрочной перспективе.Это, по крайней мере, курс действий, который стоит рассмотреть, пока у нас открыта и работает производственная линия F/A-18. Опять же, F/A-18 Block III Super Hornet также рассчитан на 10 000 часов и сможет служить мостом к боевому самолету Next Generation Air Dominance (NGAD), тесно связанной с ним инициативе Collaborative Combat Aircraft (CCA).В недавних сообщениях упоминались опасения, связанные с тем, что «Супер Хорнеты» стареют менее изящно, чем более возрастные «Хорнеты». На это стоит обратить внимание, стрессы, связанные с работой с авианосцев, являются главной проблемой. Эксплуатация «Носорогов» с наземных аэродромов, вероятно, даст более высокие показатели готовности. И в Block III есть обновления, которые делают эти вопросы в значительной степени спорными. Но все равно, ВВС США получат лучшие «Супер Хорнеты» из когда-либо построенных.Если эти усилия не увенчаются успехом, путь вперед для сохранения штурмовой компоненты ВВС будет туманным. После того, как A-10C будет продан, ответственность полностью ляжет на F-35, F-15E/EX и F-16. Эти самолеты уже разбросаны по задачам и наборам миссий. F-15EX уже поглощает сообщество F-15C, и с учетом того, что планируется приобрести всего 104 самолета, вероятность того, что F-15EX возьмет на себя роль штурмовика поддержки, невелика. На самом деле, в документах о закупках указано, что F-15EX будут использоваться «преимущественно в оборонительных и наступательных противовоздушных миссиях».По мере увеличения числа истребителей 5-го поколения и ввода в эксплуатацию боевого самолета NGAD сообществоF-35, по-видимому, возьмет на себя обязанности противодействия наземным войскам. В этом случае то, что должно произойти в сообществе F-35 - это то, что произошло в некоторых частях сообщества F-16: специализация.ВВС США нуждаются в сообществе истребителей/штурмовиков, которые привыкли к планированию и пониманию армии, а также к наземной схеме маневра. Сейчас это сообщество A-10C.Кто это будет в будущем?Нынешний геополитический климат характеризуется большой неопределенностью. Как вооруженные силы и как нация мы должны в полной мере использовать имеющиеся у нас возможности. F/A-18 и его производственная линия являются одной из таких возможностей.Сочетание летных характеристик F/A-18, вооружения, датчиков и радаров мирового класса делает его силой, с которой нужно считаться - даже самолетам пятого поколения. Кроме того, это тактический самолет передового действия, который, по словам ВВС, нужен. Он просто может действовать с аэродромов, на которых не могут действовать существующие истребители ВВС США.Так что это тот редкий случай, когда у нас есть подходящая платформа, разработка которой уже полностью оплачена, с производственными мощностями под рукой. F/A-18 доказал свою боеспособность, сравнительно высокую эффективность, оснащен новейшими технологиями и служит по всему миру.Он просто сидит там, на аэродромах и палубах, готовый вступить в эту новую роль.Давайте сохраним сообщество экспертов по поддержке переднего края. Давайте инвестируем в производственные линии известных количеств, и давайте доведем F/A-18E/F Super Hornet до ВВС США.