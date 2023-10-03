Торпеды линейки УГСТ «Физик»

Общий вид изделия УГСТ "Физик"
На вооружении военно-морского флота России в настоящее время состоит несколько 533-мм торпед, предназначенных для использования подводными лодками и надводными кораблями. Одним из последних образцов в этом ряду является «универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда» УГСТ «Физик». Она попала в арсеналы около 20 лет назад, но до сих пор остается современным оружием с высокими характеристиками и потенциалом для дальнейшего развития.
В процессе разработки
По известным данным, опытно-конструкторская работа с шифром «Физик» стартовала в 1986 г. по заказу ВМФ СССР. Исполнителем работ были назначены ленинградский НИИ Морской теплотехники и ГНПП «Регион» (г. Москва). Производство серийного оружия планировали запустить на заводе «Дагдизель» (г. Каспийск). Сейчас все эти предприятия входят в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Целью проекта являлось создание новой самонаводящейся 533-мм торпеды для отечественных кораблей и подлодок. По своим характеристикам и боевым возможностям такое изделие должно было превосходить существующую торпеду УСЭТ-80, созданную несколькими годами ранее.
Основные проектные работы продолжались до середины девяностых, когда ОКР дошла до стадии испытаний отдельных агрегатов торпеды. Во второй половине десятилетия прошли полноценные испытания на морских полигонах, по результатам которых изделие УГСТ «Физик» получило рекомендацию к принятию на вооружение и к серийному производству.
Вид на хвостовую часть торпеды
Приказ о принятии «Физика» на вооружение ВМФ был подписан в 2002 г. Тогда же, по разным данным, начались закупки таких торпед для пополнения арсеналов. В следующем году на международном военно-морском салоне МВМС-2003 торпеду УГСТ впервые показали публике и специалистам. По неизвестным причинам, на второй день мероприятия интереснейший образец спрятали под чехол. Впрочем, в дальнейшем «Физик» регулярно появлялся на разных выставках и демонстрировался без каких-либо помех.
По известным данным, в первой половине двухтысячных годов торпеда УГСТ пошла в серию, и начались поставки изделий флоту. При этом количество заказанных изделий и их стоимость, по понятным причинам, не раскрываются. Кроме того, производители рассчитывали на экспортные контракты, для чего торпеду показывали на иностранных выставках.
Варианты развития
Задолго до принятия торпеды «Физик» на вооружение организации-разработчики приступили к созданию ее вариантов и модификаций. За счет переработки конструкции и замены отдельных агрегатов планировалось улучшать технический, экономический или коммерческий потенциал изделия.
Так, в середине двухтысячных на вооружение была принята торпеда УГСТ-М. Она максимально повторяла исходную конструкцию, но имела другую двигательную установку. При этом основные характеристики остались на уровне базового «Физика».
Разработана т.н. торпеда для подлодок малого водоизмещения, предназначавшаяся, в первую очередь, для экспорта. При сохранении всех основных агрегатов и функций, она отличается уменьшенной длиной и массой. За счет сокращения габаритов обеспечили совместимость с 533-мм торпедными аппаратами стандартов НАТО.
Головная часть "Физика" с антеннами ССН
В десятых годах предприятия КТРВ вели работы по проекту «Физик-2» или «Футляр». Эта торпеда получила обновленную аппаратуру управления и самонаведения. Также использовали современную силовую установку с требуемым уровнем характеристик. В 2017 г. «Футляр» был принят на вооружение ВМФ России.
Технические особенности
Торпеда УГСТ «Физик» построена по традиционной для такого оружия схеме и внешне практически не отличается от других образцов. Общая длина изделия составляет 7,2 м (6,05 м для укороченной версии) при внешнем диаметре 533 мм. Масса торпеды базовой модификации не превышает 2,2 т, «для подлодок малого водоизмещения» – 1,88 т.
Внутренние агрегаты «Физика» скомпонованы традиционным образом. Под головным обтекателем находится система самонаведения, за нею помещено зарядное отделение. В центре корпуса находятся резервуары топлива и двигательная установка. Хвостовое отделение отдано под аппаратуру управления и рулевые машинки.
Сообщалось, что торпеда УГСТ построена по модульной схеме. Имеется возможность относительно простой замены всех основных агрегатов, за счет чего упрощается создание новых модификаций. Эти возможности уже были использованы в реальных проектах.
Специально для новой торпеды НИИ Мортеплотехники разработал аксиально-поршневой парогазовый двигатель АПД. Это изделие запускается при помощи порохового заряда, потребляет жидкое однокомпонентное топливо и развивает мощность 350 кВт. Торпеду УГСТ-М оснастили турбинным двигателем с близкими показателями мощности. «Футляр» так же получил силовую установку новой модели на двухкомпонентном топливе.
Хвост торпеды со сбрасываемой катушкой кабеля
Во всех случаях торпеда имеет водометный движитель в виде пропеллера в жестко закрепленном кольцевом канале. Предусматриваются два режима работы двигателя и движения с разной мощностью и расходом топлива. На первом скорость хода достигает 50 узлов и обеспечена дальность 25 км (20 км для укороченной торпеды). Второй режим уменьшает скорость до 40 узлов, тогда как дальность вырастает до 50 или 40 км, в зависимости от модификации. Торпеда может погружаться на глубину до 500 м.
«Физик» комплектуется комбинированной системой наведения и управления. В головной части помещена активно-пассивная акустическая система самонаведения (ССН). Основная антенна ССН помещена непосредственно на обтекателе. Сверху над ним на корпусе имеется еще одна, меньшего размера. Торпеда способна засекать надводные цели на дальностях 1200 м и подводные с 2500 м. Также ССН «видит» кильватерный след в течение 350 сек. после прохода цели.
Торпеда дополнительно оснащена средствами телеуправления. В таком случае корабль-носитель может обмениваться данными с торпедами и управлять ее действиями. Управление осуществляется по разматываемому оптоволоконному кабелю. В хвостовом отделении торпеды находится катушка с 25 км кабеля. Еще 5 км кабеля намотаны на внешнюю катушку, которую торпеда буксирует за собой.
Предусмотрено несколько режимов работы. Торпеда может управляться с борта носителя и по командам выходить в район нахождения цели. Также имеется режим самостоятельного движения по заданному курсу с маневрированием и режим поиска кильватерного следа. Во всех случаях ССН торпеды осуществляет поиск цели и затем самостоятельно наводится на нее.
Непосредственно управление по глубине и курсу осуществляется при помощи четырех рулей в хвосте. Рули имеют П-образную форму и выполнены складными. После выхода из торпедного аппарата они раскладываются и имеют размах больше калибра торпеды. За счет этого повышается их эффективность и сокращается шум при движении.
Боевое зарядное отделение «Физика» выполнено модульным. В имеющийся объем устанавливается боевая часть массой до 300 кг того или иного типа. Заряды отличаются массой и типом взрывчатого вещества, временем подрыва и т.д. Торпеда штатно оснащается контактными и неконтактными гидроакустическими датчиками цели, обеспечивающими подрыв при прямом попадании или проходе на расстоянии от цели.
Носителями УГСТ всех модификаций могут быть любые российские надводные корабли и подлодки, оснащенные 533-мм торпедными аппаратами. Для полного использования всех функций требуется установка соответствующих приборов управления. С точки зрения эксплуатации и применения «Физик» принципиально не отличается от других отечественных торпед современных типов.
Современное оружие
Изделие УГСТ «Физик» и его модификации являются последними отечественными разработками в области торпедного вооружения, доведенными до принятия на вооружение и эксплуатации в войсках. С их помощью сейчас осуществляется замена более старых образцов. Так, несколько лет назад сообщалось о планах вывести из эксплуатации торпеды УСЭТ-80 и полностью заменить их «Футлярами».
Торпеды новых моделей поступают в арсеналы и занимают свое место на кораблях и подлодках, благодаря чему ВМФ получает новые возможности в борьбе с надводными и подводными целями. «Физик» и его варианты отличаются от более старых торпед значительно увеличенной дальностью хода, улучшенными характеристиками обнаружения и наведения на цель, наличием нескольких режимов работы и т.д. При всем этом, на ранних стадиях проектирования были приняты меры, упростившие дальнейшее совершенствование конструкции и повышение всех основных характеристик.
Таким образом, на данный момент торпеды серии УГСТ являются наиболее удачными и совершенными разработками своего класса. При этом отечественное торпедостроение не стоит на месте. Возможно, уже разрабатываются новые версии «Физика», использующие модульный потенциал конструкции. Кроме того, нельзя исключать начало работ по принципиально новому семейству подобного вооружения. Однако до появления серийных торпед такого рода значительное место в арсеналах ВМФ России будет оставаться за УГСТ.