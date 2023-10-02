Каждый специалист знает своё дело. Немного о штурмовых соединениях в корпусах и армиях

Писать этот материал я не планировал. Обычное сообщение о некоем реформировании наших ВС. Да ещё и из неназванного источника в военном ведомстве. Но планы пришлось изменить уже потому, что сообщение прокомментировал достаточно информированный источник — председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев:
«Военная операция показала необходимость иметь специализированные подразделения для штурма укрепрайонов. На начальном этапе было немало проблем из-за того, что разведчиков использовали не по назначению, а в качестве штурмовиков. Из-за этого было потеряно немало высококлассных специалистов.»
Как, наверное, уже поняли читатели, речь идёт о решении МО РФ создать отдельные разведывательно-штурмовые бригады, которые предназначены для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Некоторые источники сообщают, что комплектование таких соединений уже началось. Причём новые бригады организационно войдут в состав уже действующих корпусов и армий.
Если честно, меня поразили два тезиса, которые распространяются сегодня. Первый о том, что это какое-то новшество, новое слово в военной науке, которого не было даже в СССР. И второй о том, что штурмовые соединения будут ещё и разведывательными. У меня создаётся впечатление, что опыт советской армии забыт напрочь. Даже опыт ВОВ.
На Востоке говорят — каждый ишак должен носить свои... уши. Каждый боец должен заниматься своим делом. Разведчики — разведкой, штурмовики — взятием укреплений, летчики — летать, артиллеристы — стрелять и т. д. Создавать же гибриды нерационально. Хороший специалист не может быть универсалом, если его не готовят годами.
ВДВ и ДШБ в Советском Союзе
Я уже писал о том, что Воздушно-десантные войска Советского Союза и ВДВ России — это разные по составу рода войск. Ветераны советских ВДВ могут даже сегодня перечислить те дивизии, которые были в составе десантных войск. На самом деле десантников было совсем немного. Но среди них не было десантно-штурмовых бригад. ДШБ как раз и были в составе мотострелковых корпусов и армий. Хотя часто и носили форму ВДВ.
Всё дело в задачах! ДШБ действительно были штурмовыми соединениями. И работали они на небольшом удалении от ЛБС. Насколько я помню, до 150 км. Соответственно, их задачей было помочь мотострелкам в наступлении. Они высаживались в районе укрепрайона противника, брали его штурмом и держались до подхода основных сил армии или корпуса.
Именно поэтому бойцы ДШБ имели средства доставки, позволяющие им с наименьшими потерями пересекать линию фронта. В состав ДШБ входили вертолетные подразделения. И парашютные прыжки штурмовики совершали именно с вертолётов. Чем не могут похвастаться большинство бойцов советских ВДВ.
Про то, что штурмовые подразделения имели гораздо больше и мощнее вооружений, я думаю, писать не стоит. Тяжелые вертолеты МИ-6, Ми-26 позволяли десантировать посадочным способом достаточно серьёзное вооружение. Кстати, это ответ на вопросы о том, почему российская армия рискует личным составом, перевозя целые роты на МИ-26. Нецелевое использование...
Основными рабочими лошадками ВДВ были Ил-76 и АН-12. В каждой воздушно-десантной дивизии было собственное авиаподразделение транспортных самолетов. Отсюда и название — воздушно-десантная дивизия. А вот в полку авиации не было. Потому и состояла ВДД из парашютно-десантных полков. Отсюда становится понятным то, что, в отличие от ДШБ, ВДВ работают на гораздо большей дальности от линии фронта, и задачи перед ними стоят совершенно другие.
Многие пишут о том, что эра ВДВ прошла. Увы, это произошло тогда, когда выяснилось, что десантники гораздо более подготовлены, чем мотострелки. Уже в Афганистане полки ВДВ являлись десантными лишь по названию. Использовали же их как обычные МСП. Впрочем, как и ДШБ. Уже тогда десантные части и соединения понесли значительные потери, и потребовалось срочно пополнять их практически каждый призыв.
Пополнение проходило обучение в двух приграничных точках, в учебных МСП. Причём готовили конкретных специалистов, разведчиков, пулеметчиков, гранатометчиков и т. д. После окончания учебки можно было попасть не только в пехоту, но и в части ВДВ или ДШБ. То есть уже к 1981/1982 г. можно было говорить о выравнивании подготовки частей 40 армии.
Печально, но «афганская традиция» в неизменном виде перекочевала и в СВО. Кто-нибудь может сказать, в чём разница выполняемых задач мотострелками, казаками, БАРСами, десантниками или морпехами? Кто-то удивляется тому, что мы ежедневно читаем в сводках сообщения, начинающиеся словами: «Разведчиками... бригады после ожесточенного боя взят опорный пункт ВСУ в...».
Опыт ЧВК «Вагнер» в помощь
Сегодня в СВО участвуют практически все элитные соединения и части российских ВС. В том числе бригады СпН, десантники, морпехи и прочие. Есть и те соединения, которые планируют создавать — ДШБ! Но почему-то генералы из МО про них забыли. Даёшь новых штурмовиков! Скажем новое слово в военной науке!
У меня создаётся впечатление, что кто-то пытается спрятать свои ошибки управления войсками. Практически с самого начала СВО элитные части и соединения стали... хорошо подготовленной пехотой. Той пехотой, которую можно бросить в любую «дыру», чтобы не допустить наступления противника. И бросали.
Такая манера использования лучших частей и подразделений приводит к тому, что элитные, прекрасно подготовленные бойцы выводятся из строя. В конечном итоге артиллерийскому снаряду, мине или ракете РСЗО плевать на то, как подготовлен боец. Этому снаряду драться в рукопашную с этим бойцом не надо.
Увы, но такое использование привело к тому, что в частях стал очевиден некомплект личного состава. Выручила... мобилизация. Лучших (будем следовать логике наших генералов) мобилизованных после подготовки направили в эти самые элитные части. Выше я писал о том, что подготовка элитного бойца не может длиться пару-тройку месяцев. На это требуются годы!
Наверное, только сейчас, на втором году участия в СВО, мобилизованные вполне заслуженно могут назвать себя бойцами элитного подразделения. Только вот потери личного состава продолжаются. О количестве я не пишу. Просто война не бывает без потерь. Так смогут ли командиры восстановить боевые возможности своих подразделений в таких условиях?
Конечно, такие подразделения и части пока выделяются на фоне других, но долго это продолжаться не может. Выбывают не только бойцы, но и командиры. Обучать личный состав скоро будут «теоретики». Действительно, проще создать соединения «с нуля». Это потребует средств из бюджета. Это обеспечит новые должности для офицерского состава. Но, главное, будет время для обучения личного состава. Благо контрактников сейчас хватает.
Теперь немного о структуре, которая завоевала сердца россиян своими подвигами. Я о ЧВК «Вагнер». Подразделение, которое способно превратить необученного салагу в нормального бойца. Многочисленные видео с полигона, где новобранцев гоняли до седьмого пота их командиры, это доказывают. Причём обучают их не командиры учебных подразделений, а те командиры, которые после учёбы поведут их в бой. Как научил, с тем и воюй.
Можно поспорить о потерях компании. Только зачем? В тех условиях, в каких работал «Вагнер», потери вполне обоснованы. Практически рукопашные бои в плотной городской застройке... Да и система обучения в ЧВК сталкивается с той же проблемой, что и армия. Цейтнот. Отсутствие времени. Бесспорно, бойцы ЧВК или «Ахмата» хорошо подготовлены для ведения городских боёв. Но достаточно ли?
ДШБ нужны, как нужны и все остальные военные специалисты
Проблема нецелевого использования военных специалистов стояла и будет стоять всегда. Это аксиома войны. Иногда, чтобы выполнить какую-то задачу, командиры вынуждены бросать в бой все наличные силы. Вынуждены сами идти в окопы. Но важно, чтобы это не стало нормой.
У нас же, во всяком случае пока, происходит именно так. Бросили десантников или спецназ на помощь пехоте и... забыли их там. А что, противник остановлен, задачу выполняют хорошо. А что будет дальше, сегодня не так важно… Будем решать проблемы по мере их поступления… Старшие командиры помогут с резервами.
Создавать штурмовые соединения необходимо. Процесс долгий и затратный. Но это, повторяю, необходимо. Не каждый человек может быть штурмовиком. Как не каждый может стоять в обороне до последнего. Не каждый обладает терпением и выдержкой, чтобы быть разведчиком. Да что там, любая военная специальность требует определённых черт характера человека.
Что было, то прошло. Мы все, не только бойцы и командиры на ЛБС, но даже «диванные войска», учились и учимся воевать в новых условиях, с применением новых технологий, нового вооружения. Учить командира, который год-два-три находится на войне, только портить. Он сам научит кого угодно на своём уровне.
А вот уйти от практики нецелевого использования частей и соединений необходимо. Штурмовать должны штурмовики. Оборону держать мотострелки. Рейды и десантные операции, соответственно, удел десантников. Ну а всё, что связано с водой и побережьем, отдайте морпехам. Их всех этому обучали несколько лет в училищах, военных университетах и академиях!