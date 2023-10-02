Каждый специалист знает своё дело. Немного о штурмовых соединениях в корпусах и армиях

«Военная операция показала необходимость иметь специализированные подразделения для штурма укрепрайонов. На начальном этапе было немало проблем из-за того, что разведчиков использовали не по назначению, а в качестве штурмовиков. Из-за этого было потеряно немало высококлассных специалистов.»

ВДВ и ДШБ в Советском Союзе

Опыт ЧВК «Вагнер» в помощь

ДШБ нужны, как нужны и все остальные военные специалисты