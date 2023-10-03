Особенности подходов в строительстве кораблей



Спуск на воду HMS Cambridge

«Знаете что, Левасёр? Осядьте на берегу, найдите себе какую-нибудь добрую фермершу, ведите хозяйство… Море — не для вас!»

Флот и Парламент

«1 миллион 600 тысяч за 30 кораблей – это значит по 53 000 фунтов за корабль. Они будут полностью сделаны из золота и серебра?»



Сэмюэл Пипс

Что такое тимберовка?



Чатэмская верфь в XVIII веке

Реальные сроки службы

Американский дуб – 10 лет.

Русский казанский дуб – 10 лет.

Французский дуб – 15 лет.

Польский дуб – 15 лет.

Немецкий дуб – 15 лет.

Датский дуб – 20 лет.

Шведский дуб – 20 лет.

Английский дуб – 25 лет.

Самый лучший английский дуб – 40-50 лет.

Колониальная древесина:

HMS Cydnus – 3 года 2 месяца.

HMS Eurotas – 3 года 8 месяцев.

HMS Niger – 3 года.

HMS Meander – 3 года 4 месяца.

HMS Pactolus – 3 года 11 месяцев.

HMS Tiber – 4 года 10 месяцев.

HMS Araxes – 2 года 8 месяцев.

Средний срок службы – 3 года 6 месяцев.



Балтийская древесина:

HMS Maidestone – 8 лет 11 месяцев.

HMS Clyde – 8 лет 6 месяцев.

HMS Circle – 8 лет 11 месяцев.

HMS Hebe – 6 лет 6 месяцев.

HMS Jason – 9 лет 11 месяцев.

HMS Minevra – 8 лет 6 месяцев.

HMS Alexandria – 7 лет 10 месяцев.

Средний срок службы – 8 лет 3 месяца.



Спуск на воду корабля HMS St Albans

Некоторые выводы



USS New Orleans, постройка которого была начата в 1814 году. Фото 1883 года

А что же Россия?



Реплика 52-пушечного корабля «Полтава» на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

«Русские строят свои корабли из плохо обработанной балтийской древесины, такой как сосна или лиственница, но эти виды дерева совершенно не подходят для наших теплых вод. Русские корабли рассчитаны на холодные воды и короткие походы. Они служат значительно меньше, чем дубовые корабли, построенные в Испании, Англии и Франции. На Балтике все под рукой, рядом, тогда как обычным делом в испанском флоте считается, когда корабль долго остается в море, уходя на несколько лет в плавание из своей базы.»

Литература:

1. J.D. Davies «Pepys's Navy: Ships, Men and Warfare 1649-89» - Seaforth Publishing; 1-st Edition edition, 2008 г.

2. A. Bryant «Samuel Pepys; The Saviour of the Navy» - The Reprint Society Ltd; Reprint edition, 1953.

3. Robert Greenhalgh Albion «Forests and sea power; the timber problem of the Royal Navy, 1652-1862», 1926.

4. Sir John Sinclair. «The Correspondence of the Right Honourable Sir John Sinclair, Bart. With Reminiscences of the Most Distinguished Characters Who Have Appeared in Great Britain, and in Foreign Countries, During the Last Fifty Years» - London: H. Colburn & R. Bentley, 1831.

5. «The Westminster Review», t.7, oct. 1826-jan. 1827 - Baldwin, Cradock, and Joy, 1827.

6. Lyon D. «The Sailing Navy List: All the Ships of the Royal Navy-Built, Purchased and Captured-1688–1860 (Conway’s History of Sail)», - Conway Maritime Press, 1998.

7. «Морской Сборник», 1896, №3.

8. В.Г. Андриенко. «Продажа русской эскадры Испании в 1817–1818 годах» // Гангут: Сб. ст. — СПб., 2006. — Вып. 39.

9. О состоянии Российского флота в 1824 году : с рукописи, найденной в неполном виде в бумагах вице-адмирала В. М. Головнина / соч. мичмана Мореходова [псевд.]. - Санктпетербург : тип. Мор. м-ва, 1861.

10. Barcos rusos para Fernando VII // Singladuras por la historia naval: https://singladuras.jimdofree.com