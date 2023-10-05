Линия Дюранда: Кабул и Исламабад на пути к решению или новому обострению



Линия Дюранда – взгляд со стороны Пакистана

Наследие британского империализма

По приказу исполняющего обязанности министра обороны (запрещенных в РФ) талибов Мауляви Мухаммада Якуба Муджахида вдоль линии Дюранда в провинциях Нангархар, Кунар и Нуристан построено 100 контрольно-пропускных пунктов. Раньше это было невозможно.

Во всем виновата Россия?

Афганистан: взгляд через английский прицел

Богатый на события 1878

9 ноября 1878 г. премьер-министр Англии лорд Биконсфильд – писал историк-востоковед Н. А. Халфин – заявил в палате общин, что северо-западная граница Индии «cлучайна и ненаучна» (пассаж про «ненаучность» великолепен, согласитесь – Прим. авт.), что в связи с этим проводятся мероприятия «по ликвидации подобных недостатков», после чего она не будет внушать никаких опасений.

Именно лежащие за Каспием – пишет историк Н. Н. Лисицына – туркменские оазисы, Гератская долина, территория Восточного Туркестана и северо-западного Афганистана были той полосой земли, которая высвечивала накал европейской политики и, в частности, англо-русского противостояния.

Пакистан и Афганистан: разный взгляд на одну линию

Дауд в своей политике – пишут А. П. Дхар, Т. И. Понька, П. Дхар – стремился к объединению пуштунов по обе стороны линии Дюранда, и он первым взял курс на отстаивание претензий на территорию Северно-Восточной провинции Пакистана, т. к. именно в данный период провинция переживала националистический подъем пуштунов. В его премьерство курс на объединение пуштунов по обе стороны линии Дюранда стал определяющим в политике Афганистана по отношению к Пакистану. При власти Дауда пуштуны занимали большинство должностей в правительстве.

линией ненависти, выстроившей стену между двумя братьями,

60 % его суверенной территории стоит под вопросом

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