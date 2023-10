Карьера маршала авиации Италии Итало Бальбо и его роль в развитии советско-итальянского сотрудничества

Юность Итало Бальбо и его участие в Первой мировой войне



Риччиотти Гарибальди



Чезаре Баттисти – итальянский политик, имеющий австрийское гражданство, сторонник ирредентизма. Активно выступал за вступление Италии в войну против Австро-Венгрии. Принимал участие в Первой мировой войне. Во время Трентинской операции попал в плен, был обвинен австрийцами в измене и казнен. Национальный герой Италии.

Бальбо становится лидером фашистского движения

«Кто летает – достоин, кто не летает – недостоин»: вклад Бальбо в развитие итальянской авиации



Итало Бальбо на Миланской выставке 1931 года



Развитие советско-итальянского сотрудничества в области авиации

«Переговоры в начальной фазе были прямыми и конфиденциальными, а потом стали дипломатическими и велись с большим рвением со стороны обеих стран. Через 15 дней с момента встречи на улице Гаета итальянское правительство представило России официальный запрос на посещение одесского порта 35 гидросамолетами. Когда представлялся запрос, уже было известно, что ответ будет положительным» [10].



Петр Ионович Баранов, один из создателей ВВС Советского Союза

«Между фашизмом и большевизмом есть точка соприкосновения: антипатия, даже идиосинкразия по отношению к западным демократиям, до костей пропитанным ложью и фальшью, со всем их тщеславным превосходством. Таким образом, нас мало интересуют внутренние русские дела. Мы не можем не быть рады, что созерцаем панорамы, запрещенные другим западным людям» [10].

Почетная ссылка в Ливию и гибель в авиакатастрофе

Несмотря на то, что с середины 1920-х гг. термин фашизм стал использоваться в печати и публицистике Советского Союза для обозначения очень широкого круга явлений, внешнеполитические отношение СССР и фашистской Италии строились независимо от пропагандистских стереотипов. Это подчеркивалось высокопоставленными представителями как советской, так и итальянской стороны. Сближение режимов Б. Муссолини и А. Гитлера стало фактором, который послужил охлаждению отношений между Москвой и Римом в 1930-е годы [3].Тем не менее, несмотря на то, что противостояние фашистской и коммунистической идеологии выливалось на страницы СМИ в самых разнообразных формах, как отмечают историки, это не мешало Италии и Советскому Союзу поддерживать широкие экономические контакты. В частности, экономические и научно-технические контакты между двумя странами в области авиации носили постоянный характер и не прерывались вплоть до июня 1941 года [2].Одной из ключевых фигур в истории развития советско-итальянских отношений в области авиации является Итало Бальбо. Фигура министра авиации Италии достаточно слабо изучена в отечественной историографии, среди работ относительно его роли в развитии советско-итальянских отношений следует отметить диссертацию историка Полины Дьяконовой «Советско-итальянские отношения в области авиации: 1924 г. – 22 июня 1941 г.», она же является также автором нескольких научных статей на данную тему.Более подробные труды относительно личности Бальбо имеются только в итальянской историографии – здесь следует отметить работы историка Джорджо Роша (Рошат), а также книги Клаудио Дж. Сегре и Ф. Квиличи и статью Альдо Берселли в «Биографическом словаре итальянцев».Как отмечает П. Дьконова, Итало Бальбо был одним из квадрумвиров в марше на Рим и как никто другой был предан идеалам фашизма. Его фигура вышла на первый план в истории итальянской авиации благодаря многоэтапному перелету по Западной части Средиземноморья (1928 г.), затем по Восточному Средиземноморью (1929 г.), а главное, благодаря трансатлантическим перелетам итальянских воздушных эскадр в Рио-де-Жанейро в 1931 году и Чикаго. Об этом Бальбо написал книгу «Крылатая центурия», вышедшую в 1934 году.В международной авиационной лексике слово «бальбо» стало нарицательным и означает особое построение самолетов во время перелета [2].В данном материале мы постараемся ответить на вопросы – что за человеком был Итало Бальбо и какую роль он сыграл в развитии итальянской авиации и советско-итальянского сотрудничества в области авиации.Итало Бальбо родился 6 июня 1896 года в Ферраре, в небогатой семье. Известно, что его отец, Камилло Бальбо, был директором школы и умеренным либералом, а мать Мальвина Зуффи – учительницей начальной школы. Его отец был пьемонтского происхождения, а мать – из Романьи (ее семья происходила из Луго). Итало был четвертым ребенком в семье [2].Заведующая музеем Рисорджименто и сопротивления (Museo del Risorgimento e della Resistenza) в Ферраре Антонелла Гварниери отмечала, что, согласно школьным документам того времени, Бальбо не достиг блестящих результатов в учебе. Несмотря на то, что в биографиях фашистского периода (призванных превознести его политические и командные способности) его называли вундеркиндом, в реальности дело обстояло иначе.Гимназию, куда он поступил, Бальбо посещал нерегулярно и не считался дисциплинированным учеником, его образование было обусловлено главным образом влиянием, которое оказывало на него бессистемное чтение и обстановка в семье: его брат Фаусто был ярым мадзинианцем, другой брат Эдмондо – революционным профсоюзным деятелем [1].Серьезное влияние на молодого человека оказали контакты с революционными и республиканскими кругами Феррары того времени – в подростковом возрасте он познакомился с генералом Риччиотти Гарибальди, Антонио Джускьяно, Феличе Альбани. В 1910 году, узнав о планируемой генералом Гарибальди экспедиции по освобождению Албании от власти Османской империи, он сбежал из дома и попытался присоединиться к военной экспедиции. Но это ему не удалось, так как Бальбо был остановлен полицией, предупрежденной его отцом.До начала Первой мировой войны Бальбо принимал участие в дискуссиях между монархистами и республиканцами, его политические позиции некоторое время были близки к республиканским и идеям Джузеппе Мадзини, которого молодой Итало очень уважал. Бальбо придерживался идей ирредентизма и по этой причине в 1914 году встал на сторону интервенционистского движения, выступавшего за войну против Австро-Венгрии.Он часто ездил на митинги в Милан, там же во время одной из демонстраций он познакомился с Бенито Муссолини. Впоследствии Бальбо стал телохранителем Чезаре Баттисти во время митингов, которые тот проводил в поддержку интервенции. Один из таких митингов состоялся в Ферраре 27 ноября 1914 года, и на него Итало пригласил своего друга ирредентиста из Трентино, 21-летнего Ренцо Равенну, имеющего еврейское происхождение.После вступления Италии в Великую войну, Итало Бальбо вступил в армию в качестве добровольца. В чине второго лейтенанта альпийских войск он служил на передовой в горных районах. Осенью 1917 года он учился на курсах пилотов в Турине, которые были прерваны из-за событий в Капоретто [1]. В 1918 году он участвовал во втором сражении у горы Граппа, в результате которого был освобожден город Фельтре. На последнем этапе войны он получил бронзовую и две серебряные медали за воинскую доблесть, дослужившись до звания капитана.После перемирия Итало Бальбо еще пять месяцев оставался со своим батальоном в качестве комиссара префектуры Пинцано-аль-Тальяменто в провинции Удине [5].После демобилизации Бальбо отправился во Флоренцию, где завершил обучение в университете, защитив в октябре 1920 года в институте Чезаре Альфьери диссертацию на тему «Экономическая и социальная мысль Мадзини». Мадзини всегда находился в центре его интересов: он по-прежнему обращался к нему за ключом к решению социально-политических проблем.Стоит отметить один из интересных тезисов из его диссертации – в ней он утверждал, что Лига Наций будет инструментом не мира и справедливости, а новой несправедливости, провоцирующей новые войны [1].Закончив учебу и вернувшись в родной город, он душой и телом отдался политической борьбе. Начав поиски работы, Итало Бальбо получил предложение занять должность секретаря фашистской организации Итальянского союза борьбы в Ферраре. Получив эту должность 13 февраля 1921 года, Бальбо стал также организатором и командиром сквадристов (чернорубашечников), сумев подчинить себе все боевые отряды в Эмилии-Романье [5].Феррарский фашизм Бальбо, как и фашизм других лидеров «четырехугольника» (Феррара, Мантуя, Болонья, Модена), имел серьезную поддержку в деревне, являлся в большой степени «аграрным» и занимал оппозиционную позицию даже по отношению к самому Муссолини. Это впоследствии позволило некоторым исследователям фашизма, например, советскому дипломату и журналисту Н. И. Иорданскому, рассматривать фашистское движение как[7].В период «красного двухлетия» отряды Бальбо, частично финансируемые местными землевладельцами, противостояли забастовкам и монополиям, насильственно установленным социалистическими лигами, путем карательных акций. Бальбо, постоянно носивший черную рубашку, был главным пропагандистом этой эмблемы фашизма. Один из исследователей фашизма, публицист Сильвио Бертольди отмечал, что он был прекрасным организатором, обладал большим обаянием, и в свои двадцать пять лет на равных общался с квесторами и префектами [5].Итало Бальбо был прежде всего военным организатором фашистских сил. В начале 1922 года он вместе с генералами Гандольфо и Дино Перроне Компаньи заложил основы преобразования сквадристов в фашистскую милицию [1].Наряду с Микеле Бьянки, Эмилио Де Боно и Чезаре Де Векки, Итало Бальбо был одним из лидеров (квадрумвиров) фашистской революции, апогеем которой стал «марш на Рим». Бальбо принимал активное участие в разработке плана, предусматривавшего концентрацию фашистских бригад всей Италии в определенном месте вне Рима для завоевания столицы [8].После прихода фашистов к власти Бальбо в 1923 году основал в Ферраре газету Il Corriere Padan», которой руководил некоторое время. В том же году он сменил Де Боно на посту временного главнокомандующего Добровольной милиции национальной безопасности (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale).Во главе чернорубашечников он оставался недолго – он отказался от этой должности в 1924 году после нескольких публикаций в прессе, где говорилось о его приказах избивать антифашистов и о давлении на судебные органы [6]. Кроме того, его обвиняли в организации убийства антифашистского приходского священника дона Джованни Минцони в Ардженте.31 октября 1925 года Бальбо вошел в состав правительства Муссолини в качестве заместителя секретаря по национальной экономике. На этом посту он оставался до 6 ноября 1926 года, когда был назначен статс-секретарём Италии по авиации. А в 1929 году он занял должность министра авиации (ит. Ministero dell'Aeronautica).К работе в Министерстве авиации Итало Бальбо подошел с энтузиазмом, который был обусловлен его характером – он стремился громко заявить о себе в новых областях и вырваться из бюрократического плена партии. Следуя традициям пионеров авиации, таких как Джулио Дуэ с его теорией воздушной войны, а также Франческо де Пинедо с его трансатлантическими перелетами, Бальбо посвятил себя изучению техники и применения как гражданской, так и военной авиаци с учетом зарубежного опыта [1].В 1920–1930-е гг. фашистская Италия организовала многочисленные перелеты по Средиземному морю, в Южную Америку и в США, преимущественно с рекламными и пропагандистскими целями. Она участвовала также в завоевании международных рекордов высоты, скорости, продолжительности и дальности полета по замкнутой и прямой линии.Как отмечает историк Полина Дьяконова, с назначением в 1929 году министром авиации Итало Бальбо итальянская авиация достигла своего максимального расцвета. В этот период государство делало огромные заказы авиационным заводам, организовывало новые аэроклубы и летные школы, проводило грандиозные воздушные парады, строило новые аэродромы. Авиация представлялась фашистскими лидерами как главная гордость, благодаря завоеванию многочисленных рекордов скорости, высоты и дальним перелетам [2].Так, одномоторный самолет S.64 фирмы SIAI-Marchetti был специально разработан для установления трех мировых рекордов: дальности полета, длительности пребывания в воздухе и средней скорости на дальнем маршруте. В мае-июне 1928 года летчик Артуро Феррарин и штурман Карло Дель Прете установили мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту (7 666 км за 58 часов 37 минут) и рекорд дальности по прямой с римского аэродрома Монтечелио в Бразилию (7 188 км за 49 часов 19 минут).Еще в 1920-е годы в Италии получила распространение рифмованная цитата, сочиненная Итало Бальбо: «Кто летает – достоин, кто не летает – недостоин, а кто достоин и не летает – трус» (Chi vola vale, chi non vola non vale e chi vola e non vale è un vile). Этот лозунг был размещен в атриуме монументального министерства военно-воздушных сил Италии, торжественно открытом Муссолини и Итало Бальбо 28 сентября 1931 года [2].Бальбо лично возглавлял два трансатлантических воздушных перелета итальянских эскадр в Рио-де-Жанейро в 1931 году и Чикаго (нашумевший в 1933 году перелет в честь десятилетия фашизма). Об этом Бальбо впоследствии написал книгу «Крылатая центурия», которая вышла в 1934 году.Будучи сторонником идей Дж. Дуэ относительно роли стратегической авиации, Бальбо тем не менее активно поддерживал создание тактической авиации под командованием Амадео Мекоцци, который, как известно, считается отцом-основателем доктрины «Ударная авиация».После второго трансатлантического полета в Чикаго Бальбо, уже имевший звание генерала эскадрильи, был назначен маршалом авиации. Однако его военная политика, которая подразумевала больше развитие авиации, чем других вооруженных сил, поскольку Бальбо предполагал преимущественно воздушный характер будущей войны, встретила серьезное сопротивление. В 1933 году бюджет на развитие авиации был сокращен, а Бальбо вскоре был снят с поста министра [1].Престиж, который был накоплен итальянскими ВВС в период, когда Бальбо возглавлял министерство авиации, создал у итальянских властей впечатление о наличии первоклассных ВВС [11]. В результате Муссолини слишком уверовал в свою авиацию и стал выделять ей всё меньше и меньше ресурсов.Стоит отметить, что в этот период времени итальянские летчики неоднократно осуществили перелеты в Советский Союз, а в июне 1929 года состоялся перелет крупной итальянской эскадрильи в СССР под командованием на тот момент заместителя министра авиации Итало Бальбо. Именно он являлся одной из ключевых фигур в истории развития советско-итальянских отношений в области авиации.В начале 1920-х гг. вопрос международного признания и нахождения союзников был важен как для Советской России, так и для Италии и способствовал их сближению, несмотря на идеологический антагонизм. При этом идеологическое противостояние отнюдь не воспринималось как непреодолимое препятствие для развития продуктивного и взаимовыгодного технического и экономического сотрудничества [9].Советский Союз оказался для Италии заманчивой перспективой в качестве рынка сбыта. Следует отметить, что если само производство самолетов в Италии было доверено частным фирмам, то экспорт их в СССР являлся важнейшей частью государственной политики. Известно, что Бенито Муссолини и Итало Бальбо неоднократно демонстрировали личную заинтересованность в ходе советско-итальянских переговоров о закупках [2].Перелет итальянской воздушной эскадры под командованием Итало Бальбо в СССР стал свидетельством укрепившихся связей между двумя государствами, он осуществлен благодаря решающему вкладу советской стороны в операцию по спасению экспедиции Умберто Нобиле в 1928 году.О перелете в Советский Союз Бальбо написал книгу «От Рима до Одессы. Над небом Эгейского и Черного морей» (Da Roma a Odessa: sui cieli dell'Egeo e del Mar Nero: note di viaggio). В ней показано, какое значение отводилось этому визиту итальянской эскадры в Советский Союз. Оно было одновременно политическим, дипломатическим и экономическим, а для летчиков, составлявших экипажи 35 гидросамолетов фирмы SIAI-Marchetti, перелет предоставлял возможность увидеть страну, которая в 1920-х гг. была закрытой для иностранцев. Подготовка к перелету и тренировка экипажей заняли два месяца [2].По всей видимости, Б. Муссолини и И. Сталин имели прямые неофициальные каналы связи, ибо перелет был согласован на самом высоком уровне. В этой книге Бальбо пишет:На Хаджибейском лимане к северо-западу от Одессы эскадру Бальбо встретили представители итальянского посольства, которые представили Бальбо Петру Баранову (1892–1933), занимавшему с 1924 года должности начальника Военно-воздушных сил РККА, а также начальнику гражданской авиации В. А. Зарзару (1899–1933) и заместителю начальника воздушных сил РККА Я.И. Алкснису [2].В воспоминаниях Бальбо подчеркивал, что на протяжении всего визита он не чувствовал никакого дискомфорта:В ходе запланированных официальных визитов итальянская делегация во главе с Бальбо осмотрела крейсер «Червона Украина», который итальянцам показывал командир корабля H. H. Несвицкий (1893–1945 гг.). Итальянцам была также предоставлена возможность самостоятельно осмотреть город. Во время пребывания в Одессе итальянская делегация также изучила новый советский самолет «АНТ-9», прибывший в город под управлением летчика M. M. Громова [2].Перелет принес практические результаты для Италии – в 1930–1931 гг. СССР приобрел пять самолетов S.55 в пассажирском варианте, которые в 1930-х гг. использовались на Дальнем Востоке на линии Хабаровск – Сахалин J61 [9].Кроме того 31 декабря 1930 года с SIAI был подписан договор о поставке 50 летающих лодок S.62bis, 125 моторов Ассо 750 и технической помощи на производство данных самолетов в СССР по лицензии. Предварительные переговоры с директором фирмы Капе заняли много времени, т. к. в условиях общего финансового кризиса итальянские банки неохотно шли на кредит.Через месяц после перелета эскадры Бальбо в Одессу, в июле 1929 года, самолет АНТ-9 «Крылья Советов» отправился в трансъевропейский перелет по маршруту Москва – Берлин – Париж – Рим – Марсель – Лондон – Варшава – Москва (около 7 тыс. км), нанеся, таким образом, ответный визит итальянцам [2].Советской делегации была устроена торжественная встреча на римском аэродроме Литторио, где присутствовал министр авиации Италии Бальбо и другие высокопоставленные лица. Во время пребывания в Италии советская делегация посетила НИИ авиации и аэродром в Монтечелио, чья специально построенная взлетно-посадочная полоса служила стартовой площадкой для рекордных итальянских перелетов. В конце пребывания советских летчиков в Риме их принял на своей вилле сам Муссолини [2].В июне – августе 1930 года в Италии работала советская комиссия под руководством помощника начальника ВВС С. А. Меженинова, которая посетила «важнейшие авиационные промышленные предприятия и некоторое количество войсковых частей». Особое внимание комиссия уделила изучению самолета S.62. В докладе в ЦК ВКП(б) И. В. Сталину нарком обороны К. Е. Ворошилов рекомендовал даже «поднять вопрос перед итальянским правительством о допуске командиров РККА для совершенствования при частях итальянской армии (летчики, моряки, зенитчики, химики, радисты), а также о допуске на заводы (за плату) для изучения наших конструкторов» [2].В августе 1934 года последовал второй визит советской делегации в Италию, а в сентябре 1935 года советская делегация посетила Миланскую авиационную выставку. Несмотря на то, что поставки в СССР итальянских самолетов не достигли тех размеров, на которые надеялась итальянская сторона, в силу того, что в начале 1930-х гг. разрыв между итальянской и советской авиапромышленностью перестал быть очевидным, итальянские перелеты в СССР способствовали привлечению советской стороны к приобретению больших партий самолетов и авиационных двигателей.Из-за огромной популярности Бальбо рассматривался в политическом плане как соперник Муссолини, поэтому фашистский режим установил, что имя Бальбо должно появляться в газетах не чаще одного раза в месяц, и, как отмечают некоторые итальянские историки (например Арриго Петакко), вероятно, по этой причине он был назначен губернатором Ливии.Причин на самом деле было множество. Как отмечает историк Альдо Берселли, в эти годы актуализировался новый «диссидентский» характер Бальбо, который далеко не во всем был согласен с дуче. Его критика Муссолини был сосредоточена на политике «оси» и антисемитских мерах. Итало Бальбо неоднократно высказывался против союза с нацистской Германией, в том числе в беседах с Чиано, который относился к нему с презрением, подозревая его в желании стать преемником Муссолини [1].Столь же открытой была и позиция Бальбо в защиту евреев, ведь в 1922 году он получил помощь от евреев Феррары и дружил со многими евреями (например, с Ренцо Равенной) занимавшими важные экономические и политико-административные посты в его городе. Уже позднее по случаю визита короля в Ливию, поднимая вопрос о вентилируемых антисемитских мерах, он призвал не подражать немцам. А в 1938 году на заседании Большого фашистского совета Бальбо выступил против расовых мер, дискриминирующих евреев [1]. В Ливии он препятствовал распространению на местных евреев расовых законов [12].На должности губернатора Ливии Бальбо занимался экономическим и военным развитием колонии. За один год (с 1935 по 1936 гг.) была построена ливийская прибрежная дорога протяженностью 1 820 км из Туниса в Египет, было реорганизовано Управление колонизации Киренаики.Однако серьезной проблемой было отсутствие в стране необходимой инфраструктуры, позволяющей вооруженным силам действовать на двух фронтах: портов было недостаточно, а те, что были, например Триполи, плохо оборонялись, западная граница, по словам самого Бальбо, была «практически открыта». Бальбо также жаловался Муссолини на отсутствие или устарелость имеющегося в его распоряжении военного снаряжения [12].После начала Второй мировой войны Бальбо выступал за прозападную политику нейтралитета. Однако после вступления Италии в войну он принял на себя командование всеми вооруженными силами в Ливии и был нацелен на победный исход для своей страны. Он настойчиво обращался с официальными и личными просьбами о предоставлении адекватных средств обороны и нападения, однако его призывы так и не были услышаны [1].28 июня 1940 года Итало Бальбо вылетел из города Дерна на аэродром «Т.2» в аэропорту Тобруч на двух трехмоторных S.M.79, один из которых пилотировал он сам, второй пилотировал генерал Феличе Порро, командир 5-й авиаэскадрильи. Вместе с Бальбо летели его племянник Лино Бальбо и зять Франческо Флорио. На самолете Бальбо и самолете ведомого не было радиостанций, что не позволяло связаться друг с другом и с землей. Из-за ошибки идентификации (незадолго до этого аэродром атаковали британские самолеты) по заходящим на посадку бомбардировщикам был открыт огонь из зенитных орудий крейсера «Сан Джорджио», к которому присоединились береговые батареи ПВО аэродрома.Самолет Бальбо, к тому времени заходивший на посадку, упал на землю, охваченный пламенем. Все, кто находился в самолете, погибли.Пьетро Бадольо, который находился вместе с Бенито Муссолини в Альпиньяно, отметил, что когда Муссолини сообщили это новость , дуче не проявил «ни малейшего волнения» [12]. Впоследствии вдова Бальбо, графиня Эмануэла Флорио, утверждала, что ее муж был убит по приказу из Рима.Насколько это обвинение имело под собой основания?Ряд авторитетных итальянских историков, в частности Джорджио Роша и Франко Пальяно, считали гипотезы о политическом убийстве необоснованными – факты указывают на то, что самолет Бальбо был сбит итальянским зенитным огнем в Тобруче в результате роковой ошибки, а не заговора. Об этом же говорят и результаты официального расследования – среди секретных бумаг Муссолини был найден доклад бригадного генерала Эджисто Перино (пассажира самолета Порро), датированный 1 июля 1940 года и соответствующий официальной версии.