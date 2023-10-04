Карьера маршала авиации Италии Итало Бальбо и его роль в развитии советско-итальянского сотрудничества

Юность Итало Бальбо и его участие в Первой мировой войне



Риччиотти Гарибальди



Чезаре Баттисти – итальянский политик, имеющий австрийское гражданство, сторонник ирредентизма. Активно выступал за вступление Италии в войну против Австро-Венгрии. Принимал участие в Первой мировой войне. Во время Трентинской операции попал в плен, был обвинен австрийцами в измене и казнен. Национальный герой Италии.

Бальбо становится лидером фашистского движения

«Кто летает – достоин, кто не летает – недостоин»: вклад Бальбо в развитие итальянской авиации



Итало Бальбо на Миланской выставке 1931 года



Итало Бальбо на Миланской выставке 1931 года

Развитие советско-итальянского сотрудничества в области авиации

«Переговоры в начальной фазе были прямыми и конфиденциальными, а потом стали дипломатическими и велись с большим рвением со стороны обеих стран. Через 15 дней с момента встречи на улице Гаета итальянское правительство представило России официальный запрос на посещение одесского порта 35 гидросамолетами. Когда представлялся запрос, уже было известно, что ответ будет положительным» [10].



Петр Ионович Баранов, один из создателей ВВС Советского Союза

«Между фашизмом и большевизмом есть точка соприкосновения: антипатия, даже идиосинкразия по отношению к западным демократиям, до костей пропитанным ложью и фальшью, со всем их тщеславным превосходством. Таким образом, нас мало интересуют внутренние русские дела. Мы не можем не быть рады, что созерцаем панорамы, запрещенные другим западным людям» [10].

Почетная ссылка в Ливию и гибель в авиакатастрофе

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