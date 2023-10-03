Чёрный дом. Как Ельцин подавил народное восстание

Политический кризис
Формально противостояние было вызвано конституционным кризисом, который развивался в России с 1992 года. В стране сформировались две ведущие политические силы: с одной стороны − Президент Российской Федерации Ельцин, правительство во главе с председателем Черномырдиным, мэр Москвы Лужков, их поддерживал ряд региональных руководителей, часть народных депутатов − сторонников президента. С другой стороны − руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов во главе с Хасбулатовым, а также вице-президент России Руцкой и некоторые другие представители законодательной власти.
Ельцин был ставленником быстро формировавшейся олигархии-плутократии, компрадорской буржуазии, которая была заинтересована в фиксации результатов развала СССР и захвате народной собственности. Эта группировка выступала за скорейшее принятие новой конституции, усиление президентской власти и т. н. либеральные экономические «реформы». То есть за ликвидацию остатков советской государственности, прежней социально-экономической системы, построенной в СССР в интересах народа. «Реформы» требовались для получения возможности быстрого личного обогащения и разворовывания народного богатства, созданного тяжелым трудом нескольких поколений советских людей.
Как показало будущее, «шоковая терапия» России (и Украины) стала настоящим социально-экономическим геноцидом коренных народов России и причиной быстрого вымирания русского и большей части других коренных народов Русской цивилизации. Естественно, что антинародный режим Ельцина и реформаторов-оптимизаторов пользовался полной поддержкой коллективного Запада.
Верховный Совет и съезд выступали за сохранение всей полноты власти у Съезда народных депутатов (до принятия конституции) и против излишней поспешности, необдуманности и злоупотреблений (т. н. «шоковая терапия») при проведении радикальных экономических реформ. Сторонники Верховного Совета опирались на действовавшую Конституцию, согласно ст. 104 которой высшим органом государственной власти являлся Съезд народных депутатов.
Съезд сопротивлялся попыткам ратифицировать Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и исключить из текста Конституции Российской Федерации − России (РСФСР) упоминание о Конституции и законах СССР.
Съезд олицетворял остатки советской государственности и оказывал попытки сопротивления ельцинской группировке, как её называли многие депутаты и представители народа – «банде». Ельцин и формирующий режим плутократов (политический режим, при котором решения государственных органов определяются волей группировок богатых людей − олигархов) стремились законодательно оформить и завершить «приватизацию» − грабеж народной собственности и богатств страны в интересах центральных и региональных кланов, а также Запада. То есть группировка Ельцина объективно работала в интересах коллективного Запада, пытая утвердить в России грабительский, полуколониальный режим.
Государственный переворот и народное восстание
21 сентября 1993 года Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что Указ № 1400 не подлежит исполнению. Руцкой принимает президентскую присягу и обращается к народу с «патриотическими лозунгами» и одновременно пытается получить и одобрение американского посольства.
Стоит отметить, двойственность действий Руцкого и других лидеров сопротивления.
С одной стороны, они выступили против режима Ельцина, то есть за народ.
С другой стороны, были пассивны, нерешительны. Не сделали попыток привлечь на свою сторону армию, в полной мере использовать активность народных масс. Пытались наладить контакт с «вашингтонским обкомом». Поэтому позднее их обвинили в провокаторстве и предательстве. Мол, выступление было сделано с целью погрома стихийных патриотических сил и полной победы режима Ельцина.
23 сентября Ельцин и его сторонники устанавливают блокаду здания Верховного Совета (т. н. Белого дома), отключают коммуникации. В здание для его защиты стихийно стекаются патриоты, члены оппозиционных групп, т. н. «приднестровцы» (бойцы сопротивления против геноцида русских в Приднестровье и Молдавии), ветераны Великой Отечественной войны, казаки сотни Морозова, бойцы РНЕ («Русского национального единства» Баркашова) и т. д.
24 сентября чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов, созванный Верховным Советом, заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа № 1400 и оценил его действия как государственный переворот. Ельцин, однако, де-факто продолжил осуществлять полномочия президента России, сохранив контроль над правительством и силовыми структурами. Вокруг Белого дома усиливается блокада.
В период с 27 сентября по 2 октября в Москве проходили масштабные массовые народные акции в поддержку Верховного Совета. 3 октября фактически началось стихийное народное восстание. Происходит прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, захват группой сторонников Верховного Совета во главе с генералом Макашовым здания московской мэрии и попытка вооружённого захвата телецентра «Останкино».
Фактически это был возможный переломный момент, когда Ельцин утратил бы власть. Вооруженные силы выжидали, не желая защищать режим и участвовать в бойне. Сторонники Ельцина готовились к бегству из России. Осталось только объявить народу России, что преступный режим свергнут, что народная власть восстанавливается.
Однако момент был упущен. Руцкой потерял время и отдал инициативу сторонникам Ельцина. В сущности, слил народное восстание.
«Чёрный дом» − разгром восстания
В Москве было объявлено чрезвычайное положение. 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники. События сопровождались большой неразберихой и кровью.
Очевидно, что восстание имело все шансы на успех, учитывая его массовость и первоначальную растерянность сторонников Ельцина, которые также не были воинами, чтобы решительно бороться за свои «идеалы». Большая часть силовых структур, армии просто выжидала или даже морально поддерживала восставших (генералитет и офицерство были ещё советскими).
К сожалению, среди восставших не оказалось людей с высокими морально-волевыми качествами вроде Суворова или Наполеона, Ленина и Сталина. Руцкой и Хасбулатов были нерешительны, выжидали, как карта ляжет, или даже вели двойную игру. Они оказались не готовы пойти на кровь ради победы. Даже не осмелились раздать оружие людям для обороны Белого дома, организовать его полноценную оборону. Хасбулатов, Руцкой и Ельцин вели свои подковёрные игры, боролись за власть, а крайними оказались простые люди.
Режим Ельцина, после первой растерянности, быстро пришёл в себя, видя, что противник пассивен. Ельцин проявил волю к сохранению власти. Ельцин и Грачёв надавили на генералитет. Минобороны контролировали вооруженные «гражданские люди».
Режим напрямую поддержал Запад. Так, в Москве появились неизвестные снайперы, которые провоцировали силовиков на огонь по народу. Привлекли бойцов охранных частных структур, сионистской военной организации «Бейтар». Американское посольство, в сущности, спасло антинародный режим Ельцина.
Интересно, что имитация коммунистической партии в лице Зюганова, которая с тех времен и до настоящего времени, с моей точки зрения, выполняет роль придворной, карманной оппозиции правящего режима, не поддержала восстание. Лидеры компартии фактически запретили активным русским коммунистам участвовать в восстании. Схожая роль и у главы церкви Алексия II, который оказался не с народом, а с плутократическим режимом.
В итоге октябрьское народное восстание было жесточайшим образом подавлено. Руцкого, Хасбулатова и других известных лиц не тронули, да затем амнистировали. Простой народ не жалели. По официальным данным, погибло 158 человек, более 400 было ранено. По неофициальным – убили не менее 2 тыс. человек.
Россия стала полуколонией, трубой Запада и частично Востока. Начинается тотальное разграбление страны и быстрое вымирание русского суперэтноса.
К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории.