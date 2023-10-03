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Чёрный дом. Как Ельцин подавил народное восстание

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Чёрный дом. Как Ельцин подавил народное восстание



Политический кризис


Формально противостояние было вызвано конституционным кризисом, который развивался в России с 1992 года. В стране сформировались две ведущие политические силы: с одной стороны − Президент Российской Федерации Ельцин, правительство во главе с председателем Черномырдиным, мэр Москвы Лужков, их поддерживал ряд региональных руководителей, часть народных депутатов − сторонников президента. С другой стороны − руководство Верховного Совета и большая часть народных депутатов во главе с Хасбулатовым, а также вице-президент России Руцкой и некоторые другие представители законодательной власти.

Ельцин был ставленником быстро формировавшейся олигархии-плутократии, компрадорской буржуазии, которая была заинтересована в фиксации результатов развала СССР и захвате народной собственности. Эта группировка выступала за скорейшее принятие новой конституции, усиление президентской власти и т. н. либеральные экономические «реформы». То есть за ликвидацию остатков советской государственности, прежней социально-экономической системы, построенной в СССР в интересах народа. «Реформы» требовались для получения возможности быстрого личного обогащения и разворовывания народного богатства, созданного тяжелым трудом нескольких поколений советских людей.

Как показало будущее, «шоковая терапия» России (и Украины) стала настоящим социально-экономическим геноцидом коренных народов России и причиной быстрого вымирания русского и большей части других коренных народов Русской цивилизации. Естественно, что антинародный режим Ельцина и реформаторов-оптимизаторов пользовался полной поддержкой коллективного Запада.

Верховный Совет и съезд выступали за сохранение всей полноты власти у Съезда народных депутатов (до принятия конституции) и против излишней поспешности, необдуманности и злоупотреблений (т. н. «шоковая терапия») при проведении радикальных экономических реформ. Сторонники Верховного Совета опирались на действовавшую Конституцию, согласно ст. 104 которой высшим органом государственной власти являлся Съезд народных депутатов.

Съезд сопротивлялся попыткам ратифицировать Беловежское соглашение о прекращении существования СССР и исключить из текста Конституции Российской Федерации − России (РСФСР) упоминание о Конституции и законах СССР.

Съезд олицетворял остатки советской государственности и оказывал попытки сопротивления ельцинской группировке, как её называли многие депутаты и представители народа – «банде». Ельцин и формирующий режим плутократов (политический режим, при котором решения государственных органов определяются волей группировок богатых людей − олигархов) стремились законодательно оформить и завершить «приватизацию» − грабеж народной собственности и богатств страны в интересах центральных и региональных кланов, а также Запада. То есть группировка Ельцина объективно работала в интересах коллективного Запада, пытая утвердить в России грабительский, полуколониальный режим.


Государственный переворот и народное восстание


21 сентября 1993 года Ельцин издал указ № 1400 о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В ответ Президиум Верховного Совета, сославшись на статью 121.6 Конституции, объявил о прекращении полномочий президента и постановил, что Указ № 1400 не подлежит исполнению. Руцкой принимает президентскую присягу и обращается к народу с «патриотическими лозунгами» и одновременно пытается получить и одобрение американского посольства.

Стоит отметить, двойственность действий Руцкого и других лидеров сопротивления.

С одной стороны, они выступили против режима Ельцина, то есть за народ.

С другой стороны, были пассивны, нерешительны. Не сделали попыток привлечь на свою сторону армию, в полной мере использовать активность народных масс. Пытались наладить контакт с «вашингтонским обкомом». Поэтому позднее их обвинили в провокаторстве и предательстве. Мол, выступление было сделано с целью погрома стихийных патриотических сил и полной победы режима Ельцина.

23 сентября Ельцин и его сторонники устанавливают блокаду здания Верховного Совета (т. н. Белого дома), отключают коммуникации. В здание для его защиты стихийно стекаются патриоты, члены оппозиционных групп, т. н. «приднестровцы» (бойцы сопротивления против геноцида русских в Приднестровье и Молдавии), ветераны Великой Отечественной войны, казаки сотни Морозова, бойцы РНЕ («Русского национального единства» Баркашова) и т. д.

24 сентября чрезвычайный (внеочередной) Съезд народных депутатов, созванный Верховным Советом, заявил о прекращении полномочий президента Ельцина с момента издания указа № 1400 и оценил его действия как государственный переворот. Ельцин, однако, де-факто продолжил осуществлять полномочия президента России, сохранив контроль над правительством и силовыми структурами. Вокруг Белого дома усиливается блокада.

В период с 27 сентября по 2 октября в Москве проходили масштабные массовые народные акции в поддержку Верховного Совета. 3 октября фактически началось стихийное народное восстание. Происходит прорыв оцепления вокруг Дома Советов России, захват группой сторонников Верховного Совета во главе с генералом Макашовым здания московской мэрии и попытка вооружённого захвата телецентра «Останкино».

Фактически это был возможный переломный момент, когда Ельцин утратил бы власть. Вооруженные силы выжидали, не желая защищать режим и участвовать в бойне. Сторонники Ельцина готовились к бегству из России. Осталось только объявить народу России, что преступный режим свергнут, что народная власть восстанавливается.

Однако момент был упущен. Руцкой потерял время и отдал инициативу сторонникам Ельцина. В сущности, слил народное восстание.

«Чёрный дом» − разгром восстания


В Москве было объявлено чрезвычайное положение. 4 октября Съезд народных депутатов и Верховный Совет были разогнаны введёнными в центр Москвы войсками с применением оружия и бронетехники. События сопровождались большой неразберихой и кровью.

Очевидно, что восстание имело все шансы на успех, учитывая его массовость и первоначальную растерянность сторонников Ельцина, которые также не были воинами, чтобы решительно бороться за свои «идеалы». Большая часть силовых структур, армии просто выжидала или даже морально поддерживала восставших (генералитет и офицерство были ещё советскими).

К сожалению, среди восставших не оказалось людей с высокими морально-волевыми качествами вроде Суворова или Наполеона, Ленина и Сталина. Руцкой и Хасбулатов были нерешительны, выжидали, как карта ляжет, или даже вели двойную игру. Они оказались не готовы пойти на кровь ради победы. Даже не осмелились раздать оружие людям для обороны Белого дома, организовать его полноценную оборону. Хасбулатов, Руцкой и Ельцин вели свои подковёрные игры, боролись за власть, а крайними оказались простые люди.

Режим Ельцина, после первой растерянности, быстро пришёл в себя, видя, что противник пассивен. Ельцин проявил волю к сохранению власти. Ельцин и Грачёв надавили на генералитет. Минобороны контролировали вооруженные «гражданские люди».

Режим напрямую поддержал Запад. Так, в Москве появились неизвестные снайперы, которые провоцировали силовиков на огонь по народу. Привлекли бойцов охранных частных структур, сионистской военной организации «Бейтар». Американское посольство, в сущности, спасло антинародный режим Ельцина.

Интересно, что имитация коммунистической партии в лице Зюганова, которая с тех времен и до настоящего времени, с моей точки зрения, выполняет роль придворной, карманной оппозиции правящего режима, не поддержала восстание. Лидеры компартии фактически запретили активным русским коммунистам участвовать в восстании. Схожая роль и у главы церкви Алексия II, который оказался не с народом, а с плутократическим режимом.

В итоге октябрьское народное восстание было жесточайшим образом подавлено. Руцкого, Хасбулатова и других известных лиц не тронули, да затем амнистировали. Простой народ не жалели. По официальным данным, погибло 158 человек, более 400 было ранено. По неофициальным – убили не менее 2 тыс. человек.

Россия стала полуколонией, трубой Запада и частично Востока. Начинается тотальное разграбление страны и быстрое вымирание русского суперэтноса.

К 30-летию разгрома народного восстания мы подошли с очередным успехом Запада – второй год идёт противостояние двух частей Русского мира (РФ и Украины), истребительная бойня русского суперэтноса (великороссов и малороссов-украинцев). Всё по плану: Русь-Россию пытаются вычеркнуть из истории.

Автор:
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57 комментариев
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 04:06
    +15
    Это трагедия моей Родины.
    К великому сожалению.
    Глупо во всём обвинять сша, мы сами к этому пришли.
    1. _6
      _6 Сегодня, 04:19
      +8
      Далеко не факт, что если бы победил Верховный Совет, то что-то изменилось бы. Разве что названия и фамилии. Россия уже встала на путь капитализма, СССР себя изжил полностью, тогда в его возрождение никто не верил, а главное - не хотел. Ну и американцы взяли нашу страну в цепкие коготки. В то время все с ними дружили, а значит финал неизбежен. Основная наша проблема, как мне кажется, это то, что русские очень не дружные между собой.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 06:05
        +8
        У автора стали чуть ли не ежедневно появляться "лозунговые" статьи.Такое ощущение что посещаемость резко упала и решили писать для хайпа и срача.
        Кто то напишет что Хасбулатов=Ельцин, кто то - "Ельцин гори в аду", я напишу про двойные стандарты, Татра про "врагов коммунистов"...
        Раньше таких лозунговых статей про "За все хорошее против всего плохого" было значительно меньше
        А сейчас читать на ВО стало практически нечего
        1. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 07:18
          -1
          Цитата: свой1970
          У автора стали чуть ли не ежедневно появляться "лозунговые" статьи.Такое ощущение что посещаемость резко упала и решили писать для хайпа и срача.
          Кто то напишет что Хасбулатов=Ельцин, кто то - "Ельцин гори в аду", я напишу про двойные стандарты, Татра про "врагов коммунистов"...
          Раньше таких лозунговых статей про "За все хорошее против всего плохого" было значительно меньше
          А сейчас читать на ВО стало практически нечего

          Так я не понял,автор за большевиков или за коммунистов?За Путина или за Пригожина?Можно сказать что народ сам выбрал себе форму правления -капитализм,допустив развал СССР.А вот отчего то западные системы более устойчивые,там от смены президента политический строй не меняется.Есть конечно исключения,но в странах третьего эшелона вроде Греции,Чили,Турции.И четвертого-перевороты в Египте,Иране,Сирии,Кубе,Венесуэле
      2. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:26
        0
        Цитата: _6
        Далеко не факт, что если бы победил.. .

        Чтобы победить, надо иметь мощную народную поддержку. А если народ активен--пришлось бы после победы менять курс. Чтобы не оказаться однажды на помойке.

        Если же народу в основном все пофиг--все будет так как есть пока народ сам не будет снесен другими народами. Такова жизнь!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 05:19
      0
      Цитата: Протон
      Это трагедия моей Родины.
      К великому сожалению.


      И в этот момент у страны не оказалось, того единственного друга, который мог бы спасти её.
      1. Kartograf
        Kartograf Сегодня, 07:23
        -2
        Цитата: carpenter
        Цитата: Протон
        Это трагедия моей Родины.
        К великому сожалению.


        И в этот момент у страны не оказалось, того единственного друга, который мог бы спасти её.

        А как он мог ее спасти?Ввести войска?Для ввода войск надо хотя бы просьбу.Представьте,Руцкой просит ввести кубинские войска или северокорейские.Или китайские.Там в принципе было все так непонятно,что не сразу и разберёшься кто за что
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 07:43
          +1
          Цитата: Kartograf
          Представьте,Руцкой просит ввести кубинские войска или северокорейские.Или китайские.

          А что делала российская армия, почему бы Руцкому ее не попросить, сбросить Ельцына и ставленников запада.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:47
      0
      Цитата: Протон
      Глупо во всём обвинять сша, мы сами к этому пришли.

      Нет никаких мы. Я к этому не шёл. Мои родители - тоже. Нас привели. И не по доброй воле.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 04:18
    +13
    «К 30-летию разгрома народного восстания » —

    ***

    ***
    1. Товарищ
      Товарищ Сегодня, 04:26
      +12
      Yeltsin Center нужно не закрыть, а перепрофилировать в Музей 90-х.
      И криминал, и рухнувшая экономика, и олигархизация, и демографический кризис - молодёжи о многом там смогли бы поведать гиды.
      1. Андрей НМ
        Андрей НМ Сегодня, 05:00
        +9
        Его не надо даже переименовывать. Название центра должно четко ассоциироваться с криминалом, беспределом, с тем, что творили эти "реформаторы".
        1. АА17
          АА17 Сегодня, 06:25
          +1
          Его не надо даже переименовывать. Название центра должно четко ассоциироваться с криминалом, беспределом, с тем, что творили эти "реформаторы".


          Перед входом в этот центр повесить огромную табличку со словами из аналитической записки, подготовленной Чубайсом в 1990г. для проведения убийственной рыночной реформы. : http://koet.syktsu.ru/vestnik/2006/2006-2/9.htm

          «К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыночной реформы относятся:
          — общее снижение уровня жизни;
          — рост дифференциации цен и доходов населения;
          — возникновение массовой безработицы.
          Население должно четко усвоить, что правительство не гарантирует место работы и уровень жизни, а гарантирует только саму жизнь..."
      2. Luminman
        Luminman Сегодня, 05:05
        +5
        Цитата: Товарищ
        о многом там смогли бы поведать гиды

        Сейчас гиды в этом Алкаш-центре объясняют современной молодежи совсем другое...
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 05:21
        +5
        Цитата: Товарищ
        Yeltsin Center нужно не закрыть, а перепрофилировать в Музей 90-х.

        музей геноцида советского народа.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:29
      +3
      антинародный режим Ельцина и реформаторов-оптимизаторов пользовался полной поддержкой коллективного Запада.
      Поэтому Ельцин центр до сих пор функционирует !
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 06:05
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Поэтому Ельцин центр до сих пор функционирует !


        Чубайс уехал из страны но входит в попечительский совет Ельцин центра, про Волошина промолчу, но вот руководитель президентской администрации Вайно и его зам Громов, мне не понятно, а вот что там делает министр обороны Шойгу, я думаю многим понятно.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 06:24
          +4
          Цитата: carpenter
          что там делает министр обороны Шойгу, я думаю многим понятно.

          Шойгу по просьбе Гайдара сотни автоматов выдал для "защиты демократии", а вам что то непонятно?
        2. Kartograf
          Kartograf Сегодня, 07:25
          -2
          Цитата: carpenter
          Цитата: Uncle Lee
          Поэтому Ельцин центр до сих пор функционирует !


          Чубайс уехал из страны но входит в попечительский совет Ельцин центра, про Волошина промолчу, но вот руководитель президентской администрации Вайно и его зам Громов, мне не понятно, а вот что там делает министр обороны Шойгу, я думаю многим понятно.

          Зато Путин каждый год цветы на могилку возлагает
      2. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:12
        +12
        антинародный режим Ельцина
        Повеселила эта фраза.После ухода Ельцина,режим стал народным. smile
    3. arhitroll
      arhitroll Сегодня, 05:53
      0
      лучше оставить и написать правду...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 06:09
        +1
        Цитата: arhitroll
        лучше оставить и написать правду...

        Извините, а когда Вы последний раз читали правду ? Я лично читал до Горбачёва, да и то редко такое случалось.
    4. parusnik
      parusnik Сегодня, 05:55
      +9
      Кто закрывать будет?Тот кто открыл? smile
  3. Дес
    Дес Сегодня, 04:57
    +2
    Хасбулатов в интервью сказал, что потом многие "милиционеры" ему говорили: - "Был приказ депутатов не убивать, остальных - можно". И никаких тебе санкций, изоляции. США довольны. США открыто правят миром после распада СССР, потому что это их мир. Они его создали для себя. Тем, кто не вписывается в их систему или проводит самостоятельную политику - тяжело. В итоге всем государствам лучше и выгоднее жить по их правилам, иначе задавят, задушат или уничтожат. Поэтому никто открыто не помогает РФ кроме двух государств.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 05:55
      +4
      Цитата: Дес
      Хасбулатов в интервью сказал, что потом многие "милиционеры" ему говорили: - "Был приказ депутатов не убивать, остальных - можно".

      Угу...а у депутаты видимо в темноте светяться или негры- народ знал с 10к наиболее примелькавшихся.Остальных не знал никто в лицо...
      Так что вранье банальное...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 06:14
      0
      Цитата: Дес
      США открыто правят миром после распада СССР, потому что это их мир.

      США закупило элитку СССР, которая предала страну, как и элитка Российской империи в феврале 1917 года.
      Англосаксы отдать должное, поработали грамотно, начиная после смерти Сталина с Никиты хруща и кончая Эльцыным.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:02
    +4
    Всегда найдется негодяй, готовый за банку варенья отдать приказ о подавлении выступления и лично руководить действиями танкистов по прицельной стрельбе по зданию. Я о генерале Евневиче, лично получившим Героя Российской Федерации из рук президента-Алкаша. Гореть ему в огне...
    ...
    1. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 07:29
      -2
      Цитата: Luminman
      Всегда найдется негодяй, готовый за банку варенья отдать приказ о подавлении выступления и лично руководить действиями танкистов по прицельной стрельбе по зданию. Я о генерале Евневиче, лично получившим Героя Российской Федерации из рук президента-Алкаша. Гореть ему в огне...
      ...

      Армия выполняет приказы.Если над приказами думать,то это не армия а нечто другое.Не хочешь выполнять приказы-уходи в отставку.Много вы видели генералов,ушедших в отставку по собственному?
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 07:32
        0
        Цитата: Kartograf
        Армия выполняет приказы

        Армия воюет с внешним врагом...
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 07:48
          +1
          Цитата: Luminman
          Армия воюет с внешним врагом...

          А внутри страны, народ защищать некому. И почему армия стала на сторону Ельцына. На этот вопрос никто не ответит, но по минусам можно будет понять, кто и за кого.
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:24
    +5
    В Питере,было намного спокойнее,группа молодых людей,человек 100,с лозунгами:"Банду Ельцина под суд!",прошла по Невскому,дошла до телецентра,постояла и разошлась.Тюлькин,лидер местных коммунистов,бросил к ногам ОМОНа,мелочь,с криком "Вот Вам ваши 30 серебренников!"На этом всё и закончилось.В Москве,было да трагичнее,но с другой стороны,странно было смотреть,на не большую кучку защитников Белого Дома и огромную толпу,которая за этим наблюдала,с балконов,на мосту,фоткала все..Ельцина,тогда поддержал весь "демократический Запад",Гавел и прочие.И российская культурная интеллигенция,многие потом медальки,получили.Заходились,в экстазе по ТВ,писали коллективные письма в поддержку.Основной народной массе,было по фиг.Но,если сейчас "взбунтуется" Белый дом,Госдума,на её поддержку,никто не выйдет.А тогда из двух зол,выбрали большее и это стало традицией,духовной скрепой.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:57
      0
      Цитата: parusnik
      .А тогда из двух зол,выбрали большее и это стало традицией,духовной скрепой.

      И затем такое же повторилось на Украине, методичка таже самая.
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 05:54
    -1
    Не Ельцин развалили страну, а пустозвоны - горбачевцы.
    Был студентом первого курса в этот год. Сам не участвовал в событиях, но друзья и в сложенном Белом Доме были и в Останкино. Про жертвы о которых пишет автор - это полный бред.
    "Шоковая терапия" началась 1 января 1992 года, за полтора года до данных событий и была следствием банкротства СССР.
    Наконец то было признано, что деньги граждан и предприятий хранящиеся в банках Горбачевцы разбазарили, их нет, и все начинают жить с нуля. Большинство предприятий это не выдержали и разорились.
    Конечно, Ельцин сделал много ошибок, но он хоть что-то делал, а не трепал языком, как депутаты.
    Хорошего выхода из той ситуации в которую загнал страну Горбачев не было.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:07
      +1
      но он хоть что-то делал
      Проталкивал широкую приватизацию и протолкнул,ВС был против.В моем городке,было полтора десятка предприятий.Ноябрьско-первомайские демонстрации начинались в 9 часов,заканчивались в 15.00. Потом тоже проводили одно время,первомайские,да здравствует союз труда и капитала smile Они длились менее часа.А на месте тех предприятий,которые были,склады,магазины.
      1. ism_ek
        ism_ek Сегодня, 06:20
        -1
        Цитата: parusnik
        ВС был против.

        Против чего был ВС?
        Ваучерная приватизация проводилась с 1992 года на основе законов, который принял ВС.
        Давайте не будем рассказывать сказки про то что депутаты были против приватизации и либерализации.
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 06:39
          +2
          Давайте не будем рассказывать сказки про то что депутаты были против приватизации и либерализации
          Нет не были,но предлагали сделать постепенно,а не в широком масштабе как это сделал Ельцин.Так это городе у меня и произошло,массово и сразу.Это не сказки,а быль,а ускорился процесс,после октября 1993 года,ничего не стало.Порт на 3 года встал.Работал еле,еле.Потом уже в 1996 работа стала налаживаться.
          1. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 06:48
            -1
            Цитата: parusnik
            Нет не были,но предлагали сделать постепенно,а не в широком масштабе как это сделал Ельцин.

            Вы не правы. В ВС сидели ставленники директоров гос предприятий, которые хотели получить свои предприятия в собственность. Все и сразу, никаких постепенно. Поэтому они в 1992 году и согласились на ваучерную приватизацию Чубайса.
            Другое дело, что к 1993 году все пошло немного не так. И собственность из рук директоров стала уплывать. В этом и был по большому счету конфликт.
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:07
          -1
          Цитата: ism_ek
          Давайте не будем рассказывать сказки про то что депутаты были против приватизации и либерализации.

          Депутаты были против обезличенных ваучеров и законопроект за именные ваучеры был готов, но когда они были на каникулах, Чубайс с Гайдаром провернули все по своему.
          1. ism_ek
            ism_ek Сегодня, 07:20
            +1
            Цитата: мордвин 3
            Депутаты были против обезличенных ваучеров и законопроект за именные ваучеры был готов, но когда они были на каникулах, Чубайс с Гайдаром провернули все по своему.

            Что бы это изменило?
            И вообще очень круто, страна бьется в коллапсе, тысячи предприятий закрываются каждый день, люди массово становятся нищими, преступность зашкаливает, а у депутатов каникулы... Так просто каникулы, дела подождут у меня отпуск двухмесячный....
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 07:30
              0
              Цитата: ism_ek
              Что бы это изменило?

              Каждый человек имел бы право использовать только один собственный ваучер, а не мешками покупные при приватизации, когда при этом становились держателями основных пакетов акций.
    2. Голландец Михель
      Голландец Михель Сегодня, 06:43
      +4
      Цитата: ism_ek
      Конечно, Ельцин сделал много ошибок, но он хоть что-то делал, а не трепал языком

      То, что сделал Ельцин это преступление, а не ошибка. И эти преступления он делал, а не трепал языком
  7. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 06:04
    -1
    В целом интересная статья, но зачем сюда приплетать Церковь в лице патриарха? Где логика? Алексий что, должен был на броневике, аки Ленин поднимать народ?
    1. Kartograf
      Kartograf Сегодня, 07:33
      0
      Цитата: Mixweb
      В целом интересная статья, но зачем сюда приплетать Церковь в лице патриарха? Где логика? Алексий что, должен был на броневике, аки Ленин поднимать народ?

      Алексию то вообще без разницы было.Его жизнь никак не менялась
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 07:33
      0
      Цитата: Mixweb
      Алексий что, должен был на броневике, аки Ленин поднимать народ?

      Оружие патриархе вовсе не броневик, а слово...
  8. север 2
    север 2 Сегодня, 06:27
    +1
    А Вы уверены , что если победил бы Верховный Совет под предводительством Хасбулатова и Руцкого , то уже погибшую мою Родину СССР можно было бы спасти ?
    И ещё-главный вопрос ! Все давно признали , что генералитет предали Николая Второго и вместе с тогдашними либерастами от политики в Гос. Думе развалили Империю . А как же генералитет ВС СССР , он что не предал мою Родину ? Ведь исполнили все преступные приказы сначала Горбачёва , а потом и Ельцина . Страну и армию убивали десять лет , а генералы всё подчинялись дисциплине и единоначалию ? Так и Ахромеев застрелился от одиночества в окружении не сопротивляющихся предательству . Кстати если Руцкой бы после поражения ВС застрелился бы , то я его"старания" спасти СССР принял бы совсем по иному .
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:28
    -2
    Цитата: Mixweb
    зачем сюда приплетать Церковь в лице патриарха? Где логика?

    А это логика современного россиянина - ему всё что то должны пока он лежит на диване...
  10. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:34
    +2
    Интересно, а чем интересно в это время занимался великий ученик Ельцина ВВП? Я вот в армию служить собирался и глядя по ящику на этот писец думал может ну ее эту армию, но все таки пошел)тяжело было тогда служить, армия разваливалась, порою жрать нечего было, но отслужили почти все мои сверстники, хотя многие погибли в Чечне
  11. думник
    думник Сегодня, 06:36
    +1
    Люди, которые борются за власть, почти никогда не работают на чужие интересы, только за свои. А те, кто за все хорошее, за власть не воюют, поэтому и не активны в кризис. Ну не видели борцы за власть выгоды в сохранении СССР.
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:44
    0
    Цитата: _6
    если бы победил Верховный Совет, то что-то изменилось бы. Разве что названия и фамилии

    Именно так!
    Кое кто из участников тех событий был потом губернатором (или мэром?), кто-то исчез с политической арены. Никаких особых достижений никто не заметил.
    Народ любит борцов с властью и наделяет их выдуманными качествами (можно вспомнить восстание Пугачёва или Стеньку Разина). Тот же самый ельцин "всплыл наверх" благодаря критике горбачева.
    "Не надейтесь на князи и сыны человеческие, в них же нет спасения"
  13. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:51
    -1
    Цитата: север 2
    если победил бы Верховный Совет под предводительством Хасбулатова и Руцкого , то уже погибшую мою Родину СССР можно было бы спасти

    Уже нет, возможно "реанимация" помогла бы году в 1987м...
  14. Алексей 1970
    Алексей 1970 Сегодня, 06:58
    +3
    Да какое же это было народное восстание? Автор очнись, там люди власть делили, кому у кормушки быть, о народе там вообще никто не думал, а только прикрывался лозунгами о народе. Не Хасбулатов ли со товарищи голосовал за проголосовал за ратификацию соглашения о создании СНГ?.Хотя, согласно действовавшей на тот момент Конституции РСФСР, такими полномочиями обладал лишь Съезд народных депутатов РСФСР, поскольку вопрос касался государственного устройства республики как части Союза ССР.(С)
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:16
      0
      Цитата: Алексей 1970
      Автор очнись, там люди власть делили

      Это как? Руцкой вместо Ельцина хотел встать, а Ельцин вместо Руцкого?? Там, вроде как, все уже при власти были.
  15. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:09
    0
    . Естественно, что антинародный режим Ельцина и реформаторов-оптимизаторов пользовался полной поддержкой коллективного Запада

    Не только Запада. Путин с Медведевым цветы возлагают Ельцину и Ельцин-Центр отгрохали.
  16. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:17
    0
    Первый же факт боевого применения танков Т-80У состоялся в ходе октябрьских событий в Москве в 1993 году. Утром 4 октября 1993 года шесть танков Т-80УД 12-го гвардейского танкового полка 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии выдвинулись на Калининский мост напротив «Белого дома» – здания Верховного совета Российской Федерации. Около 12 часов дня танки открыли огонь.
  17. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:19
    +4
    Никакого народного восстания не было,автор сильно преувеличивает,как и никакой поддержки в армии,от слова - совсем.
    На расстрел парламента,подавляющее большинство смотрело равнодушно.
  18. Алт22
    Алт22 Сегодня, 07:31
    0
    Да, это был чистейшей воды государственный переворот, в результате которого власть захватил американский ставленник, Ельцин.
    Но надо понимать и то, что уходя, этот американский ставленник оставил преемника - Путина.
    Один мой более старший и опытный друг сказал, что если предположить, что во главе РФ находится глубоко законспирированный агент ЦРУ, чья задача - не вызывая излишних подозрений, максимально сильно навредить России и русскому народу - то все действия Путина и властей РФ сразу становятся понятны и удивительно логичны!
    Это и поставки всего и вся противнику, и размещение сотен миллиардов долларов на счетах его банков - хотя известно, что Запад ВСЕГДА ворует деньги своих противников, и слив "Русской весны", и убийство нерождённой социалистической Новороссии, и отказ помочь Януковичу справится с переворотом, и "сво" - которую упорно боятся называть войной, хотя в народе эта война давно получила название "Странная война".
    Я считаю многие действия властей РФ предательскими и враждебными.
  19. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 07:50
    0
    У меня вопрос к комментаторам и авторам статей,которые любят писать про "уши" иностранных разведок которые торчали,за народными восстаниями и революциями в Росси.А "уши" чьих,разведок,торчали за действиями ВС в октябре 1993 года? laughing laughing laughing Поведайте.