Мало придумать новое, как донести его до масс



Цветная иллюстрация из журнала «Моделист-конструктор» № 5 за 1975 год к статье «Он изобрел внутриход». Устройство модели мне не понравилось. Во-первых, привод от двигателя на одну шестеренку, а от нее на другую. Во-вторых, расположение дебалансов на этих шестеренках могло дать лишь очень слабую вибрацию. Ну, и в третьих – это сплошное мохнатое покрытие днища из старого воротника. Хотя внешне машинка красивая – ничего не скажешь

«Тот всегда и везде,

и в упорном труде,

и в суровой борьбе победит!»

Песня-заставка к передаче «Пионерская зорька».

Музыка: И. Дунаевский.

Слова: М. Львовский



А вот этот рисунок весьма… многострадальный или популярный – тут уж кому как. В цвете он появился в «Юном технике» в № 6 номере за 1977 год, в статье, где рассказывалось о моделях из кружка под руководством А. Сенюткина. Потом уже вот в таком варианте – в книге В. Заворотова, издания 1982 и 1988 гг.



А вот это тоже страница из книги В. Заворотова. Здесь указано, что это вездеходы В. Шпаковского. А взяты оба этих рисунка из статей в каких-то журналах, а в каких – сейчас уж и не вспомнить…



А вот так выглядит одна из этих же моделей уже в моей книге в издательстве «Просвещение» «Для тех, кто любит мастерить» 1990 года



«Оленеход» не мой. Из «ЮТ». Но я его делал и предлагал начать выпускать в виде игрушки на нашей Пензенской фабрике игрушек. И этого там тоже не сумели!



А вот это грамота за вибратор для кодоскопа! В институте на радостях даже какую-то премию дали. Как-никак не инженер придумал, а ассистент с кафедры истории КПСС