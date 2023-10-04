Послевоенная служба и боевое применение трофейных немецких 75–128-мм противотанковых орудий

75-мм противотанковые пушки 7,5 cm Pak. 40 в музейной экспозиции

Выстрелы для противотанкового орудия 7,5 cm Pak. 40

Немецкие противотанковые пушки, захваченные Советскими войсками в ходе боев за освобождение Белоруссии

Противотанковые орудия, захваченные союзниками в Нормандии

Британский танк Challenger буксирует орудие 7,5 cm Pak. 40, захваченное в 1996 году в боснийском городе Дрвар