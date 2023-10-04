Послевоенная служба и боевое применение трофейных немецких 75–128-мм противотанковых орудий

В начальный период Второй мировой немецкие 37–50-мм противотанковые орудия вполне соответствовали своему назначению. Но уже в конце 1941 года стало ясно, что для надежного поражения средних и тяжелых танков с противоснарядным бронированием требуются более мощные 75-мм пушки. Впоследствии эта тенденция сохранилась, что было связано как с ростом защищённости советских, американских и британских танков, так и с желанием увеличить дальность эффективной стрельбы и могущество действия бронебойного снаряда.
В конце войны на вооружение поступили очень мощные 88–128-мм орудия, способные обеспечить надёжное пробитие лобовой брони самых сильно защищённых серийных тяжелых танков, имевшихся в СССР, США и Великобритании.
Впрочем, крупнокалиберные противотанковые артиллерийские системы были очень дорогими в производстве и маломобильными. Выпустили их относительно немного, и оказать определяющего влияния на ход боевых действий они не смогли.
В послевоенное время немецкие противотанковые пушки не сошли со сцены, они стояли на вооружении или находились на хранении в ряде государств. Последние случаи их боевого применения отмечены в середине 1990-х.
75-мм противотанковые орудия
Лучшей германской противотанковой пушкой периода Второй мировой является 7,5 cm Pak. 40, сконструированная специалистами концерна Rheinmetall-Borsig AG на базе 5 cm Pak. 38.
75-мм противотанковые пушки 7,5 cm Pak. 40 в музейной экспозиции
Хотя в нацистской Германии были созданы и приняты на вооружение орудия, обладавшие более высокой бронепробиваемостью, именно 75-мм Pak. 40 по комплексу боевых и служебно-эксплуатационных характеристик признана лучшей немецкой противотанковой артиллерийской системой, применявшейся в годы войны.
Это 75-мм орудие было создано и формально принято на вооружение вермахта ещё до нападения на СССР, но его запуск в серийное производство долго откладывался. Про 7,5 cm Pak. 40 вспомнили в конце 1941 года, когда немецкое высшее военно-политическое руководство осознало, что молниеносная война не удалась.
Первая партия из 15 орудий поступила в войска только в феврале 1942 года. Впрочем, темпы выпуска росли ударными темпами, и до марта 1945 года было поставлено более 20 000 орудий, часть из них использовали для вооружения ПТ САУ. На 1 марта 1945 года в войсках имелось 4 695 буксируемых 75-мм пушек Pak 40. Однако следует отметить, что немцы на протяжении всей войны испытывали нехватку эффективной противотанковой артиллерии.
По штатному расписанию, утвержденному в феврале 1943 года, пехотной дивизии полагалось 39 орудий, однако это не всегда соблюдалось, и 75-мм противотанковые пушки Pak 40 часто заменялись артиллерийскими системами других типов.
Для калибра 75-мм пушка 7,5 cm Pak. 40 обладала очень хорошими характеристиками бронепробиваемости, что во многом обуславливалось выстрелом с длинной гильзой, содержавшей значительный пороховой заряд. Помимо калиберного бронебойного снаряда, для стрельбы по бронетехнике могли применяться подкалиберные снаряды и кумулятивные гранаты.
Выстрелы для противотанкового орудия 7,5 cm Pak. 40
Бронебойный снаряд 7,5 cm Pzgr. 39 весом 6,8 кг, покинув ствол с начальной скоростью 792 м/с, при попадании под прямым углом на дистанции 500 мог пробить 110-мм броню, на дальности 1 000 м бронепробиваемость достигала 95 мм.
Очень высокие показатели имел подкалиберный снаряд 7,5 cm Pzgr. 40. При массе 4,1 кг он имел начальную скоростью 933 м/с, и на 500 м по нормали пробивал 150-мм броню. Однако в связи с дефицитом вольфрама выстрелы с подкалиберными снарядами после 1943 года из боекомплекта немецких 75-мм противотанковых орудий практически исчезли.
Кумулятивный снаряд 7,5 cm Gr. 38 Hl/B массой 4,4 кг, с любой дистанции, под прямым углом мог пробить 85-мм броню. Также в боекомплекте имелись выстрелы с осколочно-фугасными гранатами 7,5 cm Sprgr. 34. Такая граната весила 5,74 кг и содержала 680 г взрывчатки.
Масса орудия в боевом положении составляла 1 425 кг. Длина ствола – 3 450 мм (46 калибров). Скорострельность – до 15 выстр./мин. Для буксировки 7,5 cm Pak. 40 требовалось применять только механизированную тягу, при нехватке штатной – использовали трофейные тягачи.
Основная часть 7,5 cm Pak. 40, воевавших на Восточном фронте, была потеряна на поле боя, до 500 орудий стали трофеями Красной Армии.
Немецкие противотанковые пушки, захваченные Советскими войсками в ходе боев за освобождение Белоруссии
На первом этапе советские артиллеристы использовали трофейные 7,5 cm Pak. 40 сверхштатно, но в конце 1943 года в РККА началось формирование истребительно-противотанковых дивизионов, вооруженных 75-мм пушками немецкого производства, которые по бронепробиваемости существенно превосходили советские 76,2-мм орудия ЗиС-3.
Трофейное 75-мм орудие Pak. 40 могло уверенно бороться с немецкими средними и тяжелыми танками на дальности до 1 км. В то же время при стрельбе оно сильнее «зарывалось» сошниками в грунт, в результате чего существенно проигрывало ЗиС-3 в возможности быстро сменить позицию или перенести огонь.
Во второй половине 1940-х пригодные к дальнейшему применению 7,5 cm Pak. 40 в СССР поставили на хранение, где они находились примерно 20 лет.
75-мм пушки Pak. 40 Германия в годы Второй мировой поставляла в Венгрию, Словакию, Испанию, Финляндию, Румынию и Болгарию. С переходом трёх последних в 1944 году в антигитлеровскую коалицию, орудия, имеющиеся в вооружённых силах этих стран, использовались против немцев.
Противотанковые орудия, захваченные союзниками в Нормандии
В послевоенное время несколько сотен 7,5 cm Pak. 40 стояли на вооружении в государствах, подвергшихся оккупации нацистов или являвшихся союзниками Третьего рейха. Так, в Чехословакии, Югославии и во Франции было налажено производство выстрелов для этих пушек. Эксплуатация трофейных 75-мм орудий Pak. 40 в Чехословакии, Испании и во Франции продолжалась до первой половины 1960-х.
Какое-то количество 75-мм противотанковых пушек Чехословакия в конце 1940-х годов поставила в Израиль, где они стояли на вооружении противотанковых подразделений, придаваемых пехотным бригадам.
Неизвестно, как долго продолжалась эксплуатация израильских 7,5 cm Pak, возможно, они дотянули до 1967 года. Но информации об использовании орудий немецкого производства в боевых действиях нет.
Гораздо более продолжительной история 7,5 cm Pak. 40 была в Югославии. Как известно, Югославская народная армия несколько десятилетий активно эксплуатировала ряд образцов немецкого вооружения периода Второй мировой. До начала 1970-х трофейные 75-мм орудия составляли значительную часть югославской противотанковой артиллерии, после чего эти пушки были выведены в резерв.
Британский танк Challenger буксирует орудие 7,5 cm Pak. 40, захваченное в 1996 году в боснийском городе Дрвар
Впоследствии 75-мм пушки Pak. 40, взятые с хранения, применялись в боевых действиях на территории бывшей Югославии. Несколько таких орудий было изъято военнослужащими иностранного миротворческого контингента.
В 1959 году Демократическая республика Вьетнам получила от СССР несколько десятков 7,5 cm Pak. 40, находившихся на хранении, и боеприпасы к ним.
Противотанковые пушки 7,5 cm Pak. 40 на параде в Ханое
Пушки 7,5 cm Pak. 40 в Северном Вьетнаме направили на формирование противотанковых дивизионов, что было связано с опасением агрессии со стороны Юга с применением бронетехники.
Позже 75-мм орудия разместили в противодесантных укреплениях на побережье, где они служили до начала 1980-х.
Дефицит противотанковых пушек стал причиной того, что в вооруженных силах нацистской Германии активно использовались артиллерийские орудия, захваченные в других странах.
После оккупации Франции и Польши немцам досталось несколько тысяч 75-мм дивизионных пушек Canon de 75 mle 1897 (Mle. 1897) французского производства и более 7,5 миллионов выстрелов к ним. Орудие Mle. 1897 появилось на свет в 1897 году, и являлось первой серийно выпускавшейся скорострельной пушкой, снабжённой противооткатными приспособлениями. Но к началу Второй мировой эта артиллерийская система безнадежно устарела.
Первоначально трофейные 75-мм пушки под обозначением 7,5 cm F.K.231 (f) (французские) и 7,5 cm F.K.97(p) (польские) использовались в исходном виде в артиллерийских батареях, придаваемых пехотным частям второй линии, а также в береговой обороне на побережье Норвегии и Франции.
В конце 1941 года, в связи с необходимостью восполнить потери, понесенные противотанковой артиллерией на Восточном фронте, и нехваткой противотанковых орудий, способных бороться с танками, имеющими противоснарядное бронирование, немецкое командование вспомнило про трофейные французские дивизионные орудия.
Однако применять эти устаревшие «дивизионки» для борьбы с танками даже при наличии в боекомплекте бронебойного снаряда было затруднительно по причине малого угла горизонтального наведения (6°), допускаемого однобрусным лафетом. Отсутствие подрессоривания позволяло осуществлять буксировку со скоростью не более 12 км/ч. К тому же пушка, которую можно было буксировать только конной тягой, к тому моменту являлась архаизмом.
Германские конструкторы нашли выход: качающаяся часть 75-мм французской пушки Mle. 1897 была наложена на лафет германской 50-мм противотанковой пушки 5,0 cm Pak. 38 с раздвижными трубчатыми станинами и колёсным ходом, обеспечивающим возможность буксировки механизированной тягой. Для уменьшения отдачи ствол снабдили дульным тормозом. Франко-немецкий «гибрид» приняли на вооружение под обозначением 7,5 cm Pak. 97/38.
75-мм орудие 7,5 cm Pak. 97/38 в музейной экспозиции
Масса орудия в боевом положении составляла 1 190 кг. Углы вертикальной наводки от −8° до +25°, в горизонтальной плоскости – 30° вправо и лево. 75-мм пушка Pak 97/38 сохранила поршневой затвор Mle. 1897, который обеспечивал скорострельность 10–12 выстр./мин. Максимальная дальность осколочно-фугасной гранатой – 9 800 м.
Орудие можно было буксировать механической тягой, для чего часто использовались различные трофейные тягачи.
Стрельба велась унитарными выстрелами германского, французского и польского производства. Трофейные осколочно-фугасные выстрелы использовались в своем первозданном виде и переделывались в кумулятивные. Вдобавок к захваченным во Франции и Польше выстрелам с 75-мм осколочно-фугасными гранатами, немцы произвели ещё около 2,8 млн снарядов.
Бронебойный снаряд массой 6,8 кг покидал ствол длиной 2 721 мм с начальной скоростью 570 м/с, и на дистанции 100 м при угле встречи 30° мог пробить 61-мм броню. Такие характеристики бронепробиваемости позволяли надёжно поражать бронетехнику с противопульной броней, но для уверенной борьбы с танками Т-34 и КВ-1 этого было, безусловно, недостаточно.
В связи с чем в боекомплект ввели кумулятивные снаряды 7,5 cm Gr.38/97 Hl/A(f), 7,5 cm Gr.38/97 Hl/B(f) и кумулятивно-трассирующий 7,5 cm Gr.97/38 Hl/C(f). Их начальная скорость составляла 450–470 м/с. Эффективная дальность стрельбы по движущимся целям – до 500 м. Согласно немецким данным, кумулятивные снаряды при попадании под прямым углом пробивали 80–90-мм броню.
Производство 7,5 cm Pak. 97/38 началось в феврале 1942 года и длилось до июля 1943. Причем последние 160 пушек изготовили на лафете орудия 7,5 cm Pak. 40, и они получили обозначение 7,5 cm Pak. 97/40. По сравнению с 7,5 cm Pak. 97/38, новая артсистема стала тяжелее (1 425 против 1 270 кг), но баллистические данные и скорострельность остались прежними.
Всего за полтора года серийного производства было сдано 3 712 пушек, переделанных из 75-мм французских «дивизионок».
На первом этапе орудия 7,5 cm Pak. 97/38 и 7,5 cm Pak. 97/40 поступали в истребительно-противотанковые дивизионы. Но в ходе боевого применения стало ясно, что французско-германские «артиллерийские гибриды» не в полной мере соответствуют требованиям противотанковой обороны.
В первую очередь это было связано с относительно невысокой начальной скоростью снарядов, что отрицательно сказывалось на дальности прямого выстрела и меткости стрельбы. Хотя немецким специалистам удалось добиться практически предельного для 75-мм вращающегося кумулятивного снаряда показателя бронепробиваемости, зачастую этого оказывалось недостаточно для уверенного преодоления лобовой брони танка Т-34.
По возможностям борьбы с бронетехникой 7,5 cm Pak. 97/38 и 7,5 cm Pak. 97/40 не сильно превосходили 75-мм пехотные орудия I.G. 37 и I.G. 42, но при этом их вес в боевом положении был намного больше.
Летом 1943 года после начала массового производства 7,5 cm Pak. 40 большую часть 75-мм французско-германских «гибридов» изъяли из противотанковых дивизионов и передали в полевую артиллерию, где они в основном вели огонь по живой силе и лёгким деревоземляным укреплениям.
75-мм орудия размещались на долговременных укреплённых позициях Атлантического вала, и значительная их часть досталась союзникам в исправном виде. Помимо вооруженных сил нацистской Германии, орудия 7,5 cm Pak. 97/38 поставлялись в Румынию и Финляндию.
В ходе наступательных операций РККА удалось захватить несколько сотен 7,5 cm Pak. 97/38 и 7,5 cm Pak. 97/40, и при наличии боеприпасов эти орудия использовались против бывших хозяев в составе советской полковой и дивизионной артиллерии. Так как таблиц стрельбы для них не имелось, трофейные 75-мм пушки в основном вели огонь по визуально наблюдаемым целям.
После завершения Второй мировой 75-мм французско-германские орудия какое-то время ограниченно эксплуатировались в Румынии и Финляндии. В 1950–1960-е годы трофейные 7,5 cm Pak. 97/38 французы применяли в ходе боевых действий в Алжире и Индокитае, что, по всей видимости, объясняется запасом стволов и боеприпасов для дивизионных пушек Canon de 75 mle 1897.
В Алжире 75-мм пушки осуществляли обстрел районов, где были замечены повстанцы. Во Вьетнаме эти орудия устанавливали в окрестностях военных баз, и они вместе с 50-мм 5,0 cm Pak. 38 вели огонь прямой наводкой при отражении нападений партизан.
Имеется фотография орудия 7,5 cm Pak. 97/38, установленного в кузове трёхосного грузовика. Такая импровизированная САУ использовалась в качестве средства огневого усиления пехотных подразделений.
88-мм противотанковые орудия
После столкновения с советскими средними танками Т-28Э и Т-34, а также с тяжелыми КВ-1 и КВ-2 противник стал использовать в противотанковой обороне 88-мм зенитные пушки, а в боекомплект штатных 37–75-мм орудий были введены выстрелы с подкалиберными снарядами.
В 1942 году немецкие эксперты прогнозировали появление новых советских тяжелых танков, имеющих ещё более толстую броню, в связи с чем стала актуальной необходимость создания противотанковых артиллерийских систем калибра более 75-мм. Немаловажным фактором для этого была нехватка вольфрама, использовавшегося тогда в качестве материала для сердечников подкалиберных снарядов. Постройка более мощного орудия открывала возможности по эффективному поражению сильно бронированных целей обычными стальными бронебойными снарядами.
В 1943 году на вооружение поступило 88-мм противотанковое орудие 8,8 cm Pak. 43, созданное специалистами концерна Friedrich Krupp AG с использованием артиллерийской части зенитной пушки 8,8 сm Flak. 41.
Эта пушка со скорострельностью до 10 выстр./мин продемонстрировала выдающиеся показатели бронепробиваемости. Бронебойный снаряд 8,8 сm Pzgr. 40/43 массой 7,3 кг с начальной скоростью 1 000 м/с, на дистанции 1 000 метров пробивал 190-мм броню, размещенную под углом 60°. 88-мм орудие без проблем поражало в лобовую проекцию на всех разумных дистанциях боя любой серийный танк того времени. В боекомплект также входили выстрелы с кумулятивной гранатой 8,8 сm Gr. 38/43 НI с бронепробиваемостью по нормали 110 мм. Весьма эффективным оказалось действие 9,4-кг осколочно-фугасного снаряда 8,8 cm Sprgr. 43, содержавшего 1 кг тротила.
Изначально артиллерийская часть перевозилась на двуосной «телеге», сходной с той, что применялась на зенитном орудии. При необходимости можно было стрелять с колёс, но в этом случае сектор горизонтальной наводки ограничивался 60°.
При переводе в боевое положение задействовались домкраты, после чего убирали два комплекта транспортных колес, орудие опускалось на крестообразную опору и выравнивалось в горизонтальной плоскости. Для предотвращения движения во время стрельбы, через отверстия в крестообразном лафете в грунт забивались стальные штыри.
Необычной особенностью для полевого орудия стал электрический ударно-спусковой механизм. Также новинкой были аварийные предохранители, встроенные для предотвращения выстрела под определенным углом возвышения, на котором затвор мог ударить одну из ног платформы при откате.
При переводе на грунт имелась возможность вести круговой обстрел. Углы вертикальной наводки: от −5 до +40°. Масса орудия в походном положении – 4 950 кг, в боевом – 4 750 кг.
Понятно, что артиллерийская система с таким лафетом требовала больших физических усилий от расчёта при переводе из походного положения в боевое и обратно. Чрезмерная масса 8,8 cm Pak. 43 ограничивала её подвижность. Для буксировки 88-мм противотанковой пушки был необхдим мощный тягач.
Орудие, известное как 8,8 cm Pak. 43/41, монтировалось на лафете 105-мм полевой гаубицы leFH. 18/40. Углы вертикальной наводки составляли: −8…+38°. Горизонтальный сектор обстрела – 56°.
Эта модификация стала легче, масса в походном положении составляла 4 400 кг, в боевом – 4 240 кг. Однако снижение массы стало не столь радикальным, и расчёт по-прежнему не мог перекатывать орудие своими силами.
На модификации 8,8 cm Pak. 43/41 устанавливался весьма совершенный прицел, позволяющий уничтожать танки на дальности более 2 000 м, на такой дистанции опытные наводчики добивались вероятности попадания более 40 %. Изменения, внесённые в затвор, давали возможность делать 15 выстр./мин, однако с учетом того, что при стрельбе перед орудием образовывалось дымопылевое облако, а артиллерийские выстрелы были тяжелыми, и заряжающие быстро утомлялись, в реальности скорострельность не превышала 10 выстр./мин.
88-мм противотанковые пушки дебютировали на поле боя во второй половине 1943 года, и их выпуск продолжался до 1945 года. Первоначально 8,8 cm Pak. 43 вооружали специализированные противотанковые дивизионы. В конце 1944 года пушки стали поступать на вооружение артиллерийских корпусов.
Из-за сложности производства, высокой металлоёмкости и стоимости было выпущено всего 3 502 орудия модификаций 8,8 cm Pak. 43 и 8,8 cm Pak. 43/41. По состоянию на 1 января 1945 года в войсках находилось 829 пушек.
При очень высокой бронепробиваемости, дальности и точности стрельбы эксплуатация и боевое применение 88-мм противотанковых орудий была делом непростым. С учётом того, что из-за большой массы быстро покинуть огневую позицию эти пушки не могли, в случае флангового обхода противником, быстро их эвакуировать оказывалось невозможно. По причине высокого силуэта и громоздкости, орудия 8,8 cm Pak. 43 и 8,8 cm Pak. 43/41 было сложно маскировать на местности.
Сказать, сколько Красная Армия захватила 88-мм противотанковых пушек, сейчас невозможно. Но с учётом того, что выпустили их относительно немного, речь может идти о нескольких десятках.
Надо сказать, что 88-мм противотанковые пушки считались ценным трофеем. Характеристики бронепробиваемости орудий Pak. 43 позволяли им успешно бороться со всеми типами тяжелых немецких танков и самоходных артиллерийских установок. Но на завершающем этапе войны германская бронетехника использовалась в основном в обороне, и не часто появлялась перед нашими артиллерийскими позициями.
Дальность стрельбы 88-мм осколочно-фугасной гранатой превышала 15 км, и чаще всего трофейные тяжелые противотанковые орудия привлекались к контрбатарейной борьбе или вели беспокоящий огонь по объектам в тылу немцев.
Впрочем, среди артиллеристов РККА трофейные 88-мм орудия популярностью не пользовались. В основном это было связано с тем, что их транспортировка и смена позиций требовали больших усилий.
Даже мощные гусеничные тракторы не всегда могли буксировать эти артиллерийские системы в условиях распутицы.
Трофейные противотанковые орудия Pak. 43 были подвергнуты полигонным испытаниям в СССР в 1944 году. Советские специалисты отмечали превосходные баллистические характеристики и совершенные прицелы. Конструкцию признали надёжной, но перетяжелённой. В послевоенное время немецкие 88-мм пушки использовались для определения противоснарядной стойкости перспективных советских танков.
В распоряжении союзников по антигитлеровской коалиции также оказалось некоторое количество исправных 88-мм орудий, которые они применяли для обстрела немецкой обороны.
После делёжки немецких трофеев 88-мм Pak. 43 какое-то время имелись в Дании, Норвегии и Франции. Большая часть 88-мм пушек была размещена в береговых батареях, контролирующих прибрежные воды.
128-мм противотанковые орудия
Известно, что немецкие конструкторы и военные часто увлекались гигантоманией, что нашло отражение при создании 128-мм противотанкового орудия 12,8 сm PaK. 44 с длиной ствола более 7 м. В конкурсе участвовали концерн Friedrich Krupp AG и Rheinmetall-Borsig AG. В конце 1943 года победителем признали Friedrich Krupp AG.
С самого начала возникли трудности с созданием лафета для столь тяжелой противотанковой системы. Первый вариант размещался на двухосной «телеге», которая на позиции вывешивалась на домкратах. Обрезиненные металлические колёса допускали транспортировку со скоростью до 35 км/ч.
Масса в походном положении превышала 10 т, а высокий профиль делал орудие очень заметным на местности. Вес в боевом положении превысил 9 300 кг. Из-за большой массы артсистемы его могли буксировать только 12- или 18-тонные полугусеничные тягачи.
Вариант, предложенный концерном Rheinmetall-Borsig AG, размещался трёхосном лафете с двумя парами колёс впереди и одной сзади.
После перевода в боевое положение орудие опиралось на крестообразную опору и было способно вести огонь в секторе 360°.
В боекомплект Pak. 44 входили выстрелы раздельного заряжания с бронебойным снарядом массой 28,3 кг и 28-кг осколочно-фугасным. Бронебойный снаряд 12,8 cm Pz.Gr.40/43, покинув ствол со скоростью 930 м/с, на дистанции 2 000 метров пробивал 173-мм броню, установленную под углом 60°. На дистанции 1 000 м обеспечивалось пробитие 200-мм брони. Хорошо тренированный расчёт на полигоне мог сделать 6 выстр./мин, в боевых условиях скорострельность обычно не превышала 4 выстр./мин.
Часть 128-мм пушек разместили на лафетах от французского 155-мм орудия Canon de 155 Grande Puissance Filloux model 1917 (этот вариант известен как 12,8-см Kanone 81/1) и советской 152-мм гаубицы пушки образца 1937 года (12,8 cm Kanone 81/2).
128-мм пушка на лафете советской 152-мм пушки-гаубицы МЛ-20
Масса орудия 12,8 см Kanone 81/2 в боевом положении превышала 8 300 кг, сектор обстрела по горизонту – 58°.
В первых числах ноября 1944 года началось формирование отдельной противотанковой батареи, вооруженной 128-мм орудиями (12,8-cm Kanonen-Batterie), в состав которой включалось по шесть 12,8 см Kanone 81/1 и 12,8 см Kanone 81/2. К концу ноября сформировали четыре таких батареи.
Всего с апреля 1944 года по январь 1945 концерн Friedrich Krupp AG сдал 132 противотанковых орудия калибра 128-мм. Из них 80 использовались для установки на САУ Jagdtiger и танки Maus. Остальные смонтировали на полевых лафетах и использовали в качестве противотанковых и корпусных.
Единичные экземпляры 128-мм орудий были захвачены РККА и союзниками и после окончания войны прошли испытания на полигонах. Несмотря на свой неподъёмный вес и огромные габариты, 12,8 cm PaK. 44 произвело большое впечатление на советское командование. В ТТЗ послевоенных тяжелых советских танков оговаривалось условие выдерживать обстрел из этого орудия в лобовой проекции. Первым танком, способным выдержать обстрел из PaK. 44, стал опытный советский танк ИС-7, переданный на испытания в конце 1940-х.
Продолжение следует...