В сирийском МИД призвали Турцию вывести свои войска с территории Сирии

На тех же принципах строился и Астанинский формат, подписантом которого Турция так же является.

Сирийское правительство напомнило Анкаре о том, что турецкий военный контингент находится на территории Сирии незаконно. Отмечено, что турецкие войска не были приглашены в страну сирийскими властями, равно как нет и соответствующего постановления Совбеза ООН о пребывании в стране турецких войск.Напомним, что турецкий военный контингент находится сразу в нескольких провинциях Сирии, включая Идлиб и Алеппо, фактически создав зоны оккупации на сирийской территории.Заглавы МИД САР Бассам ас-Саббах отметил, что официальный Дамаск расценивает пребывание турецкой армии на территории Сирийской Арабской Республики как проявления оккупационных действий. По словам ас-Саббаха, турецкая оккупация части территории Сирии мешает нормализации отношений между двумя странами.Чиновник сирийского правительства призвал Анкару вывести свои войска, чтобы обеспечить равноправный диалог и политическую нормализацию отношений между двумя соседствующими странами.Ас-Саббах напомнил, что и ООН, и сама Турция де-юре признают суверенитет и территориальную целостность Сирии.Ас-Саббах:По заявлению замминистра иностранных дел Сирии, Дамаск готов к переговорам в любом формате, но одно условие в них должно быть определяющим – вывод турецких войск из Сирии.Отдельные западные эксперты это заявление уже назвали «совместным сигналом от Сирии и России Анкаре» относительно того, чтобы та «не забывалась при ведении политики в ряде регионов, включая как Сирию, так и Южный Кавказ».