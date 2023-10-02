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В сирийском МИД призвали Турцию вывести свои войска с территории Сирии

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В сирийском МИД призвали Турцию вывести свои войска с территории Сирии

Сирийское правительство напомнило Анкаре о том, что турецкий военный контингент находится на территории Сирии незаконно. Отмечено, что турецкие войска не были приглашены в страну сирийскими властями, равно как нет и соответствующего постановления Совбеза ООН о пребывании в стране турецких войск.


Напомним, что турецкий военный контингент находится сразу в нескольких провинциях Сирии, включая Идлиб и Алеппо, фактически создав зоны оккупации на сирийской территории.

Заглавы МИД САР Бассам ас-Саббах отметил, что официальный Дамаск расценивает пребывание турецкой армии на территории Сирийской Арабской Республики как проявления оккупационных действий. По словам ас-Саббаха, турецкая оккупация части территории Сирии мешает нормализации отношений между двумя странами.

Чиновник сирийского правительства призвал Анкару вывести свои войска, чтобы обеспечить равноправный диалог и политическую нормализацию отношений между двумя соседствующими странами.

Ас-Саббах напомнил, что и ООН, и сама Турция де-юре признают суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Ас-Саббах:

На тех же принципах строился и Астанинский формат, подписантом которого Турция так же является.

По заявлению замминистра иностранных дел Сирии, Дамаск готов к переговорам в любом формате, но одно условие в них должно быть определяющим – вывод турецких войск из Сирии.

Отдельные западные эксперты это заявление уже назвали «совместным сигналом от Сирии и России Анкаре» относительно того, чтобы та «не забывалась при ведении политики в ряде регионов, включая как Сирию, так и Южный Кавказ».
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3 комментария
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  1. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 06:14
    0
    Не призвали! Только - только начали призывно выдвигать требование. Автор поторопился написать!
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:28
    +2
    «Ас-Саббах напомнил, что и ООН, и сама Турция де-юре признают суверенитет и территориальную целостность Сирии» —

    ***
    — «Ты вспомни,как всё начиналось» ...


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  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:48
    +3
    турецкий военный контингент находится на территории Сирии незаконно
    После теракта в Стамбуле Эрдоган заявил, что он начинает дополнительную антитеррористическую операцию на территории Сирии и Ирака. А значит турецких войск на сирийской территории возможно добавится. Эрдогана, как и американцев словами с территории Сирии не выкинешь и это к сожалению факт.