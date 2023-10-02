Глава турецкой компании Baykar Defence Халук Байрактар не исключил передачи Украине «тяжёлых» беспилотников Bayraktar Akinci

Вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем

Украинская армия может получить на вооружение новый ударный беспилотник турецкой разработки Bayraktar Akinci, переговоры на этот счет уже ведутся. Об этом заявил глава компании Baykar Defence Халук Байрактар, пишет украинская пресса.Турецкая компания активно снабжает Украину своими беспилотниками , перед началом спецоперации в Киеве даже существовал "культ Байрактаров", на турецкий дрон чуть ли не молились, заявляя о его непревзойденных характеристиках. Как оказалось, Bayraktar просто обычный БПЛА с нормальными характеристиками, но легко сбиваемый средствами ПВО. В настоящее время некоторое количество таких дронов еще стоит на вооружении ВСУ, но погоды они не делают, используясь, в основном, для ведения разведки.И вот теперь Киев может получить более мощный беспилотник турецкой разработки - Bayraktar Akinci. По словам Халука Байрактара, этот вопрос рассматривается, сейчас идут переговоры. Кстати, от планов открытия на Украине завода по производству всей линейки дронов он тоже не отказался, предприятие должно появиться через полтора года.- заявил глава компании.Akıncı относится к новому классу "тяжелых" беспилотников. Размах крыла составляет 20 метров, длина аппарата – 12,2 метра, высота – 4,1 метра. Заявленная производителем максимальная взлетная масса достигает 6000 кг при полезной нагрузке в 1350 кг. Заявленная рабочая высота полета составляет 30 тысяч футов (примерно 9150 метров), практический потолок аппарата – 40 000 футов (примерно 12 200 метров), нахождение в воздухе - 24 часа. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать. Максимальная скорость - 360 км/ч, крейсерская - 240 км/ч.Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения.