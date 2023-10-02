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Глава турецкой компании Baykar Defence Халук Байрактар не исключил передачи Украине «тяжёлых» беспилотников Bayraktar Akinci

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Глава турецкой компании Baykar Defence Халук Байрактар не исключил передачи Украине «тяжёлых» беспилотников Bayraktar Akinci

Украинская армия может получить на вооружение новый ударный беспилотник турецкой разработки Bayraktar Akinci, переговоры на этот счет уже ведутся. Об этом заявил глава компании Baykar Defence Халук Байрактар, пишет украинская пресса.


Турецкая компания активно снабжает Украину своими беспилотниками, перед началом спецоперации в Киеве даже существовал "культ Байрактаров", на турецкий дрон чуть ли не молились, заявляя о его непревзойденных характеристиках. Как оказалось, Bayraktar просто обычный БПЛА с нормальными характеристиками, но легко сбиваемый средствами ПВО. В настоящее время некоторое количество таких дронов еще стоит на вооружении ВСУ, но погоды они не делают, используясь, в основном, для ведения разведки.

И вот теперь Киев может получить более мощный беспилотник турецкой разработки - Bayraktar Akinci. По словам Халука Байрактара, этот вопрос рассматривается, сейчас идут переговоры. Кстати, от планов открытия на Украине завода по производству всей линейки дронов он тоже не отказался, предприятие должно появиться через полтора года.

Вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем

- заявил глава компании.

Akıncı относится к новому классу "тяжелых" беспилотников. Размах крыла составляет 20 метров, длина аппарата – 12,2 метра, высота – 4,1 метра. Заявленная производителем максимальная взлетная масса достигает 6000 кг при полезной нагрузке в 1350 кг. Заявленная рабочая высота полета составляет 30 тысяч футов (примерно 9150 метров), практический потолок аппарата – 40 000 футов (примерно 12 200 метров), нахождение в воздухе - 24 часа. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать. Максимальная скорость - 360 км/ч, крейсерская - 240 км/ч.

Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения.
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19 комментариев
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  1. certero
    certero Сегодня, 06:32
    +7
    "порадовала" фраза автора по поводу того что байрактар состоит на вооружении но погоды не делает и применяется только для разведки. Так разведка является важнейшей частью боевых действий и уже даже на высоком уровне говорят что в разведке мы противнику уступаем. В том числе и потому что у него есть байрактары.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 07:20
      +1
      Цитата: certero
      "порадовала" фраза автора по поводу того что байрактар состоит на вооружении но погоды не делает и применяется только для разведки.

      И непонятно: а почему до сих пор этих разведчиков не приземлили? Полтора года прошло.
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:10
      0
      " есть Байрактары" вообще-то была инфа, что этих Байрактары, щелкали. У них их осталось мало и они их берегли
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:34
    -1
    Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения.
    И не жалко Турции, вместо пиара, получить очередной пшик... а он будет когда эта красота носом в чернозем.request
  3. Luminman
    Luminman Сегодня, 06:38
    +3
    Напомните мне, там курды еще воюют?
    -----
    1. comings
      comings Сегодня, 07:27
      0
      По крайней мере турки с ними точно воюют, как сами рассказали несколько частов назад.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:44
    +3
    Киев может получить более мощный беспилотник турецкой разработки - Bayraktar Akinci
    Скажем откровенно Турция на украине прилично гадит России, хотя Эрдоган заявляет, что поставка БПЛА исключительно частное дело компании и он в бизнес (зятя) не вмешивается. И дело не только в "Байрактарах", а и в поставках бронеавтомобилей и др. вооружения.
    Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения.
    И цена естественно приличная. А кто же за это платить будет? Или украина натурой (землями) расплачивается?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:19
      +2
      исключительно частное дело компании и он в бизнес (зятя) не вмешивается

      И частные курды частным образом вполне могут устроить частный теракт
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:16
      -1
      " натурой" я подумал : зависит от традиционной или нет ориентации Байрактар. Ежели, би, вопросов нет. Ежели, традиционной, вероятно, за счёт кридитов
  5. Наган
    Наган Сегодня, 06:47
    +5
    Оно явно не малозаметное. В смысле маневренности тоже не сверх. А стоимость его такая, что оправдывает применение по нему ЗУР. В общем, при вхождении в зону поражения ЗРК жизни ему отмерено в минутах.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:59
      -1
      Цитата: Наган
      Оно явно не малозаметное. В смысле маневренности тоже не сверх. А стоимость его такая, что оправдывает применение по нему ЗУР. В общем, при вхождении в зону поражения ЗРК жизни ему отмерено в минутах.

      Над морем ЗРК редко встречаются. А с такой полезной загрузкой вполне могут и ПКР к нему прилепить.
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:59
      -1
      Цитата: Наган
      Оно явно не малозаметное. В смысле маневренности тоже не сверх. А стоимость его такая, что оправдывает применение по нему ЗУР. В общем, при вхождении в зону поражения ЗРК жизни ему отмерено в минутах.

      Над морем ЗРК редко встречаются. А с такой полезной загрузкой вполне могут и ПКР к нему прилепить.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 06:47
    +1
    Эрдоган явно словил кураж и сам черт ему не брат. При этом постоянно испытывает на прочность отношения с партнерами, представляя себя хитрым султаном. Такое кончается внезапно и трагично.
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:13
    0
    Глава турецкой компании Baykar Defence Халук Байрактар не исключил передачи Украине «тяжёлых» беспилотников Bayraktar Akinci
    Понятно, что вроде как пилотов для такого пепелаца не надо ... а ещё какие то преимущества у оного есть?
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:26
    -1
    В ответ в нашей прессе должна появится заметочка, что неназванный менеджер компании ZALA допускает поставку ланцетов борцам за свободу курдов.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:03
      0
      Цитата: убей фашиста
      В ответ в нашей прессе должна появится заметочка, что неназванный менеджер компании ZALA допускает поставку ланцетов борцам за свободу курдов.

      Так у них и сейчас всяких Корнетов хоть отбавляй.
      Да и вообще в нынешней ситуации ссориться с Султаном себе дороже. Лишних ресурсов для бодания с ним на черном море или в Сирии особо нет.
  10. Oleg Gumennov
    Oleg Gumennov Сегодня, 09:44
    0
    Кому вийна, а кому мати ридна. Обкатка и доработка изделий в реальных боевых действиях, плюс им ещё за эти тестирования будут платить.
  11. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:46
    0
    Первый вопрос. Каким образом Байрактары оказались над Туапсе и Сочи вчера. А потом уже всё остальное. Может пора нормально проверять танкеры что стоят вдоль наших берегов?
  12. военный пенсионер
    военный пенсионер Сегодня, 09:54
    0
    Восток дело тонкое. Султан пользуется тем, что мы очень зависимы от поставок газа через Турцию и не можем поэтому наказать его и перевести Турцию в разряд вражеских государств