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В МИД КНДР призвали включить российских специалистов в расследование диверсий на газопроводах «Северный поток»

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В МИД КНДР призвали включить российских специалистов в расследование диверсий на газопроводах «Северный поток»

Официальный Пхеньян сделал заявление по поводу диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Напомним, что взрывы на газопроводах прогремели осенью прошлого года, лишив возможности северную Европу, включая Германию, получать российский газ на основании подписанных ранее контрактов.


Прошёл год, но ситуация с расследованием фактически не сдвинулась с мёртвой точки, если не считать появления нелепых заявлений об «украинцах, арендовавших польскую яхту и доплывших до места, где потом они же совершили диверсию».

В МИД КНДР прокомментировали тупиковую ситуацию с расследованием. В Пхеньяне отметили, что США и другие страны Запада продолжают отклонять любые законные запросы России относительно следствия по инциденту с газопроводами.

Руководитель департамента МИД КНДР по вопросам взаимодействия с приграничными странами, включая Россию, Ким Чон Гю:

США и Запад отклонили законный запрос России на проведение совместного международного расследования под эгидой ООН. Они даже не уведомили Россию о ходе собственного расследования.

Корейский дипломат подчеркнул, что официальный Пхеньян призывает международное сообщество поддержать законное требование Москвы по установлению реальных обстоятельств совершённой диверсии на «СП-1» и «СП-2» с обязательным включением в расследование российских специалистов и всех заинтересованных сторон.

По словам представителя МИД КНДР, сама по себе ситуацию со следствием диверсии на газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря, является очередной демонстрацией западных двойных стандартов:

Они постоянно говорят о законности, честности и объективности, при этом занимаясь откровенной пропагандой с целью демонизации независимых государств.

Ранее, напомним, американский журналист-расследователь Сеймур Херш привёл факты, указывающие на то, что подрыв газопроводов – дело рук США.
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:45
    +2
    «В МИД КНДР призвали включить российских специалистов в расследование диверсий на газопроводах "Северный поток"» —

    ***
    — Ну теперь точно "включат" ...
    ***

  2. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 06:46
    0
    В МИД КНДР призвали включить российских специалистов в расследование диверсий на газопроводах «Северный поток»

    Чтобы "по горячим следам" расследовать это таинственное преступление.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 07:34
      0
      "МИД КНДР призвал".... Я так и вижу, как внимательно на западе прислушались к этому призыву.... winked
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:53
    0
    Они постоянно говорят о законности, честности и объективности, при этом занимаясь откровенной пропагандой с целью демонизации независимых государств.
    В КНДР знают о чем говорят, т.к. сами после окончания корейской войны постоянно находятся под политическим и экономическим прессингом на себе испытывая те самые двойные стандарты. По поводу расследования. Имитация "кипучей деятельности" и не более - кто же будет проводить расследование против себя и "гегемона" тем самым расписавшись в совершении международного преступления.