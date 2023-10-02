США и Запад отклонили законный запрос России на проведение совместного международного расследования под эгидой ООН. Они даже не уведомили Россию о ходе собственного расследования.

Они постоянно говорят о законности, честности и объективности, при этом занимаясь откровенной пропагандой с целью демонизации независимых государств.

Официальный Пхеньян сделал заявление по поводу диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Напомним, что взрывы на газопроводах прогремели осенью прошлого года, лишив возможности северную Европу, включая Германию, получать российский газ на основании подписанных ранее контрактов.Прошёл год, но ситуация с расследованием фактически не сдвинулась с мёртвой точки, если не считать появления нелепых заявлений об «украинцах, арендовавших польскую яхту и доплывших до места, где потом они же совершили диверсию».В МИД КНДР прокомментировали тупиковую ситуацию с расследованием. В Пхеньяне отметили, что США и другие страны Запада продолжают отклонять любые законные запросы России относительно следствия по инциденту с газопроводами.Руководитель департамента МИД КНДР по вопросам взаимодействия с приграничными странами, включая Россию, Ким Чон Гю:Корейский дипломат подчеркнул, что официальный Пхеньян призывает международное сообщество поддержать законное требование Москвы по установлению реальных обстоятельств совершённой диверсии на «СП-1» и «СП-2» с обязательным включением в расследование российских специалистов и всех заинтересованных сторон.По словам представителя МИД КНДР, сама по себе ситуацию со следствием диверсии на газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря, является очередной демонстрацией западных двойных стандартов:Ранее, напомним, американский журналист-расследователь Сеймур Херш привёл факты, указывающие на то, что подрыв газопроводов – дело рук США.