Средний возраст солдат на фронте за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию

Пока в Киеве ломают голову, как провести очередную волну мобилизации и набрать как можно больше солдат для продолжения контрнаступления, в Британии этот вопрос уже решили и даже дали "ценный" совет Зеленскому. В британском издании The Telegraph вышла целая статья на эту тему за авторством бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.Экс-глава британского Минобороны дал Зеленскому совет, как поддерживать контрнаступление ВСУ еще длительное время. По его словам, чтобы продвижение украинской армии не останавливалось, необходимо мобилизовывать как можно больше молодежи. Только таким способом киевский режим способен не допустить перехода российской армии в наступление. В общем, Уоллес прямым текстом говорит, что беречь молодежь не нужно, ее место в окопах.- "советует" британец.Также Уоллес рекомендует Киеву устроить повальную мобилизацию, загребая в ВСУ всех подряд. То есть повторить то, что сейчас уже и происходит на Украине. В пример он приводит Великобританию с ее двумя мобилизационными волнами 1939 и 1941 годов.Стоит отметить, что мобилизация на Украине и так тотальная, но варианты ее усиления все же имеются. Да и молодежью "совет" Уоллеса немного припоздал, киевская хунта уже начала решать этот вопрос, запретив выезд с территории страны 17-летним гражданам Украины. А в Раде недавно предложили снизить планку призывного возраста до 16 лет. В общем, режим сам делает все, чтобы украинцев больше не было.