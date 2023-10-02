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Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ

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Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ

Пока в Киеве ломают голову, как провести очередную волну мобилизации и набрать как можно больше солдат для продолжения контрнаступления, в Британии этот вопрос уже решили и даже дали "ценный" совет Зеленскому. В британском издании The Telegraph вышла целая статья на эту тему за авторством бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.


Экс-глава британского Минобороны дал Зеленскому совет, как поддерживать контрнаступление ВСУ еще длительное время. По его словам, чтобы продвижение украинской армии не останавливалось, необходимо мобилизовывать как можно больше молодежи. Только таким способом киевский режим способен не допустить перехода российской армии в наступление. В общем, Уоллес прямым текстом говорит, что беречь молодежь не нужно, ее место в окопах.

Средний возраст солдат на фронте за 40 лет. Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию

- "советует" британец.

Также Уоллес рекомендует Киеву устроить повальную мобилизацию, загребая в ВСУ всех подряд. То есть повторить то, что сейчас уже и происходит на Украине. В пример он приводит Великобританию с ее двумя мобилизационными волнами 1939 и 1941 годов.

Стоит отметить, что мобилизация на Украине и так тотальная, но варианты ее усиления все же имеются. Да и молодежью "совет" Уоллеса немного припоздал, киевская хунта уже начала решать этот вопрос, запретив выезд с территории страны 17-летним гражданам Украины. А в Раде недавно предложили снизить планку призывного возраста до 16 лет. В общем, режим сам делает все, чтобы украинцев больше не было.
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15 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:51
    +3
    Такими темпами, да с такими подсказчиками, у Украины появится "Зеля-югент" fool
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:52
    +1
    Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ
    fool Проснулся? Там уже пионеров в окопы загоняют и баб беременных. fool fool
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Проснулся? Там уже пионеров в окопы загоняют и баб беременных.

      Вспомнился анекдот и основанный на нём сюжет из "Городка"
      - Я четыре дня ничего не ел...
      - Не, ну так нельзя. Ты соберись, напряги всю свою волю и поешь!

      Советчик, блин, плешивый... Было б так легко призвать - неужели б Зеленский сам не догадался?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 06:52
    +1
    «Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ» —

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  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:02
    +8
    Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит РФ построить новую армию
    Правильно, какой смысл жалеть украинских аборигенов когда на кону "политическое лицо" англосаксов. Исполнилось 15 лет и вперед на передовую за западные интересы. Что Бен Уоллес, что новый министр Грант Шаппс пришедший из министерства энергетики, оба не только ни чего не соображают в военном деле, но совершенно бестолковые по жизни. Зато закоренелые русофобы, а это для кандидата на это кресло главное. Ну, а Зеленский конечно старается во всю - баб в армию, детей в военизированные лагеря с последующей перспективой попасть на ЛБС.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:20
      +1
      Смысл жалеть молодежь у Зели как раз был -молодежь выросла уже в зомбированной стране, ей уже успешно промыли мозги, научили что чёрное это белое и наоборот, сделали ксенофобами и русофобами, научили молиться на святой Запад и поклоняться Бандере и КО... А вот тех кому за 40, кто ещё помнит, как всё было на самом деле, кто говорит и думает по русски, и может отличить ложь от правды -их как раз и хотели извести под корень, сжечь всех в огне войны! Да видимо взрослых уже не хватает -вот Запад и распорядился: пусть теперь и молодых зомби в расход пускают!
  5. Наган
    Наган Сегодня, 07:23
    +3
    киевская хунта уже начала решать этот вопрос, запретив выезд с территории страны 17-летним гражданам Украины. А в Раде недавно предложили снизить планку призывного возраста до 16 лет.
    Пусть воспользуются опытом Гитлера. Под конец войны в Фольксштурм гребли даже подростков из Юнгфолька — подразделения Гитлерюгенда для детей от 10 до 14 лет.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:32
    +2
    Все верно, нужно уничтожать молодежь Украины, старики вымрут и Украина может быть спокойно поделена. Призвать все население, дать палки и в атаку.
  7. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:46
    +1
    Ну раз он такой великий военноначальник и стратег, взял бы да и поехал на неньку добровольцем. Принял под командование хотя бы полк, показал бы личным примером как надо, так сказать. А языком, как метлой махать, много ума не надо. Его приемник уже доболтался, пришлось лично главному цыганенку всея британии отмазываться.)))
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:52
    0
    Я вчера не понял- отмена зеленским срочного призыва это и есть обращение к нации?Так ловцы " водителей леопардов " на улицах так и остались,они по прежнему отправляют пойманых только в одну сторону ,без возврата.Когда стрелять то их будут( ловцов),не все же они живут в казармах,многие в квартирах с семьями.
  9. макс702
    макс702 Сегодня, 08:06
    +1
    Прекрасная новость! Именно за это скакал майдан , а русские" не так предупреждали!"
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:10
    0
    Экс-министр обороны Британии Уоллес посоветовал Зеленскому призывать больше молодёжи для поддержки наступления ВСУ
    Это понятно, что не наглам заботится о будующем той территории.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:22
    0
    Интересно, когда до основных слоев населения бандеростана начнет доходить, что для запада они дешевый расходный ресурс в большой геополитической игре.
  12. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 08:56
    -2
    Что-то по тону комментариев много сочувствующих.
    России то какое дело. Пусть призывают. Комбатант - законная цель.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:30
    -1
    Как вы думаете, будет ли Россия выплачивать пособия и пенсии нацистам украины, если те получат увечья в ходе СВО, а области, в которых они проживают (названные ДАМом области), войдут в её состав?
    Маразм европейских лидеров пробил дно. Если:
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    То какие ограничения могут быть к тем, кто «должен быть обязан» сложить голову за старых маразматиков и наркозависимых клоунов?