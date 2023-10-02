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Запад не устроили итоги выборов в Словакии, и теперь в Братиславе начнут расследование «российского вмешательства»

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Запад не устроили итоги выборов в Словакии, и теперь в Братиславе начнут расследование «российского вмешательства»

Запад не устроили итоги выборов в Словакии, где первое место с результатом около 23% набрала партия бывшего премьера Роберта Фицо, в ходе предвыборной кампании заявлявшего о том, что Украина обескровила словацкую экономику и опустошила арсеналы словацких вооружённых сил. Фицо также шёл на выборы под лозунгом перехода к защите интересов Словакии от защиты нынешним правительством интересов «кого угодно, но только не словацких граждан».


В связи с неудовлетворённостью Западом результатом волеизъявления словаков включилась мощная машина западной пропаганды. Используя подконтрольные СМИ, в том числе зарегистрированные в Словакии, идёт типичная западная работа по шельмованию тех выборов, результаты которых его (Запад) не удовлетворяют.

В качестве примера можно рассмотреть материал в издании Aktuality.sk, где словацкие авторы Матей Прибельски и Мартин Слиц (редактор издания) пишут о «начале расследования попыток российского вмешательства в выборы в Словакии». Примечательно, что материал проиллюстрирован фотографией мужчины в возрасте, на котором надета футболка с изображением российского президента. Портрет Владимира Путина можно увидеть и на российском флаге у руках у других участников акции – на том же фото.



Как говорится, «доказательства вмешательства» налицо…

Из статьи авторов, активно отрабатывающих в направлении западных интересов:

Россияне вмешивались в нашу избирательную кампанию во время моратория (день тишины). Их внешняя разведка опубликовала на своем сайте заявление по поводу выборов, в котором парадоксальным образом утверждается, что США пытаются на неё повлиять. Говорят, что американцы также просили о сотрудничестве своих неназванных европейских союзников, которые должны были работать с политическими и деловыми кругами Словакии. Однако в декларации не упоминается, что они должны были сделать.

То есть, «логика» примерно такая: попытки повлиять на словацкие выборы со стороны США - нечто «парадоксальное», как и заявления об этом. А «попытки России повлиять на выборы» рассматриваются как нечто само собой разумеющееся. При этом для доказательства достаточно представить фото местного жителя с портретом Владимира Путина.

Газета ссылается на заявление МИД Словакии, где говорится, что ведомство «будет реагировать на попытки российского вмешательства в выборы». Основная претензия – публикации в российской прессе по поводу словацких выборов выходили в так называемый предвыборный день тишины. В связи с этим возникает вопрос: а что, российская пресса и вся России должны жить по словацким законам и публиковать материалы о выборах в этой стране исключительно синхронно с местными изданиями или по согласованию со словацким министерством иностранных дел?..
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19 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:23
      +7
      Цитата: Дилетант
      Журналистика-вторая древнейшая профессия
      (Р.Сильвестр, 1950 год)
      Недавно в одном художественном фильме, посвящённом выборным технологиям, услышал гениальную, считаю, фразу про журналистику
      Журналистика - единственная, пожалуй, сфера деятельности человечества, где ложь не является чем-то порочным. К тому же, эта ложь ещё и хорошо оплачивается.
      Фильм так себе, но про журналистику лучше не скажешь.
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 07:54
        +2
        Представитель Еврокомиссии заявила,что выборы проходили в условиях прессинга и дезы со стороны ультраправых и других либеральных организаций..Новинкой стал фейковый,созданный с помощью ИИ видеоролик якобы с участием председателя «Прогрессивной Словакии»,союзника победителей,занявшего второе место.
        Желаю братьям словакам "Не потерять Фицо"!
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 08:03
        0
        Их внешняя разведка опубликовала на своем сайте заявление по поводу выборов, в котором парадоксальным образом утверждается, что США пытаются на неё повлиять. Говорят, что американцы также просили о сотрудничестве своих неназванных европейских союзников, которые должны были работать с политическими и деловыми кругами Словакии

        Вот такая она самая че(а)стная демократия. Что позволено США не позволено другим. Будет не угоден устроят оранжевую. Правда разница в голосовании не такая большая.
  2. Oberon 36
    Oberon 36 Сегодня, 07:11
    +1
    Ой, да всё будет нормально! Интересы он, какие- то, собрался защищать. Что скажут - то и будет делать.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:25
      +4
      У меня такое впечатление, что гейропейцы не только педерасты, но еще и шизофреники.

      России осталось сделать два шага до суверенитета: национализация ресурсных компаний, включая раскулачивание олигархов и национализация Центробанка. Будет легче.
    2. Ростов Папа
      Ростов Папа Сегодня, 07:26
      -1
      Не факт, Орбан тому пример...............
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      -1
      Вообще ,это буря в стааане воды.Политика ,она такая.Между обещанием и выполненипм -дисстанция огромного размера
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:12
    +5
    Как говорится, «доказательства вмешательства» налицо —

    ***



    — «Ну держись теперь Фицо́!» ...
    ***
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:26
      -1
      Вспомним и о Словацкой Советской Республике в 1919 году, когда в Европе началась череда попыток восстаний рабочего класса в свете попытки раздуть пожар Мировой Революции.
  4. U-58
    U-58 Сегодня, 07:12
    +3
    Ничего нового. Теперь жди каку-нить оранжевую революцию. Или голубую..
  5. _просто
    _просто Сегодня, 07:17
    +3
    Да, геополитика она такая: если независимую политическую силу выбрал народ, которому надоело разбазаривание активов собственно страны, то обязательно ищи руку Кремля... Все должны подчиняться диктатуре "демоНОкратии"!
    "Да, он говорит, что Империя — худшее, что когда-либо происходило с Галактикой. Уничтожение любого проявления демократии, изъятие имущества, убийство целых народов..." ("Звёздные воины").
  6. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:21
    0
    Словаки всегда хорошо относились , к России . Служил в ЧССР разница в отношении к военнослужащим СССР от чехов и словаков ощущалась . Словаки жили попроще , были приветливей , рады нам . Чехи ,как то прохладней ...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:32
    +1
    «начале расследования попыток российского вмешательства в выборы в Словакии».
    Как только выборы в какой-то стране не устраивают "гегемона", так сразу начинают громко звучать голоса о грубейших нарушениях и конечно вмешательстве России. Постараются пойти по украинскому варианту 2004 г или все таки возможностей не хватит?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:33
    0
    Раздувают из мухи слона.,партия Роберта Фицо победила не с разгромным счётом в более 50%.Которая бы дала возможность Фицо формировать правительство в одно лицо,только из представителей его партии.Фицо придётся формировать коалицию,чтобы было 50,9%.Чтобы правительство было жизнеспособным.А что такое коалиция мы все прекрасно знаем.Запад хочет просто задушить тенденцию- отхода от западных ценностей в Словакии.
    1. vasiliysxx
      vasiliysxx Сегодня, 07:41
      +3
      Там у них на третьем месте партия вроде как схожих позиций с Фицо,должны создать коалицию.
  9. КВУ-НСвД
    КВУ-НСвД Сегодня, 07:42
    0
    Нууу , понеслась . laughing "все ночи , полные огня" б лин , старые песни о главном ...
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:59
    0
    Запад не устроили итоги выборов в Словакии, и теперь в Братиславе начнут расследование «российского вмешательства»
    Назвать тамошних фанатами ВВП ... можно, вот только смысла вэтом НОЛЬ.
    Они могут стать САМИ ЗА СЕБЯ и ни на йоту больше, ещё могут примкнуть к лагерю консерваторов, в самом прямом смысле этого определения ...
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:05
    +4
    Пример Орбана заразителен. Если каждый руководитель европейского государства начнет в первую очередь заботится об интересах своих граждан, а не англосаксов... это же бунт :)
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:34
    0
    Есть правильные, демократические выборы, а есть пророссийские. Это другое. Не так посчитали, вмешательства в выборы, хакеры, да мало ли чего помешало правильным и демократическим выборам.