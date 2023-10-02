Россияне вмешивались в нашу избирательную кампанию во время моратория (день тишины). Их внешняя разведка опубликовала на своем сайте заявление по поводу выборов, в котором парадоксальным образом утверждается, что США пытаются на неё повлиять. Говорят, что американцы также просили о сотрудничестве своих неназванных европейских союзников, которые должны были работать с политическими и деловыми кругами Словакии. Однако в декларации не упоминается, что они должны были сделать.

Запад не устроили итоги выборов в Словакии, где первое место с результатом около 23% набрала партия бывшего премьера Роберта Фицо, в ходе предвыборной кампании заявлявшего о том, что Украина обескровила словацкую экономику и опустошила арсеналы словацких вооружённых сил. Фицо также шёл на выборы под лозунгом перехода к защите интересов Словакии от защиты нынешним правительством интересов «кого угодно, но только не словацких граждан».В связи с неудовлетворённостью Западом результатом волеизъявления словаков включилась мощная машина западной пропаганды. Используя подконтрольные СМИ, в том числе зарегистрированные в Словакии, идёт типичная западная работа по шельмованию тех выборов, результаты которых его (Запад) не удовлетворяют.В качестве примера можно рассмотреть материал в издании Aktuality.sk, где словацкие авторы Матей Прибельски и Мартин Слиц (редактор издания) пишут о «начале расследования попыток российского вмешательства в выборы в Словакии». Примечательно, что материал проиллюстрирован фотографией мужчины в возрасте, на котором надета футболка с изображением российского президента. Портрет Владимира Путина можно увидеть и на российском флаге у руках у других участников акции – на том же фото.Как говорится, «доказательства вмешательства» налицо…Из статьи авторов, активно отрабатывающих в направлении западных интересов:То есть, «логика» примерно такая: попытки повлиять на словацкие выборы со стороны США - нечто «парадоксальное», как и заявления об этом. А «попытки России повлиять на выборы» рассматриваются как нечто само собой разумеющееся. При этом для доказательства достаточно представить фото местного жителя с портретом Владимира Путина.Газета ссылается на заявление МИД Словакии, где говорится, что ведомство «будет реагировать на попытки российского вмешательства в выборы». Основная претензия – публикации в российской прессе по поводу словацких выборов выходили в так называемый предвыборный день тишины. В связи с этим возникает вопрос: а что, российская пресса и вся России должны жить по словацким законам и публиковать материалы о выборах в этой стране исключительно синхронно с местными изданиями или по согласованию со словацким министерством иностранных дел?..