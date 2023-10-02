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В Ереване сообщили о завершении переезда карабахских армян с территории непризнанной республики в Армению

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В Ереване сообщили о завершении переезда карабахских армян с территории непризнанной республики в Армению

Исход армянского населения с территории уже азербайджанского Карабаха фактически завершен, последние машины и автобусы покидают непризнанную республику и уходят в Армению. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян.


Все желающие покинуть территорию Нагорного Карабаха сумели это сделать, в Армению прибыло более ста тысяч человек из примерно ста двадцати тысяч, ранее проживавших в республике. Большая часть карабахских армян остается на территории Армении, но есть и такие, кто едет дальше, не собираясь связывать свою дальнейшую жизнь с республикой.

В правительстве Армении говорят о завершении переезда беженцев, тем не менее автобус из Гориса в Степанакерт все же пока еще ходит, возможно кто-то еще решится на переезд.

Интенсивность значительно снизилась. Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали и процесс подходит к своему логическому завершению

- заявили в Ереване.

Ранее в Баку заявили, что армянское население Нагорного Карабаха может остаться на территории республики для дальнейшей интеграции в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. В то же время там не исключили, что большая часть населения предпочтет покинуть эту территорию, что и случилось. Предварительно, на всей территории непризнанной республики осталось менее 20 тысяч армян, который просто некуда ехать или не захотевших уезжать.

Напомним, что непризнанная республика Арцах или Нагоно-Карабахская республика, прекратила свое существование в последних числах сентября, капитулировав перед армией Азербайджана. Правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, слило НКР, договорившись с Баку.
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28 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:30
    +1
    Правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, слило НКР —

    ***


    ***
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:39
      +2
      А какие у него были варианты? Признать и вступить в войну?
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 07:47
        +2
        Мавр сделал своё дело, Мавр может уходить, однако его хрен выгонишь, собаку такую.
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 09:17
          0
          Получается, что армяне собачники! laughing
      2. ButchCassidy
        ButchCassidy Сегодня, 07:50
        +1
        А какие у него были варианты? Признать и вступить в войну?


        У Пашиняна как у агента британских и турецких спецслужб под псевдонимом "Редактор" действительно вариантов не было. Он выполняет задание.

        У суверенного руководителя вариантов было множество.
        1. ASAD
          ASAD Сегодня, 07:54
          +2
          А можно поподробнее, как именно могла Армения противостоять Азербайджану?
          1. Aken
            Aken Сегодня, 08:39
            +5
            Примерно так:
            1. Понимать, что следующая война неизбежна.
            2. Понимать, что новая не будет повторением старой
            3. Следить за военным строительством Азербайджана и вырабатывать контрмеры
            4. Развивать экономику
            5. Не кусать руку с которой ешь и получать оружие в нужном объёме и надлежащего качества
            6. Морально готовить население и диаспору к быстрой мобилизации
            7. Не сидеть на двух стульях
            8. Не бздеть.
            1. ASAD
              ASAD Сегодня, 08:57
              +2
              Для всего что вы перечислили необходимы воля и огромное количество денег.Нет у Армении ничего подобного.И почему мы сочувствуем армянам? Когда убивали и выгоняли азербайджанцев лучше было?
              1. Aken
                Aken Сегодня, 09:18
                +2
                Я об этом и пишу. Воли нет.
                Деньги же, и немалые, диаспора могла насобирать.
                Да и экономику могли бы приподнять. Но многие решили тупо сбежать в Сочи и Ростов.
                А сочувствия к армянам нет уже давно. Они своими руками его убили.
                Они ещё допросятся проверки законности получения ими гражданства, начиная с 1991 года.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:16
      +3
      Вот бы ещё и из России также всех армян вывезти в Армению! Авбусамными колоннами за пару дней! Быстро, чисто, эффективно!
      1. Комментарий был удален.
  2. Голландец Михель
    Голландец Михель Сегодня, 07:34
    +5
    Надеюсь, потом они все не в Россию переедут?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:41
      +1
      Андрей tralflot ждёт новую волну,,соседей,, в Сочи.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:41
      +2
      у жены знакомая семья армян есть, так вот, родственники уже к ним приехали и как раз оттуда.
      8 человек.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 09:20
      +1
      Надеюсь, потом они все не в Россию переедут?

      Куда же ещё?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:40
    -2
    Миграция карабахских армян в Сочи и Краснодарский край экономически не возможна,их здесь сами армяне не ждут.Пусть мигрируют в свободную Европу, не ожидал что в европах есть такая многочисленная армянская диаспора- знал что есть в Бельгии и довольно много( антисоветчики).Но оказалось они живут в Франции,Голландии и Германии- страны вкусняшки,для эмигрантов.Жаль в Англии они не прижились изначально,в Англии я их не встречал.В Аргентину тоже можно,там под ними торговля предметами роскоши.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 09:05
      +2
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      Миграция карабахских армян в Сочи и Краснодарский край экономически не возможна,их здесь сами армяне не ждут.

      Мне непонятна сама фраза
      Миграция карабахских армян в Сочи и Краснодарский край
      А с какого это перепугу граждане другой страны будут мигрировать в Сочи и Краснодарский край?
      Была Армянская ССР - ездили со своими гвоздиками и мандаринами по всему Союзу. Захотели "незалежности" - попутного ветра в горбатую спину! У нас есть кому на рынках торговать.

      Справедливости ради - есть у меня национальные бригады в фирме. Среди них - армянская бригада штукатуров. Гвардейцы! Их бригадир мне на даче обычным полутёрком бетонную площадку под машину выравнивал - сосед, когда в готовом виде увидел, решил, что я готовую литую плиту положил.
      Но тех, кто сюда приезжает работать, да ещё чтобы такие руки были - единицы. Основная масса - на рынок. А там и без них тесно.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 09:19
        +2
        У нас есть кому на рынках торговать.
        Чейта сумлеваюсь smile , что армяне будут при переезде в РФ ваше мнение учитывать. Раньше вроде не учитывали.
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:43
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        .... Мне непонятна сама фраза
        Миграция карабахских армян в Сочи и Краснодарский край
        А с какого это перепугу граждане другой страны будут мигрировать в Сочи и Краснодарский край?.....

        Конечно, Сергей! hi Скорей всего, они будут мигрировать в Москву и Питер. Это уже было. recourse Ну в области --- Московскую или Ленинградскую.
  4. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 07:47
    -1
    Переезда?!
    Так теперь геноцид называют?
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 07:59
      +3
      А когда армяне выгоняли азербайджанцев,это как называлось?
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:54
    +2
    В Ереване сообщили о завершении переезда карабахских армян с территории непризнанной республики в Армению
    ИСХОД ЗАВЕРШЕН!
    Можно было б написать, что сдали\ли их свой\ои, но .... какие уж там "свои" для них, это даже не вопрос.
    В общем, это большая тамошняя замута, все ништяки от которой соберут не многие, зато шишки полетят вокруг и всем оставшимся.
    В общем сами, САМИ!
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:50
      0
      Приветствую ,Виктор! hi
      Цитата: rocket757
      ..... В общем, это большая тамошняя замута, все ништяки от которой соберут не многие, зато шишки полетят вокруг и всем оставшимся.В общем сами, САМИ!

      Очень я сомневаюсь, что самиони что-то могут или хотят. Уже 30лет нет СССР, который всех "угнетал". А как что случись ----к России crying crying один из примеров ----Казахстан. Любовь к западу и санкциям против РФ, а воды не хватает или что похуже ---- всё к России
  6. Privet
    Privet Сегодня, 07:58
    +4
    Нужна им эта Армения, они уже видят себя гражданами России и коренными жителями Краснодарского края.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:10
      +2
      Цитата: Privet
      Нужна им эта Армения, они уже видят себя гражданами России и коренными жителями Краснодарского края.

      Живу на даче в Переславле-Залесском, заштатный провинциальный городишко. Так даже тут полно армян торгашей, и на рынках, и в собственных магазах. Много автосервисов армянских. Азербайджанцы дороги ремонтируют ямочным методом. Осенью асфальт накидают, весной
      вместе со снегом он и дематериализуется.))) Узбеки с таджиками на автомойках и шиномонтажах денежку заколачивают. Наши бухают.)))
      1. Single-n
        Single-n Сегодня, 08:24
        +1
        Наши те кто побойчее уехали. Теперь в ЕС и америках промку развивают. А эффективные манагеры решили решать проблемы тупым завозом гастеров. С ними то пилить бюджеты легче. И диаспоры еще мзду завозят. Правда теперь эти мигранты начинают выживать местных:)) А убежать из страны не выходит:))
      2. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 08:54
        +2
        Так они уже половину Переславля скупили -гостиница Виктория Плаза, бывш. фабрика "Новый мир", ЖБК, ЛВЗ в Новом, рестораны Лесная Сказка и Невский и др., универмаг ДА, магазин одежды в центре, ИПС РАН, песчаные карьеры, куча мелких заводов и мастерских, магазинчиков, и др. -всё под армянами...
  7. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 08:19
    -1
    Цитата: lukash66
    Азербайджанцы дороги ремонтируют ямочным методом.

    Сколько платят - на столько и работают. Все вопросы задавай своим местным заворовавшимся властям.
  8. Million
    Million Сегодня, 09:21
    +2
    Лишь бы не в Россию переезжали.Куда угодно пусть едут,но не к нам.