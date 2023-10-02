В Ереване сообщили о завершении переезда карабахских армян с территории непризнанной республики в Армению

Интенсивность значительно снизилась. Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали и процесс подходит к своему логическому завершению

Исход армянского населения с территории уже азербайджанского Карабаха фактически завершен, последние машины и автобусы покидают непризнанную республику и уходят в Армению. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян.Все желающие покинуть территорию Нагорного Карабаха сумели это сделать, в Армению прибыло более ста тысяч человек из примерно ста двадцати тысяч, ранее проживавших в республике. Большая часть карабахских армян остается на территории Армении, но есть и такие, кто едет дальше, не собираясь связывать свою дальнейшую жизнь с республикой.В правительстве Армении говорят о завершении переезда беженцев, тем не менее автобус из Гориса в Степанакерт все же пока еще ходит, возможно кто-то еще решится на переезд.- заявили в Ереване.Ранее в Баку заявили, что армянское население Нагорного Карабаха может остаться на территории республики для дальнейшей интеграции в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. В то же время там не исключили, что большая часть населения предпочтет покинуть эту территорию, что и случилось. Предварительно, на всей территории непризнанной республики осталось менее 20 тысяч армян, который просто некуда ехать или не захотевших уезжать.Напомним, что непризнанная республика Арцах или Нагоно-Карабахская республика, прекратила свое существование в последних числах сентября, капитулировав перед армией Азербайджана. Правительство Армении, возглавляемое Николом Пашиняном, слило НКР, договорившись с Баку.