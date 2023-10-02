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Серия ударов нанесена по объектам киевского режима на правобережье Херсонской области, а также в Кривом Роге и в Николаевской области

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Серия ударов нанесена по объектам киевского режима на правобережье Херсонской области, а также в Кривом Роге и в Николаевской области

Иллюстративное изображение



Накануне вечером, в ночь на 2 октября, а также в утренние часы понедельника российские войска наносили удары по объектам и позициям противника на различных территориях. Пожалуй, наибольшую интенсивность российская боевая авиация проявила в отношении целей на оккупированном ВСУ правом берегу Днепра в Херсонской области.

Используя управляемые планирующие авиабомбы, поражены пункты размещения личного состава противника, склады с оружием и боеприпасами, а также другие объекты войск киевского режима в Бериславе и окрестностях, а также в районе областного центра – Херсона.

В результате попаданий по целям возникли крупные пожары, в отдельных случаях последовала мощная детонация. Это является дополнительным свидетельством поражения военных складов, на которых хранились боеприпасы и взрывчатые вещества.

Серия взрывов прогремела на объектах противника в Кривом Роге. Поражены мощности, использовавшиеся режимом для ремонта и восстановления военной техники, а также для производства оружия и боеприпасов. Также огневое поражение нанесено объекту военной логистики ВСУ.

Российские ударные дроны использовались и для нанесения поражения объектов на территории Николаевской области. Несколько из них спикировали на объекты подготовки личного состава противника. По некоторым данным, обучение там проводилось в том числе западными военными инструкторами.
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16 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:40
    +6
    Ну и отлично, бейте бандерлогов, парни и берегите себя
  2. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 07:46
    -11
    Обе страны основательно готовятся к затяжной войне.
    Бомбы, ракеты, дроны...
    Усиление ВПК, новые мобилизации, наемники.
    Удары по заводам, инфраструктуре.
    Наступления, контрнаступления, сидения в траншеях.

    Еще на пару лет точно. Пока не устанут обе стороны.
    И не подпишут "прекращение огня".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:47
    +9
    "Бомбы с крылушками" наш козырь и он стал расходным материалом - рутиной.Девиз авиации " Это самая лучшая в мире работа" полностью поддерживаю.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:50
      +3
      Цитата: tralflot1832
      "Бомбы с крылушками" наш козырь и он стал расходным материалом - рутиной.Девиз авиации " Это самая лучшая в мире работа" полностью поддерживаю.

      Полуторки особенно внушают. Жаль не очень далеко летают. Но вроде грозятся довести дальность до 200км,не знаю правда как.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 08:08
        +1
        Небольшой твердотопливный ускоритель пришпандорить, иначе вроде никак.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:11
        0
        Цитата: lukash66
        Цитата: tralflot1832
        "Бомбы с крылушками" наш козырь и он стал расходным материалом - рутиной.Девиз авиации " Это самая лучшая в мире работа" полностью поддерживаю.

        Полуторки особенно внушают. Жаль не очень далеко летают.

        Брат отца, мой дядя, рассказывал, как их, курсантов военного училища на сборах летом, привлекали к погрузке (или разгрузке - не помню) каких-то бомб. На грузовой платформе они умещались по две. Бомбы были ТОЧНО НЕядерные (кто б курсантов допустил ядерное оружие грузить!).
        Дело было в самом начале 60-х где-то в Пензенской области.

        Не знаю, что это были за бомбы, да и дядя тогда не в авиационном училище курсантом был, тоже не знал, что это было. Просто сейчас, прочитав Андрея С. (tralflot1832) и Ваш комментарии, подумал: "Вот бы к таким "крылушки" приделать!"
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:39
          +1
          Zoldat_A 1,5 тонны от 3 отличаются только размером .Для 1,5 не был просто увеличен размер УМПК,разработан новый комплекс с другой аэродинамикой и бонба начала летать дальше чем пятисотка .Использование УМПК даёт эфект неожиданности и уменьшает время реагирования ПВО ВСУ в два раза.НАТО контролирует надо Украины в режиме он- лайн.
      3. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:42
        +1
        Цитата: lukash66
        Цитата: tralflot1832
        "Бомбы с крылушками" наш козырь и он стал расходным материалом - рутиной.Девиз авиации " Это самая лучшая в мире работа" полностью поддерживаю.

        Полуторки особенно внушают. Жаль не очень далеко летают. Но вроде грозятся довести дальность до 200км,не знаю правда как.


        Созданный с нуля УМПК для ФАБ-1500М54 по слухам оснащаются импульсным реактивным движком для достижения дальности поражения до 150 км. Если тот же движок поставить на более лёгкие ФАБ-500М62 ,оснащённые УМПК новой конструкции,на основе УМПК созданный для ФАБ-1500М54,то за счёт более лёгкого веса ФАБ-500М62 полетят на 200 км,а ещё более лёгкие ФАБ-250 следовательно на 250 км.Инфа из турецких СМИ,а те ссылаются на турецкую разведку MIT.

        Дальность действия планирующих бомб увеличилась до 120-150 км.А планируется увеличение до 200–250 км. И подключились ФАБ-1500.Подозреваю, что новые УМПК на такую дальность будут делать с простым реактивным двигателем, просто сбросом на такую дальность не полететь. И похоже, что налажено конвейерное производство УМПК.
        https://t.me/infantmilitario/107912
        По информации турок, Россия день ото дня увеличивает количество воздушных атак планирующими бомбами. Центры управления, сборные пункты и склады снабжения в украинском тылу подвергаются ударам один за другим под контролем БПЛА.Совершенно иное измерение приобрели новые удары, имевшие место примерно в 100 км от линии фронта. Дальность действия планирующих бомб варьировалась от 40 до 100 км. В прошлом месяце турки сообщали, что Россия планирует увеличить эту дальность до 200–250 км.Теперь их можно легко применять с расстояния 100 км. Учитывая, что бомбы сбрасывались с расстояния не менее 20–30 км от линии фронта с целью избежать захода в зону действия украинских ЗРК вблизи линии фронта, можно сказать, что дальность действия планирующих бомб увеличилась до 120-150 км.

        https://m.vk.com/wall-54236151_78695
    2. макс702
      макс702 Сегодня, 08:10
      +2
      А помним как ту все смеялись над аналогом западного производства (деньги им девать не куда!) пышаясь( именно пышаясь) нашим православным Гефестом, а вышло вон оно как..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 09:14
        0
        Если воевать с ИГИЛ,не имеющим ПВО,то тут Гефест предпочтительнее,чем УМПК. Просто для каждой конкретной задачи свой инструментарий.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:52
    +4
    Только вчерась хахло хвасталось , що готовит диверсантов и морпехов в Николаеве , для захвата Запорожской АЭС, ночером нате получите.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:52
    0
    Только вчерась хахло хвасталось , що готовит диверсантов и морпехов в Николаеве , для захвата Запорожской АЭС, ночером нате получите.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +6
    наибольшую интенсивность российская боевая авиация проявила в отношении целей на оккупированном ВСУ правом берегу Днепра в Херсонской области.
    Это, чтобы соблазна и возможностей попытки наступления даже не возникало. Радует, что удары наносятся каждую ночь (добавляя утром) без перерыва и длительное время.
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:10
    +3
    "Нас утро встречает прохладой,
    нас ветром встречает река,
    Кудрявая, что ж ты не рада.
    Веселому пенью гудка?..."
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:36
    +4
    Цитата: voyaka uh
    Обе страны основательно готовятся к затяжной войне.
    Бомбы, ракеты, дроны...
    Усиление ВПК, новые мобилизации, наемники.
    Удары по заводам, инфраструктуре.
    Наступления, контрнаступления, сидения в траншеях.

    Еще на пару лет точно. Пока не устанут обе стороны.
    И не подпишут "прекращение огня".

    Т.е. по-вашему стороны должны устать одновременно? Прекращение огня выгодно на сей момент только одной стороне - Украине для передышки, пополнения вооружения и живой силы для продления агонии. Украина самостоятельно держаться не способна. Ваша беда в том, что не ощущаете разницы между Украиной и Россией. Между тем, Украина с подачками извне и Россия с ее ресурсами и внутренним потенциалом - это как небо и земля. В вашем представлении - Россия какая-то отсталая северная страна. А она тем временем является крупнейшей экономикой Европы(если брать именно страны, а не принимать во внимание непонятное образование под названием ЕС). Европа быть в роли дойной коровы продолжительное время не готова, как и не способна производить по многим значимым позициям столько вооружений, сколько производит и, что немаловажно, сколько уже имеет Россия.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 09:45
      -2
      В Первой Мировой войне мобилизационный потенциал стран Антанты (Франция, Россия, Англия) во много раз превосходил потенциал Германии и Австро-Венгрии.
      Тем не менее, Германия успешно держалась 4 года и сдалась только когда в войну вступила свежая армия США.
      Сегодня моб.потенциал России гораздо выше потенциала Украины. Тем не менее, Украина с помощью НАТО и ЕС вполне сможет вести войну годами.