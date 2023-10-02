Серия ударов нанесена по объектам киевского режима на правобережье Херсонской области, а также в Кривом Роге и в Николаевской области

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Накануне вечером, в ночь на 2 октября, а также в утренние часы понедельника российские войска наносили удары по объектам и позициям противника на различных территориях. Пожалуй, наибольшую интенсивность российская боевая авиация проявила в отношении целей на оккупированном ВСУ правом берегу Днепра в Херсонской области.
Используя управляемые планирующие авиабомбы, поражены пункты размещения личного состава противника, склады с оружием и боеприпасами, а также другие объекты войск киевского режима в Бериславе и окрестностях, а также в районе областного центра – Херсона.
В результате попаданий по целям возникли крупные пожары, в отдельных случаях последовала мощная детонация. Это является дополнительным свидетельством поражения военных складов, на которых хранились боеприпасы и взрывчатые вещества.
Серия взрывов прогремела на объектах противника в Кривом Роге. Поражены мощности, использовавшиеся режимом для ремонта и восстановления военной техники, а также для производства оружия и боеприпасов. Также огневое поражение нанесено объекту военной логистики ВСУ.
Российские ударные дроны использовались и для нанесения поражения объектов на территории Николаевской области. Несколько из них спикировали на объекты подготовки личного состава противника. По некоторым данным, обучение там проводилось в том числе западными военными инструкторами.