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Западная пресса прогнозирует «негативные» последствия попыток превращения Украины в нейтральную страну по типу Австрии

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Западная пресса прогнозирует «негативные» последствия попыток превращения Украины в нейтральную страну по типу Австрии

Недавно бывший министр финансов Греции Яннис Варуфакис назвал условием мирного урегулирования ситуации на Украине превращение последней в нейтральное государство. Однако в спор с ним вступил обозреватель американского издания 19fortyfive.com доктор Роберт Фарли – военный аналитик, регулярно выпускающий статьи на тему украинского конфликта.


По мнению американского автора, попытки превратить Украину в нейтральную страну по типу Австрии неизбежно приведут к «катастрофическим» последствиям. Фарли утверждает, что Австрия была, во-первых, побеждена во Второй мировой войне, а во-вторых, не считалась стратегически значимой для безопасности какой-либо из великих держав.

На Украине, отмечает аналитик, сложилась совершенно иная ситуация. Во-первых, президент России Владимир Путин высказывает территориальные претензии к Киеву.

Во-вторых, сами украинцы якобы не примут такое развитие событий. Ведь они, убежден Фарли, не считают себя в чем-либо виноватыми и не считают, что суверенитет Украины надо отменять из-за соображений безопасности ближайшего соседа. Кроме того, украинцы, от имени которых почему-то присвоил себе право вещать американский обозреватель, якобы не верят в то, что более не начнется новый вооруженный конфликт с Россией.

Идея украинского нейтралитета, подчеркивает Фарли, де-факто признает право России на сферу влияния в Восточной Европе и снижает влияние США в данном регионе. Разумеется, американский автор иезуитски умалчивает о том, что к вооруженному противостоянию с Россией Украину подтолкнул именно Запад, вложив много усилий в воспитание ненависти к России и русским у части жителей Украины. И сегодня конфликт также искусственно поддерживается Западом, с помощью военных поставок и финансирования.
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:00
    +10
    Последствия попыток превращения Украины в нейтральную страну —

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    — Нейтральнее не бывает ...
    ***
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 08:08
      +3
      Западная пресса прогнозирует «негативные» последствия попыток превращения Украины в нейтральную страну по типу Австрии
      война и только война говорит им запад. Другого они не примут, пока не появится надпись в поисковике: 404.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:03
    +3
    По мнению американского автора, попытки превратить Украину в нейтральную страну по типу Австрии неизбежно приведут к «катастрофическим» последствиям. Фарли утверждает, что Австрия была, во-первых, побеждена во Второй мировой войне, а во-вторых, не считалась стратегически значимой для безопасности какой-либо из великих держав.
    Ну да, интЭрЭсы "великих" держав на первом месте ... и ниче так, что те "великие державы", находятся где то там, на другом континенте.
    В общем, очередной, следующий бред, которых намерены прикрыть хотелки извесных, конкретных, жадных без меры .... редисок.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 08:07
    0
    Анекдот дня,а может и более-НЕЙТРАЛЬНАЯ Галиция. Или,в "расширенном" варианте-"Хазария-3".
    Вторую не дал создать И.В Сталин.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:34
      +5
      Украина в сегодняшнем виде играет роль тарана Запада против России..Она могла бы быть нейтральным государством,скажем в 2014 году,но у кремлевских духу не хватило
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:13
    +2
    Зачем транслировать и комментировать бред каких -то городских сумасшедших?
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +2
    условием мирного урегулирования ситуации на Украине превращение последней в нейтральное государство.
    Страна, население которой с 1991 г обрабатывается в бандеровском духе и ненависти к России, для которого фашистские прислужники и палачи являются героями, тяготеющее к символике фашистской Германии не сможет стать нейтральной от слова совсем. Утопическая идея.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:16
    +4
    Нейтральность Украины ушла в лету ,сорванными переговорами в начале СВО,теперь только полная капитуляция украинского режима.Это надо западу понять и нас простить.А не выдвигать фантастический сценарий ,находясь пока в зазеркалье.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:16
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Нейтральность Украины ушла в лету ,сорванными переговорами в начале СВО

      Какая может быть нейтральность Украины, даже если её не будет существовать, но бандеровцы и фашисты останутся.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:21
    +3
    О чем сыр-бор, страны, как таковой уже нет, а они о суверенитет рассуждают. Там квартал 95 в самом наихудшем сценарии - нацизм.
  8. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 08:37
    +2
    Яннис Варуфакис назвал условием мирного урегулирования ситуации на Украине превращение последней в нейтральное государство.

    Он неверно выразился. Не в НЕЙТРАЛЬНОЕ а в НЕЙТРАЛИЗОВАННОЕ.
  9. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 08:39
    +1
    Во-вторых, сами украинцы якобы не примут такое развитие событий.


    Украина в принципе не может быть "тихой" Австрией спокойно разрешающей свои проблемы с соседями и внутренние свои проблемы.
    Любое развитие событий приведет к внутреннему скандалу на Украине и отказу от подписанного ими с кем либо соглашения по миру. Доказательства? Каждые выборы превращаются в майдан. Неоднократный пересмотр уже подписанных договоров по транзиту газа. Отказ от обязательств по Минску-2 и Стамбульскому договору. Нарушение условий Будапештского меморандума.
  10. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 08:56
    +2
    Какая нейтральная страна? Как Гитлера в 1939-м Штаты спровоцировали начать войну, так и Украине никто не позволит стать мирным государством, пока наши танки не начнут угрожать Берлину.
    .
    Мораль, только тотальное уничтожение бандеровской государственной машины и всех агентов запада на территории Восточно-Европейской равнины способно принести мир.
  11. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:14
    +3
    что к вооруженному противостоянию с Россией Украину подтолкнул именно Запад, вложив много усилий в воспитание ненависти к России и русским у части жителей Украины
    Конечно, Запад во всем виноват. Без Запада они бы, бедные, и не догадались, что надо делать на Волыни или в Бабьем Яру. Сами по себе они ангелочки. Только Запад их дурному учит. А так же Запад им выделил огромную республику и дополнительно украинизировал русских жителей. А как же? Ведь бандеровцев мало! Надо их размножить. А еще Запад подарил им Крым. Чтобы уже обязательно к ним, бедненьким, территориальные претензии у России возникли. Если бы не запад, то бандеровцы очень бы любили русских, поляков, евреев, венгров и прочих...