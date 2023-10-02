Недавно бывший министр финансов Греции Яннис Варуфакис назвал условием мирного урегулирования ситуации на Украине превращение последней в нейтральное государство. Однако в спор с ним вступил обозреватель американского издания 19fortyfive.com доктор Роберт Фарли – военный аналитик, регулярно выпускающий статьи на тему украинского конфликта.По мнению американского автора, попытки превратить Украину в нейтральную страну по типу Австрии неизбежно приведут к «катастрофическим» последствиям. Фарли утверждает, что Австрия была, во-первых, побеждена во Второй мировой войне, а во-вторых, не считалась стратегически значимой для безопасности какой-либо из великих держав.На Украине, отмечает аналитик, сложилась совершенно иная ситуация. Во-первых, президент России Владимир Путин высказывает территориальные претензии к Киеву.Во-вторых, сами украинцы якобы не примут такое развитие событий. Ведь они, убежден Фарли, не считают себя в чем-либо виноватыми и не считают, что суверенитет Украины надо отменять из-за соображений безопасности ближайшего соседа. Кроме того, украинцы, от имени которых почему-то присвоил себе право вещать американский обозреватель, якобы не верят в то, что более не начнется новый вооруженный конфликт с Россией.Идея украинского нейтралитета, подчеркивает Фарли, де-факто признает право России на сферу влияния в Восточной Европе и снижает влияние США в данном регионе. Разумеется, американский автор иезуитски умалчивает о том, что к вооруженному противостоянию с Россией Украину подтолкнул именно Запад, вложив много усилий в воспитание ненависти к России и русским у части жителей Украины. И сегодня конфликт также искусственно поддерживается Западом, с помощью военных поставок и финансирования.