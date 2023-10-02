В Сербии представили модернизированную версию советской САУ 2С1 «Гвоздика»

Советская 122-мм самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика", принятая на вооружение в 1970 году, уже более 50 лет стоит на вооружении армий различных государств, некоторые из которых по мере устаревания САУ проводят необходимые им модернизации, старясь продлить срок службы артиллерийской установки. Так поступили и в Сербии, представив собственную версию модернизированной "Гвоздики".Как пишет Army Recognition, на выставке "Партнер-2023" в Белграде Сербия представила усовершенствованную версию советской САУ "Гвоздика". Внешне установка изменений не претерпела, основные усилия были направлены на замену устройств и механизмов комплекса. В частности, модернизированная САУ получила новую систему управления огнем.Как сообщается, новую САУ оснастили СУО с баллистическим вычислителем и инерциальной навигационной системой. Машина получила новую систему наблюдения командира, дисплей для механика-водителя, систему пожаротушения и кондиционер для комфорта экипажа. Обновленная "Гвоздика" получила режим стрельбы MRSI (Multiple Rounds Simultaneous Impact), при котором способна выпустить пять-шесть снарядов с минимальными промежутками между выстрелами.Дальность стрельбы сербы тоже увеличили, теперь она достигает 21,5 км при использовании 122-мм снаряда М10, осколочно-фугасный ОФ-462 по-прежнему летит на 15,2 км.2С1 "Гвоздика" – самоходная гаубица советского производства, принята на вооружение в 1970 году. Калибр - 122 мм, возимый боекомплект – 40 выстрелов, расчет – 4 человека. Максимальная дальность стрельбы – 15,2 км, максимальная прицельная скорострельность – 4-5 выстрелов в минуту, максимальная скорость движения по шоссе – 60 км/час, запас хода – 500 км.