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Военкоры: На Артемовском направлении ВСУ накапливают силы в районе Рай-Александровки для возврата контроля над Орехово-Васильевкой

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Военкоры: На Артемовском направлении ВСУ накапливают силы в районе Рай-Александровки для возврата контроля над Орехово-Васильевкой

В настоящее время на Артемовском направлении происходит накапливание сил противника. ВСУ не собираются смиряться с тактическими успехами российских войск. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.


В районе Рай-Александровки и в городе Часов Яр концентрируются украинские формирования для проведения контратак с целью возврата контроля над Орехово-Васильевкой. Ранее в этом селе закрепились российские военные, часть села остается в «серой зоне».

Не удалось противнику обеспечить и контроль над Клещеевкой и Андреевкой к югу от Артемовска. Здесь до сих пор продолжаются бои. Андреевка, полностью стертая с лица земли, находится в «серой зоне». О том, что российские войска пытаются восстановить свои позиции под Андреевкой, сообщается и в сегодняшней утренней сводке украинского генерального штаба.


В Клещеевке ВСУ в полной мере контролируют лишь юг села и часть центральной части, а другие части населенного пункта – тоже в «серой зоне», там продолжаются активные бои. К утру 2 октября ВС РФ контратаковали украинские позиции под Клещеевкой. Ряд военкоров, включая War Gonzo, отмечают, что у ВСУ – весьма выгодное положение, наши бойцы пытаются эту ситуацию изменить.


Российские войска полностью контролируют Курдюмовку. Попытки боевиков ВСУ прорваться через железную дорогу были пресечены нашими бойцами. Таким образом, ощутимых успехов у противника на Артемовском направлении нет, зато наши бойцы добились успеха в Орехово-Васильевке, вытеснив оттуда украинские формирования.

В то же время, украинские войска продолжают готовить активизацию действий на Северском выступе и Соледарском участке. Безусловно, последует и дальнейшая активизация на южных подступах к Артемовску. Российские военные перебрасывают сюда подкрепления, и это, по сообщениям военкоров, не только регулярные войска, но и подразделения ЧВК «Редут».
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:22
    +1
    ВСУ накапливают силы в районе Рай-Александровки —

    ***
    — Из Рай-Александровки прямиком в Ад-Бандеровку ...
    ***
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 09:59
      0
      . Военкоры: На Артемовском направлении ВСУ накапливают силы в районе Рай-Александровки для возврата контроля над Орехово-Васильевкой

      А как накапливают? Каши больше едят? Стягивают туда что есть!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:22
    +1
    Идёт планомерное раздёгивание украинского наступательного потенциала.Резервы ВСУ не бесконечны.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:01
      0
      Что подтверждается участившимися сообщениями о уничтоженных наемниках.
  3. Юрий_Я
    Юрий_Я Сегодня, 08:23
    0
    В районе Рай-Александровки и в городе Часов Яр концентрируются украинские формирования для проведения контратак с целью возврата контроля над Орехово-Васильевкой. Ранее в этом селе закрепились российские военные, часть села остается в «серой зоне».

    Осталось превратить для них посёлок в Ад-алексадровку
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:36
    0
    "Хождение рогами вперед" закончилось для Сырского ожидаемо...
    С Уважением
  5. Gw Tiger
    Gw Tiger Сегодня, 08:38
    +1
    зачем отдавали год назад эти территории, которые теперь придётся возвращать с тяжёлыми боями?
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:45
      -2
      Год назад на украине было больше населения...
      С УВажением