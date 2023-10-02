. Военкоры: На Артемовском направлении ВСУ накапливают силы в районе Рай-Александровки для возврата контроля над Орехово-Васильевкой

В настоящее время на Артемовском направлении происходит накапливание сил противника. ВСУ не собираются смиряться с тактическими успехами российских войск. Это следует из сообщений российских военных корреспондентов.В районе Рай-Александровки и в городе Часов Яр концентрируются украинские формирования для проведения контратак с целью возврата контроля над Орехово-Васильевкой. Ранее в этом селе закрепились российские военные, часть села остается в «серой зоне».Не удалось противнику обеспечить и контроль над Клещеевкой и Андреевкой к югу от Артемовска. Здесь до сих пор продолжаются бои. Андреевка, полностью стертая с лица земли, находится в «серой зоне». О том, что российские войска пытаются восстановить свои позиции под Андреевкой, сообщается и в сегодняшней утренней сводке украинского генерального штаба.В Клещеевке ВСУ в полной мере контролируют лишь юг села и часть центральной части, а другие части населенного пункта – тоже в «серой зоне», там продолжаются активные бои. К утру 2 октября ВС РФ контратаковали украинские позиции под Клещеевкой. Ряд военкоров, включая War Gonzo, отмечают, что у ВСУ – весьма выгодное положение, наши бойцы пытаются эту ситуацию изменить.Российские войска полностью контролируют Курдюмовку. Попытки боевиков ВСУ прорваться через железную дорогу были пресечены нашими бойцами. Таким образом, ощутимых успехов у противника на Артемовском направлении нет, зато наши бойцы добились успеха в Орехово-Васильевке, вытеснив оттуда украинские формирования.В то же время, украинские войска продолжают готовить активизацию действий на Северском выступе и Соледарском участке. Безусловно, последует и дальнейшая активизация на южных подступах к Артемовску. Российские военные перебрасывают сюда подкрепления, и это, по сообщениям военкоров, не только регулярные войска, но и подразделения ЧВК «Редут».