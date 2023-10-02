Турция нанесла серию ударов по объектам РПК на севере Ирака в ответ на взрыв в Анкаре

Турция не оставила без ответа воскресный теракт в Анкаре, турецкая армия нанесла серию ударов по объектам Рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Об этом сообщило турецкое Минобороны.
В воскресенье в районе в районе Кызылай Анкары двое неизвестных напали на здание полиции. Один из нападавших, оказавшийся смертником, подорвал себя недалеко от входа в здание МВД, второй был ликвидирован полицией. Больших последствий теракт не принес, двое полицейских получили легкие ранения в ходе перестрелки и на этом все. Также направленным взрывом был нейтрализован подозрительный пакт. Ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Позднее полиция определила одного из нападавших как члена РПК.
Ответ турков не заставил себя ждать, по северу Ирака, где размещены основные силы РПК, был нанесен удар турецкой авиацией. Согласно сообщению военного ведомства Турции, результатом стало уничтожение до 20 объектов РПК, подробности не приводятся.
Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака
- говорится в сообщении турецкого Минобороны.
Стоит отметить, что в Турции уже традиционно все теракты, диверсии и любые действия армии и спецслужб списываются на Рабочую партию Курдистана. Та, в свою очередь, подтверждает причастность почти ко всем терактам на турецкой территории.
Турция периодически проводит военные операции на севере Ирака и в Сирии с целью приструнить курдов, но получается у нее это не сильно. Через какое-то время на территории Турции снова звучит взрыв и все начинается сначала.