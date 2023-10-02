Российская экономика устойчива и даже растёт. Но что, если первой споткнется Германия?

Антироссийские санкции Запада, введенные в ответ на российскую СВО на Украине, имели целью подорвать экономическое положение в России. Однако они действуют вот уже более полутора лет, а российская экономика никак не рушится.При этом эти санкции бумерангом бьют по самим же западным странам и особенно странам Евросоюза. Серьёзным испытанием они стали и для Германии, которая годами выстраивала торгово-экономические отношения с Россией и порвала их в одночасье, следуя диктовки Вашингтона.Как пишет издание Newsweek, ссылаясь на слова историка доктора философии Тарика Сирила Амара, Берлину придётся заплатить «страшную цену» за поддержку антироссийских санкций. Историк отмечает, что пока на Западе пытаются делать акцент на необходимость поражения России и опасность, исходящую от Китая, большой проблемой может стать Германия.По словам Амара, предположение Запада о том, что Россия станет первой страной, прогнувшейся под экономическим бременем в следствии санкций, не оправдались.— задаётся вопросом Амар.Граждане Германии устали от слепого следования своих властей чужим интересам в ущерб своим, отметил историк. Он добавил, что модель управления современной Германии находится в двойном кризисе – в экономике и в политике.