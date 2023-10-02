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Newsweek: Антироссийская политика дорого обойдётся Германии

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Newsweek: Антироссийская политика дорого обойдётся Германии

Антироссийские санкции Запада, введенные в ответ на российскую СВО на Украине, имели целью подорвать экономическое положение в России. Однако они действуют вот уже более полутора лет, а российская экономика никак не рушится.


При этом эти санкции бумерангом бьют по самим же западным странам и особенно странам Евросоюза. Серьёзным испытанием они стали и для Германии, которая годами выстраивала торгово-экономические отношения с Россией и порвала их в одночасье, следуя диктовки Вашингтона.

Как пишет издание Newsweek, ссылаясь на слова историка доктора философии Тарика Сирила Амара, Берлину придётся заплатить «страшную цену» за поддержку антироссийских санкций. Историк отмечает, что пока на Западе пытаются делать акцент на необходимость поражения России и опасность, исходящую от Китая, большой проблемой может стать Германия.

По словам Амара, предположение Запада о том, что Россия станет первой страной, прогнувшейся под экономическим бременем в следствии санкций, не оправдались.

Российская экономика устойчива и даже растёт. Но что, если первой споткнется Германия?

— задаётся вопросом Амар.

Граждане Германии устали от слепого следования своих властей чужим интересам в ущерб своим, отметил историк. Он добавил, что модель управления современной Германии находится в двойном кризисе – в экономике и в политике.
Использованы фотографии:
www.protokoll-inland.de
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:12
    +4
    Заплатить придется всем в Европе.В том числе и нам.Я не гоаорю о жизнях наших парней,а о экономике,и недополученных средствах.В выигрыше остаются только США,ну и китайцы(как всеода сидят на берегу и смотрят,подсчитывая барыши)
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:18
      +3
      У кого есть мозг это понимали изначально. Вон на днях к примеру мэр Москвы прямо сказал, что партнёры с восточных рынков не хотят давать технологии, только готовая продукция. Как говорится, только бизнес, ничего личного. Поклонимся нашим либерам из ВШЭ, которые с 90-х стояли на "зачем своё, мы всё купим у соседей". Ну и пильщикам бюджета тоже.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 09:33
        -1
        Цитата: Копчёный
        У кого есть мозг это понимали изначально.

        Хм... Интересный вывод Вы делаете.
        То есть тот кто начал СВО..........
        1. Копчёный
          Копчёный Сегодня, 09:37
          0
          Тот кто начинал СВО живут в своём мире, а я вот простой смертный на грешной земле.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 09:21
      0
      -имели целью подорвать экономическое положение в России.
      Два в одном-и подорвать экономику конкурента в лице ЕС.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:32
      0
      немецкий флаг в пору перевернуть он будет символизировать от светлого настоящего, через кровавое в темное будущее.
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:16
    +3
    А куда им деваться-то. Страна де факто оккупирована американцами и те могут диктовать им любое поведение. И деться немцам просто некуда. Они даже вслух об этом не могут заявить. Только кивают как китайские болванчики головой и говорят спасибо, что вы нас защищаете от России.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 09:20
      +2
      Цитата: Павел_Свешников
      И деться немцам просто некуда. Они даже вслух об этом не могут заявить.

      Вот и не надо им ничего заявлять. Когда у немцев было право голоса они две мировые войны развязали! Есть нации, которые не должны быть независимыми. И это немцы. Они могут мирно жить только в феодально-раздробленном состоянии или под оккупацией.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 09:39
        -1
        А почему Англии и Америке можно по всему миру войны развязывать, а Германии нет? Результат то в итоге один и тот же! К тому же, прежде чем развязывать войну, Германии сегодня нужно нейтрализовать внутреннего врага в лице мигрантов -а они просто так не сдуются! К тому же любая современная война требует колоссального расхода ресурсов -а где у Германии нефть, газ, руда, и т п? И кажется, сами немцы это уже поняли, как и то, что нового Гитлера Германия больше не переживет!
        1. Катя_Иванова
          Катя_Иванова Сегодня, 09:50
          0
          А почему Англии и Америке можно по всему миру войны развязывать, а Германии нет
          Только потому, что они умнее и сильнее немчуры. И они победили в обеих мировых войнах. И у них есть нефть и газ.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    +1
    Newsweek: Антироссийская политика дорого обойдётся Германии

    Граждане Германии устали от слепого следования своих властей чужим интересам в ущерб своим, отметил историк. Он добавил, что модель управления современной Германии находится в двойном кризисе – в экономике и в политике.

    Это даже не смешно ... они САМИ это выбрали, а теперь, виш ли стонут.
    В общем, кто им доктор ...
    Хотя, по предположению тех, кто внимательно смотрит на события происходящие в неметчине, АДГ, вроде как, должна выйти на ведущие места в некоторых землях ...
    Они не за нас, конечно, просто они, как бы, за саму Германию ...
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:21
      -1
      Цитата: rocket757

      Это даже не смешно ... они САМИ это выбрали, а теперь, виш ли стонут.

      Вопрос какую часть немецкого общества представляет историк и доктор философии Тарик Сирил Амар.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:26
        +1
        Огромную наверное, походу вся Германия громко и усердно стонет. Ну, если, конечно, верить авторам новости и этому доктору. А верить им надо обязательно, иначе можно на бан нарваться. bully
    2. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 09:53
      -1
      Цитата: rocket757
      Это даже не смешно ... они САМИ это выбрали, а теперь, виш ли стонут.
      .

      а 1933 году они вообще выбрали Гитлера. И так будет всегда пока у это нации будет право выбора.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:19
    0
    Берлину придётся заплатить «страшную цену» за поддержку антироссийских санкций
    Надеюсь, что так и будет. А пока Берлин и не только он еще полностью не осознали к каким последствиям в итоге может привести из неуемное желание "победить Россию на поле боя" и попытаться задавить экономически.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:23
    +3
    ***
    ͟Ц͟е͟л͟и͟ ͟N͟A͟T͟O͟:

    — «Держать русских вне Европы,
    американцев - в Европе,
    а немцев - под Европой»...
    ---
    (Гастингс Исмей , Первый генеральный секретарь НАТО)
    ***
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:26
    +1
    Практика показала ,чтобы санкции действовали радикально они должны измеряться в килотоннах.Но в эту игру будут играть двое- а для запада это не приемлемо.Какое удовольствие лгбтэшнику - если задница мёрзнет и справлять еснадобности нечем.Мир ,запад не может обеспечить на 100%,кроме как лозунгом о западных ценностях.Прикол из США ,уменьшен экспорт нефти в Мексику,зато увеличен импорт Мексикой нефти из Сингапура,одного из центров "бодяжения "нашей нефти.Война запада на Украине, только поддерживает США на плаву.Вопрос что будет дальше ,когда Украина уйдёт полностью из под влияния запада.Пойдут к нам на поклон,простите нас.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:34
      -1
      Это у вас дураков в килотоннах, а у нормальных людей в деньгах. Мне вот зимнюю резину брать надо было, так теперь привычные западные бренды с 5К стали 10К и что забавно, "наши" и китайские!!! тоже.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:46
        -1
        Копчёный держите себя в руках. laughing Победить страну с ядерным потенциалом не возможно- деньгами.Тем более как оказалось,наша экономика не такая и маленькая в мировом масштабе.Деньги на СВО у нас почему-то не кончаются,да и переход " продовольственные карточки" не обсуждается в стране.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 09:33
    +1
    Просто газета "Newsweek" злорадствует.......немцы такие лохи,повелись на сладкие заокеанские речи....
  8. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:40
    0
    Прагматичные немцы перестали быть таковыми. Они отупели от влияния США во всех отраслях. Потеряли весь свой потенциал развития. Это их проблемы, видимо их время прошло.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 09:46
      -1
      Цитата: Аркадий007
      Прагматичные немцы перестали быть таковыми. Они отупели от влияния США во всех отраслях. Потеряли весь свой потенциал развития. Это их проблемы, видимо их время прошло.

      Вот в 1914 году немчура была очень умной и прагматичной. И в 1939 году и в 1941 году. Разумнейшая нация... Мы эту нацию хорошо знаем. Поэтому удивляет, когда кто-то в России говорит о немчурской прагматичности.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:47
    0
    Так немцы строят экономику США ,а не свою .Чего ожидали то ?