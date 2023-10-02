Focus: украинские медиа начали делать отрезвляющие выводы о контрнаступлении ВСУ

Пленные украинские военные

Украинские медиа, включая канал DeepState, анализируют контрнаступление, делая отрезвляющий вывод.

Немецкая пресса публикует материалы, в которых продолжает попытки проанализировать ход украинского контрнаступления. В издании Focus вышла статья, в которой идут отсылки к выводам самих же украинских обозревателей. Выводы эти были сделаны ресурсом DeepState, который указал, что заявленных ранее целей ВСУ не удастся добиться в рамках проводимого контрнаступления.Немецкие обозреватели, комментируя украинские оценки «контрнаступа», пишут об «отрезвляющих выводах украинских экспертов о продолжающемся без малого 4 месяца контрнаступлении».Из материала:Немецкие обозреватели пишут о том, что на Украине стали признавать следующее: «война на украинских условиях не закончится ни в 2023, ни в 2024 годах». Ранее такие выводы на Украине делать себе не позволяли, а в начале июня соцопросы показывали, что почти две трети украинцев уверены в успехе контрнаступления. Теперь таких «уверенных» осталось менее 12%. Да и то вполне понятно, что «уверенные в успехе контрнаступа» просто опасаются делиться своим реальным мнением «на камеру» или «под запись», даже если опрос проводится анонимно.Далеко не все СМИ самой Германии публикуют объективную информацию о ходе украинского контрнаступления, однако факт остаётся фактом: всё больше публикаций в немецкой прессе свидетельствует о том, что в ФРГ не считают украинскую армию способной одержать «победу над Россией на поле боя». Однако пока это никак не влияет на военные поставки из Германии на Украину. Однако поставки дальнобойных ракет Taurus правительство Шольца пока всё же придерживает, несмотря на давление со стороны США.