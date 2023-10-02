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Focus: украинские медиа начали делать отрезвляющие выводы о контрнаступлении ВСУ

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Focus: украинские медиа начали делать отрезвляющие выводы о контрнаступлении ВСУ

Пленные украинские военные



Немецкая пресса публикует материалы, в которых продолжает попытки проанализировать ход украинского контрнаступления. В издании Focus вышла статья, в которой идут отсылки к выводам самих же украинских обозревателей. Выводы эти были сделаны ресурсом DeepState, который указал, что заявленных ранее целей ВСУ не удастся добиться в рамках проводимого контрнаступления.

Немецкие обозреватели, комментируя украинские оценки «контрнаступа», пишут об «отрезвляющих выводах украинских экспертов о продолжающемся без малого 4 месяца контрнаступлении».

Из материала:

Украинские медиа, включая канал DeepState, анализируют контрнаступление, делая отрезвляющий вывод.

Немецкие обозреватели пишут о том, что на Украине стали признавать следующее: «война на украинских условиях не закончится ни в 2023, ни в 2024 годах». Ранее такие выводы на Украине делать себе не позволяли, а в начале июня соцопросы показывали, что почти две трети украинцев уверены в успехе контрнаступления. Теперь таких «уверенных» осталось менее 12%. Да и то вполне понятно, что «уверенные в успехе контрнаступа» просто опасаются делиться своим реальным мнением «на камеру» или «под запись», даже если опрос проводится анонимно.

Далеко не все СМИ самой Германии публикуют объективную информацию о ходе украинского контрнаступления, однако факт остаётся фактом: всё больше публикаций в немецкой прессе свидетельствует о том, что в ФРГ не считают украинскую армию способной одержать «победу над Россией на поле боя». Однако пока это никак не влияет на военные поставки из Германии на Украину. Однако поставки дальнобойных ракет Taurus правительство Шольца пока всё же придерживает, несмотря на давление со стороны США.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:01
    +6
    Focus: украинские медиа начали делать отрезвляющие выводы о контрнаступлении ВСУ
    Не смешите мои подковы laughing .... там медиополе зачищено до стерильного нестояния! Они могут писать только то, что нужно зелебобикам и их кураторам!
    т.е. начинают опять давить на жалость забугорного обывателя, что б развязать руки спонсорам, которые должны хоть как то аргументировать свои супер расходы на кукуевских зелебобиков, вместо того, что б финансировать в проблемные участки в своих странах!
    Всё как всегда, всё как по учебнику! soldier
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 09:04
      +2
      Украинские медиа, включая канал DeepState, анализируют контрнаступление, делая отрезвляющий вывод
      украинские медиа, как раз молчат, как рыба об лед. Это пишет немецкое издание со ссылкой на каких то обозревателей.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:10
        0
        Так у немцев, да и вообще, в гейропе, прессой рулят обиженные на "злую Россию", вобще обиженные на любую нормальность в этом мире.
        Детские комплексы ... тело взрослеет, а комплексы оста.тя навсегда.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:12
    +2
    Украинские медиа начали делать отрезвляющие выводы —

    ***
    — Какие вводы поступают,такие выводы и делают ...
    ***
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:14
    +1
    всё больше публикаций в немецкой прессе свидетельствует о том, что в ФРГ не считают украинскую армию способной одержать «победу над Россией на поле боя»
    Шольц, Бербок, Писториус другого мнения и ратуют за "украинскую победу" очень опасаясь последствий поражения. Ну, а немецкий народ в очередной раз подтянет пояса по рекомендации Бербок, дав возможность "зеленым" продолжить оказывать помощь киеву.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:19
      +1
      Да у них и поястребинее есть ... Цимерман и прочие, зеленушные, совсем больные на голову.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:51
    0
    Кто это делает такие выводы ?
    Если всей Европе не будут забивать мозги украинской пропагандой ,все лопнет как шар . Редкие трезвые материалы на эту тему ,очень редки