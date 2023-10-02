Украинское командование обеспокоено ситуацией на Времевском выступе в районе Великой Новоселки. В Генштабе ВСУ заявляют о российских контратаках на южном направлении.Там сообщают об активных действиях россиян в окрестностях Вербового, Старомайорского и Новодаровки.Также киевские силовики заявляют о боях в районе Андреевки под Артемовском.В то же время ВСУ пытаются наступать, согласно информации их Генштаба, в сторону Мелитополя и на Артемовском направлении.Примечательно, что данные российских источников, в основном, совпадают со сводкой украинского командования. Они тоже сообщают о контратаках ВС России на Запорожском направлении. Говорится о тех же населенных пунктах, а также о российских контратаках в районе Новопрокоповки, о которых Киев не упомянул. Источники РФ также отмечают, что обе противоборствующие стороны активно ведут контрбатарейную борьбу.Российские паблики и военкоры говорят и о встречных боях в районе Андреевки под Артемовском. Здесь они отмечают активную работу нашей артиллерии по позициям противника. Рассказывается также об удержании российскими войсками железнодорожной линии в Клещеевке. Здесь наши бойцы ощущают практически непрерывный прессинг со стороны ВСУ.Также украинский Генштаб сообщает о «безуспешных» российских атаках в районе Авдеевки. С такой оценкой вряд ли можно согласиться, ведь на данном участке ВСУ несут существенные потери.