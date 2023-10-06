Марина Мнишек. Попытка быть Феодорой



Марина Мнишек на картине Б. Зворыкина

«Целый сонм князей и графов,

И панов вельможных

Не разгонит скуки адской...

Панне Мнишек слишком скучны

Страсти томной излиянья,

Пылких юношей моленья,

Речи пошлые магнатов.

Панна Мнишек славы хочет,

Панна Мнишек власти жаждет!

На престол царей Московских

Я царицей сяду,

И в порфире златотканой

Солнцем заблистаю.

И сражу красой чудесной

Я москалей тупоумных,

И стада бояр кичливых

Бить челом себе заставлю.

И прославят в сказках,

Былях, небылицах

Гордую свою царицу

Тупоумные бояре!»

«Трем Самозванцам жена,

Мнишка надменного дочь…

Проклята, проклята будь

Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!»

Лжедмитрий II



М. П. Клодт. Марина Мнишек с отцом под стражей в Ярославле

«Было б меня спрашивать, когда он был жив; а теперь, как вы убили его, уже он не мой».



«Царица Марфа обличает Лжедмитрия». Раскрашенная литография по эскизу В. Бабушкина

«Возрастом не мал, рожеей смугол, нос немного покляп (горбатый), брови черны, не малы, нависли, глаза невелики, волосы на голове черны курчевавы, ото лба вверх взглаживает, ус чорн, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы…

По полски говорить и грамоте полской горазд, и по латыне говорити умеет».



Портрет Лжедмитрия II. Гравюра. XVII век

«Сидя однажды со своими офицерами за столом, (он) превозносил храбрость поляков, которые не ниже, а даже выше римлян, и среди многого другого сказал он также и следующее: мы, поляки, три года тому назад посадили на московский трон государя, который должен был называться Димитрием, сыном тирана, несмотря на то, что он им не был. Теперь мы второй раз привели сюда государя и завоевали почти половину страны, и он должен и будет называться Димитрием, даже если русские от этого сойдут с ума».

«Лжедмитрий II вышел на свое дело из пропойской тюрьмы и объявил себя царем под страхом побоев и пытки. Не он руководил толпами своих сторонников и подданных, а, напротив, они его влекли за собою в стихийном брожении, мотивом которого был не интерес претендента, а собственные интересы его отрядов».

«Мы не запираемся, что человек, который называет себя Димитрием, вовсе не Димитрий, и мы сами не знаем, кто он таков... Он Божие орудие».



Лжедмитрий II и Тушинский лагерь на картине С. В. Иванова, 1908 г.

Жена Тушинского вора

«Мужик грубый, обычаев гадких, в разговоре сквернословный».

«А Марина в Тушино бежала

И меня живого обнимала,

И, собрав неслыханную рать,

Подступал я вновь к Москве со славой».

Марина и Лжедмитрий II в Калуге

Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. Прибытие второго Самозванца в Калугу после бегства из Тушина

Калужская крепость, реконструкция

«Я уезжаю для защиты доброго имени, добродетели самой, – ибо, будучи владычицей народов, царицей московской, возвращаться в сословие польской шляхтянки и становиться опять подданной не могу».

«Мне ли, царице всероссийской, в таком презренном виде явиться к родным моим? Я готова разделить с царем все, что Бог ниспошлет ему».



Калуга, предполагаемый дом, где жили Лжедмитрий II и Марина Мнишек. Гравюра М. Рашевского по рис. И. Суслова. 1884 г.

Новый поход на Москву

«Пусть Его Величество король уступит Его Величеству царю Краков, а царь Его Величество уступит королю Его Величеству Варшаву».

«Бегство, даже если когда-либо и приносило спасение и, возможно, принесет его сейчас, недостойно. Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть – лучший саван».

Смерть второго Самозванца



Марина Мнишек, возбуждающая калужан к мести за смерть Тушинского вора (с рисунка А. Шарлеманя)

«А потом лежал в снегу – безглавый –

В городе Калуге над Окой,

Умерщвлен татарами и жмудью...

А Марина с обнаженной грудью,

Факелы подняв над головой,

Рыскала над мерзлою рекой

И, кружась по-над Москвою, в гневе

Воскрешала новых мертвецов

А меня живым несла во чреве».