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Житель украинского города Буча предложил сделать «плащ-невидимку» для защиты ВСУ от российских дронов

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Житель украинского города Буча предложил сделать «плащ-невидимку» для защиты ВСУ от российских дронов

Украинские «умельцы» пытаются разработать средства, позволяющие защищать войска от российских беспилотных летательных аппаратов. Житель города Буча предложил сделать «плащ-невидимку», якобы позволяющий защищать ВСУ от российских дронов. О «перспективной разработке» рассказало британское интернет-издание inews.


Как сообщат издание, «плащ» может быть изготовлен из черного материала, немного напоминающего брезент. Такой материал способен экранировать тепловой сигнал, излучаемый военнослужащими и военной техникой, и это позволит обеспечить «невидимость» подразделений для инфракрасных датчиков или тепловых датчиков, используемых российскими беспилотниками.

Ранее «плащи-невидимки» уже использовались для маскировки солдат, чтобы защитить их от установленных на дронах камер ночного видения. Например, так удавалось защитить раненых военнослужащих во время эвакуации с поля боя.

Издание пишет, что разработчики «плаща-невидимки» более всего впечатлены словами благодарности от непосредственных участников боевых действий. Другой вопрос, способна ли Украина производить необходимое количество таких защитных покрытий, но, скорее всего, на помощь киевскому режиму в выполнении данной задачи придут западные страны, которые обеспечат должное финансирование.

Впрочем, вряд ли руководство Украины в действительности озабочено сохранением жизней солдат, учитывая ту безжалостность и безразличие, с которыми их бросают в «мясные штурмы» в ходе контрнаступления ВСУ на ряде направлений. Скорее, речь идет о стремлении оградить дорогостоящую западную военную технику от выявления российскими дронами и последующих ударов по ней с воздуха.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:44
    +2
    Житель украинского города Буча предложил сделать «плащ-невидимку» для защиты ВСУ от российских дронов


    Плащ невидимка,ковёр самолёт,скатерть самобранка,а ещё лучше джина поймать или золотую рыбку ,чтобы все хотелки Зе исполнить.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:44
    0
    Что-то видно не так раз Британия так активизировалась в последнее время, везде эта Британия и именно в свете С. В. О.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:46
    0
    вряд ли руководство Украины в действительности озабочено сохранением жизней солдат

    Вчера пленный давал интервью . Вывезли на передний край и сказал укреплять окопы,но не сказали где они находятся . ТАМ МЫ ПОВСТРЕЧАЛИ РУССКИХ ВОЕННЫХ . Все ,служба закончилась
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:49
      0
      APASUS hi, пленный в 90% случаях на камеру скажет что скажут, по другому не бывает. Так что верить этим "пекарям", "водителям" и "музыкантам" я бы не стал.
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 09:49
    0
    Житель города Буча предложил сделать «плащ-невидимку»

    Лучше шапка-невидимка, меньше материалу уйдет, экономия будет.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:53
    0
    скорее всего, на помощь киевскому режиму в выполнении данной задачи придут западные страны, которые обеспечат должное финансирование.

    Ничего, нам помогут наши надёжные союзники по ОДКБ. Кто в это не верит, может минусовать.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:53
    0
    Житель города Буча предложил сделать «плащ-невидимку»
    а так же ковер-самолет, сапоги-скороходы и скатерть-самобранку