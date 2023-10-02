Житель украинского города Буча предложил сделать «плащ-невидимку» для защиты ВСУ от российских дронов

Украинские «умельцы» пытаются разработать средства, позволяющие защищать войска от российских беспилотных летательных аппаратов. Житель города Буча предложил сделать «плащ-невидимку», якобы позволяющий защищать ВСУ от российских дронов. О «перспективной разработке» рассказало британское интернет-издание inews.
Как сообщат издание, «плащ» может быть изготовлен из черного материала, немного напоминающего брезент. Такой материал способен экранировать тепловой сигнал, излучаемый военнослужащими и военной техникой, и это позволит обеспечить «невидимость» подразделений для инфракрасных датчиков или тепловых датчиков, используемых российскими беспилотниками.
Ранее «плащи-невидимки» уже использовались для маскировки солдат, чтобы защитить их от установленных на дронах камер ночного видения. Например, так удавалось защитить раненых военнослужащих во время эвакуации с поля боя.
Издание пишет, что разработчики «плаща-невидимки» более всего впечатлены словами благодарности от непосредственных участников боевых действий. Другой вопрос, способна ли Украина производить необходимое количество таких защитных покрытий, но, скорее всего, на помощь киевскому режиму в выполнении данной задачи придут западные страны, которые обеспечат должное финансирование.
Впрочем, вряд ли руководство Украины в действительности озабочено сохранением жизней солдат, учитывая ту безжалостность и безразличие, с которыми их бросают в «мясные штурмы» в ходе контрнаступления ВСУ на ряде направлений. Скорее, речь идет о стремлении оградить дорогостоящую западную военную технику от выявления российскими дронами и последующих ударов по ней с воздуха.