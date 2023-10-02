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Британское издание: В Лондоне опасаются последствий планов Киева в отношении Крыма

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Британское издание: В Лондоне опасаются последствий планов Киева в отношении Крыма

В Киеве поставили перед собой задачу "вернуть" Крым, однако до сих пор этого не сделали. Да и на Западе уже сомневаются в том, что украинская армия способна выйти к Крыму, перерезав сухопутный путь его снабжения. В Великобритании вообще высказали беспокойство в отношении планов Генштаба ВСУ. Об этом пишет The Sunday Times.


По данным британского издания, в Лондоне опасаются, что планы Зеленского "освободить" Крым могут сработать не так, как планировали в Киеве. По задумке, украинская армия в начале июня должна была с ходу проломить российскую оборону, взять несколько городов и выйти к Азовскому морю, тем самым перерезав сухопутный путь в Крым. Затем планировалось выйти к границам полуострова и начать его "освобождение".

Теперь же ситуация кардинально другая, ВСУ до сих пор не сумели прорвать российскую оборону и фактически стоят на месте. А тут еще и осень пришла с дождями. Как считают в Лондоне, дальнейшие усилия по "освобождению" Крыма столкнутся с трудностями. Во-первых, непогода. Британцы считают, что дожди не дадут ВСУ приблизиться к границам Крыма. Во-вторых, российская армия, она тоже будет препятствием, в Москве не собираются отдавать полуостров кому бы там ни было.

Также британцы считают, что у Киева нет комплексного плана реинтеграции населения полуострова обратно на Украину, к тому же не стоит забывать и о партизанском движении на "освобожденных" территориях. В общем, никаких шансов.

Между тем, Зеленский не намерен отступать от своих планов, он прямо заявил, что украинская армия непременно "освободит" полуостров.

Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами

- заявил главарь киевской хунты.
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:46
    0
    И опять Британия, и опять по поводу Украины.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 09:51
      0
      Штаты уходят воевать с Китаем. Англичане теперь за главных. Не зря же приезжали недавно в Киев. Французы тоже вроде как, но, наверное на подхвате и по промышленной части, не зря же делегацию промышленников везли.

      Немцев задвинули, ненадёжные какие-то, ракеты не передали до сих пор. Да и опасно, окрепнут и могут кое-что припомнить.

      Интересно, поладят англичане с французами? А то вспылят лягушатники, захотят сами на первые роли вылезти и подерутся
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:48
    0
    Кто о чем ,а вшивый о бане.В Англии дел других нет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:51
      0
      tralflot1832 hi, у них так не первый день, судя по сайту складывается впечатление что Англия активизировалась на Украине.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 09:52
      +1
      Есть, но нам пишут на темы которые, по мнению редакции, интересны нам.
      Согласитесь, о чем пишут в Англии по поводу остального мира нас обычно мало трогает.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:58
    0
    В Лондоне опасаются последствий планов Киева в отношении Крыма

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    Вы бы за Шотландию попереживали,не ровен час ...
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