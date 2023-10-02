Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами

В Киеве поставили перед собой задачу "вернуть" Крым, однако до сих пор этого не сделали. Да и на Западе уже сомневаются в том, что украинская армия способна выйти к Крыму, перерезав сухопутный путь его снабжения. В Великобритании вообще высказали беспокойство в отношении планов Генштаба ВСУ. Об этом пишет The Sunday Times.По данным британского издания, в Лондоне опасаются, что планы Зеленского "освободить" Крым могут сработать не так, как планировали в Киеве. По задумке, украинская армия в начале июня должна была с ходу проломить российскую оборону, взять несколько городов и выйти к Азовскому морю, тем самым перерезав сухопутный путь в Крым. Затем планировалось выйти к границам полуострова и начать его "освобождение".Теперь же ситуация кардинально другая, ВСУ до сих пор не сумели прорвать российскую оборону и фактически стоят на месте. А тут еще и осень пришла с дождями. Как считают в Лондоне, дальнейшие усилия по "освобождению" Крыма столкнутся с трудностями. Во-первых, непогода. Британцы считают, что дожди не дадут ВСУ приблизиться к границам Крыма. Во-вторых, российская армия, она тоже будет препятствием, в Москве не собираются отдавать полуостров кому бы там ни было.Также британцы считают, что у Киева нет комплексного плана реинтеграции населения полуострова обратно на Украину, к тому же не стоит забывать и о партизанском движении на "освобожденных" территориях. В общем, никаких шансов.Между тем, Зеленский не намерен отступать от своих планов, он прямо заявил, что украинская армия непременно "освободит" полуостров.- заявил главарь киевской хунты.