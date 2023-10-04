Не апрельские тезисы академика Глазьева

Герои и подвиги

Перечитывая заново

А как же олигархи?

Миллиарды мечты

Параллельные схемы

Альтернатива? Net!

Один из авторов неплохо знает Сергея Глазьева лично. Встречались и общались не единожды. Но при этом С. Глазьев «нехорошего» знакомого постоянно не узнавал. Простим, ведь по складу характера С. Глазьев из той породы лидеров-харизматиков, которые абсолютно и, признаем, порой обоснованно, уверены в своей абсолютной правоте.Они же готовы вести свою паству в любом направлении, под любыми знамёнами, причём не суть какими. Главное – вести. Вспоминается его работа на посту министра внешнеэкономических связей в правительстве Гайдара и его депутатство в Госдуме от КПРФ.Свои речи и выступления он всегда строит по принципу «за всё хорошее и против всего плохого». И тут мы с ним полностью согласны. Кто же будет против хорошего возражать. Вот, к примеру, его недавнее выступление на канале «Царьград».Читается взахлёб, написано хлёстко, доказательно. А потом, если чуть подумать, начинаются вопросы, а делать-то что? Где предложения самого жëсткого критика?С тех пор как Сергея Глазьева в 2019 году освободили от обязанностей советника президента по ЕАЭС, многие считали его кандидатом на должность председателя ЦБ РФ. Под нынешней «железной леди» кресло вроде бы качалось, и не раз, но, согласимся, не сильно.В желании стать председателем Центробанка нашей страны многим не откажешь. Нашему герою тоже, и в атаку на Э. Набиуллину он пускался уже не раз. То, что наша главная банкирша умеет девальвировать рубль даже тогда, когда в ЦБ РФ есть тройное покрытие валютой всей рублёвой массы, мы прекрасно и без него знаем, вспомним хотя бы конец 2014 года.Но сейчас академик Глазьев приводит два новых негативных обстоятельства: инфляцию и прошлогодний вывоз капитала в размере 243 млрд долларов. И тут надо разбираться. Набиуллина, как глава ЦБ, критикуется многими и за многое, вплоть до того, что якобы превратила Банк России в филиал ФРС, во что в нынешних условиях, вообще-то, верится с трудом.Но к текущей инфляции вся критика имеет лишь косвенное отношение. Ибо Банк России, как не давал денег экономике за 11 лет правления Эльвиры Сахипзадовны, так и не даёт их сейчас. И всем экономистам нелиберального толка давно понятно, что наша инфляция есть следствие глобальной мирохозяйственной инфляции, которую устроили США, вливая в мирохозяйственный оборот десятки триллионов долларов.В ЕС инфляция выше, чем у нас. Даже в крохотной Монголии, которая полностью завязана на Китай, и там инфляция 15 %. Это обвинение Сергея Глазьева с Эльвиры Набиуллиной снимаем.Дальше смотрим на «бегство капиталов».Это что? Опять олигархи плохие? Или это нормальный экономический процесс? В 1990-е и в 2000-е годы, да и позже, наши олигархи действительно вывезли из страны примерно два триллиона долларов в общей сумме. Много чего там понакупили, надеялись, что будут на Западе как сыр в масле кататься.А тут санкции, и не только против России, но и индивидуальные. Американцы в любых офшорах деньги российских олигархов находят. Швейцария и Кипр тому пример.И что прикажете? Куда деньги уводить? А главное – зачем? Ведь дома, в России, и надёжнее, и сохраннее. Заплатил налоги и спи спокойно.Раз уж академику от экономики недосуг просто разобраться с этой цифрой в 243 миллиарда, то попробуем сделать это сами.Итак, релоканты призывного возраста, которым папа с мамой денежку посылают, плюс пацифисты-эмигранты, которые поругивают Россию, но продолжают из России кормиться (замок в деревне Грязи за миллиард рублей продают) явно внесли свой весомый вклад в глазьевское «бегство капиталов».Средняя оценка этого вклада – 50 млрд долларов, точных цифр нет, плюс-минус 10 %. Гастарбайтеры, по которым точной статистики нет вообще, ибо приезжают – уезжают, причём не с пустыми руками. Но есть доковидная банковская статистика по отдельным странам.На один Таджикистан тогда приходилось 6–8 млрд долларов в год. А ведь сейчас едут даже из Вьетнама и Китая. Как ни крути, а опять цифра под 50 миллиардов выскакивает.Теперь туристы, из ближних маршрутов – это Турция, под пять миллионов человек или 7–8 миллиардов. Примерно столько же накинем на Египет и Эмираты. А ведь ещё есть Мальдивы, Венесуэла, Куба, Таиланд, да и в Европу (через Стамбул) тоже ездить не перестали. Тут тоже 30–40 миллиардов примеряется.Был когда-то в ЦБ РФ толковый зампред – Виктор Мельников. Занимался валютным контролем и взаимодействовал с Росфинмониторингом. Был близким соратником Сергея Игнатьева, вместе с которым провёл Россию через мировой финансовый кризис 2008–2010 годов без инфляций и больших девальваций.Мельников ушёл из ЦБ вскоре после прихода туда Э. Набиуллиной. По его оценкам, в конце 2000-х годов больные и хворые, лечившиеся в западных клиниках, плюс наши студенты в западных вузах обходились платёжному балансу страны в 20–25 млрд долларов в год. Сейчас, может, и поменьше.Но в Израиле наших больных явно стало больше, а ещё появился медицинской маршрут в Индию. Тут примерную цифру назвать сложно, но реальный вклад этих расходов в постатейную разблюдовку глазьевских «беглых капиталов» явно имеется.И теперь последнее, и самое главное.Параллельный импорт и сопутствующие ему схемы. А они самые разные, иногда белые, иногда серые, а иногда темно-серые. Но чаще всего они связаны с невозвратом валютной выручки.Вместо неё в стране появляется товар, который попадает в таможенную статистику, но не попадает в статистику внешнеторговых операций, потому как деньги за этот товар через российские банки заграницу не уходили.Чаще всего это либо валютно-обменные операции (так называемые трансфертные сделки). Либо операции, оплаченные из не ввезённой в Россию выручки, а здесь показанные как оплаченные деньгами там, там же и взятыми в кредит.Журналистам заниматься сличением таможенной статистики с центробанковской достаточно сложно. А вот академик Глазьев, с высот своего положения, вполне мог бы этим вопросом и заняться, прежде чем кидать камни в российскую «железную леди».Повлиять на процесс параллельного импорта даже глава Центробанка вообще никак не в состоянии. Разве что воссоздать валютную монополию государства, как было до Горбачёва в СССР.И последнее, возвращаемся к вопросу, а что предлагает нам в качестве альтернативы Сергей Юрьевич Глазьев?Быть может, он знает, как бороться с мирохозяйственной инфляцией внутренними мерами одной страны?Или может приказать американской ФРС прекратить печатать доллары? Как-то мы в этом сильно сомневаемся.Или у него есть предложения, как исправить наш российский платёжный баланс?Ну так пусть и напишет: запрещается выезд из страны всем туристам, запрещаются банковские переводы гастарбайтеров на родину, запрещается всем россиянам лечиться, учиться и прятаться от призыва за рубежом.На секунду представим себе, что человек с такими взглядами станет председателем ЦБ РФ. Представляете, каких дров он наломает?И специально для тех, кто хочет поглубже изучить экономические взгляды Сергея Глазьева. Наберите в поисковике: «С. Глазьев, Мобилизационная экономика». Интернет насыплет много интересного.