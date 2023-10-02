Начальник пресс-центра группировки «Запад»: На Купянском направлении ВСУ потеряли три артиллерийских орудия и два взвода бойцов

Бои в зоне проведения специальной военной операции продолжаются от Херсонской до Харьковской областей, принимая более ожесточенный характер то на одном, то на другом направлениях.Информацией об оперативной обстановке на Купянском направлении, что на стыке Харьковской области Украины и российской Луганской Народной Республики, поделился начальник пресс-центра российской группировки «Запад», действующей на этом направлении, Сергей Зыбинский. Его заявление опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.Зыбинский назвал несколько успешных действий российских сил на этом направлении:• были нанесены авиаудары по пунктам временной дислокации 25 воздушно-десантной и 43 механизированной бригад ВСУ у сел Берестовое и Копанки в Харьковской области;• Близ населенного пункта Степовая Новоселовка в Харьковской области артиллерийским огнем была сорвана ротация подразделений 32 механизированной бригады ВСУ;• В районах сел Песчаное, Новолюбовка, Новая Кругляковка российские артиллеристы уничтожили три артиллерийских орудия противника – 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», гаубицы 2А65 «Мста-Б» и М-777, последняя из которых американского производства.По словам начальника пресс-центра, в общем ВСУ потеряли на этом направлении два взвода бойцов.