Президент Ирака выступил против военных операций турецких войск в Иракском Курдистане

Багдад выступает против военного присутствия Турции или нанесения авиационных ударов турецкими войсками по территории Иракского Курдистана. Об этом заявил президент Ирака Абдул-Латиф Рашид, сообщает информационное агентство Reuters.
Ранее турецкие вооруженные силы в очередной раз атаковали с воздуха объекты курдских формирований на севере Ирака. По утверждению Анкары, в результате атак с воздуха были уничтожены 20 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.
Удары по территории Иракского Курдистана последовали за совершенным в Анкаре подрывом автомобиля. Ответственность за взрыв взяла на себя Рабочая партия Курдистана.
Отметим, что Турция давно демонстрирует военную активность на севере Ирака, пользуясь слабостью центральной власти этой арабской страны. Например, в Иракский Курдистан были направлены турецкие подразделения спецназа.
Президент Ирака заявил, что в результате турецких ударов гибнут мирные жители и гости региона. Он выразил надежду на соглашение между Багдадом и Анкарой, по типу ранее заключенных договоренностей с Тегераном. Однако в действительности мы можем наблюдать лишь банальную реализацию «права сильного». Понимая, что ни Ирак, ни Сирия в настоящее время не могут дать турецким войскам достойный отпор, Анкара проводит свои военные операции на территориях суверенных государств, будучи уверенной в своей полной безнаказанности.