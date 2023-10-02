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Президент Ирака выступил против военных операций турецких войск в Иракском Курдистане

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Президент Ирака выступил против военных операций турецких войск в Иракском Курдистане

Багдад выступает против военного присутствия Турции или нанесения авиационных ударов турецкими войсками по территории Иракского Курдистана. Об этом заявил президент Ирака Абдул-Латиф Рашид, сообщает информационное агентство Reuters.


Ранее турецкие вооруженные силы в очередной раз атаковали с воздуха объекты курдских формирований на севере Ирака. По утверждению Анкары, в результате атак с воздуха были уничтожены 20 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.

Удары по территории Иракского Курдистана последовали за совершенным в Анкаре подрывом автомобиля. Ответственность за взрыв взяла на себя Рабочая партия Курдистана.

Отметим, что Турция давно демонстрирует военную активность на севере Ирака, пользуясь слабостью центральной власти этой арабской страны. Например, в Иракский Курдистан были направлены турецкие подразделения спецназа.

Президент Ирака заявил, что в результате турецких ударов гибнут мирные жители и гости региона. Он выразил надежду на соглашение между Багдадом и Анкарой, по типу ранее заключенных договоренностей с Тегераном. Однако в действительности мы можем наблюдать лишь банальную реализацию «права сильного». Понимая, что ни Ирак, ни Сирия в настоящее время не могут дать турецким войскам достойный отпор, Анкара проводит свои военные операции на территориях суверенных государств, будучи уверенной в своей полной безнаказанности.
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10 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:34
    0
    Ну вот , значит можно наносить удары по сопредельной территории наносящий военный ущерб стране, а теперь давайте про Польшу и Германию, кто скажет что они не участники конфликта на украине, и как далеко их "не участие" зайдет. Участники, абсолютно верно, все дело в нашем не понимании и не решительности. Последний пример сегодняшний шабаш министров иностранных дел ЕС в Киеве, мы даже тут труханули их разогнать, хотя бы на подъезде к Киеву, а еще лучше уничтожить всю тусовку разом, это бы послужило демонстрации серьезности наших намерений, они ведь приехали обсудить как Россию уничтожить.
    1. Cartograf
      Cartograf Сегодня, 15:48
      0
      Наш президент и главком и за ним стоящие элиты,думают вернуть 2020г не принимая жёстких мер на действия западных лидеров. Поэтому СВО продлится ещё года два три,пока украинцы не закончатся
      1. A17ttt
        A17ttt Сегодня, 16:01
        -1
        да ладно.

        а коль в голове у них другие мысли?
        как пример перемолоть активную часть населения в России? почему к примеру все время словесные интервенции в адрес Польши и т.д.?
        Кое где на ресурсе предположили, что это все от того, что при ведении военных дел на территории РФ - граждане встанут на защиту. Пойдут снова до Берлина, Лондона и границ США. Кто же тогда будет работать для экспорта и валюты?! Да и в целом, как люди в таком случае отнесутся к своим руководителям, которые постараются отсидеться в кабинете за бронью и всячески суетясь,чтобы не потерять свои деньги.
        А так сгинет значительная часть граждан и РФ и будет (останется) 2-а культурных торговых центра, на Западе - Москва, и на Востоке - Владивосток. Которые будут перемалывать экономику России. Отправляя вглубь ее территории - вахтовиков и гастробайтеров.
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 15:35
    +2
    -ни Ирак, ни Сирия в настоящее время не могут дать турецким войскам достойный отпор,
    В регионе(кроме Израиля) отпор НИКТО не даст...члену НАТО.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 16:05
      0
      НАТО тут ни при чем. За султана они не впишутся.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:13
      0
      Про Иран не забывайте,но он также проводит операции против курдов.
      1. MAESTRO_33
        MAESTRO_33 Сегодня, 17:02
        0
        Не против курдов, а именно против РПК. В Иране есть провинции, которые практически не контролируются Тегераном.
  3. MAESTRO_33
    MAESTRO_33 Сегодня, 16:59
    0
    Руководство Ирака практически не контролирует ситуацию внутри страны. А вот с руководством Иракского Курдистана у Турции ну ооочень хорошие отношения. Сам глава региона Нечирван Барзани называет Эрдогана своим "аби", что означает старший брат. Барзани периодически посещает Турцию и также воюет против РПК. И в этом аспекте Турция и Иракский Курдистан являются союзниками. Странно, что автор не упомянул эту немаловажную деталь.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 18:27
      0
      Ох не зря Садам с ними со всеми там жестко разговаривал. И был мало-мальский порядок.

      А нынешний Ирак непонятно что из себя представляет.

      Курды, при поддержке США, заявили о создании Независимого Иракского Курдистана. Во главе которого уселся преступный клан Барзани. Пока они там налаживали свою государственность и строили планов громадье по тому, как будут распоряжаться свалившейся им на голову "манны небесной" в виде газа и нефти, само Ирак недолго лукавствуя "подкупил" руководство одной из главных курдских партий и спокойно ввело свои войска в эти самые газо и нефтеносные районы на севере страны, находящиеся под контролем курдов.

      Неделю назад, эти самые сепаратисты обратились к Багдаду с нижайшей просьбой профинансировать свои госучреждения (или что-то в этом роде). Сразу после получения помощи они снова взбрыкнулись на своих спасителей.

      А сегодня, 2 октября, парламент Ирака принял резолюцию, которая обязывает министерства и госучреждения страны временно прекратить все финансовые операции с курдским регионом.

      На настоящий момент ни одно государство мира не признало независимость Курдистана.

      В это же время турецкий язык стал одним из официальных языков в провинции Киркук.

      Просто это еще один шаг в претворении плана Турции по захвату Мосула и Киркука…
  4. костя1
    костя1 Сегодня, 19:19
    0
    Забавный такой президент-у него в стране иностранные войска воюют-а он, всего лишь-робко против