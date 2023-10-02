(...) не ожидаю отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна

В Польше уже есть истребители Typhoon королевских ВС. Британские пилоты вместе с нашими пилотами F-16 будут патрулировать польское воздушное пространство

Британских боевых кораблей не будет в Черном море, Лондон не намерен отправлять свой флот для защиты украинских зерновозов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.Глава британского военного ведомства резко сдал назад после вчерашних заявлений. Накануне развоевавшийся Шэппс намеревался отправить британских солдат на Украину, а корабли в Черное море, но, по-видимому, получил выговор и сегодня сделал опровергающие заявления. Как оказалось, британские корабли в Черное море уже не отправляются, хотя в Киеве уже намеревались освободить для них целый причал в Одессе.- заявил Шэппс в беседе с журналистом The Guardian.Накануне премьер-министру Великобритании Риши Сунаку пришлось в срочном порядке опровергать заявление Шэппса о возможной отправке британских военнослужащих на Украину. Министр обороны вдруг решил, что готовить украинских солдат на украинской территории гораздо дешевле и эффективнее, чем везти к себе. Поэтому он с чистой душой заявил об отправке военных инструкторов на Украину. Его заявление растиражировали СМИ, после чего пришлось вмешаться уже Сунаку.Единственное, в чем Шэппс не обманул, это отправка в Польшу британских самолетов Eurofighter Typhoon для защиты от "российской угрозы". Сегодня польское Минобороны подтвердило прибытие четырех истребителей, которые должны помешать России вмешаться в польские выборы.- завил Мариуш Блащак.