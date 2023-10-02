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Британский министр обороны Шэппс опроверг планы по отправке кораблей в Чёрное море для защиты украинских зерновозов

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Британский министр обороны Шэппс опроверг планы по отправке кораблей в Чёрное море для защиты украинских зерновозов

Британских боевых кораблей не будет в Черном море, Лондон не намерен отправлять свой флот для защиты украинских зерновозов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.


Глава британского военного ведомства резко сдал назад после вчерашних заявлений. Накануне развоевавшийся Шэппс намеревался отправить британских солдат на Украину, а корабли в Черное море, но, по-видимому, получил выговор и сегодня сделал опровергающие заявления. Как оказалось, британские корабли в Черное море уже не отправляются, хотя в Киеве уже намеревались освободить для них целый причал в Одессе.

(...) не ожидаю отправки каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море для разблокирования экспорта украинского зерна

- заявил Шэппс в беседе с журналистом The Guardian.

Накануне премьер-министру Великобритании Риши Сунаку пришлось в срочном порядке опровергать заявление Шэппса о возможной отправке британских военнослужащих на Украину. Министр обороны вдруг решил, что готовить украинских солдат на украинской территории гораздо дешевле и эффективнее, чем везти к себе. Поэтому он с чистой душой заявил об отправке военных инструкторов на Украину. Его заявление растиражировали СМИ, после чего пришлось вмешаться уже Сунаку.

Единственное, в чем Шэппс не обманул, это отправка в Польшу британских самолетов Eurofighter Typhoon для защиты от "российской угрозы". Сегодня польское Минобороны подтвердило прибытие четырех истребителей, которые должны помешать России вмешаться в польские выборы.

В Польше уже есть истребители Typhoon королевских ВС. Британские пилоты вместе с нашими пилотами F-16 будут патрулировать польское воздушное пространство

- завил Мариуш Блащак.
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14 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:38
    +2
    Британский министр обороны Шэппс опроверг планы по отправке кораблей в Чёрное море для защиты украинских зерновозов
    . Вот уж пСиса болтун... он пальму первенства у Столтенберга перехватит на раз, два, можно не сомневается.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 15:51
      +2
      То посылаем, то не посылаем... Даже наши болтуны так быстро и так резко свои решения не меняют... Последний раз так бритишей напугал инцидент с эсминцем HMS Defender...
  2. ASM
    ASM Сегодня, 15:47
    +3
    Дурдом. Я понимаю, когда несут чушь всякие депутаты, советники, иксперды и т.д. Но тут абсолютно официальное лицо - глава министерства, наделенное реальной властью, несет пургу, открещиваться от которой приходится главе страны. Да за такое не просто прочистку мозгов через все дыры, а увольнять нужно.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:51
    +1
    Британский министр обороны Шэппс опроверг планы по отправке кораблей в Чёрное море для защиты украинских зерновозов

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    Вот что крест животворящий «Циркон» гиперзвуковой делает...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:52
    +8
    Я так понял, что небо у пшеков будет закрыто плотно, вбросить бюллетени нам с самолетов/вертолетов не получится. Эх, такой план обломили.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:39
      0
      Есть вариант :" Кот Скрипалей" занесёт бюллетень, но чур, молчок
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:53
    +1
    Я же говорю- перепил. Проспался и..."и-ё-ё-ё-ё-ё, что же я там наболтал". laughing
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 16:37
      0
      " перепил", а закусить забыл и понесло мужика.
      Впрочем, что что у пьяного на языке, то у трезвого в уме "(с)
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:13
    0
    Также, кроме опровержения от Риши Сунака, г-на Шэппса предупредили из Адмиралтейства, что ему жизненно необходимо пройти IQ тест.
  7. vladcub
    vladcub Сегодня, 16:34
    -1
    1) "доктрина Монро" : Турция не должна пропустить боевые корабли, во время войны.
    2)это было бы прямое участие в войне, а это на фиг надо Америке и, Сунак, мне он кажется, агрессивные деда Байдена
    1. vadivm59
      vadivm59 Сегодня, 19:37
      +1
      доктрина Монро,это штатовская доктрина.и к Турции ни какого отношения не имеет. КОНВЕНЦИЯ МОНТРЁ-.это вот про турецкие проливы.
  8. Фразах
    Фразах Сегодня, 16:37
    +1
    Что ж ты фраер сдал назад, не по масти флот тебе... Настоящий мужик: слово дал, слово взял обратно.
  9. костя1
    костя1 Сегодня, 19:15
    0
    Что сказал-я такого не говорил-вы меня неправильно поняли?
  10. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:50
    0
    А, как йон может чего-то там отправлять, если заходить военным кораблям не входящих в Черноморский клуб насколько мне- двоячнику известно, не приветствуется?
    Для защиты хоть зерновозов, хоть колхозов... hi