«Мы восстановили нашу территориальную целостность»: Президент Азербайджана прокомментировал завершение военной операции в Карабахе

Военная операция в Карабахе позволила Баку выполнить главную задачу и завершить конфликт, навязанный извне. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По утверждению Алиева, в результате военной операции якобы была восстановлена справедливость, а Азербайджан смог защитить свое достоинство. Опыт карабахской операции азербайджанский лидер назвал уникальным.
Мы восстановили нашу территориальную целостность, которая была нарушена на протяжении 30 лет
- заявил Алиев.
Историю событий последних 33 лет в Нагорном Карабахе Алиев назвал трагедией и гуманитарной катастрофой азербайджанской нации. Сейчас, отметил азербайджанский президент, Баку будет продвигать в качестве повестки дня мир на Кавказе и в регионе в целом.
Правда, в своем выступлении Ильхам Алиев не стал пояснять, укладывается ли в повестку «мира на Кавказе» и «восстановления справедливости» исход практически всех мирных жителей Нагорного Карабаха с его территории. Ведь ранее Армения приняла более 100 тысяч беженцев, с учетом того, что до начала азербайджанской военной операции в непризнанной Нагорно-Карабахской республике проживали около 120 тысяч человек. Понятно, что абсолютное большинство этих людей с огромной долей вероятности никогда более не вернутся в Карабах.
Теперь, судя по всему, Азербайджан приступит к заселению в Карабах уже этнических азербайджанцев, в том числе и тех, кто в начале 1990-х годов был вынужден покинуть территорию этого региона.
Напомним, что военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе фактически продлилась сутки. После этого лишенный поддержки Армении Нагорный Карабах был вынужден капитулировать. В Степанакерт и другие населенные пункты вошли азербайджанские войска и полиция, а армянское население оперативно покинуло регион.