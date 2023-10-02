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«Мы восстановили нашу территориальную целостность»: Президент Азербайджана прокомментировал завершение военной операции в Карабахе

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«Мы восстановили нашу территориальную целостность»: Президент Азербайджана прокомментировал завершение военной операции в Карабахе

Военная операция в Карабахе позволила Баку выполнить главную задачу и завершить конфликт, навязанный извне. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.


По утверждению Алиева, в результате военной операции якобы была восстановлена справедливость, а Азербайджан смог защитить свое достоинство. Опыт карабахской операции азербайджанский лидер назвал уникальным.

Мы восстановили нашу территориальную целостность, которая была нарушена на протяжении 30 лет

- заявил Алиев.

Историю событий последних 33 лет в Нагорном Карабахе Алиев назвал трагедией и гуманитарной катастрофой азербайджанской нации. Сейчас, отметил азербайджанский президент, Баку будет продвигать в качестве повестки дня мир на Кавказе и в регионе в целом.

Правда, в своем выступлении Ильхам Алиев не стал пояснять, укладывается ли в повестку «мира на Кавказе» и «восстановления справедливости» исход практически всех мирных жителей Нагорного Карабаха с его территории. Ведь ранее Армения приняла более 100 тысяч беженцев, с учетом того, что до начала азербайджанской военной операции в непризнанной Нагорно-Карабахской республике проживали около 120 тысяч человек. Понятно, что абсолютное большинство этих людей с огромной долей вероятности никогда более не вернутся в Карабах.

Теперь, судя по всему, Азербайджан приступит к заселению в Карабах уже этнических азербайджанцев, в том числе и тех, кто в начале 1990-х годов был вынужден покинуть территорию этого региона.

Напомним, что военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе фактически продлилась сутки. После этого лишенный поддержки Армении Нагорный Карабах был вынужден капитулировать. В Степанакерт и другие населенные пункты вошли азербайджанские войска и полиция, а армянское население оперативно покинуло регион.
Использованы фотографии:
Президент Азербайджана / https://president.az/
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46 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:40
    +2
    И что теперь, какие последствия и для кого они будут радостные, а для кого наоборот?
    Процесс закончен или нет?
    1. Умник
      Умник Сегодня, 15:54
      +9
      Победителей не судят! Молодец Алиев разрулил ситуацию, а беженцы это проблема проигравшей стороны. Примерно так должна была работать СВО
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 16:01
      0
      По моему, это всё равно никогда не закончится... Территориальные споры начались тогда, когда первобытный человек, взяв в руки палку и камень, осознал что с их помощью можно прогонять сородичей с наиболее лакомых территорий и пока такие спорные территории существуют, такие конфликты будут продолжаться... Надеюсь, что свои территории Россия больше никогда никому не подарит и не сдаст... Уж больно дорого нам обходятся такие "подарки"...
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 16:21
      +4
      Похоже,что проблему "Зангезурского коридора" пока отложили.
      1. AlOrg
        AlOrg Сегодня, 20:15
        -1
        Эта проблема будет сразу же решаться если и как только Россия потерпит поражения в украине
    4. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:36
      +1
      Интересно, а какой стране Алиев показал пример того, как можно быстро и почти безболезненно выселить армян из руководимого им государства?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 16:43
        +1
        Той, которая никогда этого не сделает.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:40
    +9
    Уважаю Алиева, он сделал то что должен, не взирая на недовольство Европы и США, и главное не затягивая конфликт. Сейчас бы России понять кто есть ху ? Хватит жить воспоминаниями, если уж армяне не помнят кто их спас как этнос, то нужна ли нам эта Армения, которая только просит и ничего не отдает. Лучше сторонится таких "союзников". В мире нет дружбы народов, есть только интересы стран, когда мы это поймем проблем будет меньше.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 15:53
      +5
      Цитата: Silver99
      Сейчас бы России понять кто есть ху

      чего понимать то ? армения - сша,азербайджан- турция... всё как божий свет видно.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 16:47
      +1
      когда мы это поймем проблем будет меньше.

      Да вроде как МЫ ВНИЗУ это понимаем.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:49
    +2
    Жаль, что эту фразу так и не произнёс Горбачев. А ведь это, пожалуй, единственное, за что ему можно было бы сказать "спасибо"!
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:54
    +4
    "Кто не захотел крепко держать черную рукоять меча, на того повернется острый клинок его" (c) Темучжин Есугеевич.
  5. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 15:55
    +6
    В Армяно- Азербайджанской войне ( войнах ) , отсутствуют любые недоумения. Отсутствуют
    " странности " и вопросы. Всё на 100% ясно и логично.
    **
    Соотношение совокупных ресурсов 75 к 25 , в пользу Азерб. Почти как соотношение ресурсов РФ и Укр. ( 80 к 20 ) ( для напоминания )
    Поначалу было .. как генерал из 17 мгновений сказал - " Фанатики могут победить , но они никогда не удержат победы "
    В последние 18-20 лет , правительство Азербайджана действовало разумно , аккуратно и последовательно. ( по всей человеческой разумности и логике ). Они аккуратно , но интенсивно готовились к войне. Интенсивно создавали и готовили армию. И Академическую мысль .. и навыки офицеров. И усиленное обучение личного состава. Постоянные " прогонки КШУ " . Постоянное корректирование генерального плана. Аккуратное прощупывание внешнеполитической обст. Форсированные закупки оружия ( и не любого.. а под генплан ) и накапливание расходных ресурсов... но втихаря. ит.д ит.д ит.д.
    И выжидали наилучший момент. Результат - классический блицкриг. И минимальные потери. Даже несмотря на горный театр .. где блицкриг провести оч. сложно.
    —————————
    Так что - нет вопросов.
    А вот действия правительства РФ ( отчасти и правительства Укр. ) , по логике Азербайджана - абсурдны.. даже безумны .. и состоят из одних только странностей и недоумений.
    Поскольку правительство РФ , действовало прямо противоположным образом , к действиям Азербайджанского правительства. Можно сказать - зеркально противоположно. По всем пунктам.
    Азерб. усиливал свою армию - РФ разрушала свою. Азерб. копил ресурсы - РФ массово взрывали запасы снарядов на полигонах .. аж земля тряслась.. и жители в крик жаловались. Ит.д по всем пунктам на все 100%.
    ————————
    Так что же ? Алиев в тыщи раз умнее что ли ? Нет, разумеется!!!!!
    Просто цели Алиева - диаметрально противоположны целям правительства РФ. ( прошу растолковать.. мне - дураку .. мои ошибки )
    Алиев любит свою страну и свой народ.. и действует в интересах и своей страны и народа.. он азербайджанец плоть от плоти азербайджанского народа.
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 16:04
      +9
      Ваша ошибка в том, что Азербайджан сошелся с Арменией один на один( Москва явно дала добро, преследуя свои интересы).
      В случае Россия -Украина - один на один исход давно был бы очевиден.. даже исходя из той первоначальной мягкости МО России.. однако коалиция из 50 стран вмешалась - согласитесь разница двух компаний есть..
      да, и .... если бы Россия не готовилась - давно бы скукожилась...главным образом экономически
      1. боеприпас
        боеприпас Сегодня, 16:08
        +3
        Цитата: Курильщик
        Ваша ошибка в том, что Азербайджан сошелся с Арменией один на один

        Увы! Это не так. Пока Алиев не заручился серьёзной поддержкой со стороны Турции . И военной и политической. Он ,( Алиев ) и не думал начинать. Так что .. не " один на один ".
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 16:11
          +2
          Цитата: боеприпас
          Пока Алиев не заручился серьёзной поддержкой со стороны Турции .

          Главной поддержкой Алиев заручился в Москве! Военную технику не продают той стороне, которая хочет тебя лишить каких то преференций ...
          Армения тем временем повступав во все союзы с Россией, связалась с западом... два стула под одним седалищем у маленькой страны- не самый лучший вариант..
          Итог закономерен. Тем более приоритеты Москвы поменялись, дабы победить запад, нужно было чем то поступиться..к тому же нужен выход к теплым морям, через Иран... планы далекоидущие, а на пути Армения виляет как последняя девка в порту..
          1. боеприпас
            боеприпас Сегодня, 16:22
            +2
            Цитата: Курильщик
            Главной поддержкой Алиев заручился в Москве!

            Ваш комментарии лишь подтверждают мой комментарий .-
            Аккуратное прощупывание внешнеполитической обстановски.

            Почти 20 лет выжидание момента , когда страны поддерживающие Армению будут отвлечены на другие заботы. И тут опять недоумение. Почему со стороны Р.Ф. намеренно были раскручены меры , чтобы западные страны гарантированно поддержали Украину.
            Ну и почему ? у меня нет ответа ...
            1. AlOrg
              AlOrg Сегодня, 20:17
              0
              Ответ прост. Отступление из под Киева и из под Харькова дали надежду на то что Россия не победит украину, после чего и пошли основные поставки
      2. Владимир Михалев
        Владимир Михалев Сегодня, 16:32
        +2
        Кого только поддерживать? Ты например знаешь что у Пашеняна канадский паспорт имеется. Так что нож в спину обеспечен.
      3. Умник
        Умник Сегодня, 17:23
        +1
        Так и было один на один первых 3 месяца точно! Ну а потом наступали от Киева обратно, НАТО расценил как слабость и пошли поставки.
  6. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 15:55
    +1
    Историю событий последних 33 лет в Нагорном Карабахе Алиев назвал трагедией и гуманитарной катастрофой азербайджанской нации. Сейчас, отметил азербайджанский президент, Баку будет продвигать в качестве повестки дня мир на Кавказе и в регионе в целом.
    Хотелось бы в это искренне верить. Предистория конфликта
    В 1988 году в НКАО началось широкое общественное движение за воссоединение с Арменией. 2 сентября 1991 года была провозглашена независимость от Азербайджана под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа). 10 декабря 1991 года, за несколько дней до официального распада Советского Союза, в Нагорном Карабахе состоялся референдум о независимости от Азербайджана, «за» проголосовали 99,89% участников.
    1. HattinGokbori88
      HattinGokbori88 Сегодня, 21:40
      0
      При совместном подсчете азербайджанцев, проживающих в степях Карабаха, и азербайджанцев, проживающих в горах Карабаха, азербайджанцы фактически составляли большинство. Но из-за того, что они были кочевниками, а также из-за дискриминационной политики советской власти большинство азербайджанцев Карабаха никогда не включалось в перепись.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:56
    +4
    «Мы восстановили нашу территориальную целостность»: Президент Азербайджана прокомментировал завершение военной операции в Карабахе

    Правильно...Мужик сказал - мужик сделал!
    Мне импонируют волевые руководители, которые трезво оценивают свои возможности и позицию оппонентов.
  8. Andobor
    Andobor Сегодня, 15:57
    +3
    Да, нравится не нравится, но это так, Алиев вписал себя в историю и решил основные проблемы своего народа.
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 16:05
      +4
      Какие проблемы? Что теперь 100 тыс беженцев. А давайте вам скажем чтобы вы убирались из своего дома за пару суток, как вам такое? Политики с разных сторон делают свои амбиции, а страдает простой народ.
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:10
        +5
        Ну в 90-х так сказали армяне азербайджанцам, теперь наоборот. У них там своя атмосфера. Кстати, в Азербайджане, беженцы из Карабаха были большой проблемой, там регулярно недовольство, митинги, поножовщина и вот теперь интересно как соросята разрулят эту проблему. Я ставлю на то, что выдавят в Россию. Видел уже в телегах армянских, что вместо ставить на вилы соросят, им готовы помочь в РФ с трудоустройством )))))))))))))
      2. Andobor
        Andobor Сегодня, 16:30
        +2
        Армяне оккупировали территории Азербайджана на которые они даже не претендовали на протяжении почти 30 лет, за них можно было выторговать любую автономию Арцаха, упёрлись, потеряли все, отличный пример решения вопроса, военными методами, я про Украину, там пять регионов уже российские, и это не конец.
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 16:56
        0
        Цитата: Ghost1
        Какие проблемы? Что теперь 100 тыс беженцев. А давайте вам скажем чтобы вы убирались из своего дома за пару суток, как вам такое? Политики с разных сторон делают свои амбиции, а страдает простой народ.

        Так то вы про беженцев правильно написали, однако вы упустили один существенный момент, который заключается в том, что Алиев как президент Азербайджана решал проблему азербайджанского народа, а стало быть решение проблем армянских беженцев находятся в компетенции президента Армении, который Пашинян и который тупо слил Карабах вместе со всеми его жителями. Так что вся вина за 100 тысяч беженцев лежит именно на Пашиняне.
        В судьбе каждого народа найдутся свои Иуды. У нас это Горбачёв с Ельциным, у украинцев вся президентская "обойма" начиная с Кравчука, у армян вот Пашинян, которые ради личных плюшек распродали суверенитет своей страны и ввергли миллионы своих граждан в нищету, разруху и войны в угоду западным странам. Мы слава Богу сумели восстановить свой суверенитет и право на проведение независимой политики(и то не до конца), а вот укропам и армянам повезло меньше и варианты сохранения их государственности стремятся к нулевому значению.
        Кстати, действующие лидеры европейских стран, тоже усердно выполняют роль иудушек и проводят политику направленную в ущерб своим странам и народам в угоду США, а стало быть все беды и лишения европейцев ожидают их в будущем, причём уже в обозримом будущем.
  9. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 16:15
    +3
    Армяне повыгоняли всех неармян со своих территорий,сами расселились в по всей земле...В одном списке по хитроопости с чубатыми козакамы и шниперсонами...
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:18
    0
    По утверждению Алиева, в результате военной операции якобы была восстановлена справедливость, а Азербайджан смог защитить свое достоинство. Опыт карабахской операции азербайджанский лидер назвал уникальным.

    Если ВО пишет "якобы", то почему не пишет, что не так в конфликте между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, который премьер-министр Армении назвал территорией Азербайджана?
    Редакция ВО начинает использовать набросы с лопат?
    1. MAESTRO_33
      MAESTRO_33 Сегодня, 16:40
      0
      С языка сняли. Хотел написать то же самое, но сперва решил дочитать комментарии.
  11. dump22
    dump22 Сегодня, 16:18
    0
    Ну что же, это безусловная победа, победа на 100%.

    Причем победа именно в таком стиле, как ее представляют наши турбо-патриоты.
    Все нелояльные жители территории "волшебным образом" исчезают за границей, а земля и все активы на ней полностью остаются в распоряжении победителей.

    Посмотрим же теперь, а что принесет Азербайджану эта победа, какие конкретно профиты он от нее получит.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:24
      +2
      Азербайджан получит и коридор в Нахичевань т.е границу с Турцией без помех и доступ к воде Севана. Для вас что подразумевается под словом "профиты"?
      1. dump22
        dump22 Сегодня, 17:39
        +1
        Азербайджан получит и коридор в Нахичевань...и доступ к воде Севана


        А как связаны между собой коридор в Нахичевань и Карабах?
        И совсем не понял насчет Севана. Озеро же полностью на территории Армении?

        Или вы подразумеваете, что "еще ничего не окончено" и у Армении будут забраны куски ее территории?
        1. Boris Manzhela
          Boris Manzhela Сегодня, 18:19
          +1
          Помнится, ещё в 90-х и 2000-х годах в СМИ высказывались предложения обмена территорий Нахичевани и Арцаха между Арменией и Азербайджаном, но дело не выгорело - по слухам, такой обмен был признан неравноправным правящими верхушками Баку и Еревана.
  12. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 16:25
    +3
    Всякая межнациональная вражда контрпродуктивна. Но как бы внутри себя не относились друг к другу эти два уважаемые мной народа, надо признать, что пока СССР был в силе никаких внешних проявлений вражды не было заметно. Но как только два нанайских мальчика - Ельцин и Горбачев затеяли между собой на виду у общества позорную возню, так и началось. Сумгаит и далее везде.. Эта возня, как чорт из табакерки, дает свои ядовитые всходы и сейчас. Если бы сорок лет назад кто-то стал рассказывать что русские и украинцы будут меряться количеством убитых и раненных с обоих сторон - да в психушку бы отправили. . Либералы всех мастей в свое оправдание брешут, что ССР распался в силу каких-то внутренних противоречий . Ерунда. СССР даже в конце событий обладал достаточной мощью, чтобы успешно запустить Буран. Что касается Запада, то он только использовал неожиданно открывшиеся перед ним возможностями - не более того. Даже алкогольная компания, проведенная неумело и суетливо не принесла такого вреда, как противостояние этих двух субъектов, потому что она показала слабость руководства, а значит любой прохвост понял, что можно действовать на доступной емму ареене хоть межнациональной, хоть политической. .
  13. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 16:27
    -1
    То что кто и как решает скажет думаю такой скан? https://topwar.ru/227228-my-vosstanovili-nashu-territorialnuju-celostnost-prezident-azerbajdzhana-prokommentiroval-zavershenie-voennoj-operacii-v-karabahe.html#
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 16:29
    -2
    «Мы восстановили нашу территориальную целостность»: Президент Азербайджана прокомментировал завершение военной операции в Карабахе

    Посмотрим надолго ли хватит таракана.
    Скоро снова какие-нибудь претензии к армянам найдутся, и пойдут дальше "землями прирастать". yes
    Кровушку вкусили, трудно будет перестроиться решать дела без неё, ой трудно.
  15. Фактор
    Фактор Сегодня, 17:05
    -1
    На самом деле Алиев-это кувалда Эрдогана на Кавказе. А Россия теряет свое влияние на Южном Кавказе. Пока на Южном. Северный Кавказ тоже с болевыми точками и пока держится на лояльности Чечни и Кадырова.

    Кавказ, как Афганистан и Балканы, всегда был средоточием и своеобразным запутанным клубком большой игры региональных и мировых держав.

    На сегодняшний день это прежде всего Россия, Турция, Иран и США. Это только на первый взгляд кажется, что речь идет о малозначащем региональном конфликте между Арменией и Азербайджаном за какие-то карабахские горы. Все далеко не так.
    Соперничество восходит на гораздо более высокий геополитический уровень. Турция в связке с Азербайджаном пытается вытеснить Россию с Южного Кавказа.

    Армения, переживающая острый внутриполитический кризис, старается опереться на Запад в лице США и Франции, чтобы избавиться от российского влияния и попытаться усилить свои переговорные позиции с Азербайджаном и Турцией. США, пользуясь тем, что Россия в основном сосредоточена на Украине, играют свою игру, чтобы ослабить нас везде, где можно, и втянуть в как можно большее количество конфликтов.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:23
      -1
      На самом деле Алиев-это кувалда Эрдогана на Кавказе. А Россия теряет свое влияние на Южном Кавказе. Пока на Южном. Северный Кавказ тоже с болевыми точками и пока держится на лояльности Чечни и Кадырова.


      Северный Кавказ это Россия,уважаемый, а не независимые страны Южного Кавказа.Видите разницу? И не нужно преуменьшать,но и не нужно преувеличивать роль Кадырова.Азербайджан уже давно находится в орбите Турции.Грузия с революции 2003 года прозападная,а Армения пошла путём Грузии ещё в 2018 году и только Карабах мешал окончательно переориентироваться на Запад,вот Пашинян его и слил.Так что то о чём вы говорите,о потере влияния России,случилось намного раньше ,а не сейчас.Сейчас мы наблюдаем только за последствиями,за результатом процессов 2003 и 2008 годов в Грузии и 2018 и 2023 годов в Армении.




  16. Грац
    Грац Сегодня, 17:23
    0
    Алиев не остановится ----------------------------
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:34
      -1
      Цитата: Грац
      Алиев не остановится ----------------------------


      Тогда его остановят.Причём те же Иран и Турция.
  17. alystan
    alystan Сегодня, 18:51
    -1
    «Мы восстановили нашу территориальную целостность, которая была нарушена на протяжении 30 лет»

    Предлагаю следуя логике Алиева восстановить целостность нашего общего государства - СССР!
    И чтобы потом этот Ильхам не дергался против своего утверждения.
  18. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:39
    +2
    Конфликт действительно завершён.
    Я бы уточнил- пока завершён.
    У Баку есть ещё вопрос- коридор в Нахичевань.
    И тут у Пашинина есть возможность нагадить.
    И это может стать поводом к новому обострению и новой войне.
    А так конечно конфликт завершён, Армения официально признала Карабах азербайджанским и отказалась его защищать. Алиев действительно восстановил территориальную целостность страны.
    Россия не может вмешиваться во внутренние дела Азербайджана.
    Все упрёки армян, что мол Россия не защитила, не имеют ни малейшего смысла и оснований.
    Если Ереван сам отказался от Карабаха, то почему Россия обязана.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:52
      0
      Цитата: Ulan.1812
      У Баку есть ещё вопрос- коридор в Нахичевань.
      И тут у Пашинина есть возможность нагадить.

      Ну и как может Пашинян, нагадить Алиеву, уточните для наивного чукотского юноши ?
  19. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:49
    0
    Мы восстановили нашу территориальную целостность, которая была нарушена на протяжении 30 лет

    Алиев прав, все что было при СССР, он вернул.