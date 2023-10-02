Военное обозрение
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Российские военные заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе

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Российские военные заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе

На Олимпийском стрельбище в Рио-де-Жанейро прошла церемония награждения победителей чемпионата мира по стрельбе среди военнослужащих.


В программу соревнований были включены шесть видов стрельбы. В состязаниях принимали участие военнослужащие (мужчины и женщины) из 16 стран мира, среди которых КНР, Катар, Иран, Австрия, Франция, Швейцария, Бразилия, Колумбия и др.

В итоге, как сообщает Минобороны РФ, наша сборная в медальном зачете завоевала 9 медалей, разделив первое место со Швейцарией. Возглавлял российскую команду подполковник Алексей Каменский, который является мастером спорта международного класса в данной дисциплине и сам неоднократно становился призером, как национальных, так и международных соревнований.

Что характерно, на вышеупомянутых состязаниях военнослужащие ВС РФ выступали под национальным флагом. Кроме того, во время награждения наших военных звучал национальный гимн России.

Стоит напомнить, что около двух недель назад исполком WADA на заседании в Шанхае принял решение запретить спортсменам из РФ выступления на любых международных соревнованием под своим флагом и гимном. Причиной стало якобы несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
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15 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:31
    +4
    Не перевелись Ворошиловские стрелки! good
    __________________________________________
  2. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:32
    +3
    Да, было дело. Перед развалом СССР успел получить КМС по стрельбе из стартового пистолета. Жаль сейчас зрение уже того.

    А текущим спортсменам моё сочувствие. Или гордость с окончанием карьеры или смена гражданства. Нейтральный флаг это как в ряды ЛГБТ влиться.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 16:41
      +3
      Цитата: Копчёный
      Да, было дело. Перед развалом СССР успел получить КМС по стрельбе из стартового пистолета. Жаль сейчас зрение уже того.

      А текущим спортсменам моё сочувствие. Или гордость с окончанием карьеры или смена гражданства. Нейтральный флаг это как в ряды ЛГБТ влиться.

      из "стартового" ? из этого что ли ?
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 16:43
      +7
      Так из стартового пистолета стрелять, зрение вообще не нужно wassat
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:47
        +3
        Хм, спасибо добрый человек. Тогда я возможно вернусь в большой спорт!
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:48
      +2
      Я понимаю юмор...Но смайлик то ставить надо...Ладно,поверю-ошиблись.Пусть пистолет будет пневматический..
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 16:51
        +2
        Юмор конечно, из старой итальянской серии про бухгалтера Фантоцци.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: Копчёный
      Перед развалом СССР успел получить КМС по стрельбе из стартового пистолета. Жаль сейчас зрение уже того.

      А я только по биатлону КМС, но зрение тоже подводит. Батя тот мастер по пулевой стрельбе и зрение не подводит, и руки не дрожат.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 19:35
        0
        Цитата: carpenter
        ..... но зрение тоже подводит.
        Зрение - не всегда проблема. Я после замены хрусталика (катаракта) в кабинете глазного самый нижний ряд букв на таблице прочитал, чего и в молодости сделать не мог. Другой вопрос, что всё остальное для соревнований совсем не годится (выносливость, давление скачет и тд)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:38
    +4
    Соревнования проводились под эгидой международной организации CISM , девиз Дружба через спорт.Из Европы Турция, Венгрия ,Словения Хорватия Люксембург,Австрия,Франция Швейцария- остальные страны НАТО зассали.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:26
      0
      Цитата: tralflot1832
      Соревнования проводились под эгидой международной организации CISM , девиз Дружба через спорт.Из Европы Турция, Венгрия ,Словения Хорватия Люксембург,Австрия,Франция Швейцария- остальные страны НАТО зассали.

      Учажаемый(в рамках приличия, - уж извините...) Тралфлот! ... Безусловно,- в ряде вопросов Вы осведомлены более чем рядовые граждане РФ.
      Хочу сразу обозначить, - я уроженец, "воспиталец", " образованец", и "Друзья- родственнико- почитал" из Латвии. ССР!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:21
        +1
        Цитата: A.A.G.
        Хочу сразу обозначить, - я уроженец, "воспиталец", " образованец", и "Друзья- родственнико- почитал" из Латвии. ССР

        Тогда мы все были в СССР, я тоже не исключение и сам я из Нарвы.
  4. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 17:30
    +2
    Возглавлял российскую команду подполковник Алексей Каменский,
    Каменские - замечательная династия в советском и российском спорте! Игорь Каменский, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, воспитал двух замечательных сыновей Алексея и Сергея - стрелков мирового класса, победителей Чемпионатов Мира и призеров Олимпиад. А теперь и дочь Алексея Каменского в очень юном возрасте стала призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе. Так что школа стрельбы в России талантами не скудеет!!!! И это правильно!!!!
  5. turbina2367
    turbina2367 Сегодня, 17:49
    0
    ...военнослужащие ВС РФ выступали под национальным флагом. Кроме того, во время награждения наших военных звучал национальный гимн России.

    Это заслуга целиком и полностью нашего гаранта и геостратега!!
    Да и опасно это, оставить такую команду без флага и гимна - они могут просто перестрелять таких организаторов.
    Ну и скоро, видимо, состоится чемпионат по размозжению голов кувалдой. Вот тут-то мы ни с кем не поделимся первым местом!!
  6. костя1
    костя1 Сегодня, 19:07
    0
    А такое существует-чемпионат мира среди военных?