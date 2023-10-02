Российские военные заняли первое место в медальном зачете на чемпионате мира по пулевой стрельбе

На Олимпийском стрельбище в Рио-де-Жанейро прошла церемония награждения победителей чемпионата мира по стрельбе среди военнослужащих.В программу соревнований были включены шесть видов стрельбы. В состязаниях принимали участие военнослужащие (мужчины и женщины) из 16 стран мира, среди которых КНР, Катар, Иран, Австрия, Франция, Швейцария, Бразилия, Колумбия и др.В итоге, как сообщает Минобороны РФ, наша сборная в медальном зачете завоевала 9 медалей, разделив первое место со Швейцарией. Возглавлял российскую команду подполковник Алексей Каменский, который является мастером спорта международного класса в данной дисциплине и сам неоднократно становился призером, как национальных, так и международных соревнований.Что характерно, на вышеупомянутых состязаниях военнослужащие ВС РФ выступали под национальным флагом. Кроме того, во время награждения наших военных звучал национальный гимн России.Стоит напомнить, что около двух недель назад исполком WADA на заседании в Шанхае принял решение запретить спортсменам из РФ выступления на любых международных соревнованием под своим флагом и гимном. Причиной стало якобы несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.