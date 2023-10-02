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В правительстве Британии признали, что ВМС страны не готовы к вероятной войне с Россией

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В правительстве Британии признали, что ВМС страны не готовы к вероятной войне с Россией

Военно-морской флот Великобритании неминуемо будет разгромлен в случае прямого столкновения с российской армией. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.


Комментируя сделанное главой британского Минобороны Грантом Шаппсом заявление о возможной отправке боевых кораблей в Черное море, Гэллоуэй подчеркнул, что результаты недавно проведенной проверки показали, что британский флот не в состоянии даже осуществлять полный контроль над проливом Ла-Манш, пересекая который ежегодно на территорию Великобритании незаконно проникают тысячи нелегальных мигрантов. Британский королевский флот не в состоянии остановить нарушителей морских границ страны.

И мы собрались воевать с российским флотом в Черном море?

недоумевает британский политик.

Гэллоуэй подчеркнул, что опрометчивое заявление Шаппса, а также его высказывание о возможном официальном размещении британских военных на территории Украины вероятно ознаменуют скорое завершение его карьеры на посту главы Минобороны и военной карьеры в целом.

Ранее сообщалось, что глава британского Минобороны Грант Шаппс в интервью изданию The Telegraph заявил, что возглавляемое им ведомство в настоящее время изучает, какую роль ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от кораблей ВМФ РФ в Черном море.

Кроме того, Шаппс ранее заявил о вероятном размещении на территории Украины своих военнослужащих в качестве военных советников украинской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны Великобритании
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14 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:17
    +3
    Грант Шаппс классический карьерист-дилетант.Он сам не понял что сказал и только потом дал заднюю,когда ему подсказали что и как.
    "Министр обороны имел в виду, что однажды в будущем у нас вполне может появиться возможность провести часть таких тренировок на Украине", — пояснил премьер-министр.
    "Но это что-то на долгосрочную перспективу, а не „здесь и сейчас“. Ни один британский солдат не будет направлен для того, чтобы принимать участие в текущем конфликте. Такое не происходит. Мы занимаемся обучением украинцев. Мы делаем это здесь, в Великобритании", — подчеркнул Сунак.

    https://inosmi.ru/20231002/britaniya-ukraina-265907276.html

    С 2007 по 2010 год входил в теневое правительство консерваторов в качестве министра ЖКХ. С 2010 по 2012 год — министр ЖКХ в кабинете Дэвида Кэмерона, занимался вопросами социальной аренды. В 2012 году был назначен министром без портфеля и сопредседателем Консервативной партии Великобритании.
    В марте 2015 года рассказал радиостанции LBC, что после избрания продолжал заниматься предпринимательской деятельностью под псевдонимом Майкл Грин и лично руководил типографиями PrintHouse. После скандала отказался от своего заявления, сказав, что перепутал даты.

    С мая по ноябрь 2015 года — младший министр международного развития в кабинете Дэвида Кэмерона. Причиной отставки стал скандал вокруг смерти молодого человека, которого запугивал активист молодежной организации консерваторов Марк Кларк. По данным прессы, Грант Шаппс знал об издевательском поведении организатора партии, но проигнорировал возможные опасности.

    С 2019 по 2022 год — министр транспорта в кабинете Бориса Джонсона, занимался железнодорожной реформой. В сентябре 2021 года в Великобритании разразился дефицит автомобильного топлива на заправках из-за нехватки 100 тыс. водителей для бензовозов. Вскоре правительство смягчило правила въезда и найма для водителей этой категории.

    С 19 октября 2022 года — министр внутренних дел в кабинете Лиз Трасс. Пробыл в должности шесть дней, после чего правительство распустили из-за отставки премьер-министра.
    С октября по февраль 2023 года — министр энергетики в кабинете Риши Сунака. С февраля того же года возглавил вновь созданное Министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности.
  2. андрей юрьевич
    андрей юрьевич Сегодня, 16:17
    +5
    если б завтра утром,этого острова не стало,никто в мире,даже бы не пикнул.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:30
      +1
      Цитата: андрей юрьевич
      если б завтра утром,этого острова не стало,никто в мире,даже бы не пикнул.

      Дерьма в мире однозначно меньше стало бы.
      А российским ВКС после этого - Нобелевскую премию мира за вклад в экологию.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:18
    +4
    Военно-морской флот Великобритании неминуемо будет разгромлен в случае прямого столкновения с российской армией —

    ***
    — А если ещё и с российским флотом? ...
    ***
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    +2
    Мы и без этого знаем ,что англицкий флот жалкое подобие флота его Величества конца 1989 года.Тогда у Англии не были в приоритете гендерные равенства.И самое интересное за 30 лет в Англии не было таких катаклизмов как у нас.Воруют как не в коня ,одна причина и кто надо ворует - завышая конечную стоимость.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 16:26
    0
    У вас такой мин.обор, что даже и не знает о ржавых корабликах и дырявых лодках "подводных".
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 16:26
    +3
    В правительстве Британии признали, что ВМС страны не готовы к вероятной войне с Россией

    Как мелкобритым с Россией повоевать хочется, ну просто хоть хлебом не корми.
    Только забыли, что Россия не Аргентина, и "кулаки" куда как по крепче будут. Да ещё ядрён-батон в запасе.
    Что-то мне кажется, что если Россия по островкам отработает термоядом, уровняв с дном моря, то желающих вписаться за нагличан можно будет с лупой и факелами разыскивать. Одно дело трещать языками перед пиплами, что всё схавают, совсем другое под "горячую русскую затрещину" подставляться. Сразу и про пятую статью забудут, скажут неграмотные мы, случайно здесь. yes
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:28
    +1
    Военная мощь флота мелкобритании осталась в ооочень далёком прошлом. Сейчас этот остров специализируется на подлых акциях в других государствах и пакостит чужими руками. В общем англичанка гадит и этим всё сказано.
  8. Комментарий был удален.
  9. Комментарий был удален.
  10. bumerang.
    bumerang. Сегодня, 16:41
    0
    Гэллоуэй подчеркнул, что опрометчивое заявление Шаппса, а также его высказывание о возможном официальном размещении британских военных на территории Украины вероятно ознаменуют скорое завершение его карьеры на посту главы Минобороны и военной карьеры в целом


    https://www.youtube.com/shorts/89ze0lQaT0Q
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:59
    +1
    Лукавят бриты. К войне нельзя быть полностью готовым. Никогда. По тому, что есть нюансы. А, случае с Россией, особенно. Исторических примеров достаточно. Тевтоны, поляки, шведы, французы, немцы, японцы, (грузины ха-ха!). Да и татары, хоть не сразу, но оказались не готовы. Все они считали, что к войне с Россией, вполне готовы. . Потом, как всегда, будут искать оправдания- климат не тот- холодновато, размеры не те- большевато, дороги не те - хреноваты, люди не те - жесковаты, промышленность - сильновата и т.
    д. и т.п.
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:29
    +2
    Случаются и в Англии здравомыслящие люди. К сожалению, их немного и они не при власти.
  13. _DD_
    _DD_ Сегодня, 17:50
    0
    Мелкобритания отправляет ракетный катер в черное море

    Вид с Ирландии на Берега Англии через минуту

    https://youtu.be/Ztxcio3BAoA
  14. Комментарий был удален.
  15. Олег Орел
    Олег Орел Сегодня, 19:01
    0
    Надо начать с того, что в ответ на обращение к Рф, как Раша, надо говорить об Англии, а не Велькобритании. Нужна политическая воля,чтобы сначала изолировать остров от цивилизиции, а потом помочь природе его стереть с лица земли. А если они раньше полезут, то спецназ ВМФ, ГРУ и ракетные войска им в дышло!
  16. костя1
    костя1 Сегодня, 19:09
    +1
    Ну что же вы такие неготовые?-а с кем готовы то-воевать?