И мы собрались воевать с российским флотом в Черном море?

Военно-морской флот Великобритании неминуемо будет разгромлен в случае прямого столкновения с российской армией. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй.Комментируя сделанное главой британского Минобороны Грантом Шаппсом заявление о возможной отправке боевых кораблей в Черное море, Гэллоуэй подчеркнул, что результаты недавно проведенной проверки показали, что британский флот не в состоянии даже осуществлять полный контроль над проливом Ла-Манш, пересекая который ежегодно на территорию Великобритании незаконно проникают тысячи нелегальных мигрантов. Британский королевский флот не в состоянии остановить нарушителей морских границ страны.недоумевает британский политик.Гэллоуэй подчеркнул, что опрометчивое заявление Шаппса, а также его высказывание о возможном официальном размещении британских военных на территории Украины вероятно ознаменуют скорое завершение его карьеры на посту главы Минобороны и военной карьеры в целом.Ранее сообщалось, что глава британского Минобороны Грант Шаппс в интервью изданию The Telegraph заявил, что возглавляемое им ведомство в настоящее время изучает, какую роль ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от кораблей ВМФ РФ в Черном море.Кроме того, Шаппс ранее заявил о вероятном размещении на территории Украины своих военнослужащих в качестве военных советников украинской армии.