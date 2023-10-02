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Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по ангару с военной техникой ВСУ под Херсоном попал в кадр

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Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по ангару с военной техникой ВСУ под Херсоном попал в кадр

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен очередной удар по месту размещения военной техники ВСУ на Херсонском направлении. Кадры удара публикует Telegram-канал «Повернутые на войне».


Как стало известно, целью удара стал ангар с военной техникой ВСУ в поселке Красный маяк (Червоный маяк), расположенном на правом берегу реки Днепр, в Херсонской области. Сам удар наносился высокоточным 152-мм управляемым снарядом «Краснополь» по наведению с БПЛА «Орлан-30».

На опубликованных кадрах можно увидеть вспышку и дым на месте попадания управляемого снаряда. Получив информацию о размещении в данном районе ангара с военной техникой, российские военные нанесли по этому объекту мощный удар.


Отметим, что управляемые боеприпасы «Краснополь» регулярно используются Вооруженными силами Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Артиллерийские подразделения активно работают в связке с беспилотной авиацией, получая с помощью дронов информацию о координатах мест расположения личного состава, военной техники и вооружений, складов с боеприпасами противника.






Сам снаряд «Краснополь» предназначается для уничтожения военных объектов и бронированных целей противника с первого выстрела. Стрельба такими боеприпасами осуществляется из артиллерийских систем советского и российского производства Д20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б».
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9 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:42
    -1
    Данные МО РФ на 2 октября 2023 года.
    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 483 самолета, 250 вертолетов, 7359 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12266 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13700 единиц специальной военной автомобильной техники.

    https://t.me/s/mod_russia
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 21:28
      0
      Перечень обширный, красивый. А вся эта техника и её обслуга в курсе что их "уничтожили" ?
      Или тут повторяется ролик из "Ивана Васильевича" -

      Пока хенерал Конашенкофф докладает каждый день об уничтожении гор вражеской техники, та техника стреляет по нашим войскам и гибнут бойцы !
  2. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 16:43
    0
    Выстрел «Краснополем» очень дорогой. Наверняка современные технологии способны многократно удешевить стоимость такого боеприпаса, но что-то даже не слышно о планах мероприятий по модернизации.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 16:51
    +3
    А с какой дальности достали цель? Текст, конечно, короткий, но всё же интересно знать.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:04
    +14
    Мне одному кажется, что одного снаряда маловато ?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:11
      +7
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Мне одному кажется, что одного снаряда маловато ?

      А мне кажется, можно "командирам " пришить нецелевое расходование боеприпасов. fool Цель явно площадная, со стадион, а не точечная. fool
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:06
    +6
    Ну как-то ангар не сложился.
    Попасть то он попал, молодцы! Но какой урон он нанёс? ¯\_(ツ)_/¯
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:07
    +4
    Позорное фото. По таким объектам как этот, нужно не Краснополем, а Тайфуном или другими РСЗО... fool
  7. Есаул
    Есаул Сегодня, 17:15
    +7
    По этому объекту надо было хотя бы ФАБ-250 пульнуть, а так это просто крышу пробили.