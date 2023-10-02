Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по ангару с военной техникой ВСУ под Херсоном попал в кадр

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен очередной удар по месту размещения военной техники ВСУ на Херсонском направлении. Кадры удара публикует Telegram-канал «Повернутые на войне».
Как стало известно, целью удара стал ангар с военной техникой ВСУ в поселке Красный маяк (Червоный маяк), расположенном на правом берегу реки Днепр, в Херсонской области. Сам удар наносился высокоточным 152-мм управляемым снарядом «Краснополь» по наведению с БПЛА «Орлан-30».
На опубликованных кадрах можно увидеть вспышку и дым на месте попадания управляемого снаряда. Получив информацию о размещении в данном районе ангара с военной техникой, российские военные нанесли по этому объекту мощный удар.
Отметим, что управляемые боеприпасы «Краснополь» регулярно используются Вооруженными силами Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Артиллерийские подразделения активно работают в связке с беспилотной авиацией, получая с помощью дронов информацию о координатах мест расположения личного состава, военной техники и вооружений, складов с боеприпасами противника.
Сам снаряд «Краснополь» предназначается для уничтожения военных объектов и бронированных целей противника с первого выстрела. Стрельба такими боеприпасами осуществляется из артиллерийских систем советского и российского производства Д20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б».