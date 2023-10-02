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Спикер парламента Венесуэлы: Санкции США - чума XXI века

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Спикер парламента Венесуэлы: Санкции США - чума XXI века

Как известно, любая страна в мире, которая решает проводить политику в разрез интересов Соединённых Штатов, неминуемо подвергается их ответным действиям, включающим как всевозможные санкции, так и военное вторжение. Таким образом Вашингтон пытается оставаться мировым гегемоном.


Одной из стран, которые подвергались американскому давлению, является южноамериканская страна Венесуэла, в которой долгое время правил ярый противник США Уго Чавес. А председатель венесуэльского парламента Хорхе Родригес назвал санкции США и их союзников «настоящей чумой XXI века». Об этом Родригес сказал в ходе своего выступления на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», проходящей в Москве.

По словам спикера, Америка и ее союзники, которых он называет справедливо сателлитами, ввели более 26 тысяч различных санкций против 30 стран мира. В этих странах проживает около 30% населения планеты, страдающего от политики Вашингтона, отметил Родригес.

Это бомбы, которые убивают обычных людей, воздействуя на благосостояния народов

- сказал Родригес, говоря о западных санкциях.

Политик также сравнил санкции с гибридной войной, направленной на ущемление прав других народов «на здравоохранение, на доступ к технологиям, на развитие».

Напомним, что Россия является рекордсменов по количеству введённых против нашей страны санкций. По самым скромным оценкам, их уже более 14,5 тыс. Однако точное число не смогут назвать, пожалуй, даже те, кто их вводил.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Государственной Думы
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14 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:47
    +1
    Санкции это конечно плохо, но то что для русского хорошо для немца смерть!!! Нас (русских) эти санкции более энергично шевелиться заставляют, а в этом можно найти свой плюс... Если хорошенько поискать, конечно...
    Мы всей страной на санкции подсели,
    Без санкций нам теперь никак нельзя,
    Так почему по капле еле-еле,
    Их вводят против нас наши «друзья»?
    За самолет, за Крым и за Немцова
    За Лукашенко, Путина, Донбасс,
    За Скрипалей, Навального, Сенцова,
    За все всегда наказывают нас…
    Для нас они как пища, как наркотик,
    Как солнца луч, как воздух, как вода,
    Без санкций нас ломает и колотит,
    Без санкций мы не жили никогда…
    Мы виноваты, что страна большая,
    Что есть в стране алмазы, нефть и газ,
    И мы всегда прекрасно понимаем,
    Когда, за что накажут в этот раз…
    Спасибо вам «партнеры дорогие»,
    Спасибо вам за санкции друзья,
    Вы против нас их до сих пор вводили
    А наказали, в том числе себя…
    От санкций стали мы чуть–чуть умнее -
    Бойкот товарный, ну и хрен чай с ним,
    Мы научились и уже умеем,
    Всю санкционку замещать своим…
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:22
      -1
      Цитата: Lev_Russia

      Бойкот товарный, ну и хрен чай с ним,
      Мы научились и уже умеем,
      Всю санкционку замещать своим…

      Вот это правильно.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:49
      +3
      Мы всей страной на санкции подсели,
      Без санкций нам теперь никак нельзя,
      Так почему по капле еле-еле,
      Их вводят против нас наши «друзья»?


      Когда в далёком девяносто первом
      Нас Ельцин Бушу-старшему сдавал,
      И улыбаясь этим мерзким стервам,
      Пел с Клинтоном и лихо танцевал,
      Когда ногами двери открывая,
      Цэрушники сновали по Кремлю,
      Заводы и ресурсы покупая,
      Давали за всё скопом по рублю,
      Тогда нам нужно было бить тревогу,
      Не сердцем, а умом голосовать,
      И, может быть, не сразу, понемногу
      С колен приподниматься и вставать.
      За четверть века мы не поумнели,
      А правда до тех пор не победит,
      Пока перед фасадом Ельцин-центра
      Врагу народа памятник стоит.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:37
        0
        Цитата: ROSS 42
        Когда ногами двери открывая,
        Цэрушники сновали по Кремлю

        А Кондолиза Райс - афроамериканка, приказывала Боре, кофе поднести.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:57
    +1
    Санкции. Вот я как то их не ощущаю... больше сенкций богу санкций. Раньше санкции обеспечивали 9 авиков... теперь почти все в ремонте. Что... забарахлил станок фрс?
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 18:06
    +1
    Санкции США - чума XXI века —

    ***
    — США - Санкционные Штаты Америки ...


    ***
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 18:07
    +2
    Не согласен с такой трактовкой- иногда они работают, а все чаще нет- оказывают (вопреки поставленной цели) диаметрально противоположное действие.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:16
    0
    Что ж, им не удалось поставить Венесуэлу на колени.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:27
      0
      Цитата: Carlos Sala
      Что ж, им не удалось поставить Венесуэлу на колени.

      В Венесуэле военная диктатура.


      На 80% сократилась экономика Венесуэлы за девять лет;

      • 90% венесуэльцев живут за чертой бедности;

      • более 6 млн жителей уехали из страны за последние несколько лет. Сейчас население Венесуэлы составляет около 28 млн человек;

      • 130 060% (по данным ЦБ) и 1 370 000% (по данным МВФ) — такого уровня достигла инфляция в стране в 2018 году;

      • 99% стоимости потеряла национальная валюта. Власти дважды за последние три года провели деноминацию;

      • более чем в три раза упала добыча нефти с 2013 года.

      Ни один народ не простил бы своему руководству таких результатов, если бы у него было право сместить его.
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 19:41
        0
        Вина то в этом не властей Венесуэлы а амерзи которые всё это создали санкциями.
  6. костя1
    костя1 Сегодня, 18:54
    +1
    Ну так-забейте на мерикосов-в чем проблема?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:38
      0
      Цитата: костя1
      Ну так-забейте на мерикосов-в чем проблема?

      Так америкос хозяин.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:34
    0
    По самым скромным оценкам, их уже более 14,5 тыс. Однако точное число не смогут назвать, пожалуй, даже те, кто их вводил.

    Они печатают санкции и сразу же сливают их в сортир, потому что сами в них запутались. Главное орать - "весь коллективный запад, это санкции против России". Это мы уже с 1917 года слышим, их уже десятки тысяч. Печатайте дальше, "а моська слушает, да ест".
  8. Николай Ганапольский
    Николай Ганапольский Сегодня, 21:02
    0
    Так, санкции, говорят, не работают, поэтому неизвестно, чего данный гражданин так беспокоится lol