Спикер парламента Венесуэлы: Санкции США - чума XXI века

Это бомбы, которые убивают обычных людей, воздействуя на благосостояния народов

Как известно, любая страна в мире, которая решает проводить политику в разрез интересов Соединённых Штатов, неминуемо подвергается их ответным действиям, включающим как всевозможные санкции, так и военное вторжение. Таким образом Вашингтон пытается оставаться мировым гегемоном.Одной из стран, которые подвергались американскому давлению, является южноамериканская страна Венесуэла, в которой долгое время правил ярый противник США Уго Чавес. А председатель венесуэльского парламента Хорхе Родригес назвал санкции США и их союзников «настоящей чумой XXI века». Об этом Родригес сказал в ходе своего выступления на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка», проходящей в Москве.По словам спикера, Америка и ее союзники, которых он называет справедливо сателлитами, ввели более 26 тысяч различных санкций против 30 стран мира. В этих странах проживает около 30% населения планеты, страдающего от политики Вашингтона, отметил Родригес.- сказал Родригес, говоря о западных санкциях.Политик также сравнил санкции с гибридной войной, направленной на ущемление прав других народов «на здравоохранение, на доступ к технологиям, на развитие».Напомним, что Россия является рекордсменов по количеству введённых против нашей страны санкций. По самым скромным оценкам, их уже более 14,5 тыс. Однако точное число не смогут назвать, пожалуй, даже те, кто их вводил.