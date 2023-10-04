Изображение «НПО Лавочкина»
Ежегодно, 4 октября, начиная с 2002 года, в нашей стране отмечается День Космических войск России.
Несмотря на то, что в отдельный род войск они впервые оформились лишь в 2001 году, их история начинается еще в середине прошлого столетия.
Впрочем, здесь нужно отметить, что в качестве отдельного рода войск Космические войска России просуществовали не так уж и долго. Уже в 2011-м они вошли в состав Войск воздушно-космической обороны. Между тем и здесь они задержались недолго, так как их снова выделили в отдельный род войск в составе ВКС.
Но вернемся к истокам Космических войск России. Первые части, связанные с космосом появились в советской армии еще в 1955 году. Именно они участвовали в выдающихся событиях, которые сделали СССР космической державой.
В частности, в кооперации с учеными и инженерами военные готовили запуск первого искусственного спутника Земли, который состоялся 4 октября 1957 года. К слову, именно в честь этого события и была выбрана дата празднования Дня Космических войск России.
За всю историю своего существования вышеупомянутые войска «пережили» целый ряд различных реформ. Одно время они даже были частью РВСН.
На сегодняшний день об их деятельности известно не так уж и много. Ведь все-таки ведомство является засекреченным и о нем не рассказывают в новостях.
В то же время, известны задачи, которые стоят перед Космическими войсками России.
В первую очередь, это наблюдение за космическим пространством и находящимися там объектами с целью своевременного обнаружения угрозы и ее ликвидации. Кроме того, военнослужащие из КВ мониторят пуски баллистических ракет и предупреждают о ракетном нападении.
Наконец, в обязанности данных войск по-прежнему входит подготовка и запуск на орбиту, а также управление космическими аппаратами.