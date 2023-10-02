Советник в офисе Зеленского обвинил Илона Маска в поддержке России из-за его поста в соцсети

Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды

Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи

Зависимость украинского президента от западной помощи стала патологической, превратившись в предмет насмешек даже на Западе. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил известного американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России из-за его поста, высмеивающего главу киевского режима.Недовольство Маском чиновник выразил в своем Telegram-канале.Подоляк заявил, что иронизировать над Украиной и ее властями непозволительно, так как это является поощрением россиян. Он отметил, что не все известные личности способны понимать всю серьезность вооруженного конфликта. По словам советника Офиса президента Украины, далеко не каждый, кто находится за тысячи километров от зоны боевых действий, может представить себе ежедневные бомбардировки.- заявил украинский чиновник.Пост в соцсети американский бизнесмен опубликовал сегодня утром. Он содержит изображение «страдающего человека» с лицом Зеленского.- гласит подпись под карикатурой.Ранее на американском телеканале Fox News сообщили, что администрация Байдена признала расходование из бюджета 111 миллиардов долларов на поддержку киевского режима. Незадолго до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что с начала СВО Евросоюз выделил Киеву 80 миллиардов евро.