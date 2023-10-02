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Советник в офисе Зеленского обвинил Илона Маска в поддержке России из-за его поста в соцсети

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Советник в офисе Зеленского обвинил Илона Маска в поддержке России из-за его поста в соцсети

Зависимость украинского президента от западной помощи стала патологической, превратившись в предмет насмешек даже на Западе. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил известного американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России из-за его поста, высмеивающего главу киевского режима.


Недовольство Маском чиновник выразил в своем Telegram-канале.

Подоляк заявил, что иронизировать над Украиной и ее властями непозволительно, так как это является поощрением россиян. Он отметил, что не все известные личности способны понимать всю серьезность вооруженного конфликта. По словам советника Офиса президента Украины, далеко не каждый, кто находится за тысячи километров от зоны боевых действий, может представить себе ежедневные бомбардировки.

Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды

- заявил украинский чиновник.

Пост в соцсети американский бизнесмен опубликовал сегодня утром. Он содержит изображение «страдающего человека» с лицом Зеленского.

Когда прошло уже пять минут, а ты еще не попросил миллиарда долларов помощи

- гласит подпись под карикатурой.


Ранее на американском телеканале Fox News сообщили, что администрация Байдена признала расходование из бюджета 111 миллиардов долларов на поддержку киевского режима. Незадолго до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что с начала СВО Евросоюз выделил Киеву 80 миллиардов евро.
Использованы фотографии:
соцсеть/Илон Маск
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23 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:45
    +2
    На правду не обижаются..Разве что только самые "обиженные"..
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 17:04
      +4
      Нравится,не нравится.Терпи, его красавица.
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 17:28
      +1
      Помогал им Илон, помогал, а все равно виновным, да ещё и "пророссийским" оказался... Может ещё и на сайт "Миротворец" внесут... Вот такие они, добра не помнящие... Привыкли, что все на халяву и по первому запросу... В общем Илон, если тебя сильно доставать будут, "РосКосмос" и российское гражданство ждут тебя... drinks
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:19
      +1
      Как обвинил,так и убрал упоминание о Маске из своего поста.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:46
    +5
    Подоляк заявил, что иронизировать над Украиной и ее властями непозволительно —

    ***

    ***
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 17:19
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Ему бы слабительного....
      recourse Не врач, но вздувшиеся вены на лбу настораживают. Может слабительное приведет к еще повышению давления? requestИ тогда мир потеряет своего хероя. feel
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:48
    +3
    Гудок.Что они из себя возомнилиГудок.Кто не с ними,значит они против них.И это нормально - без бутылки не выговоришь это слово - плю,плюла ,да тьфу на это слово - вы наверно поняли о чём я.
  4. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 16:50
    +4
    Хозяин разлюбил рагульку, ай яй яй...
  5. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 16:54
    +7
    да Маск жестко свиней тролит, там он еще один пост выдал свинокоментаторам подгоревшим laughing
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:07
      0
      Цитата: Виталий161
      да Маск жестко свиней тролит, там он еще один пост выдал

      Подоляка не думает, что Маск и обидеться может. И пропадут его спутники связи для ВСУ. )))
  6. N-W
    N-W Сегодня, 16:55
    +4
    Кто решил, что этот унылый валенок Подоляк - "ньюсмейкер"?
    1. Себастьян Аристархович Перейра
      Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:55
      0
      Шо значит хто ?! То я сам решив... Михась Подоляк !!!
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:01
    +3
    Подоляк заявил, что иронизировать над Украиной и ее властями непозволительно, так как это является поощрением россиян.

    Иронизировать непозволительно над ущербными, следовательно падляк признает, что Украина и её власти являются ущербной субстанцией. yes
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 17:05
    +1
    Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды

    Украинцы, стремящиеся вести здоровый образ жизни, противоречат исконно украинскому рациону: галушки с салом и жидкий хлеб (горилка) со шпиком.
  9. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:05
    +3
    Не пишет "в поддержку России", а пишет свое мнение на все, что творится в Мире и на Украине в частности!!
    1. snyp3r
      snyp3r Сегодня, 17:25
      +2
      Мне кажется Илон получает дикий кайф даже не от того, что может троллить этих amateurs, а от того, что может открыто, на огромную аудиторию, высказывать свое мнение, которое "официально" признано неверным и не нести за это никакой ответственности несмотря на всю пену о русской пропаганде, симпатиях и так далее со стороны Киева
      Даже демократы вынуждены скрипеть зубами, но ничего поделать не могут
      Лишь бы Штирлиц всегда чувствовал грань)
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:18
    +2
    Илону давно пора снять маску! Вон уже нацисты сомневаются.
  11. snyp3r
    snyp3r Сегодня, 17:19
    0
    111+80=191млрд
    у нас заморозили 300
    нехитрая арифметика подсказывает, что чемодан без ручки стоит 10млрд/месяц, что, в свою очередь говорит об окончании финансирования в июле 2024 при ceteris paribus на фронте и в мире в целом)
  12. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 18:30
    +1
    Продолжают кусать кормящую их руку. Что бы они навоевали там без старлинка Илона Маска? Вообще не умеют быть благодарными.
  13. A2AD
    A2AD Сегодня, 18:41
    +1
    Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды
    От жеж. А рыбы то и не в курсе, что молчат и этим поощеряют пропаганду. Срочно сослать этого падлюку к рыбам на дно. И пока всех правильно говорить не научит, пусть не возвращается. laughing
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 20:01
      0
      Рыбы обиделись, что зеля их так и не покормил в Крыму весной, как обещал. Теперь вот молчат. Немым укором..
  14. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 18:52
    -1
    -Ну ,шо ,Маськ ??? Шо з лицом ?? Як тоби такое ....
  15. костя1
    костя1 Сегодня, 19:05
    0
    На месте Маска я бы обиделся и отключил хохлам интернет